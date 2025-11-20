ŽIVĚ: Češi v boji o semifinále Davis Cupu čelí Španělsku, Menšík začal proti Carreňovi

DNES, 08:00
Aktuality 5
DAVIS CUP - Český tým dnes čeká čtvrtfinále Davisova poháru proti Španělsku, které je bez svých dvou nejlepších hráčů. Zato výběr Tomáše Berdycha je v plné síle. Do první dvouhry nastoupil Jakub Menšík (20) proti Pablu Carreňovi. Souboj týmových jedniček poté obstarají Jiří Lehečka (24) s Jaume Munarem. Do čtyřhry byli zatím nominováni za Česko Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem a za Španělsko Marcel Granollers a Pedro Martínez.
Profili hráčů
Ferrer David
Berdych Tomáš
Granollers-Pujol Marcel
Carreno-Busta Pablo
Pavlásek Adam
Munar Jaume
Martinez Pedro
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Jakub Menšík začal zápas proti Pablu Carreňovi (@ Tiziana FABI / AFP / AFP / Profimedia)

Menšík – Carreňo | hraje se

Český daviscupový tým je zatím pod vedením Berdycha stoprocentní a neporazitelnost se pokusí udržet i proti oslabenému Španělsku. Šampion týmové soutěže z let 2012 a 2013 úvodních dvou dvouher nominoval své nejlepší singlisty. Utkání rozehraje nejmladší člen týmu Menšík proti bývalému hráči TOP 10 Carreňovi.

Lehečka – Munar (11:50)

Souboj týmových jedniček poté obstarají 17. hráč světa Lehečka s letos skvěle hrajícím Munarem. Do čtyřhry se z českého pohledu nabízelo hned několik kombinací. Berdych zatím nominoval Macháče s Pavláskem a za Španělsko bude hrát podle očekávání Granollers a Martínez.

Zatímco Berdych měl z čejo vybírat a Španělům nechtěl nic prozrazovat. Daleko snazší rozhodování měl jeho někdejší rival David Ferrer. Tomu chybí světová jednička Carlos Alcaraz, který se zranil a účast zrušil na poslední chvíli, a také 14. hráč žebříčku ATP Alejandro Davidovich, který kvůli neshodám ani nebyl v nominaci.

Článek budeme průběžně aktualizovat…

Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
historik
20.11.2025 10:53
Menšík strašně pinká,tak jako v poslední době na turnajích. Nevím, kdo mu to poradil. Toto přesně španělovi vyhovuje. Musí přitvrdit! Nechápu, proč to opustil. Tohle pinkání je cesta do pekel a vůbec to není jeho hra.
Liverpool22
20.11.2025 10:57
Už přitvrdil a 4:4 smile
subaru
20.11.2025 10:38
Nechci být pesimista, ale pokud nepřitvrdí ve výměnách tak to bude moc těžké.
Liverpool22
20.11.2025 10:01
Podle očekávání 1. zápas Kuba s Bustou. Letos v Aucklandu to byla bitva, tak snad bude fungovat servis a Kuba zajistí první bod smile
Pavol
20.11.2025 09:31
Som zvedavý koho dnes uhryzne Jaume Munar
Nový komentář

