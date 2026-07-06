ŽIVĚ: Bouzková bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu! Češka ztratila vedení, ale okamžitě reaguje

DNES, 13:30
Aktuality 38
WIMBLEDON - Marie Bouzková bojuje ve Wimbledonu o vyrovnání svého grandslamového maxima a také druhé čtvrtfinále na nejslavnějším tenisovém turnaji. Rozjetá Češka, která má na kontě už osm výher v řadě, čelí Elise Mertensové, jež si v předchozím kole vyšlápla na bývalou šampionku Jelenu Rybakinovou. Osmifinálový souboj vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Mertens Elise
Bouzková Marie
Marie Bouzková bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu (© ČTK / AP / Kin Cheung)

Bouzková – Mertensová 3:3 / hraje se

Bouzková ani Mertensová nepatří mezi ranařky a bylo jasné, že se budou hrát delší výměny prokládané výbornou obranou obou aktérek, které se ale budou snažit i útočit, jakmile dostanou příležitost. Česká tenistka si bez větších problémů uhájila vlastní servis a pak odehrála maratonský game na returnu s osmi shodami.

Pražská rodačka v něm měla hromadu brejkbolů, ale Mertensová dokázala vždy vytáhnout solidní podání nebo Bouzkovou přehrát v mezihře. Vítězný byl až ten pátý, kdy byla Bouzková v dlouhé výměně aktivnější a zakončila ji krásným kontračopem těsně za síť.

Během úvodních 20 minut se tak stihly jen dva gamy a oba šly na stranu Češky. Ta ovšem brejk nepotvrdila a po dvojchybě na brejkbol okamžitě dovolila Mertensové se vrátit do boje o první set. Belgičanka nezaváhala a srovnala na 2:2. Vzápětí udělala Bouzková několik chyb, snadno odevzdala servis a rázem vedla o brejk soupeřka. Češka ale bleskově zareagovala a slavila rebrejk.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Osm zápasů v řadě včetně triumfu na generálce v Nottinghamu. Tak dlouhá je momentální vítězná série Bouzkové, která je ve druhém týdnu Wimbledonu už potřetí v kariéře. V pondělí bude usilovat o vyrovnání svého wimbledonského a zároveň grandslamového maxima.

Proti ní se postaví zkušená Mertensová, bývalá semifinalistka Australian Open. Vypadá to, že Belgičanka opět chytla formu. Navíc bude posílená senzačním skalpem šampionky ročníku 2022 Jeleny Rybakinové. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Bouzková, ale letošní souboj v Dubaji jasně prohrála.

Preview pondělního programu

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

38
Přidat komentář
EllNino
06.07.2026 14:28
Marie má dnes obrázek pejska na zádech :)) A už je sprostá
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:28
jaj, tezke chyby na saku...
Reagovat
bardunek666
06.07.2026 14:27
Zbytečné chyby
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:26
2:2 -> 30 min.
Tazke staci prijit za 3 hodky a je celkem velka sance, ze chytnem dramaticky zaver zapasu :-)
Reagovat
Diabolique
06.07.2026 14:27
Ja se jdu divat na Ealu s Paolini a az to skonci, doufam ze uvidim dramaticky konec prvniho setu u Marusky.
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:29
:-))
No ted se Marii nedari... a momentum je na strane Elise... takze spis tipuji konec druheho setu, nebo zacatek tretiho :-)
Reagovat
Diabolique
06.07.2026 14:25
A jedeme zase od zacatku ...
Reagovat
chlebavevaju
06.07.2026 14:25
Vidím to na Mertens ve dvou a konec finské pohádky.
Reagovat
zfloyd
06.07.2026 14:17
no každopádně to bude asi megadlouhý utkání
Reagovat
misa
06.07.2026 14:28
Jako letos v Dubaji?
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:17
prvni momentum zapasu.... Maruska prolamuje za 20 min. servis Elise.... :-)
Reagovat
chlebavevaju
06.07.2026 14:18
Tak se na to nadřela, aby to hned projela na svém.
Reagovat
misa
06.07.2026 14:14
Marie zatím hraje aktivně a brejkbol proměnila pěkným slajzem
Reagovat
PTP
06.07.2026 14:18
Výborně, Míša je tady online, tak to už nemám strach, jak to dopadne.
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:20
Konecne... aspon si dachnem... on vi nejlip jak tu Marusku tlacit, a muze jit klidne na centr kurt :-)))
Reagovat
misa
06.07.2026 14:19
Brejk je zpátky. V důležitých momentech odešlo 1. podání a druhé je skoro vždy zralé na winner soupeřky nebo dvojchybu :( Dnes to bude mít Marie hodně těžké.
Reagovat
EllNino
06.07.2026 14:20
3. kolo jsi ani neokomentoval viď :))
Reagovat
misa
06.07.2026 14:21
Ne, věnoval jsem se vlastním pohybovým aktivitám. Někteří si myslí, že jediná moje záliba je Marie :)
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:22
Nemyslime, uz vime, ze take zebrickek :-)
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:23
Ale pohybove aktivity, to jsi jeste nezminil... tipuji kolo... ;-)
Reagovat
EllNino
06.07.2026 14:26
Tady sledujes kazdou Bogotu a 3. kolo Wimblu jsi tedy hrubě odflákl :))
Reagovat
Serpens
06.07.2026 14:13
Somsonovové nestačilo dvacet brejkbolů, co dnes Maruška?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.07.2026 14:13
Docela mi začíná v hlavě hrát Helenka... Dlouhá noc...
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:18
Ano... :-)) Komentator uz pred zapasem upozornil, ze nas muze cekat maraton... kterymi je Marie znama... po dvou gemech jen dodal potvrzeno...
Maruska jeste ztraci gem, takze dlouhe odpoledne to bude :-)
Reagovat
bardunek666
06.07.2026 14:12
Dnešní zápas pořádně ověří fyzičku Marušky
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:11
BH Marusky je ted top... krom toho ta ma snad fyzickou priprav v kempu Florida Panthers... a jeste jde po te Mertens na returnu uz od zacatku zapasu - sedma shoda... tohle bude asi dalsi maraton... teda pokud to Elise mentalne v tom prvnim setu vydrzi...
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:12
Osma shoda na uvod... :-))
Reagovat
chlebavevaju
06.07.2026 14:11
Dočká se Finsko své premiérové tenistky v QF Wimbledonu?
Reagovat
com
06.07.2026 14:09
jééé to je nuda.. Ctvrt hodiny a porad se hraje druhej game
Reagovat
Liverpool22
06.07.2026 14:12
Zápasy Mařenky to je pro masochisty - to bude zase tři hodiny pinkání. Těším se na Lindu s Keys - to bude bum, bum, bác a za cca 90min. hotovo.
Reagovat
chlebavevaju
06.07.2026 14:13
Klíčová a NOSek budou pálit ostrými.
Reagovat
zfloyd
06.07.2026 14:15
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:01
Maruska lita dopredu a agresivne tak, ze je videt, ze dnes je bojovne naladena... a jeste drop v uvodu a prechod na saku... Marus frci neskutecne zatim...
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 13:58
Doufam, ze dneska hlave potlaci poradne misa...
Minuly zapas jsem to za nej oddrel :-D
Maruska dobry vstup... na servisu... a to je dulezite... :-)
Reagovat
EllNino
06.07.2026 14:02
Ani nevim zda okomentoval postup do 4. kola
Reagovat
Vlk-v-trave
06.07.2026 14:14
Neokomentoval, Maruska ho prekvapila, natolik, ze ztratil rec :-))
Reagovat
bardunek666
06.07.2026 13:55
Tak pojď, Maruško.
Reagovat
Diabolique
06.07.2026 13:42
Maruska je nejlepcejsi a zvladne to!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist