ŽIVĚ: Bartůňková úplně ztratila převahu. Proti kvalifikantce musí do rozhodujícího setu
Ferrová – Bartůňková 4:6, 6:3 / hraje se
Bartůňková i Ferrová se okamžitě snažily dostat soupeřku pod tlak a vytvořit si převahu na kurtu. Jako první se do vážnějších problémů na podání dostala Češka, ale hlavně s pomocí výborných servisů odvrátila oba brejkboly a delší čtvrtý game získala.
Následně sama ohrožovala podání Francouzky a po vynikajícím returnu proměnila hned svůj první brejkbol v zápase. Radost však Bartůňkové vydržela jen chvíli, jelikož Ferrová si aktivní hrou vytvořila další brejkbolovou příležitost, tu po chybě české hráčky využila a srovnala krok na 3:3. Francouzka naopak brejk potvrdila a ujala se vedení 4:3.
Češka se v další hře kvůli vlastním chybám dostala do manka 0:30, ale servisem se z něj suverénně vyhrabala. A vzápětí soupeřku zase potrestala. Po chybě Ferrové měla velmi důležitý brejkbol a parádním returnem ho zužitkovala. Na svém podání žádné zaváhání nepřipustila a vyrovnaný úvodní set úspěšně uzavřela.
Vstup do dalšího dějství měla Bartůňková nejlepší možný, když Ferrové okamžitě a čistou hrou sebrala servis a využila i svůj třetí brejkbol v utkání. Na potvrzení brejku se celkem nadřela a musela likvidovat další brejkbolovou hrozbu. O dva gamy později však byla soupeřka úspěšná a po chybě české tenistky z bekhendu srovnala skóre.
Zatímco Ferrová se dostala zpět do zápasu, dál hrála agresivně a přestala chybovat, Bartůňková byla rozhozená a dovolila soupeřce získat pět her v řadě. Francouzská hráčka se tak rázem ocitla ve vedení 5:2, náskok si pohlídala a poslala zápas do rozhodující sady, přestože Češka ještě zahrozila brejkbolem v posledním gamu.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
