ŽIVĚ: Dominantní Zverev Cobolliho v prvním setu spláchl, k titulu na French Open má blíž

DNES, 15:20
Aktuality 8
FRENCH OPEN - Německého tenistu a třetího hráče světa Alexandera Zvereva dělí po semifinálovém vyřazení Jakuba Menšíka už počtvrté v kariéře jediné vítězství od premiérového grandslamového titulu. Ve finále Roland Garros se v neděli na pařížské antuce utká s desátým nasazeným Italem Flaviem Cobollim. Duel začne na hlavním kurtu Philippea Chatriera v cca 15:30, utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Cobolli Flavio
Alexander Zverev během finálového zápasu s Flaviem Cobollim (@ Dimitar DILKOFF / AFP / AFP / Profimedia)

Cobolli - Zverev 1:6, hraje se 2. set

Cobolli vstoupil do svého premiérového grandslamového finále velmi nervózně. Díky dvojchybě a dvěma nevynuceným chybám musel hned v úvodním gamu čelit stavu 15:40. S oběma hrozbami si poradil, s třetí ale o chvíli později ne a po osmiminutové hře přišel hned o své úvodní podání. Zverev vzápětí brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 2:0. Ital poté setřepal úvodní nervozitu a získal svůj úvodní game. Na podání trojnásobného grandslamového finalisty ale stále nemohl najít zbraň a prohrával 1:3.

Cobolli se snažil svého soupeře zatlačit. Jeho hru však provázela řada nevynucených chyb, nemohl se spolehnout ani na svůj jinak výborný forhend. V páté hře znovu přišel o servis a o výsledku úvodního dějství se zdálo být rozhodnuto.Světová trojka už nedala svému soupeři v úvodním setu naprosto žádnou šanci a získala ho za 35 minut jednoznačně 6:1.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
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Komentáře

8
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Patik
07.06.2026 16:06
No..tam je asi priepastný rozdiel tu asi nieje o čom.. je vidieť že Coboli sem len nejak zablúdil..Zverev môže hrať aj podpriemer a Coboli mu získa grandslam.
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QacO
07.06.2026 15:53
Prajem Zverevovy
Aspoň jeden GS si zaslúži...
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Liverpool22
07.06.2026 15:56
mám to stejně - přeju mu to hlavně kvůli tomu zranění co tady na RG utrpěl v zápase s Nadalem.
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jeronym
07.06.2026 15:30
Sedi tam Adriano Panatta.. jestli si pamatuje na 2.cerven 1976, kdy mu neznamy Pavel Hutka v 1. kole radne zatopil ? Ital musel odvracet mecbol v patem sete, aby nakonec vyhral 2-6, 6-2, 6-2, 0-6, 12-10... a pak vyhral i cely turnaj...
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PTP
07.06.2026 15:34
Já jsem kdysi sledoval v Plzni zápas Pavla Huťky s Pavlem Složilem o mistra ČR. Bylo tam asi 10 diváků, Složil smrkal do ručníku, což si pamatuju dodnes.
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jeronym
07.06.2026 15:44
Ja jsem Hutku myslim videl ve Stromovce na Sparte... Pro pametniky dodam, ze pred 50 lety jsme v cervnu vyhrali ME ve fotbale, a osobne ocekavam, ze na oslavu nas tym priveze z Ameriky trofej mistru sveta...
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Liverpool22
07.06.2026 15:53
A ve 3. kole vykostil 3:0 Hřebce. Jinak jméno Panatta si pamatuji hlavně z DC 1980 - nad Šmídem vedl 0:2 na sety, ale nakonec prohrál 3:2 a podobný obrat v deblu Panatta vedl s parťákem 1:2, ale nakonec 3:2 pro Lendla a Šmída. No a pak radost a první mísa pro ČSSR - pamatuju si to však hodně matně, byl jsem prcek a díval jsem se na černobílé TV smile
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jeronym
07.06.2026 16:07
Na tom finale jsem dokonce byl, ve Sportovni hale, sedel jsem az v posledni rade nahore... Smid byl navic den pred tim dost nemocny, ale narval se Acylpirinem a Panattu heroicky porazil..
Pro zajimavost, Panatta je jediny hrac, ktery dokazal porazit Borga na Roland Garros, a to hned dvakrat - Borg sehral na RG 51 zapasu, 49 vyher a dve porazky s Panattou.
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