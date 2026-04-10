ŽIVĚ: Česko – Švýcarsko 0:1. Bouzková po maratonu padla, Nosková je krok od srovnání

DNES, 12:45
BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky rozehrály v pátek v hale v Bielu souboj s domácím Švýcarskem o postup na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Marie Bouzková v úvodní dvouhře podlehla po více než tříhodinové bitvě 3:6, 7:6, 4:6 favorizované Belindě Bencicové. Skóre se snaží srovnat týmová jednička Linda Nosková v utkání s Viktorijí Golubicovou.
Marie Bouzková prohrála bitvu s favoritkou Belindou Bencicovou (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Bencicová – Bouzková 6:3, 6:7, 6:4

Bouzková měla z pětice českých hráček nejméně času na přípravu, jelikož dorazila se zpožděním po triumfu v úplně jiných podmínkách na antuce v Bogotě. Přesto dostala od debutující kapitánky Barbory Strýcové důvěru hned do úvodní dvouhry.

Na začátku utkání Bouzková jen marně hledala recept na favorizovanou Bencicovou. Švýcarka se slovenskými kořeny začala ve velkém stylu, byla aktivní, takřka nekazila a rychle si vypracovala náskok 2:0. Česká tenistka se ovšem nevzdávala a po sérii skvělých výměn měla tři brejkboly v řadě. Domácí favoritka však chladnokrevně vývoj otočila a upravila na 3:0.

Bencicovou viditelně obrat v takřka ztraceném gamu ještě víc povzbudil, následně sebrala Bouzkové čistou hrou servis a pokračovala v dominanci. Pražská rodačka se na výsledkovou tabuli dostala až v pátém gamu, když Švýcarka pokračovala v trápení na servisu a tentokrát Češka dokázala náskok 40:0 na returnu využít hned na první pokus po chybě soupeřky. Bouzková pak přežila dva brejkboly a snížila manko na 2:4.

Světová jedenáctka ale další komplikace v úvodním dějství nepřipustila a luxusní náskok nakonec dovedla do vítězného konce. Mnohem aktivnější Bencicová si proti zlepšující se Bouzkové podržela vedení o brejk a po 42 minutách vyhrála pro Švýcarsko první set poměrem 6:3.

Bouzkové se nepovedl vstup ani do další sady. Tu odstartovala dvojchybou a po dalších dvou minelách měla Bencicová tři brejkboly po sobě. Česká zástupkyně se díky chybám soupeřky dotáhla na shodu, ale domácí hráčka i tak nakonec brejk při celkově páté příležitosti slavila. Úřadující šampionka Livesport Prague Open mohla okamžitě zareagovat, nicméně Bencicová brejkbolovou hrozbu v delší výměně zlikvidovala a po boji odskočila na 2:0.

Také třetí game druhé sady potvrdil scénář celého zápasu. Jakmile Bencicová nechybovala, měla Bouzková potíže získat jakýkoli bod. Za stavu 6:2, 3:0 měla švýcarská tenistka v zádech luxusní náskok už o set a dva brejky. Bouzková se však ani za takového stavu nevzdala, opět těžila z chyb favoritky a snížila na 2:3 ze svého pohledu.

Bouzková byla v následujícím gamu o něco aktivnější, čímž ještě víc frustrovala Bencicovou. Nakonec manko dvou brejků senzačně smazala a vyrovnala na 3:3. Radost však českému týmu moc dlouho nevydržela. Švýcarka se uklidnila, popáté prolomila servis Češky a okamžitě obnovila vedení o brejk. Jenže Bouzková zase dokázala zareagovat a bylo srovnáno na 4:4.

Srovnání skóre vlilo Bouzkové novou krev do žil. Česká tenistka dominovala na servisu, upravila na 5:4 a poprvé v utkání se dostala do vedení. Bencicová však odpověděla na výbornou, bleskově vyrovnala a pak měla postupně tři brejkboly. Švýcarka je však proměnit nezvládla a Češka měla jistý minimálně tie-break.

Na ten skutečně došlo a Bencicová okamžitě vedla o minibrejk. Ten však zahodila dvojchybou. Spravila si ale chuť třemi body v řadě a strany se po další dvojchybě domácí naděje měnily při skóre 2:4 z pohledu Bouzkové. Česká bojovnice následně senzačně otočila na 7:4 a po dvou hodinách si vynutila rozhodující dějství. Zklamaná Bencicová se poté vydala do útrob stadionu.

Bouzková hned v úvodu posledního setu ukázala, proč je tak nepříjemnou soupeřkou. Se svou precizní obranou dál trápila Bencicovou, a dokonce měla v prvním gamu brejkbol. Na ten ale nedokázala zreturnovat druhý servis soupeřky a Švýcarka po dvou shodách podání uhájila. Rovněž Češka musela odvracet brejkbol. To zvládla aktivní hrou a srovnala krok na 1:1.

Následující čtyři hry žádnou výraznější šanci na returnu nenabídly a po dvou hodinách a 37 minutách svítil na výsledkové tabuli stav 3:3 v rozhodujícím setu. V ten moment ale Bencicová zaváhala na síti a Bouzková měla po skvělém returnu brejkbol. Ten ale Švýcarka suverénně smazala a po dalším vydřeném gamu upravila na 4:3.

Sebevědomá Bouzková získala sedm z následujících osmi bodů a po dvojchybě Bencicové měla dva brejkboly v řadě na vedení 5:4. Švýcarka však zachovala chladnou hlavu, obě hrozby s přehledem zažehnala a urvala tento game na svou stranu. Česká bojovnice vzápětí čelila těžkému úkolu srovnat na 5:5 a tuto výzvu nezvládla. Bencicová byla za tak kritického stavu v mnohem větší psychické pohodě, dokonale toho využila a více než tříhodinovou bitvu i díky pár chybám Bouzkové ukončila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Golubicová – Nosková 1:6 / hraje se

Nosková nastoupila ke druhé páteční dvouhře ve velmi těžké roli. Týmová jednička plní roli favoritky proti nevyzpytatelné Golubicové, která má s touto týmovou soutěží obrovské zkušenosti. Navíc za stavu 0:1 po těsné porážce Bouzkové v úvodním zápase.

Každý z úvodních tří gamů nabídl brejkbol, ačkoli obě aktérky disponovaly vedením o dva body. Zatímco Golubicová přišla ve druhé hře o servis ze stavu 30:0, Nosková si dokázala s oběma hrozbami bez problémů poradit, urvala své podání pokaždé přes shodu a vedla 3:0.

Trápení hráček na servisu pokračovalo. Nosková, která chybovala ve výměnách, čelila brejkbolu i ve svém třetím gamu na podání. Za stavu 3:1 nabídla Golubicové postupně dvě šance, ale ani tentokrát Švýcarce brejk nedovolila a upravila na 4:1.

Skóre úvodního setu nakonec bylo naprosto jednoznačné v poměru 6:1 pro Noskovou. Průběh byl nicméně podstatně těsnější a rozhodla hlavně silnější hlava české hráčky, která ve všech gamech na servisu likvidovala minimálně jeden brejkbol, v klíčových momentech. Golubicová nevyužila ani jednu ze šesti šancí, Nosková naopak dvě ze čtyř proměnila.

Utkání lze sledovat živě na stanici ČT sport či na Oneplay. Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Hraje se na tři vítězné zápasy. Sobotní program začne čtyřhrou ve 13:00 a zatím jsou nahlášeny Markéta Vondroušová s Lucií Havlíčkovou a Rebeka Masárová s Céline Naefovou. Následují další dvě dvouhry, které by měly obstarat Nosková s Bencicovou a Bouzková s Golubicovou. Kapitáni ovšem mohou nominaci ještě změnit.

Vítěz souboje mezi Českem a Švýcarskem postoupí na finálový turnaj, který se odehraje v týdnu od 21. září v čínském Shenzhenu. Poražený tým naopak čeká listopadová baráž.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
peek
10.04.2026 17:34
Nemá povahu holubičí,
když Golubič s míči cvičí,
to ale nechá Lindu v klidu
a pošle tu Viktorku k ledu.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 17:32
6:1 je neuvěřitelnej výsledek vzhledem k tomu jak se Linda trápila při všech hrách na podání.
tenisman1233
10.04.2026 16:59
Malečková se Škoch si v neděli zahrají o životní titul v Linci.
Georgino
10.04.2026 16:53
Statečnej výkon. V tom posledním gamu měla možná Maruš dát šanci Belindě něco zkazit.
Ondra979
10.04.2026 16:58
fakt parada, i kdyz to nakonec nevyslo..zitra to Marie zvladne!
aligo
10.04.2026 16:59
Nevím jestli ke Marie proti Viki dobrý nápad
misa
10.04.2026 17:18
Poslední dva zápasy prohrála A oba byly hodně smutné - nejdříve na podzim 24 nezískala v Číně za celý zápas jediný vlastní servis a loni v Osace zase jednou prohrála třísetový boj v tiebreaku závěrečného setu.
Mac
10.04.2026 16:41
jaky že to má golubic h2h s ceskama?
PTP
10.04.2026 16:43
Neprovokuj
tommr
10.04.2026 16:45
ČR vs Golubic 19:25 ...
S Lindou N ale ještě nehrála ...
tommr
10.04.2026 16:37
Marie hrála překvapivě dobře až do okamžiku kdy jí reálně začalo "hrozit" že by mohla vyhrát. Pak nepřekvapivě zkolabovala ...
Svůj úkol ale splnila když Bencicovou aspoň trochu utahala. Myslím si že si teď Bencicová pořádně rozmyslí jestli půjde zítra i do deblu ...
aligo
10.04.2026 16:47
Jestli ono to nebude taky i tím, že se Bebe na konci dost dobře zakousla? Možná?
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 16:50
a kousat to ona umí smile
aligo
10.04.2026 16:52
Osobní zkušenost?
tommr
10.04.2026 16:53
Bencic byla zakouslá celej zápas s výjímkou TB. Marie ale prostě od stavu 4:4 40:15 ve třetím setu strachy přestala hrát ...
aligo
10.04.2026 16:56
Samozřejmě, říkal jsem si, proč seděla na lavičce.. a ona přestala hrát tak to se nedivím, že nevyhrála
Krisboy
10.04.2026 16:32
Game na 4:3 ve třetím setu hrály dvacet minut???
frenkie57
10.04.2026 16:29
Maruška bojovala ze všech sil, jako tygřice, ale nestačilo to. V závěru už ty síly docházely a Belinda od těch odvrácených BB hrála bezchybně.

Takže Pupíku, vyrovnání je na tobě.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 16:33
Tygřík Vyžlík
misa
10.04.2026 16:27
Marie měla ve třetím setu celkem 4 brejkboly ve třech různých gemech. Nevyužila žádný, proto prohrála :(
misa
10.04.2026 16:29
Jen 4 ze 14 využitých brejkbolů za celý zápas.
tommr
10.04.2026 16:39
hlavně ty dva nevyužité brejkboly za stavu 4:4 40:15 ve třetím setu rozhodly ...
aligo
10.04.2026 16:25
Marie odehrála skvělý zápas. Jedná musí bohužel prohrát a bohužel prohrála Marie, ale dnešní zápas ukázal, že její forma jde nahoru a to je moc dobře!!
Bára určitě zvolila správně a její tah dát dnes Marii se ukázal jako správný.
Vy všichni kybicové jste fanoušci na ho*no
Babolet
10.04.2026 16:36
misa
10.04.2026 16:48
pěkný komentář
aligo
10.04.2026 16:50
Děkuji
Kreuz
10.04.2026 16:54
Jasna zprava, je tu dost porazeneckych poseru a kazisvetu, karikatury ceske mentality
PTP
10.04.2026 16:25
Cíl utahat Belindu splněn, teď Linda výhra a zítra se dorazí zbytek.
subaru
10.04.2026 16:30
Jako za stavu 0:2?
PTP
10.04.2026 16:31
Impreza
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 16:36
jsi mě předběhl chtěl jsem napsat, že vítězství nebylo tak důležité jako toto.
Krisboy
10.04.2026 16:25
Škoda, vo fous

Tak je to na Pupíkovi.
chlebavevaju
10.04.2026 16:18
To byla ted sázkařská tutovka, že pustí, když předtím nedala 2 BP. Klasika všech klasik.
pzag777
10.04.2026 16:22
tak přece po ni člověk nemůže chtít, aby se snažila nebo nedej bože soustředila
Mantra
10.04.2026 16:17
ende neu

6-4
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 16:40
Einstürzende Neubauten
chlebavevaju
10.04.2026 16:11
Bouzková 3. gam ve 3. setu s BP a nic.
Mac
10.04.2026 16:24
a hlavně za 4'4, 15 40, hrála tak krátce, že i nervózní bencic to nezkazila... pak už si neskrtla...
Kapitan_Teplak
10.04.2026 16:27
Tak tam ji 2x vyšlo kvalitní první podání a prakticky ji nedala šanci.
Mac
10.04.2026 16:36
myslel jsem ten první bb. tam podání v pohodě vrátila docela hluboko, ale pak hrála strašně krátce...
subaru
10.04.2026 15:38
Je to krásný zápas Marušky, ale stejně to bude zítra 0:3.
Georgino
10.04.2026 16:15
Nestraš
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:35
Tam je tak zoufale málo lidí, nevíte někdo jakou to má kapacitu ?
subaru
10.04.2026 15:39
Švýcary to nezajímá, mají jiné sportovní priority.
Mac
10.04.2026 15:43
ale zajímá, běží to i v tv...
Mantra
10.04.2026 16:13
V tv běží věcí. A zajímá to někoho?
Mac
10.04.2026 16:20
na statnim kanalu!
Reagovat
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:52
Zimní sporty už skončily.
subaru
10.04.2026 15:57
Hokej vyhrají letos!
Georgino
10.04.2026 16:16
AI říká až 2500 lidí.
Ondra979
10.04.2026 15:26
tak to jo, uz jsem v obrat moc neveril, ale dokonci to Marus?
misa
10.04.2026 15:24
Marie překvapila otočeným tiebreakem a zejména esem za důležitého stavu :)
Kuba4Win
10.04.2026 15:24
Marie je opravdu bojovnice, nic nedá Belindě zadarmo.
Kuba4Win
10.04.2026 15:22
Skvělá Maruška! smile
aligo
10.04.2026 15:20
Marie je prostě úžasná!!!
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:17
BB to je chování na pár facek
aligo
10.04.2026 15:17
To byl u ní vždy problém
subaru
10.04.2026 15:23
Čobolka, to se nedá zapřít. S tím se člověk rodí.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 16:07
co tam dělala?
Kapitan_Teplak
10.04.2026 16:25
Po prohraných hrách psycho výlevy k trenérům.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 16:47
tak to je u ní normální, každý si v zápase vybíjí frustrace jinak.
Reagovat
peek
10.04.2026 15:05
Maruš je nejbojovnější tenistka na okruhu
aligo
10.04.2026 15:06
Souhlas... Kdyby měla její bojovnost Markéta nebo kdysi Karolína P., to by se děly věci
tenisman1233
10.04.2026 15:12
Karolína P. je ale úplně jiný tip hráčky -nikdy nebude vracet každý míč,u Markéty by to s bojovností šlo lépe.
aligo
10.04.2026 15:16
O to špetku víc jí mít mohla
Mac
10.04.2026 15:58
kdo má talent, v mládí bojovnost většinou nepotřebuje a asi si ji min vstřebá, než někdo méně obdareny, co musí ten deficit kompenzovat jinak...
jeronym
10.04.2026 16:09
Nesmysl.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:19
Jak jsi to změřil ?
peek
10.04.2026 15:23
Normálně, bojovnometrem. Maruš má přesně 865 kiloplíšků.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 15:24
Tak to jo
Fionka
10.04.2026 15:48
fujtajblick
10.04.2026 15:01
Připadá mi, jakoby komentátor fandil Belindě. Vždycky fandí výše postavené hráčce. Měl by si uvědomit, že ne zaměstnancem České televize, a že by měl povzbuzovat Marušku
fujtajblick
10.04.2026 15:02
Teď ye úplně tetelí, že Belinda brejkne Marii
chlebavevaju
10.04.2026 15:03
aligo
10.04.2026 15:03
Přijde mi, že prostě komentuje aktuální dění na kurtu... Nepřijde mi, že by nějak nadržoval Belindě...
fujtajblick
10.04.2026 15:19
Ale on by měl nadržovat Marušce. Měl by trošku být emocionálně na české straně. Většinou naše holky oslovuje příjmením. Teď před chvílí řekl poprvé Marie.
aligo
10.04.2026 15:22
Neměl... Komentátor je od toho aby utkání komentoval... Není to žádný fanoušek z povolání Komentátor by měl být z podstaty věci co nejvíce nestranný a čistě a věčně komentovat dění na kurtu
chlebavevaju
10.04.2026 15:24
JLi
10.04.2026 15:53
Placený fanoušek se ale lépe poslouchá
aligo
10.04.2026 16:10
Pokidnfandi stejné straně jako posluchač
fujtajblick
10.04.2026 16:28
Já očekávám od komentátora emoce. Alespoň trochu emocí. V podstatě je Svačina komentátor roven Karolíně Plíškové z pohledu emocí a přeneseně bojovnosti.
jir6
10.04.2026 15:07
Vůbec mi to tak nepřijde. Svačina je za mě dobrý komentátor.
aligo
10.04.2026 15:16
aligo
10.04.2026 15:17
U Svačiny by se měli učit všichni komentátoři na eurosportu
aligo
10.04.2026 14:48
Nevím o jakém výprasku, výklepu a podobně tady všichni píšete? Vždyť Marie hraje vyrovnaný zápas s hračkou, která pár týdnů zpět byla v TOP10 a teď je na 11. místě...
Marie hraje moc dobře!!!
peek
10.04.2026 14:57
fujtajblick
10.04.2026 14:58
Kuba4Win
10.04.2026 15:00
Přesně tak hraje opravdu výborně
Krisboy
10.04.2026 15:21
Všichni?
Diabolique
10.04.2026 14:42
Ta Maruska toho zvladne ubehat neskutecne moc. Mela by nekdy zkusit maraton.
chlebavevaju
10.04.2026 14:45
Měla se narodit jako kůň původně, ale v poslední chvíli si to pan Bůh rozmyslel.
Georgino
10.04.2026 14:53
JLi
10.04.2026 15:55
Právě kvůli lidovým hláškám tu trčim dennodenně
Diabolique
10.04.2026 14:31
Pojd Marusko, otoc to jeste! Nic te Madarce nedaruj!
Krisboy
10.04.2026 14:26
Máňo, Máničko!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:30
jahody zmrzly, maximálně si je dát s tvarohovým Míšou
aligo
10.04.2026 14:24
Opravdu mi nepřijde, že by Marie hrála špatně... BeBe ale opravdu dobře tlačí a dělá minimum chyb
chlebavevaju
10.04.2026 14:26
Takže její standard proti CZE hračkám. Kromě Swiatek snad neni jiné aktivní hráčky, která by měla tak pozitivní bilanci proti Ceskam. Uz jsme si na tyhle vyklepy zvykli.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:32
tak my nemáme zrovna moc výše postavených hráček, že...?
chlebavevaju
10.04.2026 14:35
Ale meli jsme. Počítejme celou kariéru Bencic.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 16:14
tak nevím h2h vs Kvitová 3:4, proti dalším naším vede těsně o zápas a jediná Maky na ni neumí.
Nevidím tam žádnou hrozivou bilanci. Naopak myslím, že ji holky můžou pomalu otáčet.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:34
Maruška nehraje špatně, ale Belindu může jen uběhat a uplácat a to je přetěžký úkol.
Kapitan_Teplak
10.04.2026 14:22
Hotovo, vyklepáno.
subaru
10.04.2026 14:09
Mne pobavila Sestini ve studiu, že jsme favorité. Ale ono je to úplně jedno. Slavný FC už to dávno není. A je jen pár států to bere vážně. Třeba Rumunky mají 3 nejlepší v Linzi. A Maruška zaslouží poděkování, kdo jiný by měl hrát? Valentová bez tréninku?
Mantra
10.04.2026 14:17
musí se na to koukat uplně jinak, je to příležitost pro mladé, to musí kapitán pochopit a dát jim šanci, tím pomůže cz tenisu...
tenisman1233
10.04.2026 14:26
Nikoho jiného mladého do prvního zápasu poslat strýcová prakticky nemohla.
subaru
10.04.2026 14:35
Souhlas, není to žádný přátelák.
Mantra
10.04.2026 14:50
ve fotbale, když je výsledek známej, jdou si běžně zahrát mladý
tenisman1233
10.04.2026 15:03
Cílem je sebrat Benčič co nejvíce sil.Pochybuju,že taková Havlíčkova by to dokázala.
Mantra
10.04.2026 14:49
proč? mohla si vzít mladé do výběru
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:07
Maruška dá ránu jedině když dá ránu soupeřka
Sem tam má den, kdy zlehka přitvrdit dokáže. Ale pravda, je to jen o svátku a ten dneska není
Ondra979
10.04.2026 14:11
neni, ale aspon ji to neda zadarmo..ale tohle uz tezko vyhraje. jsem zvedav na Nolindu s BeBe, jestli k tomu zapasu dojde..
Mantra
10.04.2026 14:00
v jižní americe hrála s talpama, tady se ukazuje jak ten žebřííček zkresluje a MB je mimo
chlebavevaju
10.04.2026 14:02
Ze je Bouzková na žebříčku výš, než kam sahají její tenisové kvality, je všem jasné. Každopádně vyhrát turnaj, ve kterém je mizerná konkurence, není zadarmo, takže aspoň za to plus.
Mantra
10.04.2026 14:15
souhlasí
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 13:58
vuvuzelí peklo
peek
10.04.2026 13:57
Tady je zase škarohlídů.
tenisman1233
10.04.2026 13:57
Maruška se zvedne,potřebuje se rozehrát a "vlézt Belindě do hlavy".Jinak její nominace do dnešního zápasu je zcela logická,Valentová včera psala maturitu a nemohla být na rozlosovacím focení.
Mantra
10.04.2026 13:50
11. vs 24.

ale vytírá si s ní Belinda prd l brutálně
Ondra979
10.04.2026 13:36
tak to zatim nevypada dobre.. snad to Linda zvladne..
chlebavevaju
10.04.2026 13:34
Tenhle tah Strýcové s Bouzkovou je vtipnej. Bod zadarmo pro SUI, Bouzková tam bude lítat po kurtu a i tak ji Bencic bez větších problémů vystřílí z kurtu. Za hodinku a kousek hotovo. To tam vůbec Strýcovou dávat nemuseli, Pála v sukni. Neříkám, že by Valentová hrála lépe, nebo měla větší šanci, ale jak se ukázalo na AO proti Bartunkove, raději dat šanci mladé hráčce, než unavené pinkajici Bouzkove.
Mantra
10.04.2026 13:52
áno, pane kolego, toto jsem psal tuhle, jak je to v pr eli, že pokračuje kamarádství, "zazásluhy" a protekce - on jí to stejně někdo diktuje, tohle je z bláta do louže
PTP
10.04.2026 13:56
Belindu neporazí žádná, Bouzková se obětuje dnes, aby to zítra mohly mladý pušky uhrát přes čtyřhru a jejich dvojku.
Mantra
10.04.2026 13:58
to je jasný, že ji neporazí, tím spíš by měla dát do hry mladé, aby si zkusily.
PTP
10.04.2026 14:17
Nic jsi nepochopil
Diabolique
10.04.2026 13:31
Belinda ma porad jeste dost vlasu na to ze jsem slysel zvesti, ze je uz skoro plesata. Pry si rve vlasy se vzpominkou na Australian Open kdykoliv Nikola prohraje s nejakou noname hrackou ze treti stovky.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:03
Proč na ni vlastně Teta Nikolu nasazadila?
Diabolique
10.04.2026 14:11
Nikola mela za svou karieru jeden zivotni zapas, kdy ji tam vsechno spadlo (a byla to nadhera), proti Belinde. Pak uz to nikdy nezopakovala. Takze ted by spis od Belindy dostala 0:6 0:6. Ale v Austalii byla Belinda v zivotni forme, mela zrovna skalpy nekolika TOP10 tenistek, tak ji to musi hrozne stvat, i o tom mluvila v nejakych rozhovorech nekolik tydnu po AO.
Tomas_Smid_fan
10.04.2026 14:26
Nikola za svou dlouhou kariéru
Diabolique
10.04.2026 14:30
No ja doufam, ze v budoucnu bude takovych zapasu vic
Reagovat
Serpens
10.04.2026 12:59
Linda za stavu 0:1 se zatím nijak v minulosti neosvědčila, takže los vyšel pěkně blbě. 0:2 po dnešku je skutečně střízlivý odhad.
tenisman1233
10.04.2026 13:13
Loni se ale osvědčila,Lindě je přece jen 21 let.
tommr
10.04.2026 12:58
Cesta k postupu vede přes Golubic a debla. Bencic oba svoje singlový zápasy na 99% vyhraje ...
chlebavevaju
10.04.2026 12:52
Každý jiný výsledek než 2:0 pro SUI bude překvapením. Benčič by mohla z našich hráček momentálně porazit pouze Muchová a i tak by to bylo málo pravděpodobné. Další zápas Golubic - Noskovic, tak tady osobně čekám vyházení se Lindy a druhý švýcarský bod.
PTP
10.04.2026 13:07
Na tommra nemáš.
Oin
10.04.2026 13:14
Ten je jen jeden. Jeden tommr vládne všem, jeden jim všem káže.
