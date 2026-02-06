ŽIVĚ: Bejlek je krok od senzace a prvního finále! Nad favoritkou Tausonovou vydřela úvodní set
Bejlek – Tausonová 7:5 / hraje se
Na kurt nastoupila Bejlek bez respektu, přestože ji čekal velmi těžký souboj s aktuální světovou šestnáctkou Tausonovou. V úvodních gamech byla naprosto rovnocennou soupeřkou a svou pestrou hrou znepříjemňovala úsilí Dánky o diktování tempa výměn.
První brejkbolovou šanci přinesla pátá hra. I kvůli chybám Bejlek si Tausonová postupně vypracovala celkem tři možnosti. Úvodní dvě hrozby česká hráčka i s pomocí servisu odvrátila, ale tu poslední už soupeřka aktivní hrou proměnila. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se však v osmé hře dostala ke své první příležitosti na returnu, hned tu první zužitkovala a srovnala na 4:4. Bejlek měla další potíže na podání v následujícím gamu, avšak oba brejkboly přežila a vrátila se do vedení.
Tausonová následně dorovnala na 5:5 a za tohoto skóre si musela nechat ošetřit problém s pravým chodidlem, zřejmě puchýř. Pak nevyužila vedení 40:15 na příjmu a Češka vzápětí uspěla čistou hrou na returnu, když jí Dánka nejprve pomohla dvěma chybami a poté se Bejlek podařilo trefit dva vítězné údery za sebou.
V Abú Zabí hraje Bejlek svůj zatím jasně nejlepší turnaj kariéry. Včetně kvalifikace vyhrála už pět zápasů a v žádném z 10 setů neprohrála více než čtyři gamy. V hlavní soutěži vyřadila Ashlyn Kruegerovou, grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a Sonay Kartalovou a zajistila si své první semifinále na hlavním okruhu.
V něm absolvuje premiérový souboj s aktuální světovou šestnáctkou Tausonovou. Dánce stačily k postupu do semifinále jen dvě výhry. Coby jedna z nejvýše nasazených měla volný los a pak si poradila bez ztráty setu se Simonou Waltertovou a McCartney Kesslerovou.
Vítězka tohoto duelu vyzve v sobotním finále Jekatěrinu Alexandrovovou. Ruska odvrátila mečbol na vlastním servisu a po dvouapůlhodinové bitvě zdolala 3:6, 7:6, 6:3 vyčerpanou Hailey Baptisteovou, která musela hrát tři sety i ve všech třech předchozích zápasech. Světová jedenáctka si tak zahraje o svůj šestý kariérní titul.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Teď se Sára po té úvodní křeči dostala na vlnu! Koncovka ve formě, jakou u Sáry chceme vidět
Tak ať ta Sářina Vlna drží !
Tysonky power-tenis rozklovat