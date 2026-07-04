ŽIVĚ: Bojovnice Bouzková drží naději. Druhou sadu rozhoduje tie-break
Samsonová - Bouzková 6:4, hraje se 2. set
Hned o první game se při podání Bouzkové rozpoutala obrovská bitva. Česká tenistka čelila od úvodních výměn razantním úderům Samsonovové. První brejkbolovou možnost ještě odvrátila, při druhé ale už byla úspěšnější Ruska a šla do vedení. Z vedení se ale příliš dlouho neradovala. Ani ona se nemohla opřít o první podání, čehož Bouzková využila. Kvalitní délkou returnů dostala soupeřku pod tlak a srovnala stav. Vzápětí si česká tenistka poprvé v utkání podržela servis a šla do vedení.
Urputná bitva plná agresivních výměn ale pokračovala i nadále. I Samsonovová premiérově uspěla na podání a srovnala krok. V páté hře se musela rodačka z Prahy vypořádat s další hrozbou ztráty podání, vše ale zvládla a vedla 3:2. Ruska byla v této fázi utkání lepší hráčkou, Bouzkovou předčila svou typickou maximálně agresivní hrou a ani tradičně výborná defenziva vítězce z Nottinghamu nestačila. Svěřenkyně Antonína Bolardta ještě dokázala snížit, více už jí ale Samsonovová nedovolila a první sadu získala za 49 minut 6:4.
V úvodu druhé sady si každá z hráček musela při svém podání poradit s brejkovou hrozbou, obě však byly úspěšné. V dalších minutách se Bouzková i Samsonová mohly opřít o servis a po šesti gamech byl tak stav nerozhodný 3:3. Rodačka z Oleněgorsku se do veliké šance rozhodnout zápas dostala za stavu 4:4, kdy vedla při podání Češky 40:15. Bouzková si ale i díky výborné hře na síti dokázala s kritickou situací poradit a znovu vedla.
Vítězka dvou letošních turnajů se nadále prezentovala obrovskou bojovností. Díky výborné obraně nutila Rusku zahrávat údery navíc, i díky tomu odvrátila za stavu 5:5 další dva brejkboly a zajistila si minimálně tie-break. K tomu ani nemuselo dojít. Bouzková vedla na returnu 40:15, Samsonová ale oba setboly odvrátila a poslala sadu do zkrácené hry.
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Pojd Marusko!!!
Kostčka výborně vyprovodila Emičku
Zase to musim oddrit za toho misu...
(sojecka me sice hodi do banu, ze ji tady Marusku tak nahanim...ale ja si proste neumim pomoct ;-)
Jinak to vidím stejně, mohla by si ulehčit práci, ale nechce, chce dřít a trpět.
Hele ten druhy serv bych ji asi nezazlival... ona i ta Radwanska ho nikdy nemela nejak extra, ale na te trave tu zrucnost proste umela vyuzit...
ted zase mlati do toho jako pekne... najde tu svou lajnu... ale v tom behu ji tam Samsonka stejne supne prohoz, ktery nemuze dobehnout ani Sakkari... no...
Neni to s tou Maruskou jednoduche... ale skoda tohodle zapasu... doufejme, ze Samsonka zacne vymyslet blbosti, jako ted, kdy si zkusila drop :-)))
Marus uplne neaktivni neni... hleda si ty lajny... ale potrebuje se hodne nadrit, aby si je dobre zpracovala...
To je pořád přehazovaná s tím, že doufá, že jí nějaký z těch míčů vyjde. Přitom jejich účinnost je minimální. Drží se tak tak, podle toho, kolik UE zrovna vyrobí.
A druhý servis, to je vůbec kapitola...
ale zatim ani jeden nevynuceny nabeh na sako... par prilezitosti tam mela... ale dobre... nemusi to s tou Samsonkou citit... ovsem tech dropu je skoda... dokaze pekne obhazovat :-)))
skoda, ze se Marus moc snazi o prohozy... ruku ma dobrou na to, aby zahrala po lajne po prvnim prohozu... je videt, ze se snazi po te lajne i jit...
ono staci aby Samsonka vysla z toho sveho komfortu, ze to bude easy... a cely obraz hry se muze zmenit...
Uvidíme, jestli bude v jejích silách to ještě otočit.