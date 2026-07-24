ŽIVĚ: České semifinále je daleko. Bejlek po zahozené šanci úplně odpadla, soupeřka dominuje

DNES, 15:20
Aktuality 8
WTA PRAHA - Sára Bejlek může udělat výrazný krok k tomu, aby v neděli zvedla nad hlavu trofej pro šampionku letošního Livesport Prague Open domácí tenistka. Senzační šampionka únorové pětistovky v Abú Zabí totiž v případě vítězství nad Lilli Taggerovou zajistí ryze české semifinále. S rakouskou hvězdičkou se potkává druhým týdnem po sobě. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Bejlek Sara
Tagger Lilli
Sára Bejlek může zajistit české semifinále v Praze (© ČTK / Krumphanzl Michal)

Taggerová – Bejlek 6:3 / hraje se

Obě aktérky se snažily hrát hodně aktivně a hlavně Taggerová byla agresivnější agresivnější tenistkou na kurtu. Úvod zápasu byl nicméně naprosto vyrovnaný, hráčky si hlídaly servis a Bejlek před první přestávkou vedla 2:1.

První komplikace na podání řešila rakouská hvězdička. Dokonce pustila domácí hráčku do luxusního vedení 40:0. Všechny čtyři brejkboly včetně série tří hrozeb však zlikvidovala a bylo srovnáno na 2:2.

Bejlek se musela poprvé obávat o servis až v sedmém gamu. Po dvojchybě pustila soupeřku na shodu a po dalších dvou chybách šla do vedení 4:3 s brejkem Taggerová. Česká favoritka měla v těchto minutách slabší chvíli, udělala několik zbytečných chyb a Rakušanka i přes shodu celkem hladce upravila na 5:3.

V závěru úvodního setu už Bejlek úplně odpadla. České hráčce se nedařilo vůbec nic a Taggerové koncovku hodně usnadnila. Na manko 3:5 nedokázala nijak zareagovat a ani soupeřku nedonutila k tomu, aby si musela sadu dopodávat.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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Krisboy
24.07.2026 16:35
Skvěle, Lili!
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Serpens
24.07.2026 16:33
Sára zatím učebnicově neefektivní utkání. V tom je holt tenisové počítání neúprosné.
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tommr
24.07.2026 16:15
To je škody! Vedení 40:0 na returnu se musí využívat ...
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tommr
24.07.2026 16:29
a pak se nechá brejknout ze stavu 40:15 ...
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MilasTHFC
24.07.2026 16:41
Určitý lidi tady by to nazvali smůlou
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tommr
24.07.2026 15:42
Přichází šlágr dne! Doufám že Sáře zbylo dostatek sil a s Tagger si poradí stejně jednoznačně jako před týdnem v Aténách ...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 15:46
Rekl bych, ze slagr dne je za nama :-)
Ale na oslavu jednorucaku se tesim :-)
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tommr
24.07.2026 16:03
já naopak doufám že ten jednoručák se ukáže jako rozhodující slabina ...
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Vlk-v-trave
24.07.2026 16:06
tak jiste... Sara ji ho asi zase rozbije... ale ja spis myslim oslavu... ze jako vubec s nim jeste nekdo hraje:-)
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