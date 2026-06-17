ŽIVĚ: Bezradná Siniaková na svou noční můru vůbec nestačí. V Berlíně míří za jasnou prohrou
Pegulaová – Siniaková 6:2, 4:3 / hraje se
Pro Siniakovou je Pegulaová velmi neoblíbenou soupeřkou. Poslední čtyři souboje prohrála a ve vzájemné bilanci před tímto duelem ztrácela vysoko 1:5. Do utkání v Berlíně tak logicky nastoupila jako favoritka světová čtyřka reprezentující Spojené státy.
Rodačka z Hradce Králové měla v úvodním gamu nakročeno ke snadnému uhájení vlastního servisu, ale i kvůli vlastním chybám musela nakonec likvidovat tři brejkboly. Se všemi hrozbami si ovšem suverénně poradila. O dvě hry později už však Pegulaová na brejk dosáhla, a to po proměnění celkově šestého brejkbolu v zápase.
Vzápětí měla Siniaková šanci skóre srovnat, když Pegulaová udělala dvě dvojchyby po sobě a nabídla postupně dva brejkboly. Američanka ale i díky chybě soupeřky brejk potvrdila a zvýšila na 3:1. Následně přišel trest za nevyužitou šanci i další nevynucené chyby a deblová světová jednička prohrávala už o dva brejky.
Pegulaová tentokrát brejk potvrdila naprosto s přehledem a pokračovala ve velmi solidním výkonu s minimem chyb. S mankem čtyř gamů už se chybující Siniakové nepodařilo nic udělat a první set ztratila hladce 2:6. Nepomohlo jí ani pět odvrácených setbolů v maratonském gamu na vlastním servisu.
Hned v úvodu druhého dějství musel být zápas kvůli nefungujícímu elektronickému hlášení autů zhruba na deset minut přerušen. Siniaková se nenechala rozhodit a po přežití dalšího brejkbolu si uhájila podání. V dalším gamu mohla jít do vedení 2:0, jenže Pegulaová se po vlastních chybách zkoncentrovala a všechny tři brejkboly smazala.
Ačkoli byl průběh druhého setu vyrovnanější než v předchozí sadě, působila Siniaková bezradně a postěžovala si, že není schopná uhrát ani jeden balón. Po ztraceném servisu při skóre 2:2, kdy Pegulaová vytáhla výborný return, už dala průchod svým emocím a vztekle hodila raketou.
Ani průchod emocím Siniakové k lepšímu výkonu nepomohl. Pegulaová byla ve všech směrech až příliš solidní a měla čtyři brejkboly na zvýšení vedení. Češka ale všechny z nich ustála a ještě držela malou naději na obrat.
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Komentáře
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To by neuhrala ani gem :-) Glosku samozrejme spatne interpretoval take pl komentator.
Ktery to pochopil, ze na sebe krici, ze musi hrat jednoduseji... :-))
Neni se co divit, ze pak vznikaji ty clanky s vypovedmi hracek na kurtu nebo mimo krut, ktere nemusi mit nic spolecneho s tim jak to opravdu hracka myslela :-))