ŽIVĚ: Bojovník Lehečka ustál obrovské problémy. Čech si vynutil rozhodující set a vede o brejk
Lehečka – Tabilo 3:6, 7:6, 3:2 / hraje se
Všechny tři předchozí vzájemné souboje patřily Lehečkovi. Český tenista měl ovšem s Tabilem pokaždé potíže a vždy potřeboval tie-break nebo rozhodující set, případně obojí. Před dvěma týdny ztratil s Chilanem úvodní set na Masters v Monte Carlu a také na další tisícovce v Madridu musí utkání otáčet.
Úvodní dějství rozhodl jediný brejk. Lehečka doplatil na vlastní chyby ve čtvrtém gamu a pustil Tabila k brejkbolu, který jeho protivník dělovým forhendem po čáře proměnil. Za stavu 2:4 musel Čech likvidovat další hrozbu a tentokrát byl úspěšný.
Skvěle hrající Tabilo si i díky podprůměrnému výkonu české žebříčkové jedničky a světové čtrnáctky podržel náskok brejku až do konce setu a za půl hodiny hry byl o krok blíž k postupu.
Lehečka se k žádné šanci na returnu nepropracoval ani v první polovině druhé sady. Na rozdíl od té předchozí se ale mohl mnohem více spoléhat na vlastní servis a po necelé půlhodině vedl 4:3.
Druhý set nakonec přece jen jednu brejkbolovou příležitost nabídl. A to za stavu 6:5 pro Lehečku, kdy měl na returnu setbol. Nedokázal však prostřelit Tabila na síti a Chilan si vynutil tie-break. Ten zvládl Čech vynikajícím způsobem a po hladkém vítězství 7:3 šla bitva do rozhodujícího setu.
Povzbuzen srovnáním skóre se Lehečka docela rychle propracoval k další brejkbolové šanci. A to v pátém gamu po výstavním bekhendu po čáře a Tabilo mu pomohl dalekým autem z forhendu. Český hráč tak vedl 3:2 s brejkem v zádech a najednou to byl on, kdo sahal po postupu do dalšího kola.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
