ŽIVĚ: Češky bojují o záchranu v Poháru BJK. Bartůňková prohrála úvodní set s Marčinkovou
Bartůňková – Marčinková 3:6 / hraje se
Marčinková vlétla do zápasu jako uragán, byla mnohem aktivnější a suverénně si vypracovala náskok 3:0. Bartůňková pak přitvrdila a hra se vyrovnala. První brejkboly pro Češku přišly až v posledním gamu úvodního setu. Dokonce měla dva, jenže na ten úvodní nedokázala zreturnovat servis a ve druhém případě ji soupeřka, která pak proměnila hned první setbol, donutila k chybě.
Kapitán Petr Pála se rozhodl pro stejnou nominaci jako v duelu s Kolumbií. Zápas s Chorvatskem začaly Bartůňková s Marčinkovou a poté nastoupí Nosková proti Ružičové. Do čtyřhřy, v níž se může nominace ještě změnit, jsou zatím nahlášeny Havlíčková se Šalkovou proti Janě Fettové a Marčinkové.
"Očekávali jsme, že nastoupí Marčinková. Všechny holky mají možnosti nad ní vyhrát, ale rozhodli jsme se takto. Nikola má pestrou hru, třeba by to mohlo soupeřce vadit. A pošetříme Dominiku a Lucku na případnou čtyřhru," řekl v nahrávce pro média Pála.
České i chorvatské tenistky zvládly svůj úvodní zápas v tříčlenné barážové skupině s Kolumbií, a proto v neděli dochází na přímý souboj o první místo a zároveň o udržení se v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Poražený výběr naopak sestoupí do Regionální skupiny I.
Pro Pálu, který dovedl Česko k šesti triumfům a je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru BJK (dříve Fed Cup), se jedná o derniéru na lavičce českého týmu. Od nového roku po něm žezlo převezme Barbora Strýcová, jež do Varaždínu dorazila také a sbírá zkušenosti.
Česko i Chorvatsko dorazilo s oslabeným týmem. Pálovi se omluvila řadu největších českých hvězd v čele s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Marin Bradarič se zase musí obejít bez semifinalistky loňského Wimbledonu Donny Vekičové.
