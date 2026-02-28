ŽIVĚ: Bouzková nečekaně ožila a dál bojuje o semifinále. Bitvu s Frechovou rozhodne třetí set
Frechová – Bouzková 6:3, 4:6 / hraje se
Bouzkové vstup do utkání nevyšel a Frechovou v úvodu pustila do vedení 2:0. Česká favoritka dělala na své poměry až příliš mnoho chyb a na brejkbol vyrobila lacinou minelu z bekhendu. Do výraznějšího náskoku však Polku nepustila a naopak začala být lepší hráčkou. Pražská rodačka seřídila mířidla, těžila z aktivní hry i většího počtu chyb z opačné strany kurtu, otočila na 3:2 a sama vedla o brejk.
Jenže ani ona nedokázala tento náskok potvrdit, prohrála následující dva gamy a zase se vedení ujala Frechová. Ve zbytku setu nebyla schopná Bouzková, která ve čtvrtek pozdě večer dohrávala deblové utkání, vůbec vzdorovat. Z její hry i pohybu se ve více než 30stupňovém horku vytrácela energie a polská naděje měla koncovku této sady hodně usnadněnou.
Česká tenistka si po prvním setu vzala pauzu a odešla do šaten. Po delší přestávce překvapivě ožila, i v tomto setu si vypracovala náskok brejku a vedla 3:1. Poté ale dvakrát po sobě nedokázala potvrdit brejk a pokaždé vrátila Frechovou do boje o druhou sadu. Bouzková si znovu uhájila vlastní servis až za stavu 4:4, Polka pak nezvládla kritický game na svém podání a přesně po dvou hodinách se šlo do rozhodujícího dějství.
Bouzková měla celkem snadnou cestu do čtvrtfinále. Coby jedna z kvarteta nejvýše nasazených hráček nemusela absolvovat úvodní kolo a v tom následujícím jí v průběhu rozhodujícího setu vzdala loňská finalistka Emiliana Arangová. Pro dvojnásobnou a úřadující šampionku Livesport Prague Open se jednalo o první vítězství od lednového Australian Open.
Ve čtvrtfinále vyzve Frechovou. S polskou nadějí se v minulosti utkala celkem třikrát, pokaždé došlo na rozhodující set a všechny předchozí souboje se uskutečnily v rámci sezony 2024. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Bouzková a bude v oblíbeném Mexiku favoritkou.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Vyčerpávat se hlupáckým a zbytečným deblem dlouho do noci, a to není poprvé, kdy si Marie kvůli tomu odrovnala nadějně rozehraný turnaj