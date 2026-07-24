ŽIVĚ: České semifinále je daleko. Bejlek po zahozené šanci úplně odpadla, soupeřka dominuje
Taggerová – Bejlek 6:3 / hraje se
Obě aktérky se snažily hrát hodně aktivně a hlavně Taggerová byla agresivnější agresivnější tenistkou na kurtu. Úvod zápasu byl nicméně naprosto vyrovnaný, hráčky si hlídaly servis a Bejlek před první přestávkou vedla 2:1.
První komplikace na podání řešila rakouská hvězdička. Dokonce pustila domácí hráčku do luxusního vedení 40:0. Všechny čtyři brejkboly včetně série tří hrozeb však zlikvidovala a bylo srovnáno na 2:2.
Bejlek se musela poprvé obávat o servis až v sedmém gamu. Po dvojchybě pustila soupeřku na shodu a po dalších dvou chybách šla do vedení 4:3 s brejkem Taggerová. Česká favoritka měla v těchto minutách slabší chvíli, udělala několik zbytečných chyb a Rakušanka i přes shodu celkem hladce upravila na 5:3.
V závěru úvodního setu už Bejlek úplně odpadla. České hráčce se nedařilo vůbec nic a Taggerové koncovku hodně usnadnila. Na manko 3:5 nedokázala nijak zareagovat a ani soupeřku nedonutila k tomu, aby si musela sadu dopodávat.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale na oslavu jednorucaku se tesim :-)