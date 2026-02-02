ŽIVĚ: Desetiminutový game na úvod! Martincová bojuje v Ostravě o čtvrtfinále

DNES, 18:00
Tři české tenistky se z původní osmičky probily do druhého kola Ostrava Open. O postup do čtvrtfinále bude dnes bojovat Tereza Martincová (31), zítra se o totéž pokusí Linda Fruhvirtová (20) a Nikola Bartůňková (19). Soupeřkou rodačky z Prahy bude 71. tenistka světa, Američanka Caty McNallyová (24). Utkání vám přiblížíme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Tereza Martincová v boji o postup do dalšího kola Ostrava Open (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

McNallyová – Martincová, hraje se 1. set

Hned úvodní game při podání Martincové přinesl velký boj o každý míč. Domácí tenistka se na typickou agresivní hru McNallyové pokoušela odpovídat stejnou mincí, odvrátila jednu brejkovou hrozbu a po deseti minutách hry získala první maratonskou hru.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
