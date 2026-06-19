ŽIVĚ: Neuvěřitelná Bartůňková ničí světovou jedničku! Nad Sabalenkovou vede o set
Sabalenková – Bartůňková 2:6 / hraje se
Bartůňková vstoupila do utkání se světovou jedničkou Sabalenkovou naprosto nebojácně. Svou pestrou a zároveň agresivní hrou favoritku a majitelku čtyř grandslamových titulů trápila od začátku a vynucovala si chyby z rakety soupeřky.
O úvodní servis musela Bartůňková bojovat přes shodu, ovšem pak nastolila i díky minelám Bělorusky nečekanou dominanci. Češka získala tři hry v řadě a při vedení 4:1 měla v zádech už dva brejky.
Pražská rodačka ani na vteřinu nezaváhala. Sabalenková dál kazila, Bartůňková naopak hrála chytře i bezchybně a potvrdila i další brejk. Vládkyně žebříčku si v dalším gamu neodpustila nadávku, dostala varování a nakonec všechny čtyři setboly odvrátila.
Bartůňková se ovšem vůbec nenechala rozhodit a dál pokračovala v aktivní hře. Sabalenková za stavu 5:2 z pohledu české hráčky zahrozila dvěma brejkboly v řadě, ale naše naděje zachovala chladnou hlavu, game s přehledem otočila a po 36 minutách nadělila favoritce výprask 6:2.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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