ŽIVĚ: Divoký první set a problémy na servisu. Martincová bojuje v Ostravě o čtvrtfinále
McNallyová – Martincová 6:4, hraje se 2. set
Hned úvodní game při podání Martincové přinesl velký boj o každý míč. Domácí tenistka se na typickou agresivní hru McNallyové pokoušela odpovídat stejnou mincí, odvrátila jednu brejkovou hrozbu a po deseti minutách hry získala první dlouhou hru. Ve třetí hře to byla domácí tenistka, která si jako první prohrála servis. Nabídnutou výhodu ale Američanka nevyužila a po několika jejích nevynucených chybách bylo opět vyrovnáno na 2:2.
V ostrých přestřelkách od základní čáry ale získávala navrch McNallyová, která v páté hře znovu uspěla na příjmu. Američanka, která už byla i jedenáctou hráčkou deblového žebříčku a na svém kontě má osm titulů ze čtyřhry, však střídala vítězné míče s jednoduchými chybami, ani napodruhé brejk potvrdit nedokázala a na ukazateli skóre svítil po 32 minutách stav 3:3.
Trápení Martincové na servisu ale nemělo konce. Svůj další game na podání ztratila dokonce čistou hrou a tentokrát už si soupeřka šanci ujít nenechala. Brejk potvrdila a vedla 5:3. Sérii tří prohraných servisů v řadě vzápětí Češka přerušila, porážce 4:6 v prvním setu však už zabránit nedokázala.
McNallyová postupem času začala více využít své deblové zkušenosti a častými přechody na síť si chodila pro vítězné míče. To se jí vyplatilo ve třetí hře, kdy znovu uspěla na returnu, brejk bez problémů potvrdila a vedla už 3:1. Martincová dle svého zvyku zápas nezabalila. Agresivní hrou svou soupeřku zatlačila do defenzivy a rychle srovnala krok.
Valdmannová ani Havlíčková favorizované soupeřky nezaskočily, v Ostravě končí
Servis zatím dost výraznou slabinou, od BL je opravdu dobrá. Ale takto ona hrála vždycky, nikdy moc nevymýšlela nějaké zkracování hry, přechody na síť apod. Hraje prostě jednoduše na co má. Jestli to bude na Američanku stačit, toť otázka.