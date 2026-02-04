ŽIVĚ: Bartůňková úplně ztratila převahu. Proti kvalifikantce musí do rozhodujícího setu

DNES, 17:55
WTA OSTRAVA - Nikola Bartůňková (19) plní roli favoritky v osmifinále domácího halového turnaje v Ostravě. Pokud česká teenagerka v souboji s rozjetou kvalifikantkou Fionou Ferrovou (28) uspěje, doplní ve čtvrtfinálové fázi krajanku Lindu Fruhvirtovou.
Nikola Bartůňková bude v Ostravě plnit roli favoritky (© PAUL CROCK / AFP)

Ferrová – Bartůňková 4:6, 6:3 / hraje se

Bartůňková i Ferrová se okamžitě snažily dostat soupeřku pod tlak a vytvořit si převahu na kurtu. Jako první se do vážnějších problémů na podání dostala Češka, ale hlavně s pomocí výborných servisů odvrátila oba brejkboly a delší čtvrtý game získala.

Následně sama ohrožovala podání Francouzky a po vynikajícím returnu proměnila hned svůj první brejkbol v zápase. Radost však Bartůňkové vydržela jen chvíli, jelikož Ferrová si aktivní hrou vytvořila další brejkbolovou příležitost, tu po chybě české hráčky využila a srovnala krok na 3:3. Francouzka naopak brejk potvrdila a ujala se vedení 4:3.

Češka se v další hře kvůli vlastním chybám dostala do manka 0:30, ale servisem se z něj suverénně vyhrabala. A vzápětí soupeřku zase potrestala. Po chybě Ferrové měla velmi důležitý brejkbol a parádním returnem ho zužitkovala. Na svém podání žádné zaváhání nepřipustila a vyrovnaný úvodní set úspěšně uzavřela.

Vstup do dalšího dějství měla Bartůňková nejlepší možný, když Ferrové okamžitě a čistou hrou sebrala servis a využila i svůj třetí brejkbol v utkání. Na potvrzení brejku se celkem nadřela a musela likvidovat další brejkbolovou hrozbu. O dva gamy později však byla soupeřka úspěšná a po chybě české tenistky z bekhendu srovnala skóre.

Zatímco Ferrová se dostala zpět do zápasu, dál hrála agresivně a přestala chybovat, Bartůňková byla rozhozená a dovolila soupeřce získat pět her v řadě. Francouzská hráčka se tak rázem ocitla ve vedení 5:2, náskok si pohlídala a poslala zápas do rozhodující sady, přestože Češka ještě zahrozila brejkbolem v posledním gamu.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Fruhvirtová zničila slovenskou jedničku

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Enterprise
04.02.2026 19:27
Fionu jsem teda neviděl hrát víc jak pět let, ale hraje stejně koukatelný tenis jako kdysi. Moc nechápu, proč je v žebříčku tak nízko.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
04.02.2026 19:29
Zdravotní problémy, poslední dvě sezony moc nehrála.
Reagovat
bardunek666
04.02.2026 18:46
Nikola se mi zdá dnes hodně přemotivovaná a střídá hezké momenty a laciné chyby.
Reagovat
honza.khp
04.02.2026 18:57
tak dneska je favoritka, to se možná hraje zvláště zkraje zápasu hůř, a Ferro hrála 1. set dobře
Reagovat

