ŽIVĚ: Česko - USA 1:1. Macháč s Menšíkem prohráli dramatický set, zápas přerušila bouřka

DNES, 19:30
DAVIS CUP - Přímý souboj o postup na finálový turnaj Davisova poháru mezi Českem a domácími Spojenými státy je po pátečních dvouhrách vyrovnaný 1:1. Do vedení mohou český tým poslat Tomáš Macháč (24) s Jakubem Menšíkem (20), kteří ale budou outsidery proti zkušeným deblistům Austinovi Krajicekovi a Rajeevovi Ramovi. Utkání pokračuje ve floridském Delray Beach od 20:00 SELČ.
Tomáš Macháč a Jakub Menšík zkusí překvapit (© ALEXANDR SATINSKÝ / MFDNES + LN / Profimedia)

Krajicek/Ram – Macháč/Menšík 7:6, 3:4 / přerušeno

Utkání mezi Českem a USA odstartovalo pátečními dvouhrami, v nichž Jiří Lehečka porazil Francese Tiafoea a Jakub Menšík podlehl Taylorovi Fritzovi. Sobotní program, který rozhodne o dalším postupujícím na finálový turnaj Davisova poháru, se tak rozehrál za stavu 1:1.

Jako první usilují o důležitý bod Macháč s Menšíkem, kteří vyzvali favorizované Krajiceka a Rama. Původně měl do čtyřhry s Macháčem nastoupit Adam Pavlásek.

"Těch rozhodování a debat s kluky či realizačním týmem bylo dost. Myslím, že tohle je nejlepší varianta," řekl Berdych. "Kluci je v posledním vzájemném zápase v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci porazili. To jsou střípky, které k tomu vedly," připomněl Berdych únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála 7:5, 7:5. Macháč s Menšíkem navíc bodovali na začátku sezony proti Jižní Koreji.

Úvodní dějství deblového utkání dospělo až do tie-breaku. Macháč ve třetím gamu díky dvěma vynikajícím servisům zlikvidoval oba brejkboly Američanů. Během parádní výměny v pátém gamu si Macháč při rybičce narazil pravou nohu v oblasti stehna a musel být ošetřován. Naštěstí se nejednalo o nic vážného a mohl bez omezení pokračovat.

Už před zkrácenou hrou došlo na pořádné drama. Za stavu 5:6 se totiž odehrál maratonský game, v němž Češi čelili celkem třem setbolům a díky výborným servisům Macháče je všechny odvrátili. Tie-break byl do poslední chvíle vyrovnaný a Ram s Krajicekem s přehledem smazali setbol za stavu 5:6 a sami se při skóre 7:6 dostali k další šanci. Celkově čtvrtý setbol už Američané proměnili, když Ram zatlačil Macháče za základní čáru a donutil ho k chybě z forhendu.

Ve čtvrtém gamu druhé sady se Macháč s Menšíkem dostali k prvním brejkbolům. Celkem měli tři, ale na jeden udělal chybu Macháč, na další Menšík a na ten poslední Krajicek trefil volej přesně na lajnu. Za stavu 4:3 pro české tenisty muselo být utkání kvůli blížící se bouřce a bleskům v okolí přerušeno.

Do následujících dvouher jsou nahlášeni Lehečka proti Fritzovi a Menšík proti Tiafoeovi.

Na finálovém turnaji, který se uskuteční v listopadu v italské Boloni, už jsou kromě obhájců titulu Itálie také Německo, Argentina, Rakousko a Francie. Zbylá dvě kvalifikační utkání se rozhodnou až v neděli. Australané na domácí půdě překvapivě prohrávají 0:2 s Belgií a Španělsko bez Carlose Alcaraze hraje 0:2 s Dánskem.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

36
Amadeus1
13.09.2025 21:26
Poslední velký daviscupový úspěch byl za vlády Iva Kaderky. To byl aspon chlap s rovnou páteří!
com
13.09.2025 21:29
Dokud byl u kormidla Ivo Kaderka,
vyhrávala naše dívčí srdénka.
Jenže Ivo již vedoucím není,
vítězství padla v zapomnění.

smile

..ale o chlapech tam neni ani zminka
Amadeus1
13.09.2025 21:33
Za Iva bylo zkratka lépe! Snad ma na pokoji televizi a muže sledovat dnešní zápasy.
jackiec
13.09.2025 21:50
A proč by nemohl? Však už je rok na svobodě.
Amadeus1
13.09.2025 21:52
Ivo uz je volny? Tak to je nejlepsi zprava tohoto roku, dekuji!
Amadeus1
13.09.2025 21:22
Tragédi, každý druhý return out, Menšík na síti prisernej. Prohra nás nemine a Lehe to proti nemocnému Fritzovi nezlomí.
Otmar
13.09.2025 22:04
Return našich je naprostá katastrofa a myslím, že na to dojedem. Navíc si myslím, že Pavlásek je lepší deblista než Menšík a hrál už s kdekým, umí se přizpůsobit.
Dovodo6
13.09.2025 21:22
Macháč několikrát přehrán od základní čáry 41-letým Ramem...
Reagovat
com
13.09.2025 21:21
smile 7:6 smile Berdyš ven
Amadeus1
13.09.2025 21:11
No tě pic, oni tam přijeli ti burani z Olomócka.
Kandinsky1
13.09.2025 21:13
Tak domácí tam mají taky solidní kousky
baba
13.09.2025 20:40
jak Macháč zamachroval tu rybičku, tak si zase něco natrhl...klasika, hned jsem viděla, jak si tam pak pořád protahoval kyčel a bylo mně to jasný, že bude bolístka
darek.vrana
13.09.2025 20:39
Ach jo. Člověk se těší a zase to dopadne takhle.
PTP
13.09.2025 20:38
Mačeta to má těžký - sám proti třem, jeden skluz a je to v piči
Amadeus1
13.09.2025 20:38
To je dvojka, s(křečista) a dřevák argentino Menšík. Jiříku, vše odpuštěno, ty děláš nejmenší ostudu.
jackiec
13.09.2025 20:39
Brunclík nástup.
jackiec
13.09.2025 20:37
Macháč se ještě zraní u těch skluzů.
baba
13.09.2025 20:33
nevím, nevím, zda sázka na Kubu nezlomí našim vaz -kdoví, proč mu Berďa tolik věří
Amadeus1
13.09.2025 20:32
Nakonec nám to prohraje zázračně české dítě. Ať si jde reprezentovat raději Argentinu!
jackiec
13.09.2025 20:25
Menšík je hrozný a pokud to bude 2-2 tak prý bude stejně hrát.
Preview.lover
13.09.2025 20:29
snad to Berdych řekl jen na zmatení nepřítele
darek.vrana
13.09.2025 20:37
Taky mě to napadlo. Menšík je fakt nešikovný na síti. Kombinace Macháčův servis a Menšík na síti bohužel asi rozhodne.
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:06
Tak good luck, borci smile
muster
13.09.2025 20:17
potřebujete urvat bod, přes Fricka to asi zítra není průchodný
jackiec
13.09.2025 20:25
Dneska, to se nehraje tři dny jak kdysi.
com
13.09.2025 20:27
když to pises ingliš, tak de aspon videt komu fandis smile
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:41
Kuba4Win
13.09.2025 20:50
Kdyby to napsal někdo jiný tak bych tomu i věřil ale vím že ty vždycky fandíš smile smile smile
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:51
smile
Kuba4Win
13.09.2025 20:48
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:50
Na mou obranu, dal jsem tam přeci vlaječku
Kuba4Win
13.09.2025 21:41
Kandinsky1
13.09.2025 20:50
A naivně si myslí, že nás zmate vlaječkou.
Kandinsky1
13.09.2025 19:43
Taky bych to tak udělal. Do singlů pak Lehečku a slipaře.
Trojchyba_Mat
13.09.2025 19:44
com
13.09.2025 19:39
