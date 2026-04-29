ŽIVĚ: Lehečkovi nevyšel start zápasu. Proti Filsovi přišel hned o úvodní servis

DNES, 21:50
ATP MADRID - Jiří Lehečka předvádí na Masters v Madridu výborné výkony. Naposledy to poznal loňský semifinalista Lorenzo Musetti, který českému soupeři podlehl ve dvou setech. V boji o postup mezi nejlepší čtyři hraje rodák z Mladé Boleslavi proti Arthuru Filsovi. Utkání vám přinášíme na Tenisportálu v podrobné reportáži.
Jiří Lehečka si v Madridu zahraje o semifinále (© ČTK / AP / Chris Arjoon/Icon Sportswire)

Fils - Lehečka hraje se

Fils začal rok na marodce a celý leden vynechal, ale po návratu hraje ve vynikající formě a patří k nejstabilnějším hráčům na hlavním okruhu. Na sedmi turnajích postoupil do čtvrtfinále hned šestkrát, má celkovou bilanci 21:5 a na antuce je letos stoprocentní s osmi výhrami v řadě. Díky této sérii se příští týden vrátí do TOP 20 žebříčku ATP.

Lehečka měl na začátku sezony potíže s kondicí, kvůli nimž vypadl z TOP 20 navzdory loňskému progresu, ale jeho aktuální vzestup situaci rychle změnil. V live žebříčku už je kolem 12. místa a pokud si udrží současnou úroveň během antukového jara, má reálnou šanci na premiérový posun do TOP 10.

Oba tenisté si v předchozích čtyřech duelech připsali po dvou výhrách a střídali se ve vítězstvích. Naposledy se utkali letos v semifinále v Miami, kde Lehečka jasně přehrál Filse 6:2, 6:2.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Madridu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

joska
29.04.2026 22:00
Nikdo neví, kdy to začne. Tam se v létě nepracuje a v zimě tančí. To není můj případ, musím jít spát..... tak Jirko good luck!
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

