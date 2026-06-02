ŽIVĚ: Bitva jako řemen! Největší favorit French Open bere maratonský set, obávaný klenot odpadl
Jódar – Zverev 6:7 / hraje se
Hned úvodní game mezi Zverevem a Jódarem se proměnil ve vyrovnanou bitvu. Španělský mladík pod zataženou střechou zlikvidoval stav 0:30 i oba brejkboly a po skoro 10 minutách hru urval na svou stranu. Dvě brejkbolové šance měl vzápětí i Jódar, dokonce po sobě, ovšem i Zverev nepříznivý vývoj otočil a bylo srovnáno.
V následujících minutách byl lepším hráčem na kurtu outsider Jódar. Dvakrát po sobě si uhájil podání čistou hrou a Zverev měl na servisu mnohem víc práce. Němec v šesté hře zase čelil stavu 15:40, v tomto případě už si španělský tenista aktivní hrou brejk připsal a ujal se vedení 4:2.
Jódar ale luxusní náskok 5:2 nedotáhl, úplně odpadl a Zverev se ztrátou jediného bodu srovnal na 5:5. Navíc měl pak Němec brejkbol, ovšem s ním si mladý Španěl poradil a nakonec se po hodině hry rozhodovalo v tie-breaku. Ve zkrácené hře převládaly zkušenosti Zvereva, který ji vyhrál snadno 7:3.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Zverev má jedinečnou šanci konečně urvat první grandslamový titul. Při absenci Carlose Alcaraze a po senzačních vypadnutích Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče se totiž automaticky stal největším adeptem na zisk Poháru mušketýrů.
Po velmi snadné cestě do čtvrtfinále ho čeká v úterý odpoledne první vážnější hrozba. A sice neskutečně rozjetý Jódar, který prožívá v posledních týdnech na antuce fantastické i životní období a budí rozruch napříč tenisovým světem.
Více informací k zápasu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Snad uvidím aspoň třetí, tak moc nespěchejte .
3:6, 6:3, 7:5
Pro štěstí Nenušku
https://youtu.be/oMHLkcc9I9c?is=XqPonDeTNVo7Uly4
Who cares?