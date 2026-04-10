ŽIVĚ: Bouzková rozehrála BJK Cup se Švýcarskem. Proti Bencicové dohnala obrovské manko!

BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky rozehrály v pátek po 13. hodině v hale v Bielu souboj s domácím Švýcarskem o postup na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Do úvodní dvouhry nastoupila Marie Bouzková jako obrovská outsiderka proti Belindě Bencicové. Další singlový zápas obstarají favorizovaná Linda Nosková s Viktorijí Golubicovou. Utkání můžete sledovat v naší on-line reportáži.
Marie Bouzková rozehraje utkání se Švýcarskem (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Bencicová – Bouzková 6:3, 6:7 / hraje se

Bouzková měla z pětice českých hráček nejméně času na přípravu, jelikož dorazila se zpožděním po triumfu v úplně jiných podmínkách na antuce v Bogotě. Přesto dostala od debutující kapitánky Barbory Strýcové důvěru hned do úvodní dvouhry.

Na začátku utkání Bouzková jen marně hledala recept na favorizovanou Bencicovou. Švýcarka se slovenskými kořeny začala ve velkém stylu, byla aktivní, takřka nekazila a rychle si vypracovala náskok 2:0. Česká tenistka se ovšem nevzdávala a po sérii skvělých výměn měla tři brejkboly v řadě. Domácí favoritka však chladnokrevně vývoj otočila a upravila na 3:0.

Bencicovou viditelně obrat v takřka ztraceném gamu ještě víc povzbudil, následně sebrala Bouzkové čistou hrou servis a pokračovala v dominanci. Pražská rodačka se na výsledkovou tabuli dostala až v pátém gamu, když Švýcarka pokračovala v trápení na servisu a tentokrát Češka dokázala náskok 40:0 na returnu využít hned na první pokus po chybě soupeřky. Bouzková pak přežila dva brejkboly a snížila manko na 2:4.

Světová jedenáctka ale další komplikace v úvodním dějství nepřipustila a luxusní náskok nakonec dovedla do vítězného konce. Mnohem aktivnější Bencicová si proti zlepšující se Bouzkové podržela vedení o brejk a po 42 minutách vyhrála pro Švýcarsko první set poměrem 6:3.

Bouzkové se nepovedl vstup ani do další sady. Tu odstartovala dvojchybou a po dalších dvou minelách měla Bencicová tři brejkboly po sobě. Česká zástupkyně se díky chybám soupeřky dotáhla na shodu, ale domácí hráčka i tak nakonec brejk při celkově páté příležitosti slavila. Úřadující šampionka Livesport Prague Open mohla okamžitě zareagovat, nicméně Bencicová brejkbolovou hrozbu v delší výměně zlikvidovala a po boji odskočila na 2:0.

Také třetí game druhé sady potvrdil scénář celého zápasu. Jakmile Bencicová nechybovala, měla Bouzková potíže získat jakýkoli bod. Za stavu 6:2, 3:0 měla švýcarská tenistka v zádech luxusní náskok už o set a dva brejky. Bouzková se však ani za takového stavu nevzdala, opět těžila z chyb favoritky a snížila na 2:3 ze svého pohledu.

Bouzková byla v následujícím gamu o něco aktivnější, čímž ještě víc frustrovala Bencicovou. Nakonec manko dvou brejků senzačně smazala a vyrovnala na 3:3. Radost však českému týmu moc dlouho nevydržela. Švýcarka se uklidnila, popáté prolomila servis Češky a okamžitě obnovila vedení o brejk. Jenže Bouzková zase dokázala zareagovat a bylo srovnáno na 4:4.

Srovnání skóre vlilo Bouzkové novou krev do žil. Česká tenistka dominovala na servisu, upravila na 5:4 a poprvé v utkání se dostala do vedení. Bencicová však odpověděla na výbornou, bleskově vyrovnala a pak měla postupně tři brejkboly. Švýcarka je však proměnit nezvládla a Češka měla jistý minimálně tie-break.

Na ten skutečně došlo a Bencicová okamžitě vedla o minibrejk. Ten však zahodila dvojchybou. Spravila si ale chuť třemi body v řadě a strany se po další dvojchybě domácí naděje měnily při skóre 2:4 z pohledu Bouzkové. Česká bojovnice následně senzačně otočila na 7:4 a po dvou hodinách si vynutila rozhodující dějství. Zklamaná Bencicová se poté vydala do útrob stadionu.

Utkání lze sledovat živě na stanici ČT sport či na Oneplay. Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Golubicová – Nosková | 16:00

Do druhé páteční dvouhry kapitáni nominovali Noskovou a Golubicovou. V tomto utkání bude naopak favoritkou česká hráčka. Noskové patří v žebříčku 14. pozice, kdežto Golubicová se nachází až na konci osmé desítky. Zkušená Švýcarka však už několikrát ukázala svou sílu právě v týmových soutěžích.

Hraje se na tři vítězné zápasy. Sobotní program začne čtyřhrou ve 13:00 a zatím jsou nahlášeny Markéta Vondroušová s Lucií Havlíčkovou a Rebeka Masárová s Céline Naefovou. Následují další dvě dvouhry, které by měly obstarat Nosková s Bencicovou a Bouzková s Golubicovou. Kapitáni ovšem mohou nominaci ještě změnit.

Vítěz souboje mezi Českem a Švýcarskem postoupí na finálový turnaj, který se odehraje v týdnu od 21. září v čínském Shenzhenu. Poražený tým naopak čeká listopadová baráž.

Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: Dvouhra | Čtyřhra

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
subaru
10.04.2026 15:38
Je to krásný zápas Marušky, ale stejně to bude zítra 0:3.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:35
Tam je tak zoufale málo lidí, nevíte někdo jakou to má kapacitu ?
subaru
10.04.2026 15:39
Švýcary to nezajímá, mají jiné sportovní priority.
Ondra979
10.04.2026 15:26
tak to jo, uz jsem v obrat moc neveril, ale dokonci to Marus?
misa
10.04.2026 15:24
Marie překvapila otočeným tiebreakem a zejména esem za důležitého stavu :)
Kuba4Win
10.04.2026 15:24
Marie je opravdu bojovnice, nic nedá Belindě zadarmo.
Kuba4Win
10.04.2026 15:22
Skvělá Maruška! smile
aligo
10.04.2026 15:20
Marie je prostě úžasná!!!
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:17
BB to je chování na pár facek
aligo
10.04.2026 15:17
To byl u ní vždy problém
subaru
10.04.2026 15:23
Čobolka, to se nedá zapřít. S tím se člověk rodí.
peek
10.04.2026 15:05
Maruš je nejbojovnější tenistka na okruhu
aligo
10.04.2026 15:06
Souhlas... Kdyby měla její bojovnost Markéta nebo kdysi Karolína P., to by se děly věci
tenisman1233
10.04.2026 15:12
Karolína P. je ale úplně jiný tip hráčky -nikdy nebude vracet každý míč,u Markéty by to s bojovností šlo lépe.
aligo
10.04.2026 15:16
O to špetku víc jí mít mohla
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:19
Jak jsi to změřil ?
peek
10.04.2026 15:23
Normálně, bojovnometrem. Maruš má přesně 865 kiloplíšků.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:24
Tak to jo
fujtajblick
10.04.2026 15:01
Připadá mi, jakoby komentátor fandil Belindě. Vždycky fandí výše postavené hráčce. Měl by si uvědomit, že ne zaměstnancem České televize, a že by měl povzbuzovat Marušku
fujtajblick
10.04.2026 15:02
Teď ye úplně tetelí, že Belinda brejkne Marii
chlebavevaju
10.04.2026 15:03
aligo
10.04.2026 15:03
Přijde mi, že prostě komentuje aktuální dění na kurtu... Nepřijde mi, že by nějak nadržoval Belindě...
fujtajblick
10.04.2026 15:19
Ale on by měl nadržovat Marušce. Měl by trošku být emocionálně na české straně. Většinou naše holky oslovuje příjmením. Teď před chvílí řekl poprvé Marie.
aligo
10.04.2026 15:22
Neměl... Komentátor je od toho aby utkání komentoval... Není to žádný fanoušek z povolání Komentátor by měl být z podstaty věci co nejvíce nestranný a čistě a věčně komentovat dění na kurtu
chlebavevaju
10.04.2026 15:24
jir6
10.04.2026 15:07
Vůbec mi to tak nepřijde. Svačina je za mě dobrý komentátor.
aligo
10.04.2026 15:16
aligo
10.04.2026 15:17
U Svačiny by se měli učit všichni komentátoři na eurosportu
aligo
10.04.2026 14:48
Nevím o jakém výprasku, výklepu a podobně tady všichni píšete? Vždyť Marie hraje vyrovnaný zápas s hračkou, která pár týdnů zpět byla v TOP10 a teď je na 11. místě...
Marie hraje moc dobře!!!
peek
10.04.2026 14:57
fujtajblick
10.04.2026 14:58
Kuba4Win
10.04.2026 15:00
Přesně tak hraje opravdu výborně
Krisboy
10.04.2026 15:21
Všichni?
Diabolique
10.04.2026 14:42
Ta Maruska toho zvladne ubehat neskutecne moc. Mela by nekdy zkusit maraton.
chlebavevaju
10.04.2026 14:45
Měla se narodit jako kůň původně, ale v poslední chvíli si to pan Bůh rozmyslel.
Georgino
10.04.2026 14:53
Diabolique
10.04.2026 14:31
Pojd Marusko, otoc to jeste! Nic te Madarce nedaruj!
Krisboy
10.04.2026 14:26
Máňo, Máničko!
Zabojuj ještě maličko!
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:30
jahody zmrzly, maximálně si je dát s tvarohovým Míšou
aligo
10.04.2026 14:24
Opravdu mi nepřijde, že by Marie hrála špatně... BeBe ale opravdu dobře tlačí a dělá minimum chyb
chlebavevaju
10.04.2026 14:26
Takže její standard proti CZE hračkám. Kromě Swiatek snad neni jiné aktivní hráčky, která by měla tak pozitivní bilanci proti Ceskam. Uz jsme si na tyhle vyklepy zvykli.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:32
tak my nemáme zrovna moc výše postavených hráček, že...?
chlebavevaju
10.04.2026 14:35
Ale meli jsme. Počítejme celou kariéru Bencic.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:34
Maruška nehraje špatně, ale Belindu může jen uběhat a uplácat a to je přetěžký úkol.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 14:22
Hotovo, vyklepáno.
subaru
10.04.2026 14:09
Mne pobavila Sestini ve studiu, že jsme favorité. Ale ono je to úplně jedno. Slavný FC už to dávno není. A je jen pár států to bere vážně. Třeba Rumunky mají 3 nejlepší v Linzi. A Maruška zaslouží poděkování, kdo jiný by měl hrát? Valentová bez tréninku?
Mantra
10.04.2026 14:17
musí se na to koukat uplně jinak, je to příležitost pro mladé, to musí kapitán pochopit a dát jim šanci, tím pomůže cz tenisu...
tenisman1233
10.04.2026 14:26
Nikoho jiného mladého do prvního zápasu poslat strýcová prakticky nemohla.
subaru
10.04.2026 14:35
Souhlas, není to žádný přátelák.
Mantra
10.04.2026 14:50
ve fotbale, když je výsledek známej, jdou si běžně zahrát mladý
tenisman1233
10.04.2026 15:03
Cílem je sebrat Benčič co nejvíce sil.Pochybuju,že taková Havlíčkova by to dokázala.
Mantra
10.04.2026 14:49
proč? mohla si vzít mladé do výběru
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:07
Maruška dá ránu jedině když dá ránu soupeřka
Sem tam má den, kdy zlehka přitvrdit dokáže. Ale pravda, je to jen o svátku a ten dneska není
Ondra979
10.04.2026 14:11
neni, ale aspon ji to neda zadarmo..ale tohle uz tezko vyhraje. jsem zvedav na Nolindu s BeBe, jestli k tomu zapasu dojde..
Mantra
10.04.2026 14:00
v jižní americe hrála s talpama, tady se ukazuje jak ten žebřííček zkresluje a MB je mimo
chlebavevaju
10.04.2026 14:02
Ze je Bouzková na žebříčku výš, než kam sahají její tenisové kvality, je všem jasné. Každopádně vyhrát turnaj, ve kterém je mizerná konkurence, není zadarmo, takže aspoň za to plus.
Mantra
10.04.2026 14:15
souhlasí
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 13:58
vuvuzelí peklo
peek
10.04.2026 13:57
Tady je zase škarohlídů.
tenisman1233
10.04.2026 13:57
Maruška se zvedne,potřebuje se rozehrát a "vlézt Belindě do hlavy".Jinak její nominace do dnešního zápasu je zcela logická,Valentová včera psala maturitu a nemohla být na rozlosovacím focení.
Mantra
10.04.2026 13:50
11. vs 24.

ale vytírá si s ní Belinda prd l brutálně
Ondra979
10.04.2026 13:36
tak to zatim nevypada dobre.. snad to Linda zvladne..
chlebavevaju
10.04.2026 13:34
Tenhle tah Strýcové s Bouzkovou je vtipnej. Bod zadarmo pro SUI, Bouzková tam bude lítat po kurtu a i tak ji Bencic bez větších problémů vystřílí z kurtu. Za hodinku a kousek hotovo. To tam vůbec Strýcovou dávat nemuseli, Pála v sukni. Neříkám, že by Valentová hrála lépe, nebo měla větší šanci, ale jak se ukázalo na AO proti Bartunkove, raději dat šanci mladé hráčce, než unavené pinkajici Bouzkove.
Mantra
10.04.2026 13:52
áno, pane kolego, toto jsem psal tuhle, jak je to v pr eli, že pokračuje kamarádství, "zazásluhy" a protekce - on jí to stejně někdo diktuje, tohle je z bláta do louže
PTP
10.04.2026 13:56
Belindu neporazí žádná, Bouzková se obětuje dnes, aby to zítra mohly mladý pušky uhrát přes čtyřhru a jejich dvojku.
Mantra
10.04.2026 13:58
to je jasný, že ji neporazí, tím spíš by měla dát do hry mladé, aby si zkusily.
PTP
10.04.2026 14:17
Nic jsi nepochopil
Diabolique
10.04.2026 13:31
Belinda ma porad jeste dost vlasu na to ze jsem slysel zvesti, ze je uz skoro plesata. Pry si rve vlasy se vzpominkou na Australian Open kdykoliv Nikola prohraje s nejakou noname hrackou ze treti stovky.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:03
Proč na ni vlastně Teta Nikolu nasazadila?
Diabolique
10.04.2026 14:11
Nikola mela za svou karieru jeden zivotni zapas, kdy ji tam vsechno spadlo (a byla to nadhera), proti Belinde. Pak uz to nikdy nezopakovala. Takze ted by spis od Belindy dostala 0:6 0:6. Ale v Austalii byla Belinda v zivotni forme, mela zrovna skalpy nekolika TOP10 tenistek, tak ji to musi hrozne stvat, i o tom mluvila v nejakych rozhovorech nekolik tydnu po AO.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:26
Nikola za svou dlouhou kariéru
Diabolique
10.04.2026 14:30
No ja doufam, ze v budoucnu bude takovych zapasu vic
Ale je velky zklamani, ze se od AO tomuto vykonu nikdy ani nepriblizila.
Serpens
10.04.2026 12:59
Linda za stavu 0:1 se zatím nijak v minulosti neosvědčila, takže los vyšel pěkně blbě. 0:2 po dnešku je skutečně střízlivý odhad.
tenisman1233
10.04.2026 13:13
Loni se ale osvědčila,Lindě je přece jen 21 let.
tommr
10.04.2026 12:58
Cesta k postupu vede přes Golubic a debla. Bencic oba svoje singlový zápasy na 99% vyhraje ...
chlebavevaju
10.04.2026 12:52
Každý jiný výsledek než 2:0 pro SUI bude překvapením. Benčič by mohla z našich hráček momentálně porazit pouze Muchová a i tak by to bylo málo pravděpodobné. Další zápas Golubic - Noskovic, tak tady osobně čekám vyházení se Lindy a druhý švýcarský bod.
PTP
10.04.2026 13:07
Na tommra nemáš.
Oin
10.04.2026 13:14
Ten je jen jeden. Jeden tommr vládne všem, jeden jim všem káže.
