ŽIVĚ: Bouzková nečekaně ožila a dál bojuje o semifinále. Bitvu s Frechovou rozhodne třetí set

VČERA, 20:55
WTA MÉRIDA - Marie Bouzková (27) je poslední českou nadějí na probíhajících turnajích na nejvyšším tenisovém okruhu a v oblíbeném Mexiku se rve o semifinálovou účast. Nasazená čtyřka v Méridě čelí Magdaleně Frechové (28) a plní roli favoritky. S polskou nadějí se utkala už třikrát a pokaždé došlo na vyrovnanou bitvu.
Profily hráčů
Frech Magdalena
Bouzková Marie
Marie Bouzková hraje čtvrtfinále v mexické Méridě (© Lorenzo Hernández / EPA / Profimedia)

Frechová – Bouzková 6:3, 4:6 / hraje se

Bouzkové vstup do utkání nevyšel a Frechovou v úvodu pustila do vedení 2:0. Česká favoritka dělala na své poměry až příliš mnoho chyb a na brejkbol vyrobila lacinou minelu z bekhendu. Do výraznějšího náskoku však Polku nepustila a naopak začala být lepší hráčkou. Pražská rodačka seřídila mířidla, těžila z aktivní hry i většího počtu chyb z opačné strany kurtu, otočila na 3:2 a sama vedla o brejk.

Jenže ani ona nedokázala tento náskok potvrdit, prohrála následující dva gamy a zase se vedení ujala Frechová. Ve zbytku setu nebyla schopná Bouzková, která ve čtvrtek pozdě večer dohrávala deblové utkání, vůbec vzdorovat. Z její hry i pohybu se ve více než 30stupňovém horku vytrácela energie a polská naděje měla koncovku této sady hodně usnadněnou.

Česká tenistka si po prvním setu vzala pauzu a odešla do šaten. Po delší přestávce překvapivě ožila, i v tomto setu si vypracovala náskok brejku a vedla 3:1. Poté ale dvakrát po sobě nedokázala potvrdit brejk a pokaždé vrátila Frechovou do boje o druhou sadu. Bouzková si znovu uhájila vlastní servis až za stavu 4:4, Polka pak nezvládla kritický game na svém podání a přesně po dvou hodinách se šlo do rozhodujícího dějství.

Bouzková měla celkem snadnou cestu do čtvrtfinále. Coby jedna z kvarteta nejvýše nasazených hráček nemusela absolvovat úvodní kolo a v tom následujícím jí v průběhu rozhodujícího setu vzdala loňská finalistka Emiliana Arangová. Pro dvojnásobnou a úřadující šampionku Livesport Prague Open se jednalo o první vítězství od lednového Australian Open.

Ve čtvrtfinále vyzve Frechovou. S polskou nadějí se v minulosti utkala celkem třikrát, pokaždé došlo na rozhodující set a všechny předchozí souboje se uskutečnily v rámci sezony 2024. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Bouzková a bude v oblíbeném Mexiku favoritkou.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 500 v Méridě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

49
tommr
28.02.2026 00:10
Marie už mele z posledního a bere si MTO ...
Reagovat
misa
27.02.2026 23:11
Marie vydřela druhý set 6-4. Zbyly jí ještě nějaké síly do toho třetího?
Reagovat
sojka1
27.02.2026 23:13
paradoxne vypadala ted svezejsi, nez cela Magdalena, mela s sebou u rucniku led, to bude asi tim... :-))
Reagovat
tommr
27.02.2026 23:18
Frech klame tělem. Ona vypadá v každým zápase na pokraji vyčerpání ale přitom tam může běhat jako srnka i několik hodin ...
Reagovat
misa
27.02.2026 23:18
jj
Reagovat
misa
27.02.2026 23:29
Síly už nejsou žádné, což je vidět na servisu
Reagovat
misa
27.02.2026 23:43
Dnešní zápas je dobrou ukázkou toho, proč by ženy neměly hrát na tři vítězné sety.
Reagovat
pzag777
27.02.2026 23:49
spis ukazka toho, jak malo zenskym staci na to, aby se tim uzivily. Bouzkova se ani nesnazi, zahazuje co muze, Frech nic z toho a cele to vypada jako naprosta katastrofa
Reagovat
misa
27.02.2026 23:57
Bouzkové dnes zbyla naopak už jenom ta snaha, jinak by bylo dávno po zápase :) Spíše bych řekl, že v řadě jiných sportů musí být lidé lépe kondičně připravení než tenisté/tenistky a mají za to zlomek jejich příjmů...
Reagovat
pzag777
27.02.2026 23:59
Šest posledních smečí nad hlavou, co předstírala, že se snaží zahrát, nezakončila a všechny výměny prohrála. A vůbec jí to nepřipadá jako problém. Ale jo, určitě se snaží.
Reagovat
sojka1
27.02.2026 23:56
hlavne nechapu, proc by mely, reci "ublizenych" - za stejnou praci stejnou odmenu - povazuji za zcestne, holky maji pod WTA na vsech turnajich mensi odmeny, tak jo, ty prachy zrejme nevygeneruji, ale na GS delaji stejnou praci, hraji prece GS (mezi sebou, svete, div se, ne s muzi) a pod stejnou "hlavickou".... :-)
Reagovat
pzag777
27.02.2026 23:59
stejnou praci, akorat ze vubec. Kdyz nic jineho, tak stravi na kurtu mnohem min casu, nehlede na to, ze jak ukazuje Maruska, s tim treninkem to taky asi nebude nic moc.
Reagovat
sojka1
28.02.2026 00:02
mene casu nez kdo? Muzi? A??? :-))
Reagovat
pzag777
28.02.2026 00:04
A? No jak muzou delat stejnou praci, kdyz hrajou podle jinych pravidel. To je nejaka zenska logika?
Reagovat
sojka1
28.02.2026 00:08
logika je v tom, ze GS = GS... :-)
Reagovat
misa
27.02.2026 22:51
Se současnou kondicí Maruška prostě nemůže konkurovat...
Reagovat
misa
27.02.2026 22:53
A od roku 2023 to je v únoru a březnu pořád stejný obrázek. Marie je mimo jak po herní, tak i po kondiční stránce. Loni pak nehrála vůbec. Tam musí být nějaká pořád se opakující chyba.
Reagovat
sojka1
27.02.2026 22:55
je tam silene vedro, strasna skoda, ze si nedokaze/nema silu dojit k siti, pres dlouhe vymeny cesta nevede....
Reagovat
misa
27.02.2026 23:00
Vedro je ale na obou stranách kurtu.
Reagovat
sojka1
27.02.2026 23:04
na to vis co, ten pes.... ja sleduju Marusku! :-))
Reagovat
misa
27.02.2026 23:14
:)
Reagovat
The_Punisher
27.02.2026 23:16
Souhlas :)
Reagovat
misa
27.02.2026 22:33
Stejně jako v prvním setu, po zisku brejku hned ztracený servis.
Reagovat
tommr
27.02.2026 22:36
a nejspíš bude následovat 5 dalších ztracených her v řadě stejně jako v prvním setu ...
Reagovat
asgard33
27.02.2026 22:24
Pokud je Maruška favoritkou,tak jenom podle čísla nasazení.Podotýkám,že jsem na kursy ani nekoukal,svůj názor si dokažu udělat i bez nich.Pro mě je to spíš 55 ku 45 pro polskou motorovou myš.Možná je to jenom můj názor,ale v tomhle zápase nejde o to kdo koho vymlátí,ale kdo dýl vydrží.Samozřejmě budu rád,pokud to Marie svý výkonem dokáže vyvrátit.
Reagovat
misa
27.02.2026 22:21
Frech by v tom vedru uběhla i 100 km
Reagovat
KvitkaBitka
27.02.2026 22:12
Co jí je? Prohrála mi majlant v prvním setu.
Reagovat
pzag777
27.02.2026 22:13
vubec nic, jenom se ji nechce
Reagovat
pzag777
27.02.2026 22:11
Marie už balí kariéru definitivně, že se ani proti tragické Frech nesnaží? Od půlky prvního setu už nemůže, ta zas neviděla fitko rok, co
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.02.2026 22:55
Je tam velké vedro. Jenže proti vedru se dá argumentovat, že celou svou tenisovou kariéru bydlí na Floridě... A tam si i namluvila místního panthera Barkova.
Reagovat
misa
27.02.2026 21:59
Frech je kondičně někde jinde. Maruška se netváří vůbec nadšeně

Vyčerpávat se hlupáckým a zbytečným deblem dlouho do noci, a to není poprvé, kdy si Marie kvůli tomu odrovnala nadějně rozehraný turnaj
Reagovat
misa
27.02.2026 22:04
23 nevynucených chyb v prvním setu
Reagovat
com
27.02.2026 22:05
zase budem blejt
Reagovat
sojka1
27.02.2026 22:05
a bez prvniho servisu....
Reagovat
misa
27.02.2026 22:07
To je u ní častý problém, asi záležitost sebedůvěry.
Reagovat
tommr
27.02.2026 22:06
Marie v půli prvního setu odpadla fyzicky ...
Reagovat
asgard33
27.02.2026 22:42
Na to je půlka prvního setu trochu brzy...
Reagovat
misa
27.02.2026 22:46
Něco není v pořádku buď se zdravotním stavem nebo s kvalitou kondičního tréninku.
Reagovat
subaru
27.02.2026 23:05
Naprostá pravdá, není jediná. A fakt nechápu.
Reagovat
tommr
27.02.2026 21:49
To je zase pěkná brejkovaná. Odehráno 6 her a z toho 4 brejky ...
Reagovat
sojka1
27.02.2026 21:31
nejdriv se mi zdalo, ze ma MaryBou uz pri rozpinkavani napjaty vyraz, pak mi doslo, ze je to vraska Tommrovka (jeste nevim, jestli je to dobre nebo spatne) :-)) ale kratasy hraje naivni, kazdy slajz zere a pri oboustrannem pindeni se vic vyhazuje.... Marusko, odvahu a zaber, kopcovacka je fuj! No, naznak aktivity a koncovky.... uvidime..... :-)
Reagovat
misa
27.02.2026 21:47
Maruška nemá formu, trápí se s podáním a vyhazuje.
Reagovat
sojka1
27.02.2026 21:52
nepotvrzeny brejk to dokazuje.... zadna radost, zrovna ty polske Magdaleny.... :-((
Reagovat
tommr
27.02.2026 21:12
Frech má podobnej styl jako Marie. Obě se výborně pohybujou, mají dobrou obranu a o něco slabší útok. Dá se tedy očekávat že zápas zase půjde do třetího setu a rozhodne kondice. Tu má podle mě Polka a proto jí vidím jako mírnou favoritku ...
Reagovat
misa
27.02.2026 21:31
Marie se v Meridě vyčerpávala deblem, v horku to může být rozhodující věc, která Polce pomůže. Nechápu proč tam čtyřhru hrála, včera s ní končila pozdě večer...
Reagovat
tommr
27.02.2026 21:42
asi se chtěla trochu rozehrát protože od konce na AO odehrála jen dva zápasy ...
Reagovat
misa
27.02.2026 21:48
Vždyť hrála čtyřhru v Doha i Dubaji.
Reagovat
tommr
27.02.2026 22:06
Marie hraje debly stylem "jedna výhra stačí" takže se při nich moc nevyčerpá ...
Reagovat
misa
27.02.2026 22:10
Ji už vyčerpává všechno...
Reagovat

