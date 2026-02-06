ŽIVĚ: Bejlek rozehrála životní zápas! O první finále bojuje s favoritkou Tausonovou
V Abú Zabí hraje Bejlek svůj zatím jasně nejlepší turnaj kariéry. Včetně kvalifikace vyhrála už pět zápasů a v žádném z 10 setů neprohrála více než čtyři gamy. V hlavní soutěži vyřadila Ashlyn Kruegerovou, grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a Sonay Kartalovou a zajistila si své první semifinále na hlavním okruhu.
V něm ji čeká premiérový souboj s aktuální světovou šestnáctkou Tausonovou. Dánce stačily k postupu do semifinále jen dvě výhry. Coby jedna z nejvýše nasazených měla volný los a pak si poradila bez ztráty setu se Simonou Waltertovou a McCartney Kesslerovou.
Vítězka tohoto duelu vyzve v sobotním finále Jekatěrinu Alexandrovovou. Ruska odvrátila mečbol na vlastním servisu a po dvouapůlhodinové bitvě zdolala 3:6, 7:6, 6:3 vyčerpanou Hailey Baptisteovou, která musela hrát tři sety i ve všech třech předchozích zápasech. Světová jedenáctka si tak zahraje o svůj šestý kariérní titul.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
