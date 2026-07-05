ŽIVĚ: České derby o čtvrtfinále Wimbledonu! Krejčíková přežila problémy a s Muchovou drží krok

DNES, 14:15
Aktuality 19
WIMBLEDON - Český tenis má jisté zastoupení ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu. Postaraly se o to rozjetá Karolína Muchová s předloňskou šampionkou Barborou Krejčíkovou, které musí dnes nastoupit proti sobě. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Muchová Karolina
Karolína Muchová je v českém derby favoritkou (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Muchová – Krejčíková 3:3 / hraje se

Aktivnější Muchová začala české derby suverénním gamem na servisu a hned v úvodní hře na returnu se i díky chybám Krejčíkové dostala ke dvěma brejkbolům po sobě. Předloňská šampionka Krejčíková ovšem vytáhla dva výborné servisy a bleskově srovnala na shodu. Muchová se vzápětí propracovala k další šanci, ale ani tentokrát jí krajanka brejk nedovolila a poté srovnala na 1:1.

V následujících minutách se hra naprosto vyrovnala. Muchová byla lepší už jen o chloupek a Krejčíková se stabilizovala na vlastním podání a zdatně krajance sekundovala. Po 25 minutách hry byl stav nerozhodný 3:3.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Muchová a Krejčíková zajistily, že Česko bude mít zastoupení ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu. V rámci nedělního programu totiž proti sobě sehrají osmifinálové české derby. Favoritkou je Muchová, ovšem Krejčíkovou rozhodně není radno podceňovat. Krejčíková má v zádech skalpy Mirry Andrejevové a Nikoly Bartůňkové a je předloňskou šampionkou nejslavnějšího tenisového turnaje.

Muchová si nicméně roli favoritky zaslouží. Na poslední generálce v Bad Homburgu poprvé kralovala na travnatém povrchu a momentálně má na kontě už sedm vítězství v řadě. Navíc prošla do druhého týdne na posvátném londýnském pažitu naprosto suverénně a bez ztráty jediného setu. Může tak mít i více sil než její úspěšnější krajanka Krejčíková.

Více informací k zápasu.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

21
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Serpens
05.07.2026 15:17
Komentátor solidně fandí Muchove...
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farr
05.07.2026 15:17
Škoda tak blbýhl losu, kdyby to aspoň bylo o kolo či dvě dál. Pro mě zápas o ničem není komu fandit...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:11
Ted Karolina vytahla uder turnaje :-))) jednorucni bh... cross... no krasa...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:12
A ted Barus nemilosrdne sach - mat prohozy....
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:15
odvraceny BP... a peknym drajvvolejem si ziskava Muska vyhodu...
kterou ztraci botvou na saku... pekny duel :-) a to je zatim citit jeste vzajemny respekt... ale myslim, ze Baruska za chvili natahne do databaze co ma... a prijde peklo...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:15
Kaja opet odvraceny BP... pekna aktivni hra dopredu... super :-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:17
Tak konecne Karolina naplnuje ten travarsky potencial... opet utocna hra... parada... travarska poezie :-))
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Diabolique
05.07.2026 15:03
Komentatorka ESPN:
10 ceskych hracek zacalo v tomto turnaji ... a tyto 2 v nem zustavaji. Takze maji jistotu jedne hracky ve ctvrtfinale ...

To jim nikdo neda aspon nejakou pripravu?
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paprikovygulas
05.07.2026 15:12
Nechodí na tpečko
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:58
A uz to dnes frci... inu klasika... Wimbledon... Jovic ma prvni set :-)))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:53
Dnes to bude krvava nedela tak ci tak :-))
Karolina bude mit hodne tezkou praci... a tommrovsky bych i rekl. dnes ani zlamanou gresli bych asi na svou nej. oblibenkyni nedal, hlavne kvuli souperce... ale trebas me necim Karolina prekvapi, sokne... postoupi a perfekcionistce, sachistce atd. vypali travu... :-))
Je tu dalsi cz derby... a to je asi to nejdulezitejsi... nebudu jak ta Baruska, ze vsechny plany musi byt do mrte splneny... ikdyz... ucast Musky ve finalovem ceskem derby by me jiste potesila :-D to nemohu lhat... to zase neee....

\o/ No nic... toz let Karolino! :-) a nenech se vysachovat....\o/
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:57
Zatim dobry... rysuje se tu pekne predcasne finale :-)))
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paddy
05.07.2026 14:50
Krejčiřík sezobne Mouchu smile

Krejčiřík
(rod Orthotomus) je drobný pěvec. Žije převážně v jižní a jihovýchodní Asii. Živí se hmyzem a jsou velmi hlasití.

Moucha domácí
(Musca domestica) je nejčastější druh dvoukřídlých vyskytující se v domovech. Často je považována za škůdce. Má jeden pár blanitých křídel.
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paprikovygulas
05.07.2026 14:52
Copy paste
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Liverpool22
05.07.2026 14:44
Moravské derby je tady: Sigma Olomouc proti Zbrojovce Brno smile
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pantera1
05.07.2026 14:50
Ať holky předvedou to nejlepší co umí a užijeme si pěkný tenis. Škoda, že hrají zároveň s Nolem .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:05
Bara zatim skanuje situaci :-))
Pozitvni je, ze si Muska drzi serv... je to takova vlastovka... :-))
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pantera1
05.07.2026 15:11
Vypadá to, že to bude dost vyrovnané, ale samozřejmě se to může během chvilky změnit .
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chlebavevaju
05.07.2026 14:32
Ivísek Jovičů by mohl vyšachovat Pegulku.
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Dobry-den
05.07.2026 14:30
Muška 6:4 5:7 7:6
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paprikovygulas
05.07.2026 14:25
Zhromaždite sa dedkovia na gauči, idú sa sledovať úspešne mladé milionarky a my im ideme pritom rozprávať do roboty
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