ŽIVĚ: Bitva o finále! Siniakovou s Townsendovou hrají proti rusko-belgickému páru
Kuděrmetovová, Mertensová – Siniaková, Townsendová, hraje se 1. set
Siniaková s Townsendovou prošly do semifinále bez jediné porážky. Ve skupině si postupně poradily s Timeou Babosovou a Luisou Stefaniovou, obhájkyněmi titulu Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou a naposledy s ruskou dvojicí Mirra Andrejevová, Dajana Šnajderová. O jediný set přišly právě v úvodním duelu s maďarsko-brazilskou dvojicí.
Jejich semifinálové soupeřky Kuděrmetovová s Mertensovou začaly skupinu porážkou se Su-Wei Hsieh a Jelenou Ostapenkovou, další dva duely ale už ovládly. Nejdříve si poradily s americko-nizozemskou dvojicí Asia Muhammadová, Demi Schuursová, ve středu pak v přímé bitvě o postup s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.
Siniaková s Townsendovou se se svými soupeřkami potkaly na okruhu zatím jen jednou, a to letos během svého vítězného tažení za titulem na Australian Open, kde zvítězily v semifinále ve dvou setech.
Siniaková usiluje na Turnaji mistryň o druhý titul. Prestižní akci ovládla před čtyřmi lety s Barborou Krejčíkovou.
Rozhodující asi bude jak ten zápas sedne Kudermetce. Ta je schopná zahrát fantasticky ale taky se dokáže vyházet ...
Kačenka