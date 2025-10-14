ŽIVĚ: Český souboj v Ningbu. Muchová v prvním kole hraje proti vracející se Vondroušové

DNES, 09:35
WTA NINGBO - Karolína Muchová (29) v prvním kole pětistovky v čínském Ningbu schytala velmi zrádný los, když se o postup utká s krajankou Markétou Vondroušovou (26), která měla pauzu šest týdnů a vrací se po zranění. Pro české diváky zajímavý duel můžete sledovat na Tenisportalu v živém článku, který budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Muchová bude v českém duelu favoritkou (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Muchová – Vondroušová hraje se

Muchové se po US Open na dvou čínských podnicích WTA 1000 moc nedařilo. V Pekingu neobhájila finále a po prohře v osmifinále vypadla z TOP 20. O týden později ve Wuhanu musela ve druhém kole skrečovat duel s Magdalenou Frechovou. Vondroušová tyto podniky navíc úplně vynechala, protože labovala se zraněním kolene, které si přivodila na tréninku během US Open.

Wimbledonská šampionka odehrála poslední singlový zápas před šesti týdny a připsala si senzačním skalp Jeleny Rybakinové. Do čtvrtfinále newyorského grandslamu proti světové jedničce Aryně Sabalenkové však už nenastoupila. V Nigbu měla šanci se rozehrát ve čtyřhře, ve které s domácí Shuai Zhang nevyužily čtyři mečboly.

Vondroušová byla kousíček od vítězného návratu. Ve čtyřhře nevyužila čtyři mečboly

Pouze poslední duel předloni v Indian Wells Vondroušová prohrála, předchozí tři zápasy už jsou však více než sedm let staré a její výhry v České extralize, na podniku ITF v Praze a v kvalifikaci Stuttgartu nám tak k určení favoritky moc nepomohou. Kurzovou favoritkou je právě žebříčkově hůře postavená Vondroušová, nad její formou však visí otazník, ale před zraněním na US Open hrála skvěle.

V nejlepší formě ani kondici rozhodně není ani Muchová, na rozdíl od své krajanky však už v Ningbu hrála loni a postoupila zde do semifinále, což by jí mohlo lehce pomoct. Určitě bude mít i výhodu kvůli odehraným zápasům z předchozích týdnů.

Podrobnosti připravujeme...

Komentáře

4
Vladimir
14.10.2025 10:11
Já. CANAL+Sport2. A Morava vyhraje.
Mantra
14.10.2025 10:06
Sleduje to někdo. Nemám obrázky. Ale tipuji, že to je jednorukká s jednonohou
frenkie57
14.10.2025 10:14
A jaké utkání máš na mysli? Hrají se teď tři najednou s cz účastí. Jestli máš na mysli Maki s Muškou, Tak je to takové nemastné neslané, dalo by se říct typické utkání prvního kola. Občas pěkné momenty, ale celkově docela nuda.
Mantra
14.10.2025 10:17
Myslel jsem to, o kterém je článek, pod kterým si píšeme. Ale můžeš poreferovat o všech.
