ŽIVĚ: Česká bitva o finále! Plíšková chybuje a zaváhala jako první. Bouzková podává na zisk setu
Plíšková – Bouzková 3:5 / hraje se
Šance před začátkem českého derby byly naprosto vyrovnané a favoritkou nebyla Plíšková ani Bouzková. Obě aktérky v úvodu zápasu snadno vyřešily stav 30:30 na podání. První brejkbol přišel ve čtvrtém gamu, kdy Plíšková nedokázala zareagovat na agresivní prohoz Bouzkové. Úspěšnější z českých tenistek si ovšem s hrozbou díky aktivní hře poradila a srovnala na 2:2.
Zatímco Bouzková byla nadále na vlastním servisu naprosto neprůstřelná, ovšem o něco aktivnější, ale také mnohem víc chybující, Plíšková se dostala do dalších problémů v osmé hře. A to i kvůli podceněné smeči u sítě. Bouzkové nabídla v maratonském gamu celkem čtyři šance na brejk a na tu poslední už odpověď nenašla.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
V Nottinghamu máme jistotu, že v nedělním finále bude o titul bojovat česká hráčka. Semifinálové derby totiž zajistily Plíšková a Bouzková. Šance jsou velmi vyrovnané a ani jedna z Češek nebude favoritkou.
Zatímco Plíšková dotáhla oba předchozí starty v Nottinghamu až do finále a v roce 2016 získala titul, Bouzková je v semifinále na trávě poprvé v kariéře. Plíšková, která se letos po dlouhé pauze vrátila na hlavní okruh, je v semifinále na hlavní tour po dvou letech. Právě od předloňského finále v tomto dějišti.
Ve vzájemné bilanci má navrch 2:1 Plíšková. Bývalá světová jednička vyhrála poslední souboj na US Open 2022 a z vítězství se radovala také v Brisbane 2019. Mezitím na antuce v Madridu 2022 uspěla Bouzková.
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