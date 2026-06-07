ŽIVĚ: Dominantní Zverev Cobolliho v prvním setu spláchl, k titulu na French Open má blíž
Cobolli - Zverev 1:6, hraje se 2. set
Cobolli vstoupil do svého premiérového grandslamového finále velmi nervózně. Díky dvojchybě a dvěma nevynuceným chybám musel hned v úvodním gamu čelit stavu 15:40. S oběma hrozbami si poradil, s třetí ale o chvíli později ne a po osmiminutové hře přišel hned o své úvodní podání. Zverev vzápětí brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 2:0. Ital poté setřepal úvodní nervozitu a získal svůj úvodní game. Na podání trojnásobného grandslamového finalisty ale stále nemohl najít zbraň a prohrával 1:3.
Cobolli se snažil svého soupeře zatlačit. Jeho hru však provázela řada nevynucených chyb, nemohl se spolehnout ani na svůj jinak výborný forhend. V páté hře znovu přišel o servis a o výsledku úvodního dějství se zdálo být rozhodnuto.Světová trojka už nedala svému soupeři v úvodním setu naprosto žádnou šanci a získala ho za 35 minut jednoznačně 6:1.
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Aspoň jeden GS si zaslúži...
Pro zajimavost, Panatta je jediny hrac, ktery dokazal porazit Borga na Roland Garros, a to hned dvakrat - Borg sehral na RG 51 zapasu, 49 vyher a dve porazky s Panattou.