ŽIVĚ: Bouzková bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu! Češka ztratila vedení, ale okamžitě reaguje
Bouzková – Mertensová 3:3 / hraje se
Bouzková ani Mertensová nepatří mezi ranařky a bylo jasné, že se budou hrát delší výměny prokládané výbornou obranou obou aktérek, které se ale budou snažit i útočit, jakmile dostanou příležitost. Česká tenistka si bez větších problémů uhájila vlastní servis a pak odehrála maratonský game na returnu s osmi shodami.
Pražská rodačka v něm měla hromadu brejkbolů, ale Mertensová dokázala vždy vytáhnout solidní podání nebo Bouzkovou přehrát v mezihře. Vítězný byl až ten pátý, kdy byla Bouzková v dlouhé výměně aktivnější a zakončila ji krásným kontračopem těsně za síť.
Během úvodních 20 minut se tak stihly jen dva gamy a oba šly na stranu Češky. Ta ovšem brejk nepotvrdila a po dvojchybě na brejkbol okamžitě dovolila Mertensové se vrátit do boje o první set. Belgičanka nezaváhala a srovnala na 2:2. Vzápětí udělala Bouzková několik chyb, snadno odevzdala servis a rázem vedla o brejk soupeřka. Češka ale bleskově zareagovala a slavila rebrejk.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Osm zápasů v řadě včetně triumfu na generálce v Nottinghamu. Tak dlouhá je momentální vítězná série Bouzkové, která je ve druhém týdnu Wimbledonu už potřetí v kariéře. V pondělí bude usilovat o vyrovnání svého wimbledonského a zároveň grandslamového maxima.
Proti ní se postaví zkušená Mertensová, bývalá semifinalistka Australian Open. Vypadá to, že Belgičanka opět chytla formu. Navíc bude posílená senzačním skalpem šampionky ročníku 2022 Jeleny Rybakinové. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Bouzková, ale letošní souboj v Dubaji jasně prohrála.
Preview pondělního programu
Komentáře
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Tazke staci prijit za 3 hodky a je celkem velka sance, ze chytnem dramaticky zaver zapasu :-)
No ted se Marii nedari... a momentum je na strane Elise... takze spis tipuji konec druheho setu, nebo zacatek tretiho :-)
Maruska jeste ztraci gem, takze dlouhe odpoledne to bude :-)
Minuly zapas jsem to za nej oddrel :-D
Maruska dobry vstup... na servisu... a to je dulezite... :-)