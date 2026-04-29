ŽIVĚ: Lehečkovi nevyšel start zápasu. Proti Filsovi přišel hned o úvodní servis
Fils - Lehečka hraje se
Fils začal rok na marodce a celý leden vynechal, ale po návratu hraje ve vynikající formě a patří k nejstabilnějším hráčům na hlavním okruhu. Na sedmi turnajích postoupil do čtvrtfinále hned šestkrát, má celkovou bilanci 21:5 a na antuce je letos stoprocentní s osmi výhrami v řadě. Díky této sérii se příští týden vrátí do TOP 20 žebříčku ATP.
Lehečka měl na začátku sezony potíže s kondicí, kvůli nimž vypadl z TOP 20 navzdory loňskému progresu, ale jeho aktuální vzestup situaci rychle změnil. V live žebříčku už je kolem 12. místa a pokud si udrží současnou úroveň během antukového jara, má reálnou šanci na premiérový posun do TOP 10.
Oba tenisté si v předchozích čtyřech duelech připsali po dvou výhrách a střídali se ve vítězstvích. Naposledy se utkali letos v semifinále v Miami, kde Lehečka jasně přehrál Filse 6:2, 6:2.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Madridu
