ŽIVĚ: Bouzková rozehrála BJK Cup se Švýcarskem, od Bencicové dostává výprask
Bencicová – Bouzková 4:1 / hraje se
Bouzková měla z pětice českých hráček nejméně času na přípravu, jelikož dorazila se zpožděním po triumfu v úplně jiných podmínkách na antuce v Bogotě. Přesto dostala od debutující kapitánky Barbory Strýcové důvěru hned do úvodní dvouhry.
Na začátku utkání Bouzková jen marně hledala recept na favorizovanou Bencicovou. Švýcarka se slovenskými kořeny začala ve velkém stylu, byla aktivní, takřka nekazila a rychle si vypracovala náskok 2:0. Česká tenistka se ovšem nevzdávala a po sérii skvělých výměn měla tři brejkboly v řadě. Domácí favoritka však chladnokrevně vývoj otočila a upravila na 3:0.
Bencicovou viditelně obrat v takřka ztraceném gamu ještě víc povzbudil, následně sebrala Bouzkové čistou hrou servis a pokračovala v dominanci. Pražská rodačka se na výsledkovou tabuli dostala až v pátém gamu, když Švýcarka pokračovala v trápení na servisu a tentokrát Češka dokázala náskok 40:0 na returnu využít hned na první pokus po chybě soupeřky.
Bouzková a Bencicová se zatím střetly jen jednou a tento souboj nebude mít žádnou váhu. Uskutečnil se totiž před osmi lety na akci ITF v Las Vegas, kde měla ve třech setech navrch Švýcarka se slovenskými kořeny.
Utkání lze sledovat živě na stanici ČT sport či na Oneplay. Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Golubicová – Nosková | 14:45
Do druhé páteční dvouhry kapitáni nominovali Noskovou a Golubicovou. V tomto utkání bude naopak favoritkou česká hráčka. Noskové patří v žebříčku 14. pozice, kdežto Golubicová se nachází až na konci osmé desítky. Zkušená Švýcarka však už několikrát ukázala svou sílu právě v týmových soutěžích.
Hraje se na tři vítězné zápasy. Sobotní program začne čtyřhrou ve 13:00 a zatím jsou nahlášeny Markéta Vondroušová s Lucií Havlíčkovou a Rebeka Masárová s Céline Naefovou. Následují další dvě dvouhry, které by měly obstarat Nosková s Bencicovou a Bouzková s Golubicovou. Kapitáni ovšem mohou nominaci ještě změnit.
Vítěz souboje mezi Českem a Švýcarskem postoupí na finálový turnaj, který se odehraje v týdnu od 21. září v čínském Shenzhenu. Poražený tým naopak čeká listopadová baráž.
