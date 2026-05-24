ŽIVĚ: Bitva vrcholí. Krejčíková neproměnila dva mečboly, zápas s Američankou jí uniká
Baptisteová - Krejčíková 6:7, 7:6, hraje se 3. set
Krejčíková vstoupila do zápasu s Baptisteovou přesvědčivě a bez problémů si vyhrála své podání. Stejnou mincí oplatila vzápětí i Američanka, která i díky přesným volejům čistou hrou srovnala. Pařížská šampionka z roku 2021 se mohla v úvodu utkání opřít o kvalitní servis, díky čemuž si pohlídala i další game a šla do vedení 2:1.
Prvního brejku se spoře zaplněné ochozy nedočkaly ani ve čtvrté hře při podání rodačky z Washingtonu a opět bylo vyrovnáno. Brněnská rodačka se mohla v úvodních minutách zápasu spolehnout na velmi kvalitní podání a minimum chyb, své rivalce nedávala žádnou šanci na prolomení podání. Naprosto stejně si ale vedla Baptisteová a stav byl 3:3.
První brejkbolovou možnost měla za stavu 4:4 Američanka, Krejčíková ale kritickou situaci zvládla vyřešit parádně provedeným forhendovým stopbalem a šla do vedení 5:4. Ani jedna z tenistek už žádné problémy nedopustila a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break.
Do něj dvojnásobná grandslamová šampionka nevstoupila dobře a prohrávala 2:4. Sázkou na maximální riziko ale dokázala třemi body v řadě otočit a vedla 5:4. První setbol si vypracovala Baptisteová, Krejčíková však dokázala reagovat a srovnala na 6:6. Dramatický závěr nakonec strhla na svou stranu česká tenistka, zkrácenou hru získala 9:7 a šla do vedení.
Hodně překvapivý byl hned úvodní game druhé sady. Baptisteová na svém podání vedla 40:0, i díky nevynuceným chybám ale poprvé v zápase o podání přišla a Krejčíková šla do vedení. Češka vše potvrdila čistou hrou a vedla už o dvě hry. Baptisteová si svou jasně nejlepší hru schovala do čtvrtého gamu, kdy díky vynikajícím returnům poprvé uspěla na příjmu a srovnala na 2:2.
V dalších gamech byly obě hráčky na podání velmi jisté. To platilo až do stavu 6:5 pro Američanku. Krejčíková ve dvanácté hře čelila dvěma brejkbolům, dokázala si ale poradit a i druhou sadu musela rozhodnout zkrácená hra. V ní se Češka dostala do vedení 6:4, ani jeden z mečbolů ale neproměnila a mohla toho hodně litovat. Baptisteová získala čtyři body v řadě, tie-break vyhrála 8:6 a po dvou hodinách a 13 minutách poslala utkání do třetího setu.
Přemožitelku Aryny Sabalenkové z Madridu úspěch nakopl, vzala si hne úvodní podání soupeřky, brejk potvrdila vedla 2:0. Krejčíkové se ani nadále nedařilo rozjetou soupeřku zastavit, prohrála si i svůj další servis na ukazateli skóre svítil stavu už 0:3.
Valentová je 155. (40,7 % proměněných BP)
A to jsem se bál to vyslovit, polka nebude z nejlehčích.