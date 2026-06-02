ŽIVĚ: Bitva jako řemen! Největší favorit French Open bere maratonský set, obávaný klenot odpadl

DNES, 14:30
Aktuality 13
FRENCH OPEN - Alexander Zverev je aktuálně největším favoritem letošního ročníku French Open a po pohodové cestě do čtvrtfinále ho v úterý čeká první vážnější hrozba. Do cesty se mu postaví španělský klenot Rafael Jódar, který v průběhu antukového jara udivuje celý tenisový svět a má životní formu.
Alexander Zverev čelí na French Open první vážnější hrozbě (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Jódar – Zverev 6:7 / hraje se

Hned úvodní game mezi ZverevemJódarem se proměnil ve vyrovnanou bitvu. Španělský mladík pod zataženou střechou zlikvidoval stav 0:30 i oba brejkboly a po skoro 10 minutách hru urval na svou stranu. Dvě brejkbolové šance měl vzápětí i Jódar, dokonce po sobě, ovšem i Zverev nepříznivý vývoj otočil a bylo srovnáno.

V následujících minutách byl lepším hráčem na kurtu outsider Jódar. Dvakrát po sobě si uhájil podání čistou hrou a Zverev měl na servisu mnohem víc práce. Němec v šesté hře zase čelil stavu 15:40, v tomto případě už si španělský tenista aktivní hrou brejk připsal a ujal se vedení 4:2.

Jódar ale luxusní náskok 5:2 nedotáhl, úplně odpadl a Zverev se ztrátou jediného bodu srovnal na 5:5. Navíc měl pak Němec brejkbol, ovšem s ním si mladý Španěl poradil a nakonec se po hodině hry rozhodovalo v tie-breaku. Ve zkrácené hře převládaly zkušenosti Zvereva, který ji vyhrál snadno 7:3.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Zverev má jedinečnou šanci konečně urvat první grandslamový titul. Při absenci Carlose Alcaraze a po senzačních vypadnutích Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče se totiž automaticky stal největším adeptem na zisk Poháru mušketýrů.

Po velmi snadné cestě do čtvrtfinále ho čeká v úterý odpoledne první vážnější hrozba. A sice neskutečně rozjetý Jódar, který prožívá v posledních týdnech na antuce fantastické i životní období a budí rozruch napříč tenisovým světem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

13
pantera1
02.06.2026 16:02
Teď koukám na skóre a Saša umořil první set .
Snad uvidím aspoň třetí, tak moc nespěchejte .
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 16:05
no, moc se s tím nepárají.
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 15:27
Rafa zatím agresivnější. Zvíře si zahrává pasivitou. Pinkáním to nepůjde.
PTP
02.06.2026 15:20
Rafíku, bacha na ty sběračky, ať tě zas nepomlouvají.
peek
02.06.2026 15:10
Pojď Rafo,sundej toho kolotočáře! ????
peek
02.06.2026 15:26
Hezky ho demoluješ, nepovolit!
Pe3k
02.06.2026 14:49
Dva zdaleka nejlepší Italští antukáři jsou Sinner a Musetti. Ve čtvrtfinále jsou 3 taliáni a ani jeden z těch dvou nejlepších. To ukazuje, jak je Itálie v současnosti dominantní tenisový národ.
Diabolique
02.06.2026 14:38
Nikola v Birminghamu otocila proti Dart!
3:6, 6:3, 7:5
PTP
02.06.2026 14:45
Těžká šichta - první tráva s Anglánkou Makepiecovou - povedlo se!
pantera1
02.06.2026 14:36
Sašenko, už běžím, Čedara slupni jak malinu.

Pro štěstí Nenušku


https://youtu.be/oMHLkcc9I9c?is=XqPonDeTNVo7Uly4
PTP
02.06.2026 14:47
Nenušce je 66, to je v prdeli toto...
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 14:54
PTP
02.06.2026 14:32
Who wins?
Who cares?
