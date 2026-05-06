ŽIVĚ: Bojovnice Plíšková! V rozhodujícím dějství potvrdila brejk a postup má na dosah

DNES, 18:15
Aktuality 24
WTA ŘÍM - V povedeném návratu zatím v letošní sezoně pokračuje Karolína Plíšková. Čtvrtfinále si zahrála jak na turnaji v Linci, tak především v Madridu. Bývalá světová jednička chce uspět i v Římě, kde ji na úvod čeká španělská soupeřka Jessica Bouzasová. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu od zhruba 18:20.
Karolína Plíšková má před sebou další výzvu (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Plíšková - Bouzasová 4:6, 6:3, hraje se 3. set

Naprosto suverénně vstoupila do zápasu Plíšková. Na zisk úvodní hry potřebovala proti Bouzasové zhruba minutu hry a bez problémů získala čistou hrou úvodní game. Španělka se naopak na svém servisu velmi trápila, často musela jít přes druhé podání, čehož Češka okamžitě využila a rychle se ujala vedení 2:0.

Povedený start do zápasu ale Plíškovou neuklidnil. Ve třetí hře se dopustila hned několika nevynucených chyb, game zakončila dvojchybou a vrátila soupeřku do hry. Ta toho maximálně využila. V delších výměnách začala mít proti chybující rivalce navrch, podruhé v řadě uspěla na returnu a když brejk vzápětí bez problémů potvrdila, šla do vedení už 4:2.

Sérii čtyř vyhraných gamů Bouzasové za sebou ukončila Plíšková v sedmé hře a snížila na rozdíl jediného gamu. Dvojnásobná grandslamová finalistka se snažila o svůj typický agresivní tenis, na výborně se pohybující soupeřku ale těžko hledala recept a často Španělce pomáhala nevynucenými chybami.

Za stavu 5:4 pro Bouzasovou bylo však utkání kvůli dešťové přeháňce přerušeno a tenistky zamířily do šaten. Na kurt se hráčky vrátily po zhruba hodinu a půl trvající přestávce. Španělka se dlouhou přestávkou vykolejit nenechala, game i s troškou štěstí získala a první set brala poměrem 6:4.

Bouzasová, které patří 51. příčka světa, výborně vstoupila i do druhé sady. Dlouhými returny k základní čáře nepouštěla Češku do tlaku a prolomila jí hned její úvodní podání. Lounskou rodačku ale nepovedený start nezlomil, ztracený servis si vzala okamžitě zpět a srovnala na 1:1. V zápase, který se hrál před prakticky prázdnými tribunami, mohla jít Plíšková do brejku ve čtvrté hře, šanci na příjmu ale nevyužila a bylo vyrovnáno – 2:2.

Neuvěřitelnou podívanou přinesl následující game, ve kterém si Bouzasová vypracovala osm brejkbolů, ani jeden ale nedokázala proměnit a Češka znovu vedla. V šesté hře si Plíšková pomohla i skvělým vítězným bekhendem křížem a vypracovala si dva brejkboly. Ten druhý využila a získala náskok 4:2. Brejk následně potvrdila a zvýšila už na rozdíl tří her. V devátém gamu si pomohla i čtvrtým esem a druhou sadu dopodávala. První setbol ještě Bouzasová smazala vítězným returnem. Češka však i díky skvělému podání vyrovnala na 1:1 na sety.

Plíšková začala rozhodující dějství brejkem, vzápětí však předvedla nepovedený game na servisu a nechala soupeřku srovnat. I třetí hra přinesla ztracené podání a Češka si vytvořila znovu náskok brejku. Ten už dokázala využít a přiblížila se postupu.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

The_Punisher
06.05.2026 21:21
Poooojd, Kajo!
sojka1
06.05.2026 21:17
mela jsem Kaje za zle, ze se nepokusila zabojovat a dokoncit druhy set na returnu, aby v poho zacala ve tretim setu svym servisem a byla o ten krucek napred..... varianta ziskat uvodni brejk me nenapadla..... ani pak o nej hned prijit, ja te Kaje nerozumim..... :-))
Saulnier
06.05.2026 21:18
A potom ho zase získať
sojka1
06.05.2026 21:21
to uz neslo dopsat, uz jsem to odbouchla..... :-))
pantera1
06.05.2026 21:10
Výborně Karoli, srovnáno, teď ještě jednou .
HankMoody
06.05.2026 21:09
Karolina vyhrala 2. set, i kdyz ji hrozilo, ze prohraje. Ted ji hrozi, ze prohraje 3. set.
Saulnier
06.05.2026 21:10
Skôr hrozí ďalšie prerušenie pre dážď
Fionka
06.05.2026 21:20
Už toho nech.
com
06.05.2026 21:04
8 odvracenych BB Karolinu nabudilo a me to odvratilo nutkani blinkat smile

Ideme dalej
Saulnier
06.05.2026 20:52
Žeby sa to lámalo za stavu 2:2 v 2.sete?
tenisman1233
06.05.2026 20:55
Zcela určitě, káje teď urvala pátý gem,když na brejkboly trefila aspoň 3 lajny.Jessica je z toho teď celkem frustrovaná.
Saulnier
06.05.2026 20:58
To dúfam, inak tie posledné 2 body uhrala Karolína na podaní po dvoch chybách súperky z bekhendu, stálo by za to, tlačiť tam ešte viac
HankMoody
06.05.2026 19:07
Kdyz zacalo hrozit, ze Karolina prohraje prvni set, tam zacalo prset. Zaroven ve stejne chvili hrozilo, ze Spanelku brekne ona nedopodava. No a ted hrozi, ze bude prset jeste dlouho.
com
06.05.2026 19:52
a ted sem se zhrozil
George_Renel
06.05.2026 20:16
Za chvíli se bude hrát, kurt již je ready.
Saulnier
06.05.2026 18:52
Začína tam pršať
tommr
06.05.2026 18:58
snad ta pauza Španělku rozhodí tak že nedopodává ...
Saulnier
06.05.2026 19:05
Po prvých dvoch gemoch sa Bouzas rozbehla a Karolína aj keď zahrala pekný úder, Bouzas ho vrátila. Prestávka by ju mohla zase trochu spomaliť a Karolína snáď vytasí zbrane aj na returne ako v úvode.
Diabolique
06.05.2026 18:44
No proste KONEC! Co na tom nechapete?
Mac
06.05.2026 18:43
vidim to spatne, ten kratas pri prilezitosti na 3/2 mluvi sam o sobe...
Saulnier
06.05.2026 18:38
Uvidíme, prvé 2 gemy Bouzas nestíhala, potom zas Karolína trochu zahaprovala na servise. Je to otvorené na obe strany zatiaľ
HankMoody
06.05.2026 18:20
Nevidim to dobre. Karoline hrozi vyrazeni.
Diabolique
06.05.2026 18:22
Kdyby jenom vyrazeni! Hrozi ji konec! Utrum! Finito!
HankMoody
06.05.2026 18:30
Je to velka komplikace.
