ŽIVĚ: Cirsteaová první sadu jednoznačně ovládla, Nosková se ale zvedá
Cirsteaová - Nosková 6:2, hraje se 2. set
Do šestého vzájemného souboje, pátého v probíhající sezoně, nevstoupila Nosková dobře. Prohrála hned svůj úvodní servis a když Cirsteaová vzápětí s problémy potvrdila ten svůj, vedla Rumunka 2:0. Česká tenistka marně hledala na v pohodě hrající soupeřku zbraň. Nemohla se opřít o své podání, chybovala i při výměnách od základní čáry a poté, co si prohrála i svůj druhý servis, ztrácela už 0:3.
Vzápětí se mohla Nosková částečně vrátit do hry, ani jednu ze tří brejbolových možností ale nevyužila a prohrávala už o čtyři gamy. Až poté se vsetínská rodačka zapsala na výsledkovou tabuli, když si poprvé v zápase vyhrála podání a snížila na 1:4. Svěřenkyně Tomáše Krupy se už v prvním setu na větší odpor nezmohla, Cirsteaová ho získala za 31 minut poměrem 6:2 a šla do vedení.
Do druhého setu ale vstoupila Nosková s úplně jinou energií. V prvních dvou gamech přenechala o patnáct let starší soupeřce jen dva body a velmi rychle si vybudovala slibný náskok 2:0. S kariérou se loučící rodačka z Bukurešti se ale nenechala rychlým startem soupeřky rozhodit. Další dva gamy šly na její stranu a bylo vyrovnáno.
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Komentáře
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A Jirka jede pekne!
...nastesti neni Jirka na No.2 - tzv. hrbitove favoritu... ikdyz pry uz to neplati, ze ho zmenili ;-) ale jistota je jistota...
Ale Alex parádně!
je tam fajterka Paolini a skvela krueger - v paradnim laufu... a pochopitelne nebezpecna Maruska :-)
A Rybakinu a Swiatek považuju pro Marii/Lindu za větší hrozby ...
jen ve Wimbledone ji 4.kolo chybi... mela uz 5 pokusu.... pokousi se tady o sesty...
Musíš ale i ty uznat že prohrát čtyřikrát během jednoho roku s hráčkou jako je Cirstea je pro Lindu ostuda ...
2) fanoušci tenisty živí, takže mají plné právo se vyjadřovat
3) komentuju slušně a snažím se pojmenovávat věci tak, jak je vidím, ty zatím jen používáš vulgarity a ještě chvíli tady provokuj a jsi nahlášený
2) nie neživis nikoho, akurát samého seba
1) co