ŽIVĚ: Česko – Švýcarsko 0:1. Bouzková po maratonu padla, Nosková je krok od srovnání
Bencicová – Bouzková 6:3, 6:7, 6:4
Bouzková měla z pětice českých hráček nejméně času na přípravu, jelikož dorazila se zpožděním po triumfu v úplně jiných podmínkách na antuce v Bogotě. Přesto dostala od debutující kapitánky Barbory Strýcové důvěru hned do úvodní dvouhry.
Na začátku utkání Bouzková jen marně hledala recept na favorizovanou Bencicovou. Švýcarka se slovenskými kořeny začala ve velkém stylu, byla aktivní, takřka nekazila a rychle si vypracovala náskok 2:0. Česká tenistka se ovšem nevzdávala a po sérii skvělých výměn měla tři brejkboly v řadě. Domácí favoritka však chladnokrevně vývoj otočila a upravila na 3:0.
Bencicovou viditelně obrat v takřka ztraceném gamu ještě víc povzbudil, následně sebrala Bouzkové čistou hrou servis a pokračovala v dominanci. Pražská rodačka se na výsledkovou tabuli dostala až v pátém gamu, když Švýcarka pokračovala v trápení na servisu a tentokrát Češka dokázala náskok 40:0 na returnu využít hned na první pokus po chybě soupeřky. Bouzková pak přežila dva brejkboly a snížila manko na 2:4.
Světová jedenáctka ale další komplikace v úvodním dějství nepřipustila a luxusní náskok nakonec dovedla do vítězného konce. Mnohem aktivnější Bencicová si proti zlepšující se Bouzkové podržela vedení o brejk a po 42 minutách vyhrála pro Švýcarsko první set poměrem 6:3.
Bouzkové se nepovedl vstup ani do další sady. Tu odstartovala dvojchybou a po dalších dvou minelách měla Bencicová tři brejkboly po sobě. Česká zástupkyně se díky chybám soupeřky dotáhla na shodu, ale domácí hráčka i tak nakonec brejk při celkově páté příležitosti slavila. Úřadující šampionka Livesport Prague Open mohla okamžitě zareagovat, nicméně Bencicová brejkbolovou hrozbu v delší výměně zlikvidovala a po boji odskočila na 2:0.
Také třetí game druhé sady potvrdil scénář celého zápasu. Jakmile Bencicová nechybovala, měla Bouzková potíže získat jakýkoli bod. Za stavu 6:2, 3:0 měla švýcarská tenistka v zádech luxusní náskok už o set a dva brejky. Bouzková se však ani za takového stavu nevzdala, opět těžila z chyb favoritky a snížila na 2:3 ze svého pohledu.
Bouzková byla v následujícím gamu o něco aktivnější, čímž ještě víc frustrovala Bencicovou. Nakonec manko dvou brejků senzačně smazala a vyrovnala na 3:3. Radost však českému týmu moc dlouho nevydržela. Švýcarka se uklidnila, popáté prolomila servis Češky a okamžitě obnovila vedení o brejk. Jenže Bouzková zase dokázala zareagovat a bylo srovnáno na 4:4.
Srovnání skóre vlilo Bouzkové novou krev do žil. Česká tenistka dominovala na servisu, upravila na 5:4 a poprvé v utkání se dostala do vedení. Bencicová však odpověděla na výbornou, bleskově vyrovnala a pak měla postupně tři brejkboly. Švýcarka je však proměnit nezvládla a Češka měla jistý minimálně tie-break.
Na ten skutečně došlo a Bencicová okamžitě vedla o minibrejk. Ten však zahodila dvojchybou. Spravila si ale chuť třemi body v řadě a strany se po další dvojchybě domácí naděje měnily při skóre 2:4 z pohledu Bouzkové. Česká bojovnice následně senzačně otočila na 7:4 a po dvou hodinách si vynutila rozhodující dějství. Zklamaná Bencicová se poté vydala do útrob stadionu.
Bouzková hned v úvodu posledního setu ukázala, proč je tak nepříjemnou soupeřkou. Se svou precizní obranou dál trápila Bencicovou, a dokonce měla v prvním gamu brejkbol. Na ten ale nedokázala zreturnovat druhý servis soupeřky a Švýcarka po dvou shodách podání uhájila. Rovněž Češka musela odvracet brejkbol. To zvládla aktivní hrou a srovnala krok na 1:1.
Následující čtyři hry žádnou výraznější šanci na returnu nenabídly a po dvou hodinách a 37 minutách svítil na výsledkové tabuli stav 3:3 v rozhodujícím setu. V ten moment ale Bencicová zaváhala na síti a Bouzková měla po skvělém returnu brejkbol. Ten ale Švýcarka suverénně smazala a po dalším vydřeném gamu upravila na 4:3.
Sebevědomá Bouzková získala sedm z následujících osmi bodů a po dvojchybě Bencicové měla dva brejkboly v řadě na vedení 5:4. Švýcarka však zachovala chladnou hlavu, obě hrozby s přehledem zažehnala a urvala tento game na svou stranu. Česká bojovnice vzápětí čelila těžkému úkolu srovnat na 5:5 a tuto výzvu nezvládla. Bencicová byla za tak kritického stavu v mnohem větší psychické pohodě, dokonale toho využila a více než tříhodinovou bitvu i díky pár chybám Bouzkové ukončila.
Golubicová – Nosková 1:6 / hraje se
Nosková nastoupila ke druhé páteční dvouhře ve velmi těžké roli. Týmová jednička plní roli favoritky proti nevyzpytatelné Golubicové, která má s touto týmovou soutěží obrovské zkušenosti. Navíc za stavu 0:1 po těsné porážce Bouzkové v úvodním zápase.
Každý z úvodních tří gamů nabídl brejkbol, ačkoli obě aktérky disponovaly vedením o dva body. Zatímco Golubicová přišla ve druhé hře o servis ze stavu 30:0, Nosková si dokázala s oběma hrozbami bez problémů poradit, urvala své podání pokaždé přes shodu a vedla 3:0.
Trápení hráček na servisu pokračovalo. Nosková, která chybovala ve výměnách, čelila brejkbolu i ve svém třetím gamu na podání. Za stavu 3:1 nabídla Golubicové postupně dvě šance, ale ani tentokrát Švýcarce brejk nedovolila a upravila na 4:1.
Skóre úvodního setu nakonec bylo naprosto jednoznačné v poměru 6:1 pro Noskovou. Průběh byl nicméně podstatně těsnější a rozhodla hlavně silnější hlava české hráčky, která ve všech gamech na servisu likvidovala minimálně jeden brejkbol, v klíčových momentech. Golubicová nevyužila ani jednu ze šesti šancí, Nosková naopak dvě ze čtyř proměnila.
Utkání lze sledovat živě na stanici ČT sport či na Oneplay. Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Hraje se na tři vítězné zápasy. Sobotní program začne čtyřhrou ve 13:00 a zatím jsou nahlášeny Markéta Vondroušová s Lucií Havlíčkovou a Rebeka Masárová s Céline Naefovou. Následují další dvě dvouhry, které by měly obstarat Nosková s Bencicovou a Bouzková s Golubicovou. Kapitáni ovšem mohou nominaci ještě změnit.
Vítěz souboje mezi Českem a Švýcarskem postoupí na finálový turnaj, který se odehraje v týdnu od 21. září v čínském Shenzhenu. Poražený tým naopak čeká listopadová baráž.
Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: Dvouhra | Čtyřhra
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
když Golubič s míči cvičí,
to ale nechá Lindu v klidu
a pošle tu Viktorku k ledu.
S Lindou N ale ještě nehrála ...
Svůj úkol ale splnila když Bencicovou aspoň trochu utahala. Myslím si že si teď Bencicová pořádně rozmyslí jestli půjde zítra i do deblu ...
Takže Pupíku, vyrovnání je na tobě.
Bára určitě zvolila správně a její tah dát dnes Marii se ukázal jako správný.
Vy všichni kybicové jste fanoušci na ho*no
Tak je to na Pupíkovi.
6-4
ale je pravda, že federer to neni a v pátek odpoledne jsou i jiné povinnosti...
Po zápase se většinou chová fajn, a to i když prohraje. To Cibulačka to byla jiná nanyna.
Marie hraje moc dobře!!!
Zabojuj ještě maličko!
Nevidím tam žádnou hrozivou bilanci. Naopak myslím, že ji holky můžou pomalu otáčet.
Sem tam má den, kdy zlehka přitvrdit dokáže. Ale pravda, je to jen o svátku a ten dneska není
ale vytírá si s ní Belinda prd l brutálně
Ale je velky zklamani, ze se od AO tomuto vykonu nikdy ani nepriblizila.