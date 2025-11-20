ŽIVĚ: Češi v boji o semifinále Davis Cupu čelí Španělsku, Menšík začal proti Carreňovi
Menšík – Carreňo | hraje se
Český daviscupový tým je zatím pod vedením Berdycha stoprocentní a neporazitelnost se pokusí udržet i proti oslabenému Španělsku. Šampion týmové soutěže z let 2012 a 2013 úvodních dvou dvouher nominoval své nejlepší singlisty. Utkání rozehraje nejmladší člen týmu Menšík proti bývalému hráči TOP 10 Carreňovi.
Lehečka – Munar (11:50)
Souboj týmových jedniček poté obstarají 17. hráč světa Lehečka s letos skvěle hrajícím Munarem. Do čtyřhry se z českého pohledu nabízelo hned několik kombinací. Berdych zatím nominoval Macháče s Pavláskem a za Španělsko bude hrát podle očekávání Granollers a Martínez.
Zatímco Berdych měl z čejo vybírat a Španělům nechtěl nic prozrazovat. Daleko snazší rozhodování měl jeho někdejší rival David Ferrer. Tomu chybí světová jednička Carlos Alcaraz, který se zranil a účast zrušil na poslední chvíli, a také 14. hráč žebříčku ATP Alejandro Davidovich, který kvůli neshodám ani nebyl v nominaci.
Článek budeme průběžně aktualizovat…
