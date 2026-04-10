ŽIVĚ: Bouzková rozehrála BJK Cup se Švýcarskem, od Bencicové dostává výprask

DNES, 12:45
BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky rozehrály v pátek po 13. hodině v hale v Bielu souboj s domácím Švýcarskem o postup na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Do úvodní dvouhry nastoupila Marie Bouzková jako obrovská outsiderka proti Belindě Bencicové. Další singlový zápas obstarají favorizovaná Linda Nosková s Viktorijí Golubicovou. Utkání můžete sledovat v naší on-line reportáži.
Marie Bouzková rozehraje utkání se Švýcarskem (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Bencicová – Bouzková 4:1 / hraje se

Bouzková měla z pětice českých hráček nejméně času na přípravu, jelikož dorazila se zpožděním po triumfu v úplně jiných podmínkách na antuce v Bogotě. Přesto dostala od debutující kapitánky Barbory Strýcové důvěru hned do úvodní dvouhry.

Na začátku utkání Bouzková jen marně hledala recept na favorizovanou Bencicovou. Švýcarka se slovenskými kořeny začala ve velkém stylu, byla aktivní, takřka nekazila a rychle si vypracovala náskok 2:0. Česká tenistka se ovšem nevzdávala a po sérii skvělých výměn měla tři brejkboly v řadě. Domácí favoritka však chladnokrevně vývoj otočila a upravila na 3:0.

Bencicovou viditelně obrat v takřka ztraceném gamu ještě víc povzbudil, následně sebrala Bouzkové čistou hrou servis a pokračovala v dominanci. Pražská rodačka se na výsledkovou tabuli dostala až v pátém gamu, když Švýcarka pokračovala v trápení na servisu a tentokrát Češka dokázala náskok 40:0 na returnu využít hned na první pokus po chybě soupeřky.

Bouzková a Bencicová se zatím střetly jen jednou a tento souboj nebude mít žádnou váhu. Uskutečnil se totiž před osmi lety na akci ITF v Las Vegas, kde měla ve třech setech navrch Švýcarka se slovenskými kořeny.

Utkání lze sledovat živě na stanici ČT sport či na Oneplay. Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

 

Golubicová – Nosková | 14:45

Do druhé páteční dvouhry kapitáni nominovali Noskovou a Golubicovou. V tomto utkání bude naopak favoritkou česká hráčka. Noskové patří v žebříčku 14. pozice, kdežto Golubicová se nachází až na konci osmé desítky. Zkušená Švýcarka však už několikrát ukázala svou sílu právě v týmových soutěžích.

Hraje se na tři vítězné zápasy. Sobotní program začne čtyřhrou ve 13:00 a zatím jsou nahlášeny Markéta Vondroušová s Lucií Havlíčkovou a Rebeka Masárová s Céline Naefovou. Následují další dvě dvouhry, které by měly obstarat Nosková s Bencicovou a Bouzková s Golubicovou. Kapitáni ovšem mohou nominaci ještě změnit.

Vítěz souboje mezi Českem a Švýcarskem postoupí na finálový turnaj, který se odehraje v týdnu od 21. září v čínském Shenzhenu. Poražený tým naopak čeká listopadová baráž.

Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: Dvouhra | Čtyřhra

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Ondra979
10.04.2026 13:36
tak to zatim nevypada dobre.. snad to Linda zvladne..
chlebavevaju
10.04.2026 13:34
Tenhle tah Strýcové s Bouzkovou je vtipnej. Bod zadarmo pro SUI, Bouzková tam bude lítat po kurtu a i tak ji Bencic bez větších problémů vystřílí z kurtu. Za hodinku a kousek hotovo. To tam vůbec Strýcovou dávat nemuseli, Pála v sukni. Neříkám, že by Valentová hrála lépe, nebo měla větší šanci, ale jak se ukázalo na AO proti Bartunkove, raději dat šanci mladé hráčce, než unavené pinkajici Bouzkove.
Diabolique
10.04.2026 13:31
Belinda ma porad jeste dost vlasu na to ze jsem slysel zvesti, ze je uz skoro plesata. Pry si rve vlasy se vzpominkou na Australian Open kdykoliv Nikola prohraje s nejakou noname hrackou ze treti stovky.
Serpens
10.04.2026 12:59
Linda za stavu 0:1 se zatím nijak v minulosti neosvědčila, takže los vyšel pěkně blbě. 0:2 po dnešku je skutečně střízlivý odhad.
tenisman1233
10.04.2026 13:13
Loni se ale osvědčila,Lindě je přece jen 21 let.
tommr
10.04.2026 12:58
Cesta k postupu vede přes Golubic a debla. Bencic oba svoje singlový zápasy na 99% vyhraje ...
chlebavevaju
10.04.2026 12:52
Každý jiný výsledek než 2:0 pro SUI bude překvapením. Benčič by mohla z našich hráček momentálně porazit pouze Muchová a i tak by to bylo málo pravděpodobné. Další zápas Golubic - Noskovic, tak tady osobně čekám vyházení se Lindy a druhý švýcarský bod.
PTP
10.04.2026 13:07
Na tommra nemáš.
Oin
10.04.2026 13:14
Ten je jen jeden. Jeden tommr vládne všem, jeden jim všem káže.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

