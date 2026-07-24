ŽIVĚ: Bouzková v českém derby naprosto dominuje. Nervózní Valentová musí otáčet
Bouzková – Valentová 6:2 / hraje se
Úvodní minuty českého souboje mezi Bouzkovou a Valentovou žádné drama nenabídly. Obě aktérky si snadno držely servis a první komplikace se objevily až ve čtvrtém gamu. Bouzková donutila Valentovou k chybám, mladší z Češek pak spáchala dvojchybu a obhájkyni titulu dovolila tři brejkboly v řadě. Bouzková aktivní hrou proměnila hned první šanci a vedla 3:1.
Bouzková měla s potvrzením brejku potíže a Valentová si na returnu vypracovala náskok 30:0. Zkušenější z obou aktérek ovšem manko i díky chybám krajanky zlikvidovala. Valentová se však ke svému prvnímu brejkbolu po dvojchybě krajanky přece jen dostala. Bouzková v ten moment selhala znovu a další dvojchybou odevzdala servis.
Loňskou šampionku ale nemuselo selhání mrzet dlouho. Pořád totiž byla mnohem jistější ve výměnách, těžila z dalších chyb Valentové a čistou hrou vedení o brejk obnovila. Další brejk už Bouzková potvrdila a při skóre 5:2 měla tři šance na to, aby set uzavřela. Stačila jí hned první příležitost na returnu, jelikož Valentová spáchala další chyby a dál bojovala s nervozitou.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Velmi vyrovnanou bitvu by mohla nabídnout repríza loňského semifinále mezi obhájkyní titulu Bouzkovou a jednou z nejvýraznějších komet loňské sezony Valentovou. Dvojnásobná šampionka Bouzková je mírnou favoritkou a Valentovou porazila loni na pražské Spartě i letos na trávě v Nottinghamu ve dvou setech.
Bouzková nicméně nemá nejlepší formu a trápila se s Jessicou Bouzasovou i Carol Youngsuh Leeovou. Valentová naopak až na jeden set svými výkony přesvědčila a poradila si relativně snadno s Priscillou Honovou i vycházející hvězdou Mayou Jointovou. Na vítězku už čeká Darja Snigurová.
Komentáře
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25.7.25 v Praze Tereza neudelala proti Marii ani set... (na trave letos take ne) ale vratme se na hard... vse hovori jasne pro Marusku... Terezie bude muset predvest jiny vykon nez ve vsech cz derby, ktere ji moc nejdou dobre. Da se predpokladat, ze Maruska se letost dostane do dalsiho SF... a zkompletuje tak ucast v SF na vsech povrsich.
Terezie musi dnes hodne prekvapit, bude muset prolomit zed :-)))
pekny uspech bude uz jak vezme Marii set...