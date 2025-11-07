ŽIVĚ: Bitva o finále! Siniakovou s Townsendovou hrají proti rusko-belgickému páru

DNES, 21:00
Kateřina Siniaková (29) a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová (29) dnes budou na Turnaji mistryň v Rijádu usilovat o postup do finále čtyřhry. Druhý nasazený pár nastoupí proti rusko-belgické dvojici Veronika Kuděrmetovová (28), Elise Mertensová (29). Utkání začne cca v 21:30, zápas můžete sledovat v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Mertens Elise
Townsend Taylor
Kudermetova Veronika
Siniaková Kateřina
Siniaková s Townsendovou hrají o finále Turnaje mistryň (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Kuděrmetovová, Mertensová – Siniaková, Townsendová, hraje se 1. set

Siniaková s Townsendovou prošly do semifinále bez jediné porážky. Ve skupině si postupně poradily s Timeou Babosovou a Luisou Stefaniovou, obhájkyněmi titulu Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou a naposledy s ruskou dvojicí Mirra Andrejevová, Dajana Šnajderová. O jediný set přišly právě v úvodním duelu s maďarsko-brazilskou dvojicí.

Jejich semifinálové soupeřky Kuděrmetovová s Mertensovou začaly skupinu porážkou se Su-Wei Hsieh a Jelenou Ostapenkovou, další dva duely ale už ovládly. Nejdříve si poradily s americko-nizozemskou dvojicí Asia Muhammadová, Demi Schuursová, ve středu pak v přímé bitvě o postup s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.

Siniaková s Townsendovou se se svými soupeřkami potkaly na okruhu zatím jen jednou, a to letos během svého vítězného tažení za titulem na Australian Open, kde zvítězily v semifinále ve dvou setech.

Siniaková usiluje na Turnaji mistryň o druhý titul. Prestižní akci ovládla před čtyřmi lety s Barborou Krejčíkovou.

S čistým štítem. Siniaková s Townsendovou nezaváhaly ani s Ruskami

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Blondie
07.11.2025 21:38
Prosím, nemáte někdo link? :(
tommr
07.11.2025 21:16
Bude to nesmírně těžkej zápas ale snad to SinTown zvládnou podobně jako letos na AO ...
Rozhodující asi bude jak ten zápas sedne Kudermetce. Ta je schopná zahrát fantasticky ale taky se dokáže vyházet ...
com
07.11.2025 21:06
sem první jako Blondie prvnička před 40ti lety

smile Kačenka smilesmile
