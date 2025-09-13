ŽIVĚ: Česko - USA 1:1. Macháč s Menšíkem prohráli dramatický set, zápas přerušila bouřka
Krajicek/Ram – Macháč/Menšík 7:6, 3:4 / přerušeno
Utkání mezi Českem a USA odstartovalo pátečními dvouhrami, v nichž Jiří Lehečka porazil Francese Tiafoea a Jakub Menšík podlehl Taylorovi Fritzovi. Sobotní program, který rozhodne o dalším postupujícím na finálový turnaj Davisova poháru, se tak rozehrál za stavu 1:1.
Jako první usilují o důležitý bod Macháč s Menšíkem, kteří vyzvali favorizované Krajiceka a Rama. Původně měl do čtyřhry s Macháčem nastoupit Adam Pavlásek.
"Těch rozhodování a debat s kluky či realizačním týmem bylo dost. Myslím, že tohle je nejlepší varianta," řekl Berdych. "Kluci je v posledním vzájemném zápase v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci porazili. To jsou střípky, které k tomu vedly," připomněl Berdych únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála 7:5, 7:5. Macháč s Menšíkem navíc bodovali na začátku sezony proti Jižní Koreji.
Úvodní dějství deblového utkání dospělo až do tie-breaku. Macháč ve třetím gamu díky dvěma vynikajícím servisům zlikvidoval oba brejkboly Američanů. Během parádní výměny v pátém gamu si Macháč při rybičce narazil pravou nohu v oblasti stehna a musel být ošetřován. Naštěstí se nejednalo o nic vážného a mohl bez omezení pokračovat.
Už před zkrácenou hrou došlo na pořádné drama. Za stavu 5:6 se totiž odehrál maratonský game, v němž Češi čelili celkem třem setbolům a díky výborným servisům Macháče je všechny odvrátili. Tie-break byl do poslední chvíle vyrovnaný a Ram s Krajicekem s přehledem smazali setbol za stavu 5:6 a sami se při skóre 7:6 dostali k další šanci. Celkově čtvrtý setbol už Američané proměnili, když Ram zatlačil Macháče za základní čáru a donutil ho k chybě z forhendu.
Ve čtvrtém gamu druhé sady se Macháč s Menšíkem dostali k prvním brejkbolům. Celkem měli tři, ale na jeden udělal chybu Macháč, na další Menšík a na ten poslední Krajicek trefil volej přesně na lajnu. Za stavu 4:3 pro české tenisty muselo být utkání kvůli blížící se bouřce a bleskům v okolí přerušeno.
Do následujících dvouher jsou nahlášeni Lehečka proti Fritzovi a Menšík proti Tiafoeovi.
Na finálovém turnaji, který se uskuteční v listopadu v italské Boloni, už jsou kromě obhájců titulu Itálie také Německo, Argentina, Rakousko a Francie. Zbylá dvě kvalifikační utkání se rozhodnou až v neděli. Australané na domácí půdě překvapivě prohrávají 0:2 s Belgií a Španělsko bez Carlose Alcaraze hraje 0:2 s Dánskem.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
