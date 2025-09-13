ŽIVĚ: Češi hrají s USA 1:1. Berdych mění nominaci, do čtyřhry posílá Macháče a Menšíka

DNES, 19:30
DAVIS CUP - Přímý souboj o postup na finálový turnaj Davisova poháru mezi Českem a domácími Spojenými státy je po pátečních dvouhrách vyrovnaný 1:1. Do vedení mohou český tým poslat Tomáš Macháč (24) s Jakubem Menšíkem (20), kteří ale budou outsidery proti zkušeným deblistům Austinovi Krajicekovi a Rajeevovi Ramovi. Utkání pokračuje ve floridském Delray Beach od 20:00 SELČ.
Ram Rajeev
Krajicek Austin
Pavlásek Adam
Fritz Taylor
Tiafoe Frances
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Tomáš Macháč a Jakub Menšík zkusí překvapit (© ALEXANDR SATINSKÝ / MFDNES + LN / Profimedia)

Krajicek/Ram – Macháč/Menšík (20:00 SELČ)

Utkání mezi Českem a USA odstartovalo pátečními dvouhrami, v nichž Jiří Lehečka porazil Francese Tiafoea a Jakub Menšík podlehl Taylorovi Fritzovi. Sobotní program, který rozhodne o dalším postupujícím na finálový turnaj Davisova poháru, se tak rozehraje za stavu 1:1.

Jako první budou usilovat o důležitý bod Macháč s Menšíkem, kteří vyzvou favorizované Krajiceka a Rama. Do následujících dvouher jsou nahlášeni Lehečka proti Fritzovi a Menšík proti Tiafoeovi. Původně měl do čtyřhry s Macháčem nastoupit Adam Pavlásek.

"Těch rozhodování a debat s kluky či realizačním týmem bylo dost. Myslím, že tohle je nejlepší varianta," řekl Berdych. "Kluci je v posledním vzájemném zápase v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci porazili. To jsou střípky, které k tomu vedly," připomněl Berdych únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála 7:5, 7:5.

Na finálovém turnaji, který se uskuteční v listopadu v italské Boloni, už jsou kromě obhájců titulu Itálie také Německo, Argentina, Rakousko a Francie. Zbylá dvě kvalifikační utkání se rozhodnou až v neděli. Australané na domácí půdě překvapivě prohrávají 0:2 s Belgií a Španělsko bez Carlose Alcaraze hraje 0:2 s Dánskem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
jackiec
13.09.2025 20:25
Menšík je hrozný a pokud to bude 2-2 tak prý bude stejně hrát.
Preview.lover
13.09.2025 20:29
snad to Berdych řekl jen na zmatení nepřítele
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:06
Tak good luck, borci smile
muster
13.09.2025 20:17
potřebujete urvat bod, přes Fricka to asi zítra není průchodný
jackiec
13.09.2025 20:25
Dneska, to se nehraje tři dny jak kdysi.
com
13.09.2025 20:27
když to pises ingliš, tak de aspon videt komu fandis smile
Kandinsky1
13.09.2025 19:43
Taky bych to tak udělal. Do singlů pak Lehečku a slipaře.
Trojchyba_Mat
13.09.2025 19:44
com
13.09.2025 19:39
Nový komentář

