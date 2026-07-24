ŽIVĚ: Česká bitva nervů vrcholí! Zraněná Valentová přišla o náskok, Bouzková je game od výhry

DNES, 12:30
Aktuality 55
WTA PRAHA - Česko má jisté dvě domácí semifinalistky letošního Livesport Prague Open a jednou z nich bude obhájkyně titulu Marie Bouzková, nebo Tereza Valentová. Půjde o reprízu loňského semifinále a tentokrát se české tenistky potkávají o kolo dřív ve čtvrtfinále. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Valentova Tereza
Marie Bouzková čelí krajance Tereze Valentové (© ČTK / Vondrouš Roman)

Bouzková – Valentová 6:2, 4:6, 5:4 / hraje se

Úvodní minuty českého souboje mezi BouzkovouValentovou žádné drama nenabídly. Obě aktérky si snadno držely servis a první komplikace se objevily až ve čtvrtém gamu. Bouzková donutila Valentovou k chybám, mladší z Češek pak spáchala dvojchybu a obhájkyni titulu dovolila tři brejkboly v řadě. Bouzková aktivní hrou proměnila hned první šanci a vedla 3:1.

Bouzková měla s potvrzením brejku potíže a Valentová si na returnu vypracovala náskok 30:0. Zkušenější z obou aktérek ovšem manko i díky chybám krajanky zlikvidovala. Valentová se však ke svému prvnímu brejkbolu po dvojchybě krajanky přece jen dostala. Bouzková v ten moment selhala znovu a další dvojchybou odevzdala servis.

Loňskou šampionku ale nemuselo selhání mrzet dlouho. Pořád totiž byla mnohem jistější ve výměnách, těžila z dalších chyb Valentové a čistou hrou vedení o brejk obnovila. Další brejk už Bouzková potvrdila a při skóre 5:2 měla tři šance na to, aby set uzavřela. Stačila jí hned první příležitost na returnu, jelikož Valentová spáchala další chyby a dál bojovala s nervozitou.

 

Po debaklu v úvodním setu se Valentová vydala na toaletu. Po pauze zvýšila agresivitu, nicméně k lepšímu výkonu jí to nepomohlo a z její rakety přicházely další chyby. Bouzková dokonce začala druhé dějství dvěma čistými hrami a vyhrála už 15 bodů v řadě. Bouzková tak měla za pouhých 42 minut v zádech náskok setu a brejku.

Valentová se za tohoto stavu uklidnila, hrozivou sérii prohraných fiftýnů přerušila a dostala se ke dvěma brejkbolům. Bouzková však zachovala chladnou hlavu a obě hrozby suverénně odvrátila. Valentová se ale odmítla vzdát, sehrála dva povedené body po sobě a brejku se přece jen dočkala. Následně si poprvé od začátku utkání uhájila servis a srovnala na 2:2.

Bouzková nápor Valentové přibrzdila, nicméně mladší z Češek už byla definitivně v zápase, snažila se diktovat výměny, byla mnohem aktivnější a dál držela s favoritkou krok. Po srovnání na 3:3 se Valentová propracovala vítězným returnem k dalšímu brejkbolu a famózním bekhendem z obrany jej proměnila.

Valentové se však brejk potvrdit nepovedlo. Bouzková vytáhla aktivnější hru a po chybě Valentové z bekhendu si ztracené podání okamžitě vzala zpět. Mladší z českých tenistek se ale rozhodit nenechala, stále trestala druhý servis nasazené jedničky a po dalším brejku si zajistila možnost druhý set dopodávat. Šanci nepromarnila a po 80 minutách zajistila pokračování utkání.

 

Bouzková působila v závěru druhého setu hodně nervózně, hlavně ve chvílích, kdy musela přes druhý servis. Vstup do posledního dějství však zvládla a bez větších komplikací si vyhrála podání. Mnohem víc práce měla na servisu Valentová, ale game přes shodu ustála.

Vzápětí se do problémů dostala i Bouzková, ale brejkbol Valentové odvážnou hrou odvrátila. Za stavu 1:2 ze svého pohledu si Valentová vyžádala zřejmě kvůli potížím se zády ošetření. I přes zdravotní problém zařídila Valentová vyrovnání na 2:2, i když bylo vidět, že ji zdravotní problém na podání limituje.

Hned poté přišel nečekaný brejk. Bouzková měla vedení 40:15 na servisu, ale Valentová uspěla se svými agresivními údery a po čtyřech bodech v řadě to byla ona, kdo jako první získal v rozhodující sadě brejk. Bouzkové se ale podařilo včas ztrátu dohnat. V osmém gamu zahodila náskok 40:0, ovšem využila po chybě krajanky celkově pátý brejkbol a srovnala na 4:4.

Kritickou devátou hru nakonec lépe zvládla Bouzková. Po několika nervózních chybách přežila dva brejkboly po sobě a Valentovou čekal velmi těžký úkol podávat na udržení se v zápase.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

56
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MilasTHFC
24.07.2026 15:03
Valentova nezvlada ty klicove okamziky. Nedojde si vic do kurtu a necha se utavit.
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Serpens
24.07.2026 15:02
Terko Terko... tak tohle zase opláčeš...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:00
Maruska k sobe... Delej neco! :-)
Tabor Marusky se s touhle hrackou jiste nenudi... disponuje fenimenalnim citem pro dramata. :-)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:00
*fenomenalnim
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:02
Hlavne na odvraceni BP je opravdu uz vycvicena v kariere velmi dobre... :-)
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MilasTHFC
24.07.2026 14:53
Bouzkova to uplne v pohode otoci.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:43
Marusce je asi souperky lito, ze je limitovana a musi dohrat s fyziem v zadech... :-)
Je to opravdu hodna tenistka... :-)
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Serpens
24.07.2026 14:46
Jestli ji nechá vyhrát a zařídí tak, že se úplně dodělá v dalším zápase, tak moc hodná není
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misa
24.07.2026 14:42
Marie absolutně nezvládá roli favoritky. Každý druhý servis hraje Tereze do forhendu, která jí tam sype winner za winnerem
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:44
Maruska si dela starosti o Terezii... tak to radeji hraje na ni, aby se ta Terka nezrakvila uplne :-)
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tommr
24.07.2026 14:28
Tereza si bere MTO takže je asi dobojováno ...
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Serpens
24.07.2026 14:26
Stará dobrá kyčel? Tak to je průser.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:30
to není moc stará kyčel
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Serpens
24.07.2026 14:32
záleží, jestli to je to původní zranění, kvůli kteérmu málem skončila.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:45
to chápu, jen říkám, že ta její kyčel moc stará není
Problém je v bederce, nejspíš natažený sval...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:31
zada
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:26
Terezie MTO
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tommr
24.07.2026 14:14
Je mi celkem jedno kdo vyhraje ale doufal jsem že nedojde na třísetovou bitvu. Vítězka dnešního derby tak bude mít nevýhodu proti odpočaté Snigurce ...
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MilasTHFC
24.07.2026 14:19
S timhle ja nesouhlasim. Obe hracky od Wimbledonu meli dva tydny volno, takze jsou za me naprosto v pohode.
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tenisman1233
24.07.2026 14:22
Zatím se hraje hodinu a půl a žádný dlouhý zápas to nebude.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:02
No, blizi se konec druheho setu... Terezka nema co ztratit... jde do toho po hlave:-) Takze mame malou brejkovanou... ale nemyslim si, ze to Terka ted hned zavre...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:07
no... ted Marus hodne pasivni... a prenechala Terezii momentum...
Terezka tak urvala svuj prvni set proti Marusce v H2H... divaky to jiste potesi :-)
Hur s misou... tohle ho asi nepotesi... ale na trisetove bitvy by mel byt jiz dobre vytrenovany :-)
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misa
24.07.2026 14:08
Marii myšlení nikdo nezmění. Stačí pár míčku v její neprospěch a přestane hrát a jen žalostně čeká na chyby soupeřky, které většinou nepřijdou...
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frenkie57
24.07.2026 14:12
V závěru setu byla ustrašená fest, hlavně to bylo vidět na servisu.
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misa
24.07.2026 14:24
Ale proč? Ve 28 letech hraje čtvrtfinále 250, což zažila už x-krát...
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tommr
24.07.2026 14:30
obhajoba titulu na domácím turnaji je asi na psychiku náročnější ...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:14
Kuzle se ale take pekne kouslo... :-) hraje vic uvolneneji... ve tretim bychom tak meli videt slusnou tenisovou bitvu...
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:33
kůzle doskákalo až k MTO
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:37
no jo, zada jsou previt... a nevypada to... ze leky a masaz zabraly... ted asi prijde ultimatni hra na riziko.. ted by se ji hodilo zahajit akci pod krycim nazvem Ostapenko... ;-)
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MilasTHFC
24.07.2026 13:59
Tereza má tolik, tak 175 cm? Jako není to vysoká hráčka, ale stejně by ten servis mohl víc psát. Tohle je skoro jak Errani.
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frenkie57
24.07.2026 14:13
To je její největší slabina. Snad na tom zapracuje.
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:37
trvá to, trvá... Ale dneska to je možná díky té bederce.
Obávám se nejhoršího scénáře - dnes se kousne a vyhraje a do dalšího zápasu nenastoupí
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:38
Tak jak by mela jinou souperku... mozna, ale ta Marus ji vse dobehne... to bude mit hodne tezke i jak se kuzle poradne kousne... ;-)
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misa
24.07.2026 13:50
Marie neumí odehrát jediný zápas v klidu. Její velký problém je, že když vede, přestane být aktivní, myslí si, že už to nějak doběhá a začne být zle
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:56
Ale ted si na returnu otevirala kurt - jak nic... :-))
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misa
24.07.2026 14:02
Marie si vůbec nevěří, což je vidět při každém druhém servisu
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:08
No jo... mame treti set... zajimave jiste pro derby... a divaky...
pro tebe asi ne... a take asi ne pro Lindu, ktera tak musi cekat dalsi set na slavnostni ceremonial...
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Tomas_Smid_fan
24.07.2026 14:40
kdybych si zjistil, že před ceremoniálem hraje Maruška, ani bych neuvažoval o tom tam vyrazit.
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Vlk-v-trave
24.07.2026 14:40
:-))
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:48
Terezka ted predvadi dobrou hru i na saku se dari pekne drajvoleje... deby by si minimalne ten tajbrejk zaslouzilo...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:49
wow, brejk... Terezie tajbrejk nechce, bojuje o karierni set proti Marusce... :-)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:41
Maruska to nakopla ale take paradne... pekne zakonceni na saku... misa ma jiste radost... chvile na ktere ceka :-) (v tom se mu rozhodne nedivim...:-)
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misa
24.07.2026 13:51
Na síti hezké, ale jinak to vypadá na tři sety...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:57
No ja si myslim, pri tech zkusenostech Marusky a jejich schopnosti na returnu... ze to spis vypada na tajbrejk... a to bude mit jeste kuzlatko Terezka stesti, jak to vyjde... ;-)
Ten set pro Terezii by byl velky jeji uspech...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:59
Ikdyz ted si Terezie casteji na returnu vyslapne hloubeji do kurtu a ty returny jsou nechytatelne... ale stale si myslim, ze spis ta zkusenost zvitezi...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:27
Hra Terezky se uplne rozsypala... ted uz muze hrat i uvolneneji... trebas jeste zdramatizuje tohle jednoznacne derby pro Marii...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:33
No prosim :-) Tereza bojuje... uz ma 4 gemy urvane v derby! ;-)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:18
No Marus nedava zatim moc Terezii sanci... je videt, ze na ni umi... ;-)
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tommr
24.07.2026 13:19
jj zatím je to dost jednostranný ...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:42
zkusenost dominuje... Terezka je jeste takove tenisove kuzlatko :-) ale snazi se... bojuje...
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misa
24.07.2026 13:20
Doufám v podobný druhý set :)
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:22
V to doufaji i nekteri netrpelivi fans na tribunach, kteri cekaji na prichod Noskove s talirem :-))
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Vlk-v-trave
24.07.2026 12:43
Do roka a do dne :-)
25.7.25 v Praze Tereza neudelala proti Marii ani set... (na trave letos take ne) ale vratme se na hard... vse hovori jasne pro Marusku... Terezie bude muset predvest jiny vykon nez ve vsech cz derby, ktere ji moc nejdou dobre. Da se predpokladat, ze Maruska se letost dostane do dalsiho SF... a zkompletuje tak ucast v SF na vsech povrsich.
Terezie musi dnes hodne prekvapit, bude muset prolomit zed :-)))
pekny uspech bude uz jak vezme Marii set...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:04
Zatim bez prekvapeni... Marus skvele vyuziva silu uderu Terezky... takze bude muset spis cekat na nejake chyby Marus...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 13:05
Trebas 2x DFko, ktere ted Marus na servu predvedla...
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tommr
24.07.2026 13:21
dvojchyby jsou to jediný v čem je Tereza lepší než Marie. To na výhru stačit nebude ...
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