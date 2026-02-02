ŽIVĚ: Desetiminutový game na úvod! Martincová bojuje v Ostravě o čtvrtfinále
Tři české tenistky se z původní osmičky probily do druhého kola Ostrava Open. O postup do čtvrtfinále bude dnes bojovat Tereza Martincová (31), zítra se o totéž pokusí Linda Fruhvirtová (20) a Nikola Bartůňková (19). Soupeřkou rodačky z Prahy bude 71. tenistka světa, Američanka Caty McNallyová (24). Utkání vám přiblížíme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
McNallyová – Martincová, hraje se 1. set
Hned úvodní game při podání Martincové přinesl velký boj o každý míč. Domácí tenistka se na typickou agresivní hru McNallyové pokoušela odpovídat stejnou mincí, odvrátila jednu brejkovou hrozbu a po deseti minutách hry získala první maratonskou hru.
Valdmannová ani Havlíčková favorizované soupeřky nezaskočily, v Ostravě končí
