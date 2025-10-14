ŽIVĚ: Český souboj v Ningbu. Muchová v prvním kole hraje proti vracející se Vondroušové
Muchová – Vondroušová hraje se
Muchové se po US Open na dvou čínských podnicích WTA 1000 moc nedařilo. V Pekingu neobhájila finále a po prohře v osmifinále vypadla z TOP 20. O týden později ve Wuhanu musela ve druhém kole skrečovat duel s Magdalenou Frechovou. Vondroušová tyto podniky navíc úplně vynechala, protože labovala se zraněním kolene, které si přivodila na tréninku během US Open.
Wimbledonská šampionka odehrála poslední singlový zápas před šesti týdny a připsala si senzačním skalp Jeleny Rybakinové. Do čtvrtfinále newyorského grandslamu proti světové jedničce Aryně Sabalenkové však už nenastoupila. V Nigbu měla šanci se rozehrát ve čtyřhře, ve které s domácí Shuai Zhang nevyužily čtyři mečboly.
Vondroušová byla kousíček od vítězného návratu. Ve čtyřhře nevyužila čtyři mečboly
Pouze poslední duel předloni v Indian Wells Vondroušová prohrála, předchozí tři zápasy už jsou však více než sedm let staré a její výhry v České extralize, na podniku ITF v Praze a v kvalifikaci Stuttgartu nám tak k určení favoritky moc nepomohou. Kurzovou favoritkou je právě žebříčkově hůře postavená Vondroušová, nad její formou však visí otazník, ale před zraněním na US Open hrála skvěle.
V nejlepší formě ani kondici rozhodně není ani Muchová, na rozdíl od své krajanky však už v Ningbu hrála loni a postoupila zde do semifinále, což by jí mohlo lehce pomoct. Určitě bude mít i výhodu kvůli odehraným zápasům z předchozích týdnů.
