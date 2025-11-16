ŽIVĚ: Češky bojují o záchranu v Poháru BJK. Bartůňková prohrála úvodní set s Marčinkovou

DNES, 12:30
BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky bojují ve Varaždínu o prvenství v barážové skupině Poháru Billie Jean Kingové. Přímý souboj s domácím Chorvatskem o udržení se mezi elitou v nejprestižnější ženské týmové soutěži rozehrála Nikola Bartůňková (19) proti Petře Marčinkové. Poté nastoupí k duelu týmových jedniček Linda Nosková (20) s Antonií Ružičovou. Do čtyřhry jsou zatím nahlášeny Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou.
Nikola Bartůňková opět rozehraje utkání Poháru BJK (© ČTK / Lebeda Pavel)

Bartůňková – Marčinková 3:6 / hraje se

Marčinková vlétla do zápasu jako uragán, byla mnohem aktivnější a suverénně si vypracovala náskok 3:0. Bartůňková pak přitvrdila a hra se vyrovnala. První brejkboly pro Češku přišly až v posledním gamu úvodního setu. Dokonce měla dva, jenže na ten úvodní nedokázala zreturnovat servis a ve druhém případě ji soupeřka, která pak proměnila hned první setbol, donutila k chybě.

Kapitán Petr Pála se rozhodl pro stejnou nominaci jako v duelu s Kolumbií. Zápas s Chorvatskem začaly Bartůňková s Marčinkovou a poté nastoupí Nosková proti Ružičové. Do čtyřhřy, v níž se může nominace ještě změnit, jsou zatím nahlášeny Havlíčková se Šalkovou proti Janě Fettové a Marčinkové.

"Očekávali jsme, že nastoupí Marčinková. Všechny holky mají možnosti nad ní vyhrát, ale rozhodli jsme se takto. Nikola má pestrou hru, třeba by to mohlo soupeřce vadit. A pošetříme Dominiku a Lucku na případnou čtyřhru," řekl v nahrávce pro média Pála.

České i chorvatské tenistky zvládly svůj úvodní zápas v tříčlenné barážové skupině s Kolumbií, a proto v neděli dochází na přímý souboj o první místo a zároveň o udržení se v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Poražený výběr naopak sestoupí do Regionální skupiny I.

Pro Pálu, který dovedl Česko k šesti triumfům a je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru BJK (dříve Fed Cup), se jedná o derniéru na lavičce českého týmu. Od nového roku po něm žezlo převezme Barbora Strýcová, jež do Varaždínu dorazila také a sbírá zkušenosti.

Česko i Chorvatsko dorazilo s oslabeným týmem. Pálovi se omluvila řadu největších českých hvězd v čele s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Marin Bradarič se zase musí obejít bez semifinalistky loňského Wimbledonu Donny Vekičové.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aligo
16.11.2025 14:57
Škoda posledního gemu snad ale ta úroveň Nikole vydrží
milik254
16.11.2025 14:50
Nikole utekl začátek prvního setu, to ji Petra potěšila přejela, ale druhá polovina setu už je vyrovnanější
Serpens
16.11.2025 14:47
Tohle není rozdíl 30 míst v žebříčku, ale minimálně 150. Asi není co řešit. Všechno je na Lindě, která bude pod velikým tlakem.
aligo
16.11.2025 14:48
Ano ano, jeden brejk je rodil 150 míst to je úžasná logika
Serpens
16.11.2025 14:50
Vždyť je to na jednu branku....
aligo
16.11.2025 14:51
Ale samozřejmě, to je těm rozdíl 150ti míst
milik254
16.11.2025 14:51
Od stavu 1:3 je to docela vyrovnaný
aligo
16.11.2025 14:53
Pan expert to řekl jasně! Rozdíl 150 míst a na jednu branku!
Serpens
16.11.2025 14:26
Solidně dostává... tohle není osmistá hračka světa.
jih
16.11.2025 14:27
Klepec bude, no...
aligo
16.11.2025 14:26
Mladá chorvatka je šťabajzna padá jí to tam, jedna báseň
Trojchyba_Mat
16.11.2025 14:21
https://www.billiejeankingcup.com/en/match/f9ddca46-6b1c-4f70-8819-48eed26b6d61
mamina
16.11.2025 14:21
BJK má opravdu důstojné prostředí. To mohli dát rovnou do Indie. Odtamtud by jistě bylo vše vpořádku. Je vidět, jakou důležitost tomu přikládají. To je na pokutu. Ale je to věc tenistů. Mají se ozvat.
frenkie57
16.11.2025 14:30
Lepší jak v pátek. Ale souhlas, hrají domácí o přímý postup a pořád to v hledišti není žádná sláva.
George_Renel
16.11.2025 14:21
Zajímavé že stream jede.
aligo
16.11.2025 14:20
Deb*lní chorvati fakt...
Carloss
16.11.2025 14:07
tak jako člověk by čekal, že se to po pátku budou snažit ten televizní přenos dát do kupy, ale tohle je zas děs běs.
Serpens
16.11.2025 14:10
Společně s diváckou náštěvou (včera a dneska) dávají Chorvati jasně najevo, jak se k tomu celému staví.
Liverpool22
16.11.2025 14:11
Přesně tak.
HAJ
16.11.2025 14:17
Je to fakt běs.
PTP
16.11.2025 14:22
Tak proč to vůbec pořádají? Mohlo se hrát u nás nebo jsme si mohli udělat šňupací výlet do Kolumbie
JLi
16.11.2025 14:49
No, to by pak mohlo dopadnout jakkoliv.
tommr
16.11.2025 13:34
Čekal jsem spíš že bude hrát Dominika Šalková. Nikole Bartůňkový moc nevěřím ...
Liverpool22
16.11.2025 14:06
Taky Nikole moc nevěřím, ale Pála snad ví co dělá. Nicméně zase se seká obraz a zvuk Varaždín je za humnama a furt nějaké problémy
wymwsze
16.11.2025 14:12
Nikola je celkově lepší hráčka, ale je labilnější.
