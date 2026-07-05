ŽIVĚ: České derby o čtvrtfinále Wimbledonu! Krejčíková přežila problémy a s Muchovou drží krok
Muchová – Krejčíková 3:3 / hraje se
Aktivnější Muchová začala české derby suverénním gamem na servisu a hned v úvodní hře na returnu se i díky chybám Krejčíkové dostala ke dvěma brejkbolům po sobě. Předloňská šampionka Krejčíková ovšem vytáhla dva výborné servisy a bleskově srovnala na shodu. Muchová se vzápětí propracovala k další šanci, ale ani tentokrát jí krajanka brejk nedovolila a poté srovnala na 1:1.
V následujících minutách se hra naprosto vyrovnala. Muchová byla lepší už jen o chloupek a Krejčíková se stabilizovala na vlastním podání a zdatně krajance sekundovala. Po 25 minutách hry byl stav nerozhodný 3:3.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Muchová a Krejčíková zajistily, že Česko bude mít zastoupení ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu. V rámci nedělního programu totiž proti sobě sehrají osmifinálové české derby. Favoritkou je Muchová, ovšem Krejčíkovou rozhodně není radno podceňovat. Krejčíková má v zádech skalpy Mirry Andrejevové a Nikoly Bartůňkové a je předloňskou šampionkou nejslavnějšího tenisového turnaje.
Muchová si nicméně roli favoritky zaslouží. Na poslední generálce v Bad Homburgu poprvé kralovala na travnatém povrchu a momentálně má na kontě už sedm vítězství v řadě. Navíc prošla do druhého týdne na posvátném londýnském pažitu naprosto suverénně a bez ztráty jediného setu. Může tak mít i více sil než její úspěšnější krajanka Krejčíková.
Více informací k zápasu.
Komentáře
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kterou ztraci botvou na saku... pekny duel :-) a to je zatim citit jeste vzajemny respekt... ale myslim, ze Baruska za chvili natahne do databaze co ma... a prijde peklo...
10 ceskych hracek zacalo v tomto turnaji ... a tyto 2 v nem zustavaji. Takze maji jistotu jedne hracky ve ctvrtfinale ...
To jim nikdo neda aspon nejakou pripravu?
Karolina bude mit hodne tezkou praci... a tommrovsky bych i rekl. dnes ani zlamanou gresli bych asi na svou nej. oblibenkyni nedal, hlavne kvuli souperce... ale trebas me necim Karolina prekvapi, sokne... postoupi a perfekcionistce, sachistce atd. vypali travu... :-))
Je tu dalsi cz derby... a to je asi to nejdulezitejsi... nebudu jak ta Baruska, ze vsechny plany musi byt do mrte splneny... ikdyz... ucast Musky ve finalovem ceskem derby by me jiste potesila :-D to nemohu lhat... to zase neee....
\o/ No nic... toz let Karolino! :-) a nenech se vysachovat....\o/
Krejčiřík
(rod Orthotomus) je drobný pěvec. Žije převážně v jižní a jihovýchodní Asii. Živí se hmyzem a jsou velmi hlasití.
Moucha domácí
(Musca domestica) je nejčastější druh dvoukřídlých vyskytující se v domovech. Často je považována za škůdce. Má jeden pár blanitých křídel.
Pozitvni je, ze si Muska drzi serv... je to takova vlastovka... :-))