ŽIVĚ: Cirsteaová první sadu jednoznačně ovládla, Nosková se ale zvedá

DNES, 16:30
Aktuality 51
WIMBLEDON - Velmi složitý úkol čeká ve třetím kole Wimbledonu na Lindu Noskovou. Česká tenistka se už popáté v probíhající sezoně potká s loučí se rumunskou hráčkou Soranou Cirsteaovou, s kterou poslední dva vzájemné souboje prohrála. Jak si povede dnes, sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Cirstea Sorana-Mihaela
Nosková Linda
Linda Nosková v boji o postup do dalšího kola (@ MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP / Profimedia)

Cirsteaová - Nosková 6:2, hraje se 2. set

Do šestého vzájemného souboje, pátého v probíhající sezoně, nevstoupila Nosková dobře. Prohrála hned svůj úvodní servis a když Cirsteaová vzápětí s problémy potvrdila ten svůj, vedla Rumunka 2:0. Česká tenistka marně hledala na v pohodě hrající soupeřku zbraň. Nemohla se opřít o své podání, chybovala i při výměnách od základní čáry a poté, co si prohrála i svůj druhý servis, ztrácela už 0:3.

Vzápětí se mohla Nosková částečně vrátit do hry, ani jednu ze tří brejbolových možností ale nevyužila a prohrávala už o čtyři gamy. Až poté se vsetínská rodačka zapsala na výsledkovou tabuli, když si poprvé v zápase vyhrála podání a snížila na 1:4. Svěřenkyně Tomáše Krupy se už v prvním setu na větší odpor nezmohla, Cirsteaová ho získala za 31 minut poměrem 6:2 a šla do vedení.

Do druhého setu ale vstoupila Nosková s úplně jinou energií. V prvních dvou gamech přenechala o patnáct let starší soupeřce jen dva body a velmi rychle si vybudovala slibný náskok 2:0. S kariérou se loučící rodačka z Bukurešti se ale nenechala rychlým startem soupeřky rozhodit. Další dva gamy šly na její stranu a bylo vyrovnáno.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

51
Přidat komentář
Ajeto
04.07.2026 17:16
Zdravím zdejší tenisové fandy i odborníky !
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.07.2026 17:21
vítej
Reagovat
frenkie57
04.07.2026 17:06
Ta Linda je dneska strašně marná.
Reagovat
pantera1
04.07.2026 17:09
A to jsem jí poslala jeden z nejlepších bondovských songů, Jirka to zatím řídí zkušeně dle skóre. Jsem na oslavě šedesátin .tam nemůžu tenis pustit .
Reagovat
PTP
04.07.2026 17:11
Mladší brácha má narozky?
Reagovat
pantera1
04.07.2026 17:20
jsem jedináček a do šedesátin mi ještě pár let chybí a tohle ti vrátím neboj se. . Už se těším, až do tebe zatnu drápy
Reagovat
PTP
04.07.2026 17:22
Takže 58
Reagovat
frenkie57
04.07.2026 17:21
Ty jsi na ní osklivej .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.07.2026 17:21
Reagovat
Diabolique
04.07.2026 17:06
Pojd Lindo, jeste to zmaknes!
Reagovat
Vlk-v-trave
04.07.2026 17:02
Linda to jeste otoci :-)
A Jirka jede pekne!
Reagovat
Pe3k_
04.07.2026 17:05
Zase ho dali na nějaký boční kurt 12 nebo tak něco, bude se muset probít ještě dál, aby si vůbec zahrál na nějakém pořádném kurtu...
Reagovat
Serpens
04.07.2026 17:06
dvanáctka má celkem velkou tribunu.
Reagovat
Vlk-v-trave
04.07.2026 17:15
Ja bych bral vic spis ten slavny no. 18
...nastesti neni Jirka na No.2 - tzv. hrbitove favoritu... ikdyz pry uz to neplati, ze ho zmenili ;-) ale jistota je jistota...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.07.2026 17:23
Sorana se těma liftama opičí po Ize, i když to až tolik nepřehání.
Ale Alex parádně!
Reagovat
PTP
04.07.2026 17:01
Lindo zkus to ještě otočit, udělej mi radost, já ťa mám rád i bez peněz!
Reagovat
Vlk-v-trave
04.07.2026 17:02
:-)) Po prestavce tam prijde jina Linda :-))
Reagovat
volejman
04.07.2026 16:56
No výborně, už ani na esa to nebude kanár. Linda má 1. eso (na esa 1:7!)
Reagovat
tommr
04.07.2026 16:54
Linda je vyloženě trapná. Při vší úctě k Cirstee je to jen průměrná hráčka která je jednou nohou v důchodu a Linda by si jí měla povodit. A ne aby to bylo naopak ...
Reagovat
chlebavevaju
04.07.2026 16:55
A ještě ke všemu má nyní prakticky vyčištěnou dolní polovinu pavouka. A ona prohraje proti Cirstee.
Reagovat
tommr
04.07.2026 17:04
snad toho využije aspoň Marie Bouzková ...
Reagovat
Vlk-v-trave
04.07.2026 17:07
Nema... v dalsim Madison a Amanda... to rozhodne vycistene neni, ani omylem...
je tam fajterka Paolini a skvela krueger - v paradnim laufu... a pochopitelne nebezpecna Maruska :-)
Reagovat
tommr
04.07.2026 17:11
tak bud Madison nebo Amanda ale obě najednou ne ...
A Rybakinu a Swiatek považuju pro Marii/Lindu za větší hrozby ...
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 17:01
Trápne 21 ročné dievča dosiahla viac ako tommr 15 rokov zacykleny na tenisportaly. Dpc bol som tu pravidelne naposledy pred 8 rokmi a stale si tu jebal tieto primitívne komentáre a pridem po 8 rokoch späť a opat natlačené komentare kade tade
Reagovat
PTP
04.07.2026 17:05
Choď zpäť do riti, ty paprikovy chuj.
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 17:24
Kto si?
Reagovat
tommr
04.07.2026 17:06
těch 8 let tu bylo krásný ovzduší. Moh by si zase na pár let vypadnout aby se to tu vyčistilo od toho smradu kterej tu šíříš ...
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 17:09
Kozorožec dostal rozum a začal žiť, ty si zacyklena toxicka zbytočná existencia
Reagovat
horska.kraslice
04.07.2026 17:04
Sorana je momentálně 18. hráčka žebříčku.
Reagovat
Vlk-v-trave
04.07.2026 17:08
Sis zaprehanel :-))) uz zase... prichazis s temi divnymi prumery... z kolikati hracek ten prumer delas... z 20? :-))
Reagovat
Vlk-v-trave
04.07.2026 17:09
ne promin z 40... ted vyse pekne horska.kraslice pripomnela, ze je aktualne 18.
Reagovat
tommr
04.07.2026 17:15
já beru celou její kariéru ve který nedokázala zhola nic. Ted na starý kolena má životku což uznávám ale stejně by jí měla hráčka jako je Linda jasně porazit ...
Reagovat
Vlk-v-trave
04.07.2026 17:21
4. tituly :-) tak zhola nic si predstavuji jinak... min. 4. kola na vsech Majorech 2x QF
jen ve Wimbledone ji 4.kolo chybi... mela uz 5 pokusu.... pokousi se tady o sesty...
Reagovat
tommr
04.07.2026 17:24
dobře, jsem rozčílenej z toho jak Linda hraje a trochu jsem si zapřeháněl ...
Musíš ale i ty uznat že prohrát čtyřikrát během jednoho roku s hráčkou jako je Cirstea je pro Lindu ostuda ...
Reagovat
volejman
04.07.2026 16:51
Perfekt, už to nebude kanár! Linda má game.
Reagovat
Serpens
04.07.2026 16:51
Linda kolikrát říká, že jí je fuk, kdo stojí na druhé straně kurtu, ale tady jí fakt jedno není. Od začátku ukazuje, jaký má ze Sorany strach a má v hlavě ty tři letošní zápasy. Servis nefunguje vůbec (ani ten první Soraně nic nedělá) a ve výměnách je to takové naivní hraní na střed bez snahy Soranu trochu rozhýbat, což jí pochopitelně náramně vyhovuje.
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 16:55
piš do tej klávesnice datel. Zobral by som ta na kurt a pri každom lama udere čo by si zahral by som ti precital nejaký tvoj duchaplny komentar
Reagovat
Serpens
04.07.2026 16:58
1) máš tam chybu
2) fanoušci tenisty živí, takže mají plné právo se vyjadřovat
3) komentuju slušně a snažím se pojmenovávat věci tak, jak je vidím, ty zatím jen používáš vulgarity a ještě chvíli tady provokuj a jsi nahlášený
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 17:04
3) ti jebe? nahlásený na internetovej stránke wow, dnes nezaspím
2) nie neživis nikoho, akurát samého seba
1) co
Reagovat
chlebavevaju
04.07.2026 16:48
Tvl Lindo tohle předvádět proti 36-lete bábě.
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 16:56
Niekto zase komentuje 21 ročné dievča online, ktoré za ten čas dosiahlo viac ako celý tenisportal.cz do kopy
Reagovat
chlebavevaju
04.07.2026 16:40
Linda jojo, na Soranu umí, ta z ní má extrémní vítr.
Reagovat
hanz
04.07.2026 16:33
Lindička už klasicky rupla na servu... ta se opravdu nikdy nepoučí...
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 16:36
Napísal človek čo netrafi servis pole ani zo spodu
Reagovat
hanz
04.07.2026 16:39
To není můj džob .)
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 16:41
Tak drž piču
Reagovat
chlebavevaju
04.07.2026 16:42
To je chování
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 16:44
Ježiš Kristus
Reagovat
hanz
04.07.2026 16:43
Budu...
Reagovat
Babolet
04.07.2026 16:56
čobol se pozná podle způsobu vyjadřování
Reagovat
paprikovygulas
04.07.2026 17:04
Salamandra
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist