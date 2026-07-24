ŽIVĚ: Bouzková v českém derby naprosto dominuje. Nervózní Valentová musí otáčet

DNES, 12:30
Aktuality 7
WTA PRAHA - Česko má jisté dvě domácí semifinalistky letošního Livesport Prague Open a jednou z nich bude obhájkyně titulu Marie Bouzková, nebo Tereza Valentová. Půjde o reprízu loňského semifinále a tentokrát se české tenistky potkávají o kolo dřív ve čtvrtfinále. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Valentova Tereza
Marie Bouzková čelí krajance Tereze Valentové (© ČTK / Vondrouš Roman)

Bouzková – Valentová 6:2 / hraje se

Úvodní minuty českého souboje mezi BouzkovouValentovou žádné drama nenabídly. Obě aktérky si snadno držely servis a první komplikace se objevily až ve čtvrtém gamu. Bouzková donutila Valentovou k chybám, mladší z Češek pak spáchala dvojchybu a obhájkyni titulu dovolila tři brejkboly v řadě. Bouzková aktivní hrou proměnila hned první šanci a vedla 3:1.

Bouzková měla s potvrzením brejku potíže a Valentová si na returnu vypracovala náskok 30:0. Zkušenější z obou aktérek ovšem manko i díky chybám krajanky zlikvidovala. Valentová se však ke svému prvnímu brejkbolu po dvojchybě krajanky přece jen dostala. Bouzková v ten moment selhala znovu a další dvojchybou odevzdala servis.

Loňskou šampionku ale nemuselo selhání mrzet dlouho. Pořád totiž byla mnohem jistější ve výměnách, těžila z dalších chyb Valentové a čistou hrou vedení o brejk obnovila. Další brejk už Bouzková potvrdila a při skóre 5:2 měla tři šance na to, aby set uzavřela. Stačila jí hned první příležitost na returnu, jelikož Valentová spáchala další chyby a dál bojovala s nervozitou.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Velmi vyrovnanou bitvu by mohla nabídnout repríza loňského semifinále mezi obhájkyní titulu Bouzkovou a jednou z nejvýraznějších komet loňské sezony Valentovou. Dvojnásobná šampionka Bouzková je mírnou favoritkou a Valentovou porazila loni na pražské Spartě i letos na trávě v Nottinghamu ve dvou setech.

Bouzková nicméně nemá nejlepší formu a trápila se s Jessicou Bouzasovou i Carol Youngsuh Leeovou. Valentová naopak až na jeden set svými výkony přesvědčila a poradila si relativně snadno s Priscillou Honovou i vycházející hvězdou Mayou Jointovou. Na vítězku už čeká Darja Snigurová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:18
No Marus nedava zatim moc Terezii sanci... je videt, ze na ni umi... ;-)
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tommr
24.07.2026 13:19
jj zatím je to dost jednostranný ...
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misa
24.07.2026 13:20
Doufám v podobný druhý set :)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:22
V to doufaji i nekteri netrpelivi fans na tribunach, kteri cekaji na prichod Noskove s talirem :-))
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Vlk-v-trave
24.07.2026 12:43
Do roka a do dne :-)
25.7.25 v Praze Tereza neudelala proti Marii ani set... (na trave letos take ne) ale vratme se na hard... vse hovori jasne pro Marusku... Terezie bude muset predvest jiny vykon nez ve vsech cz derby, ktere ji moc nejdou dobre. Da se predpokladat, ze Maruska se letost dostane do dalsiho SF... a zkompletuje tak ucast v SF na vsech povrsich.
Terezie musi dnes hodne prekvapit, bude muset prolomit zed :-)))
pekny uspech bude uz jak vezme Marii set...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:04
Zatim bez prekvapeni... Marus skvele vyuziva silu uderu Terezky... takze bude muset spis cekat na nejake chyby Marus...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:05
Trebas 2x DFko, ktere ted Marus na servu predvedla...
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tommr
24.07.2026 13:21
dvojchyby jsou to jediný v čem je Tereza lepší než Marie. To na výhru stačit nebude ...
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