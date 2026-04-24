ŽIVĚ: Bojovník Lehečka ustál obrovské problémy. Čech si vynutil rozhodující set a vede o brejk

DNES, 15:03
Aktuality 6
ATP MASTERS MADRID - Jiří Lehečka plní ve svém úvodním zápase na Masters v Madridu roli favorita. Semifinalista předloňského ročníku nastoupil proti Alejandrovi Tabilovi, s nímž vyhrál všechny tři předchozí souboje včetně toho nedávného na antukovém podniku stejné kategorie v Monte Carlu. A pokud chce udržet svou neporazitelnost proti tomuto soupeři, musí znovu otáčet nepříznivé skóre.
Profily hráčů
Tabilo Alejandro
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka hraje úvodní zápas na Masters v Madridu (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Lehečka – Tabilo 3:6, 7:6, 3:2 / hraje se

Všechny tři předchozí vzájemné souboje patřily Lehečkovi. Český tenista měl ovšem s Tabilem pokaždé potíže a vždy potřeboval tie-break nebo rozhodující set, případně obojí. Před dvěma týdny ztratil s Chilanem úvodní set na Masters v Monte Carlu a také na další tisícovce v Madridu musí utkání otáčet.

Úvodní dějství rozhodl jediný brejk. Lehečka doplatil na vlastní chyby ve čtvrtém gamu a pustil Tabila k brejkbolu, který jeho protivník dělovým forhendem po čáře proměnil. Za stavu 2:4 musel Čech likvidovat další hrozbu a tentokrát byl úspěšný.

Skvěle hrající Tabilo si i díky podprůměrnému výkonu české žebříčkové jedničky a světové čtrnáctky podržel náskok brejku až do konce setu a za půl hodiny hry byl o krok blíž k postupu.

 

Lehečka se k žádné šanci na returnu nepropracoval ani v první polovině druhé sady. Na rozdíl od té předchozí se ale mohl mnohem více spoléhat na vlastní servis a po necelé půlhodině vedl 4:3.

Druhý set nakonec přece jen jednu brejkbolovou příležitost nabídl. A to za stavu 6:5 pro Lehečku, kdy měl na returnu setbol. Nedokázal však prostřelit Tabila na síti a Chilan si vynutil tie-break. Ten zvládl Čech vynikajícím způsobem a po hladkém vítězství 7:3 šla bitva do rozhodujícího setu.

Povzbuzen srovnáním skóre se Lehečka docela rychle propracoval k další brejkbolové šanci. A to v pátém gamu po výstavním bekhendu po čáře a Tabilo mu pomohl dalekým autem z forhendu. Český hráč tak vedl 3:2 s brejkem v zádech a najednou to byl on, kdo sahal po postupu do dalšího kola.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
pantera1
24.04.2026 16:17
Jirko to zvládneš, zaber.
Reagovat
pantera1
24.04.2026 16:24
A Arturek taky projel první set, tak makat makat, obrátit to a vyhrát.
Reagovat
Mony
24.04.2026 16:07
Tak kdopak to zabalil předem Tauson nebo Sinda?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 16:08
Tauson.
Reagovat
baba
24.04.2026 15:54
Kam zmizel ten úžasný Jirkův return z Miami?
Reagovat
baba
24.04.2026 15:52
To vše jsou zatim jenom chyby Jirky, Tak snad se polepší a půjde do třetího...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

TOPlist