ŽIVĚ: Česká bitva o finále! Plíšková chybuje a zaváhala jako první. Bouzková podává na zisk setu

DNES, 11:45
Aktuality 11
WTA NOTTINGHAM - Česko má jisté zastoupení ve finále travnatého turnaje WTA v Nottinghamu. Postaraly se o to postupem do semifinále bývalá šampionka Karolína Plíšková a Marie Bouzková, která vylepšila své osobní maximum na nejrychlejším povrchu. Jedna ale musí z kola ven a české derby favoritku nemá.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Bouzková Marie
Karolína Plíšková bojuje proti Marii Bouzkové o finále (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Plíšková – Bouzková 3:5 / hraje se

Šance před začátkem českého derby byly naprosto vyrovnané a favoritkou nebyla Plíšková ani Bouzková. Obě aktérky v úvodu zápasu snadno vyřešily stav 30:30 na podání. První brejkbol přišel ve čtvrtém gamu, kdy Plíšková nedokázala zareagovat na agresivní prohoz Bouzkové. Úspěšnější z českých tenistek si ovšem s hrozbou díky aktivní hře poradila a srovnala na 2:2.

Zatímco Bouzková byla nadále na vlastním servisu naprosto neprůstřelná, ovšem o něco aktivnější, ale také mnohem víc chybující, Plíšková se dostala do dalších problémů v osmé hře. A to i kvůli podceněné smeči u sítě. Bouzkové nabídla v maratonském gamu celkem čtyři šance na brejk a na tu poslední už odpověď nenašla.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

V Nottinghamu máme jistotu, že v nedělním finále bude o titul bojovat česká hráčka. Semifinálové derby totiž zajistily Plíšková a Bouzková. Šance jsou velmi vyrovnané a ani jedna z Češek nebude favoritkou.

Zatímco Plíšková dotáhla oba předchozí starty v Nottinghamu až do finále a v roce 2016 získala titul, Bouzková je v semifinále na trávě poprvé v kariéře. Plíšková, která se letos po dlouhé pauze vrátila na hlavní okruh, je v semifinále na hlavní tour po dvou letech. Právě od předloňského finále v tomto dějišti.

Ve vzájemné bilanci má navrch 2:1 Plíšková. Bývalá světová jednička vyhrála poslední souboj na US Open 2022 a z vítězství se radovala také v Brisbane 2019. Mezitím na antuce v Madridu 2022 uspěla Bouzková.

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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com
20.06.2026 13:25
nedopodávala smilesmile
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subaru
20.06.2026 13:20
Strašná machrovinka Karolíny a je tu brejk. Maruška má výhodu že nikdy nedá dlouhý aut, protože tam nedostřelí.
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jir6
20.06.2026 13:00
Zatím moc hezké výměny od obou a moc hezky zaplněné tribuny
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jir6
20.06.2026 12:30
Nevíte někdo, proč Marušku s Kájou pořád posouvají?
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 12:31
Někdo tvrdí, že tam bylo 12:30 start, ale já viděl včera pozdě večer 12:00 našeho času. Je tam trochu zataženo, tak možná vlhkost trávy. Každopádně už nastupují, tak snad bude vše ok.
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jir6
20.06.2026 12:41
Děkuji
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com
20.06.2026 12:48
komu fandis? Z osobniho hlediska
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 12:51
Nikomu, jsem rád, že máme Češku ve finále. Líbilo by se mi, kdyby už tohle bylo finále
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chlebavevaju
20.06.2026 12:17
Vlastenka Karča zLoun udolá vlastizrádkyni Marii Barkovovou.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 12:56
tak to se moc nepovedlo
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Georgino
20.06.2026 13:14
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com
20.06.2026 12:06
smile Karolína smile
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