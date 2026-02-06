ŽIVĚ: Bejlek je krok od senzace a prvního finále! Nad favoritkou Tausonovou vydřela úvodní set

DNES, 16:45
WTA ABÚ ZABÍ - Sára Bejlek (20) absolvuje své první kariérní semifinále na nejvyšším okruhu. Talentovaná česká tenistka se dostala mezi nejlepší kvarteto na pětistovce ve Spojených arabských emirátech bez ztráty jediného setu a svou šokující jízdu zkusí protáhnout i v souboji s favorizovanou členkou TOP 20 Clarou Tausonovou (23).
Sára Bejlek zabojuje o své první kariérní finále (© ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Bejlek – Tausonová 7:5 / hraje se

Na kurt nastoupila Bejlek bez respektu, přestože ji čekal velmi těžký souboj s aktuální světovou šestnáctkou Tausonovou. V úvodních gamech byla naprosto rovnocennou soupeřkou a svou pestrou hrou znepříjemňovala úsilí Dánky o diktování tempa výměn.

První brejkbolovou šanci přinesla pátá hra. I kvůli chybám Bejlek si Tausonová postupně vypracovala celkem tři možnosti. Úvodní dvě hrozby česká hráčka i s pomocí servisu odvrátila, ale tu poslední už soupeřka aktivní hrou proměnila. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se však v osmé hře dostala ke své první příležitosti na returnu, hned tu první zužitkovala a srovnala na 4:4. Bejlek měla další potíže na podání v následujícím gamu, avšak oba brejkboly přežila a vrátila se do vedení.

Tausonová následně dorovnala na 5:5 a za tohoto skóre si musela nechat ošetřit problém s pravým chodidlem, zřejmě puchýř. Pak nevyužila vedení 40:15 na příjmu a Češka vzápětí uspěla čistou hrou na returnu, když jí Dánka nejprve pomohla dvěma chybami a poté se Bejlek podařilo trefit dva vítězné údery za sebou.

V Abú Zabí hraje Bejlek svůj zatím jasně nejlepší turnaj kariéry. Včetně kvalifikace vyhrála už pět zápasů a v žádném z 10 setů neprohrála více než čtyři gamy. V hlavní soutěži vyřadila Ashlyn Kruegerovou, grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a Sonay Kartalovou a zajistila si své první semifinále na hlavním okruhu.

V něm absolvuje premiérový souboj s aktuální světovou šestnáctkou Tausonovou. Dánce stačily k postupu do semifinále jen dvě výhry. Coby jedna z nejvýše nasazených měla volný los a pak si poradila bez ztráty setu se Simonou Waltertovou a McCartney Kesslerovou.

Vítězka tohoto duelu vyzve v sobotním finále Jekatěrinu Alexandrovovou. Ruska odvrátila mečbol na vlastním servisu a po dvouapůlhodinové bitvě zdolala 3:6, 7:6, 6:3 vyčerpanou Hailey Baptisteovou, která musela hrát tři sety i ve všech třech předchozích zápasech. Světová jedenáctka si tak zahraje o svůj šestý kariérní titul.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Výsledky turnaje WTA 500 v Abú Zabí

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

31
frenkie57
06.02.2026 19:19
Bobřík přitvrdil a krátká sukýnka už hoří.
Reagovat
Serpens
06.02.2026 19:15
Tak si už můžeme zase o tom ošetřování myslet kdeco, ale aspoň z toho kápnul ten první set.
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:16
Klasický herecký výkon z beckoveho filmu, uz běhá jak laňka. Tohle by se mělo penalizovat.
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:17
No, běhá jak lanka, spíš stale chodí jako lenochod, ale zkusila to i přes psychikou stránku soupeřky.
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 19:10
oranžová uspávačka hadů
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:05
Každopádně stále nevěřím, že to dotáhne, bobřík se tváří jako boží umučení normálně, bradavice nebradavice. V prvním setu to Tauson Sáře značně ulehčila.
Reagovat
chlebavevaju
06.02.2026 19:00
Sára Paolini
Reagovat
hanz
06.02.2026 18:57
Bobra je nutné rozhicovat .....
Reagovat
Mony
06.02.2026 18:57
No..!
Teď se Sára po té úvodní křeči dostala na vlnu! Koncovka ve formě, jakou u Sáry chceme vidět
Tak ať ta Sářina Vlna drží !
Reagovat
zfloyd
06.02.2026 18:56
Sára nepřestává udivovat tak ještě jeden
Reagovat
Serpens
06.02.2026 18:54
Podle všeho je dnešní návštěva v Ostravě větší než teď na Sáru.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:57
U Arabů nic divného.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:52
TB už má Sára jistý.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:43
Bobřík má nějaký problém s chodidlem, ale asi bude schopná pokračovat.
Reagovat
aligo
06.02.2026 18:42
Proč přerušeno?
Reagovat
Preview.lover
06.02.2026 18:43
Tauson si bere ošetření
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 18:40
Oli Ole!! smile
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 19:15
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:36
Už jsem chtěl napsat, že devátou hru Sára dokonale pohnojila, ale ještě se z toho vyhrabala, holka jedna. Takže jedeme dál.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:51
A znovu Bára otočila stav z 15:40.
Reagovat
jeronym
06.02.2026 18:30
Jedem Saro, bojovat
Tysonky power-tenis rozklovat
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.02.2026 18:24
Hadí Mája spláchla wc
Reagovat
subaru
06.02.2026 18:16
Únava, už to není ono. 2:3 a už to nepůjde.
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:56
Tak nepůjde, jó .
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 18:10
je to u Sáry ještě vůbec sukně?
Reagovat
Krisboy
06.02.2026 18:29
Asi ano. Zřejmě jí má od doby, kdy jako osmiletá vyhrála svůj první zápas. Pro štěstí.
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 18:36
to by odpovídalo
Reagovat
hanz
06.02.2026 18:00
Někdo strým? Na OH se nedá koukat, samý prohry...
Reagovat
honza.khp
06.02.2026 18:09
na Oneplay Canal + , taky na Tipsportu
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 18:17
https://jokerlivestreams.net/10fd7de0/cc874597/b266cd17
Reagovat
frenkie57
06.02.2026 17:47
Sára už je na kurtu, zas chvíli to vypukne. Těším se.
Reagovat

