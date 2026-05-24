ŽIVĚ: Bitva vrcholí. Krejčíková neproměnila dva mečboly, zápas s Američankou jí uniká

DNES, 13:50
Aktuality 103
FRENCH OPEN - Těžká výzva čeká na úvod French Open Barboru Krejčíkovou. V prvním kole se české šampionce postaví americká tenistka Hailey Baptisteová, 26. hráčka žebříčku. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od cca 14:15.
Profily hráčů
Baptiste Hailey
Barbora Krejčíková v zápase prvního kola na French Open (@ ČTK / AP / Aurelien Morissard)

Baptisteová - Krejčíková 6:7, 7:6, hraje se 3. set

Krejčíková vstoupila do zápasu s Baptisteovou přesvědčivě a bez problémů si vyhrála své podání. Stejnou mincí oplatila vzápětí i Američanka, která i díky přesným volejům čistou hrou srovnala. Pařížská šampionka z roku 2021 se mohla v úvodu utkání opřít o kvalitní servis, díky čemuž si pohlídala i další game a šla do vedení 2:1.

Prvního brejku se spoře zaplněné ochozy nedočkaly ani ve čtvrté hře při podání rodačky z Washingtonu a opět bylo vyrovnáno. Brněnská rodačka se mohla v úvodních minutách zápasu spolehnout na velmi kvalitní podání a minimum chyb, své rivalce nedávala žádnou šanci na prolomení podání. Naprosto stejně si ale vedla Baptisteová a stav byl 3:3.

První brejkbolovou možnost měla za stavu 4:4 Američanka, Krejčíková ale kritickou situaci zvládla vyřešit parádně provedeným forhendovým stopbalem a šla do vedení 5:4. Ani jedna z tenistek už žádné problémy nedopustila a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break.

Do něj dvojnásobná grandslamová šampionka nevstoupila dobře a prohrávala 2:4. Sázkou na maximální riziko ale dokázala třemi body v řadě otočit a vedla 5:4. První setbol si vypracovala Baptisteová, Krejčíková však dokázala reagovat a srovnala na 6:6. Dramatický závěr nakonec strhla na svou stranu česká tenistka, zkrácenou hru získala 9:7 a šla do vedení.

Hodně překvapivý byl hned úvodní game druhé sady. Baptisteová na svém podání vedla 40:0, i díky nevynuceným chybám ale poprvé v zápase o podání přišla a Krejčíková šla do vedení. Češka vše potvrdila čistou hrou a vedla už o dvě hry. Baptisteová si svou jasně nejlepší hru schovala do čtvrtého gamu, kdy díky vynikajícím returnům poprvé uspěla na příjmu a srovnala na 2:2.

V dalších gamech byly obě hráčky na podání velmi jisté. To platilo až do stavu 6:5 pro Američanku. Krejčíková ve dvanácté hře čelila dvěma brejkbolům, dokázala si ale poradit a i druhou sadu musela rozhodnout zkrácená hra. V ní se Češka dostala do vedení 6:4, ani jeden z mečbolů ale neproměnila a mohla toho hodně litovat. Baptisteová získala čtyři body v řadě, tie-break vyhrála 8:6 a po dvou hodinách a 13 minutách poslala utkání do třetího setu.

Přemožitelku Aryny Sabalenkové z Madridu úspěch nakopl, vzala si hne úvodní podání soupeřky, brejk potvrdila vedla 2:0. Krejčíkové se ani nadále nedařilo rozjetou soupeřku zastavit, prohrála si i svůj další servis na ukazateli skóre svítil stavu už 0:3.

Další informace průběžně doplňujeme.


Výsledky ženské dvouhry na French Open

French Open: Krejčíkové a Bejlek hrozí konec. Nastoupí i Menšík, Macháč, Valentová a Bouzková

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

105
Přidat komentář
chlebavevaju
24.05.2026 16:52
Krejčíková to letos bere opět hopem, no nic, aspoň bude mít dost času na stavění jejího oblíbeného LEGA, to jí snad půjde lépe.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:51
aj aj tak to už vidím na kanárka
Reagovat
Mony
24.05.2026 16:48
S tim, co tam Terka předvádí na svých výhodách, už ji snad ani nepřeju
Reagovat
Serpens
24.05.2026 16:51
Čím pomalejší druhé podání na ni letí, tím výrazněji to jde za čáru.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:51
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:52
To je trochu ubohej přístup, ne?
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 16:46
Valentová tomu se už může člověk jen smát, taková nemohoucnost jak nasi hokejisté proti Itálii. Tady to nejsou střely na branku, ale nevyužité BP.
Reagovat
lolEk
24.05.2026 16:48
Neskutečný
Reagovat
hanz
24.05.2026 16:48
Naše tenistky mají IQ tykve... pálí do toho hlava nehlava, ale totálně mimo...
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:50
A proto patří mezi nejlepš na světě a všichni nám záviděj.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 16:45
Báře midlo v hlavě
Reagovat
rkames
24.05.2026 16:44
Nevíte kdo byl ošetřován v zápase Menšík Droguet?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 16:46
nevím, koukám na Báru a na ošetření jsem já.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:43
tejden po maturitě má brigádu (jinak se polochodící Linete nedá nazvat) za nějaké 4-5mega a ne, není potřeba zabrat a sejmout ji
Reagovat
lolEk
24.05.2026 16:39
Jestli tohle Tereza nevyhraje, tak si za to muze jen a jen sama. Nechodici Magda a ona ji nedorazi proste. Otresna je
Reagovat
hanz
24.05.2026 16:39
Čas vsadit na Menšu, že to projede... vedení 2:0 je u něj jistota
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:38
a teď to přijde - 4-6 pro beznohou Linete, která do dalšího zápasu ani nebude moct nastoupit
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:40
Tvl, vžyť jí nic není, hérečce.
Reagovat
lolEk
24.05.2026 16:41
Zabraly prasky
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:41
jasně a já na to koukám prvně
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:42
Neříkám, že je stoprocentní, ale dost tomu přidává.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:44
neříkal jsi jak je nepříjemné hrát proti zraněné? jen se ptám
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:44
Říkal.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:46
a taky že ji nic není, asi o deset minut později - ju? mám to tu psané
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:36
to bude "černý den" pro cz dámský tenis - už se to rýsuje: come, jdu na to znovu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 16:49
Bára si za třetí set zaslouží i ode mě
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 16:34
Ta statistika Krejcikove na FO po jejím vítězství v roce 2021 je ovšem děsivá a nepochopitelná. Neschopnost přejít přes 2. kolo, dneska může vyletět už v prvním.
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 16:38
Spíš přejít přes prvn,vyhrála tu jen loni.
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 16:42
Ano, chtěl jsem znít pozitivněji. Ale ty výsledky jsou opravdu ostudné, celkově za poslední 3 roky nepředvádí vůbec nic, na Wimbledonu 24 to byla anomálie.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:44
i to rg
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:38
nakonec to dopadne prostě podle předpokladu a dav ten kurz otočil dobře
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:28
Víc vymleto má Valentová, i když asi postoupí, tak dnes si to moc nezaslouží
Reagovat
hanz
24.05.2026 16:29
Valentovou vůbec nepouštět na kurt, dokud se nenaučí servírovat...
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 16:30
Valentová právě udržela podání WOW!
Reagovat
hanz
24.05.2026 16:31
Kolikátý? Možná tak třetí... děsivý...
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:31
Linet jí tam dává servy spodem, nedoběhne pomalu ani k saku a vona si to v klidu všechno vodmr dá - síť ou, sít, double apod
Reagovat
com
24.05.2026 16:27
Myslel sem, ze poprve na FO budu zvracet u Valentove, ale Big4ka Krejča opet nezklama
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 16:28
Už probíhá tradiční úprk do šatny.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:29
já už to mám dole za sebou
Reagovat
hanz
24.05.2026 16:27
Krejča vymleto... aneb jak totálně zes.at vyhraný zápas...
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 16:27
Krejčíková, to je taky dílo, 2MB a nic z toho a jde se do 3. setu.
Reagovat
Liverpool22
24.05.2026 16:33
2. set pohnojila jako Terka - možná ještě víc, když měla MB smile
Reagovat
SydneyOpen
24.05.2026 16:25
Náročná sezóna pro Terezu, poprvé mezi elitou, bude trvat než se srovná. Ale trochu zabrat by to chtělo, brzy ji čekají velké obhajoby
Reagovat
SpacialRecognition
24.05.2026 16:18
Jestli hodlá Tereza prohrát se zraněnou Linetkou...
Reagovat
jih
24.05.2026 16:21
Tolik podání spodem za sebou jsem ještě neviděl.
Reagovat
SpacialRecognition
24.05.2026 16:22
A jak se raduje z brejku proti zraněné soupeřce.. no
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:23
a teď znovu odevzdá, ta je fakt trochu mimo
Reagovat
jih
24.05.2026 16:24
Asi ji to zranění soupeřky rozhodilo...
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:28
Sleduješ tenis první den? Asi každá hráčka ti potvrdí, že hrát proti zraněné soupeřce je dost na prd.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:30
jojo, akorát jsem začal
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:34
Vypadá to tak.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:17
tak to jsem to s tím cashoutem nevymyslel nejlíp, Tereza neporazí jednonohou veteránku, když ji dokázala v 1.setu nahlodat sebevědomí - no to jsou zase výhledy do budoucna. Asi nemá plíce na to vedro
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 16:27
A Bára zkolabovala v TB 2.setu
Reagovat
pantera1
24.05.2026 16:13
Baru, no snad nebude třetí. To je teda zas nervák .
Reagovat
Liverpool22
24.05.2026 16:19
Třetí set snad nebude - TB smile
Reagovat
pantera1
24.05.2026 16:24
Teď,teď musí ale ještě to není hotovo.
Reagovat
pantera1
24.05.2026 16:30
No tak bude, to je strašná škoda. začaly třetí hodinu, no nevím, jak to Bára zvládne .
Reagovat
PTP
24.05.2026 16:35
Novák už je šedivej dost, a tohle mu to ještě urychlí
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 16:36
Treba je na sado maso.
Reagovat
pantera1
24.05.2026 16:44
Ach jo, hned brejk ve třetím pro bavlnářku . Jsem to viděla už vyhraný . To bude Báru mrzet, ty dva MB v TB.
Reagovat
pantera1
24.05.2026 16:50
Nejvyšší čas odejít od TV a nejvyšší čas jít si dát dobrej, chladnej drink na zahrádku.
Reagovat
PTP
24.05.2026 16:52
Ta výdrž získaná prací ve vedru na plantáži se ve třetím setu docela hodí.
Reagovat
PTP
24.05.2026 16:27
Hlavně nepřivolávat!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 16:28
nervák z toho udělala Bára
Reagovat
Serpens
24.05.2026 16:02
Nevím, jestli někde neexistuje statistika dlouhodobé úspěšnosti potvrzování brejků, ale Tereza asi nebude daleko od chvostu. Vždycky jak s ruční brzdou.
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 16:04
Ano to jí vskutku moc nejde
Reagovat
Preview.lover
24.05.2026 16:08
statistiky pro letošek
https://www.wtatennis.com/stats/2026
Valentová je 155. (40,7 % proměněných BP)
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:13
myslel potvrzení breaku, tedy další hru, ale to asi ve stats nebude
Reagovat
Mantra
24.05.2026 15:56
T.V. resp. Linetu jsem cashnul, když Tereza vypadala po obratu v 1. setu na klidné vítězství - doufám, že jsem udělal dobře.
Reagovat
PTP
24.05.2026 16:03
Tak proto!
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:10
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 16:08
Teď se Magda zranila!
Reagovat
The_Punisher
24.05.2026 16:15
Co se ji stalo?
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 16:18
Něco s kolenem.
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 16:18
Už ani pořádně nepodává.
Reagovat
PTP
24.05.2026 16:28
Konečně pochopila, jak na to.
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 15:46
Valentová právě předvádí, jak krásně prohrát vyhraný zápas. Holka se neztratí.
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 15:47
Jaký to je pocit, dělat ze sebe hlupáka?
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 15:51
Nebuď na sebe tak kritický/á.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 15:58
dost dlouho tu děláš jen soudce lidských vlastností, ale ten nick mi říká, že budeš takovej ten těžkej frajer
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:01
Cožeto?
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:04
aha, takže krátká paměť? příteli, i mě jsi napsal podobnou reakci jako teď rohlikovi. My si tu vtipkujeme už leta, ale falcon a ještě heavy nám tu chyběl, takový vlet do davu
Reagovat
falcon_heavy
24.05.2026 16:06
Co konkrétně mělo být na rohlíkově příspěvku vtipného?
Reagovat
Mantra
24.05.2026 16:12
na jeho nic, byl to jen jeho názor - ale jinak si ten můj ještě přečti, třeba ti to dojde, ale vypadá to, že ne. Buď v klidu, někdy se to stane všem, že nechápeme vtipy druhých.
Reagovat
Liverpool22
24.05.2026 15:49
2. set pěkně pohnojila smile To samé se stalo na tomto kurtu Ajle měla set v zádech + vedla ve 2. setu 3:0 s dvěma brejky a ještě to projela. Snad Terka zabere smile
Reagovat
chlebavevaju
24.05.2026 15:52
Musíme tlačit, jak by řekla pantera.
Reagovat
pantera1
24.05.2026 15:36
Američanka ve druhé sadě dostane od Báry sadu . Baru vydrž, máš to dobře rozehraný .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 15:51
doufám, že 6sad
Reagovat
elskjer
24.05.2026 15:35
Linette a baptiste nehrajou nic moc, s tema by nemely nase prohrat.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 15:58
Lino dejme tomu, Ale mme Křtitelová, která porazila Arynu a další asi těžko...
Reagovat
elskjer
24.05.2026 16:26
Myslim dneska
Reagovat
Georgino
24.05.2026 15:27
Tak zatím to jde. Marie postup, Tomáš, Tereza i Bára vedou na sety.
Reagovat
Liverpool22
24.05.2026 15:21
Ufffff Bára si zahrávala v TB s ohněm, ale vše dobře dopadlo a 1. set je doma smile smile
Reagovat
Liverpool22
24.05.2026 15:07
TEREZKA smile po skvělém obratě bere 1. set smile
Reagovat
frenkie57
24.05.2026 15:21
Terka je válečnice Xena.
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 14:49
U menšíka to na zatím vypadá ,že diváci bučet nebudou.
Reagovat
Georgino
24.05.2026 15:30
Asi nejsou takový primouši, jak bylo očekáváno.
Reagovat
jir6
24.05.2026 14:40
Bára hraje zatím dobře. Je docela smutné, že ji na programu Eurosportu však můžeme sledovat jen díky soupeřce...
Reagovat
Georgino
24.05.2026 15:32
Aspoň je to s českým komentáře. Italský při Maruš, polský při Tereze ještě dávám, holandský v Tomášově zápase ale ne.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 14:31
BK vypadá zatím dobře.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 14:24
B.K. má tedy lepší start než kometa, hvězdička, T.V.
A to jsem se bál to vyslovit, polka nebude z nejlehčích.
Reagovat
Mantra
24.05.2026 13:55
nedivil bych se, kdyby nedohrála a jsem si bohužel dost jistej, že nevyhraje
Reagovat
PTP
24.05.2026 13:57
Když tady bude každej tommrovat, tak to přestane fungovat!
Reagovat
Mantra
24.05.2026 13:58
já to myslím vážně kámo
Reagovat
Mantra
24.05.2026 13:58
btw byl tam pěknej kurz na Baptu - dnes už mám Xiniu Wang
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist