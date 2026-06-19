ŽIVĚ: Neuvěřitelná Bartůňková ničí světovou jedničku! Nad Sabalenkovou vede o set

DNES, 16:00
Aktuality 12
WTA BERLÍN - Nikola Bartůňková čelí ve čtvrtfinále na trávě v Berlíně extrémně těžké výzvě. Mladá česká tenistka bojuje o postup do víkendových bojů se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou, která je jasnou favoritkou. Zápas vám nabízíme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková čelí světové jedničce (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Sabalenková – Bartůňková 2:6 / hraje se

Bartůňková vstoupila do utkání se světovou jedničkou Sabalenkovou naprosto nebojácně. Svou pestrou a zároveň agresivní hrou favoritku a majitelku čtyř grandslamových titulů trápila od začátku a vynucovala si chyby z rakety soupeřky.

O úvodní servis musela Bartůňková bojovat přes shodu, ovšem pak nastolila i díky minelám Bělorusky nečekanou dominanci. Češka získala tři hry v řadě a při vedení 4:1 měla v zádech už dva brejky.

Pražská rodačka ani na vteřinu nezaváhala. Sabalenková dál kazila, Bartůňková naopak hrála chytře i bezchybně a potvrdila i další brejk. Vládkyně žebříčku si v dalším gamu neodpustila nadávku, dostala varování a nakonec všechny čtyři setboly odvrátila.

Bartůňková se ovšem vůbec nenechala rozhodit a dál pokračovala v aktivní hře. Sabalenková za stavu 5:2 z pohledu české hráčky zahrozila dvěma brejkboly v řadě, ale naše naděje zachovala chladnou hlavu, game s přehledem otočila a po 36 minutách nadělila favoritce výprask 6:2.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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horska.kraslice
19.06.2026 16:16
Neohrožená pirátka Niki má první set! Tak neusnout na vavřínu a ještě jeden, Niki!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:16
Skvele odvracene BP, hlavne zmena servu na Tecko. Parada... :-)
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aligo
19.06.2026 16:15
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chlebavevaju
19.06.2026 16:13
Občas mi přijde, že ty chyby a především laciné chyby dělá Sabalenka schválně.
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aligo
19.06.2026 16:16
mě přijde, že ji to nebaví teď ten tenis poslední dobou...
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aligo
19.06.2026 16:11
Teď už to tak lehce nevidím, Aryna se zvedá...
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Diabolique
19.06.2026 16:09
Je nutne po pravde uznat, ze Saba dela spoustu nevynucenych chyb. Ale Nikola se z toho jeste nepodelala a hraje dobre.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:15
Take hraje na trave jak pomocna...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 16:07
No a zivak je tady:-) Jsem tusil, ze si to Ondra nenecha ujit :-)
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LiJ
19.06.2026 16:06
Má v sobě kus Navrátilové.
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Otmar
19.06.2026 16:05
Zatím tedy opravdu pastva pro oči...
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Diabolique
19.06.2026 16:02
GO GO GO GO GO NIKOLA!!!
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