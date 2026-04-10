ŽIVĚ: Bouzková rozehrála BJK Cup se Švýcarskem. Proti Bencicové dohnala obrovské manko!
Bencicová – Bouzková 6:3, 6:7 / hraje se
Bouzková měla z pětice českých hráček nejméně času na přípravu, jelikož dorazila se zpožděním po triumfu v úplně jiných podmínkách na antuce v Bogotě. Přesto dostala od debutující kapitánky Barbory Strýcové důvěru hned do úvodní dvouhry.
Na začátku utkání Bouzková jen marně hledala recept na favorizovanou Bencicovou. Švýcarka se slovenskými kořeny začala ve velkém stylu, byla aktivní, takřka nekazila a rychle si vypracovala náskok 2:0. Česká tenistka se ovšem nevzdávala a po sérii skvělých výměn měla tři brejkboly v řadě. Domácí favoritka však chladnokrevně vývoj otočila a upravila na 3:0.
Bencicovou viditelně obrat v takřka ztraceném gamu ještě víc povzbudil, následně sebrala Bouzkové čistou hrou servis a pokračovala v dominanci. Pražská rodačka se na výsledkovou tabuli dostala až v pátém gamu, když Švýcarka pokračovala v trápení na servisu a tentokrát Češka dokázala náskok 40:0 na returnu využít hned na první pokus po chybě soupeřky. Bouzková pak přežila dva brejkboly a snížila manko na 2:4.
Světová jedenáctka ale další komplikace v úvodním dějství nepřipustila a luxusní náskok nakonec dovedla do vítězného konce. Mnohem aktivnější Bencicová si proti zlepšující se Bouzkové podržela vedení o brejk a po 42 minutách vyhrála pro Švýcarsko první set poměrem 6:3.
Bouzkové se nepovedl vstup ani do další sady. Tu odstartovala dvojchybou a po dalších dvou minelách měla Bencicová tři brejkboly po sobě. Česká zástupkyně se díky chybám soupeřky dotáhla na shodu, ale domácí hráčka i tak nakonec brejk při celkově páté příležitosti slavila. Úřadující šampionka Livesport Prague Open mohla okamžitě zareagovat, nicméně Bencicová brejkbolovou hrozbu v delší výměně zlikvidovala a po boji odskočila na 2:0.
Také třetí game druhé sady potvrdil scénář celého zápasu. Jakmile Bencicová nechybovala, měla Bouzková potíže získat jakýkoli bod. Za stavu 6:2, 3:0 měla švýcarská tenistka v zádech luxusní náskok už o set a dva brejky. Bouzková se však ani za takového stavu nevzdala, opět těžila z chyb favoritky a snížila na 2:3 ze svého pohledu.
Bouzková byla v následujícím gamu o něco aktivnější, čímž ještě víc frustrovala Bencicovou. Nakonec manko dvou brejků senzačně smazala a vyrovnala na 3:3. Radost však českému týmu moc dlouho nevydržela. Švýcarka se uklidnila, popáté prolomila servis Češky a okamžitě obnovila vedení o brejk. Jenže Bouzková zase dokázala zareagovat a bylo srovnáno na 4:4.
Srovnání skóre vlilo Bouzkové novou krev do žil. Česká tenistka dominovala na servisu, upravila na 5:4 a poprvé v utkání se dostala do vedení. Bencicová však odpověděla na výbornou, bleskově vyrovnala a pak měla postupně tři brejkboly. Švýcarka je však proměnit nezvládla a Češka měla jistý minimálně tie-break.
Na ten skutečně došlo a Bencicová okamžitě vedla o minibrejk. Ten však zahodila dvojchybou. Spravila si ale chuť třemi body v řadě a strany se po další dvojchybě domácí naděje měnily při skóre 2:4 z pohledu Bouzkové. Česká bojovnice následně senzačně otočila na 7:4 a po dvou hodinách si vynutila rozhodující dějství. Zklamaná Bencicová se poté vydala do útrob stadionu.
Utkání lze sledovat živě na stanici ČT sport či na Oneplay.
Golubicová – Nosková | 16:00
Do druhé páteční dvouhry kapitáni nominovali Noskovou a Golubicovou. V tomto utkání bude naopak favoritkou česká hráčka. Noskové patří v žebříčku 14. pozice, kdežto Golubicová se nachází až na konci osmé desítky. Zkušená Švýcarka však už několikrát ukázala svou sílu právě v týmových soutěžích.
Hraje se na tři vítězné zápasy. Sobotní program začne čtyřhrou ve 13:00 a zatím jsou nahlášeny Markéta Vondroušová s Lucií Havlíčkovou a Rebeka Masárová s Céline Naefovou. Následují další dvě dvouhry, které by měly obstarat Nosková s Bencicovou a Bouzková s Golubicovou. Kapitáni ovšem mohou nominaci ještě změnit.
Vítěz souboje mezi Českem a Švýcarskem postoupí na finálový turnaj, který se odehraje v týdnu od 21. září v čínském Shenzhenu. Poražený tým naopak čeká listopadová baráž.
Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: Dvouhra | Čtyřhra
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Marie hraje moc dobře!!!
Zabojuj ještě maličko!
Sem tam má den, kdy zlehka přitvrdit dokáže. Ale pravda, je to jen o svátku a ten dneska není
ale vytírá si s ní Belinda prd l brutálně
Ale je velky zklamani, ze se od AO tomuto vykonu nikdy ani nepriblizila.