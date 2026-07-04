ŽIVĚ: Bojovnice Bouzková drží naději. Druhou sadu rozhoduje tie-break

DNES, 11:50
Aktuality 63
WIMBLEDON - Ve výborné formě se letos na travnatém povrchu prezentuje Marie Bouzková. Na svém kontě má sedm vítězství v řadě, osmý zkusí přidat v zápase třetího kola Wimbledonu proti ruské soupeřce Ljudmile Samsonové. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od 12:00.
Profily hráčů
Samsonova Liudmila
Bouzková Marie
Marie Bouzková v boji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hongbo Chen)

Samsonová - Bouzková 6:4, hraje se 2. set

Hned o první game se při podání Bouzkové rozpoutala obrovská bitva. Česká tenistka čelila od úvodních výměn razantním úderům Samsonovové. První brejkbolovou možnost ještě odvrátila, při druhé ale už byla úspěšnější Ruska a šla do vedení. Z vedení se ale příliš dlouho neradovala. Ani ona se nemohla opřít o první podání, čehož Bouzková využila. Kvalitní délkou returnů dostala soupeřku pod tlak a srovnala stav. Vzápětí si česká tenistka poprvé v utkání podržela servis a šla do vedení.

Urputná bitva plná agresivních výměn ale pokračovala i nadále. I Samsonovová premiérově uspěla na podání a srovnala krok. V páté hře se musela rodačka z Prahy vypořádat s další hrozbou ztráty podání, vše ale zvládla a vedla 3:2. Ruska byla v této fázi utkání lepší hráčkou, Bouzkovou předčila svou typickou maximálně agresivní hrou a ani tradičně výborná defenziva vítězce z Nottinghamu nestačila. Svěřenkyně Antonína Bolardta ještě dokázala snížit, více už jí ale Samsonovová nedovolila a první sadu získala za 49 minut 6:4.

V úvodu druhé sady si každá z hráček musela při svém podání poradit s brejkovou hrozbou, obě však byly úspěšné. V dalších minutách se Bouzková i Samsonová mohly opřít o servis a po šesti gamech byl tak stav nerozhodný 3:3. Rodačka z Oleněgorsku se do veliké šance rozhodnout zápas dostala za stavu 4:4, kdy vedla při podání Češky 40:15. Bouzková si ale i díky výborné hře na síti dokázala s kritickou situací poradit a znovu vedla.

Vítězka dvou letošních turnajů se nadále prezentovala obrovskou bojovností. Díky výborné obraně nutila Rusku zahrávat údery navíc, i díky tomu odvrátila za stavu 5:5 další dva brejkboly a zajistila si minimálně tie-break. K tomu ani nemuselo dojít. Bouzková vedla na returnu 40:15, Samsonová ale oba setboly odvrátila a poslala sadu do zkrácené hry.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:19
warining pro Samsonku, spravne, odpalovani = warning = hracka nam nervozni!!!
Pojd Marusko!!!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:18
jooo minibrejk... jeste ze se nam Samsonka pohla dopredu... :-))
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Serpens
04.07.2026 14:18
Hergot, tam nemají servis limit?
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:16
nakolnec právě krátký čop rozhodl o TB
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:11
Marusko ale ted jako pojd!!! uz :-))) Zarvi si jeste jednou poradne a do toho tretiho to prosim dotlac... mas 2x BP
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:14
sakra skoda... ale furt se to da jeste brejknout...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:14
už ne
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pantera1
04.07.2026 14:15
Zatím to nevychází, Samson evidentně třetí set nechce .
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:16
kaslat na ni... my ho chceme :-D
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:16
jo... a je tu tajbrejk... to bude ocistec...
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Esgalnor
04.07.2026 14:09
Wow, že je Maire bojovná vím, ale ještě jsem ji neviděl zápas takhle prožívat. Úplně drtím palce!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:13
Ja se zase pristihuji, ze silne myslim na to, aby ta Samsonka dala drop nebo pretahla pecku do autu :-)))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:08
Jooo, Maruska rve... Samsonka opet zkouska dropu :-)))
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:05
když už drop, tak místo cross lob
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:02
Maruško Ty nám dáváš... Aspoň pár těch volejů, že vyjde...

Kostčka výborně vyprovodila Emičku
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:01
No konecne, vyslysela me Marus... sla dopredu... skoro po dvou setech... a na saku bajecne... me z ni vite co :-D
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:03
nejen tebe. Ale myslím, že do 3. nepůjdeme
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jir6
04.07.2026 14:08
Uvidí se, teď zahrála skvěle!!
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:09
jj kombinace drop a volej vyvolala aplaus
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:09
ale trebas pujdeme... zahajil jsem akci silna myslenka - aby ta Ludmila zkousela drop a lajny :-)))
Zase to musim oddrit za toho misu...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:10
tem me stve vic jak ta Maruska :-D
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:14
je na jahodách s Barkovem
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pantera1
04.07.2026 13:48
Maruška je dneska dost marná
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jir6
04.07.2026 13:49
Bohužel souhlasím.
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pantera1
04.07.2026 13:50
Jako někdy je to fakt utrpení se na ni dívat .
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:51
jako, jen někdy není
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:58
hlavne na trave, kdyz umi zahrat pekne drop... zahrala pouze 2x... ja bych ju roztrhl :-D
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:04
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chlebavevaju
04.07.2026 14:00
Maruna je marná pořád, na ten její antitenis se může vydržet dívat jen Barkov a Míša.
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pantera1
04.07.2026 14:04
no je fakt, že ten její výraz, že ju každou chvíli přibíjí na kříž vedle Ježíše je pro náročné . Sleduji ji jen výjimečně.
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:43
podle sport.cz bojuje Nosková, ne Bouzková Na fotce mají Marušku.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:39
Jak vidim Marusku hrat ty agresivni udery a jak hleda stale ty sve lajny, nebo uhly, tak koukam na promarneny potencial... v primem prenosu... hlavne ze chce hrat jak Serena... vysledkem je, ze tam pak vic lita jak hadr na holi po te BL... strane malo vyuzivani slajsu, dropu... tak se Marus probud...uz :-) Ted pouzije konecne slajs... a sup uz ma fiftynek... jahodu... a pak zase bude do toho mlatit... coz vypada pri tech moznostech, ktera ma ironicky... ovsem na servis gemu si otevirat kurt... to je spravne :-)))
(sojecka me sice hodi do banu, ze ji tady Marusku tak nahanim...ale ja si proste neumim pomoct ;-)
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jir6
04.07.2026 13:33
Marušce pomůže jen zvýšená agresivita, chce to, aby Ruska vyhodila pár balonů a dostane se jí to do hlavy.
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:37
ne, Maruš jí to radši bude nalejvat na FH, aby jí to zamázla
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jir6
04.07.2026 13:41
V Nottinghamu jsem viděl její zápas s Karolínou a tam do toho šla skvěle, tady to zatím takové není...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:43
Tak schvalne to nedela :-)) Je treba brat v uvahu tu souperku... aby nasla viteznou lajnu, musi se nadrit jak starena na poli... ja bych preferoval, vice kratkych slajsu, vice vyuzivat drop atd. Ale jak tam chce drit jak kun... tak jo... at se sedre... kdyz ji to bavi... :-)))
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:48
to je právě ten průšvih, myslím, že jí to nebaví. Jedině ještě, když dá z běhu prohoz, ale to je jednou za uherák...

Jinak to vidím stejně, mohla by si ulehčit práci, ale nechce, chce dřít a trpět.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:57
Ale zase ma dobreho fanouska misu, ktery trpi rad s ni :-)))

Hele ten druhy serv bych ji asi nezazlival... ona i ta Radwanska ho nikdy nemela nejak extra, ale na te trave tu zrucnost proste umela vyuzit...

ted zase mlati do toho jako pekne... najde tu svou lajnu... ale v tom behu ji tam Samsonka stejne supne prohoz, ktery nemuze dobehnout ani Sakkari... no...

Neni to s tou Maruskou jednoduche... ale skoda tohodle zapasu... doufejme, ze Samsonka zacne vymyslet blbosti, jako ted, kdy si zkusila drop :-)))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:19
No konecne vysel dobre drop... mela by ho vice pouzivat - Samsonka je jiste dopredu dobra, ale porad vetsi sance nez od BL v tech prehozech... no a lajny neni tak jednoduche sbirat... ikdyz ted pekne... :-) po nejakem prohozu si tu lajnu nasla dobre... Maruska...;-)
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Serpens
04.07.2026 13:14
Trochu aktivity by Marii neškodilo, jinak nevím, jak chce tohle vyhrát.
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Liverpool22
04.07.2026 13:18
Nejvíc kroutím hlavou, když to Mařenka hodí na střed a Lída to zabije
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:21
tak hodi... nema tolik te defensivni zrucnosti... coz je skoda... nebot jak se dostane do tech pecek... tak chce jakby dal hrat, coz obcas uplne nejde a pak uz jsou to supy, ze to proste fakt nejak hodi...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:25
Spis je skoda, ze nema ten lepsi defensivni aspekt... dropshot, kratky slajs... hlavne ten kratky slajs je zajimavy... co tam jednou predvedla... on je takovy pro protihracku necekany... rozbiji rytmus hry...
Marus uplne neaktivni neni... hleda si ty lajny... ale potrebuje se hodne nadrit, aby si je dobre zpracovala...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:31
Přesně o těch slajsech sem jdu psát, jestli mi někdo vysvětlí, proč je nepoužívá. Tedy asi ne

To je pořád přehazovaná s tím, že doufá, že jí nějaký z těch míčů vyjde. Přitom jejich účinnost je minimální. Drží se tak tak, podle toho, kolik UE zrovna vyrobí.
A druhý servis, to je vůbec kapitola...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:47
Nevim jestli jsem dobre napocital, ale 2x drop, 4x slajs, z toho 3 vitezne fiftyny...
ale zatim ani jeden nevynuceny nabeh na sako... par prilezitosti tam mela... ale dobre... nemusi to s tou Samsonkou citit... ovsem tech dropu je skoda... dokaze pekne obhazovat :-)))
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tommr
04.07.2026 13:04
Zápas zatím probíhá tak jak jsem čekal. Samsonova hraje top-10 tenis a Marie se marně pokouší držet krok ...
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Georgino
04.07.2026 13:10
Ten kurz ve prospěch Marušky je dán jen tím žebříčkem? Při výsledky nedávné na trávě? Já to viděl tak 50:50, ale Ruska želbohu evidentně lepší.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:14
prvni set v zenskem tenise nic jeste neznamena... a hlavne v pripade obou akterek...
skoda, ze se Marus moc snazi o prohozy... ruku ma dobrou na to, aby zahrala po lajne po prvnim prohozu... je videt, ze se snazi po te lajne i jit...
ono staci aby Samsonka vysla z toho sveho komfortu, ze to bude easy... a cely obraz hry se muze zmenit...
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horska.kraslice
04.07.2026 13:22
Maruška bohužel v rozhodující fázi 1. setu za stavu 4:4 a dostala silnou ránu míčkem do hrudní kosti , určitě ji to v ten okamžik hrozně bolelo a přispělo k tomu, že další dva fiftýny ztratila, a tím i svoje podání, Samsonova pak lehce dopadávala.
Uvidíme, jestli bude v jejích silách to ještě otočit.
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tommr
04.07.2026 13:35
asi myslíš za stavu 3:3? 4:4 to nikdy nebylo ...
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horska.kraslice
04.07.2026 14:16
Ano, máš pravdu, 3:3. Samsonova brala Marušce podání na 4:3, pak už každá držela své, ale Marušce to už k ničemu nebylo
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:36
Nejdůležitější bylo se Samsonce omluvit, že si špatně stoupla
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horska.kraslice
04.07.2026 14:16
Přesně
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:34
o údery fh po lajně se snaží, ale spíš víc neúspěšně než úspěšně. Ale zato běhá
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Vlk-v-trave
04.07.2026 12:48
Marticka zatim potvrzuje roli favoritky... Maruska zatim ne... ale... jeste neni hotovo!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 12:47
Marusko Pojd! :-)
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Random33
04.07.2026 12:26
Co se s tou Navarro stalo? Za rok takhle nabrat??
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polika
04.07.2026 12:27
chybela cast sezony kvuli nemoci, udajne neco se stitnou zlazou.
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Random33
04.07.2026 12:28
Dobre. Opravdu to vypada, ze to je /byla nemoc. Dik
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Diabolique
04.07.2026 12:15
Maruska tu amaterku smazne.
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tommr
04.07.2026 12:04
Moc nechápu proč je Marie považovaná za favoritku. Samsonova sice v poslední době nehraje moc dobře ale proti Marii se určitě vytáhne a podá svůj nejlepší letošní výkon ...
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Liverpool22
04.07.2026 12:09
Přesně tak. Navíc vzájemné zápasy 3:2 pro Rusku. Bude to zápas o Lídě. Jinak obě tady mají 1x čtvrtfinále a 1x osmifinále.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 12:49
tommring je zaklad uspechu... u Marusky tim tuplem...
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