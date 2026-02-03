ŽIVĚ: Divoký první set a problémy na servisu. Martincová bojuje v Ostravě o čtvrtfinále

DNES, 18:00
Tři české tenistky se z původní osmičky probily do druhého kola Ostrava Open. O postup do čtvrtfinále bude dnes bojovat Tereza Martincová (31), zítra se o totéž pokusí Linda Fruhvirtová (20) a Nikola Bartůňková (19). Soupeřkou rodačky z Prahy bude 71. tenistka světa, Američanka Caty McNallyová (24). Utkání vám přiblížíme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Martincová Tereza
McNally Caty
Tereza Martincová v boji o postup do dalšího kola Ostrava Open (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

McNallyová – Martincová 6:4, hraje se 2. set

Hned úvodní game při podání Martincové přinesl velký boj o každý míč. Domácí tenistka se na typickou agresivní hru McNallyové pokoušela odpovídat stejnou mincí, odvrátila jednu brejkovou hrozbu a po deseti minutách hry získala první dlouhou hru. Ve třetí hře to byla domácí tenistka, která si jako první prohrála servis. Nabídnutou výhodu ale Američanka nevyužila a po několika jejích nevynucených chybách bylo opět vyrovnáno na 2:2.

V ostrých přestřelkách od základní čáry ale získávala navrch McNallyová, která v páté hře znovu uspěla na příjmu. Američanka, která už byla i jedenáctou hráčkou deblového žebříčku a na svém kontě má osm titulů ze čtyřhry, však střídala vítězné míče s jednoduchými chybami, ani napodruhé brejk potvrdit nedokázala a na ukazateli skóre svítil po 32 minutách stav 3:3.

Trápení Martincové na servisu ale nemělo konce. Svůj další game na podání ztratila dokonce čistou hrou a tentokrát už si soupeřka šanci ujít nenechala. Brejk potvrdila a vedla 5:3. Sérii tří prohraných servisů v řadě vzápětí Češka přerušila, porážce 4:6 v prvním setu však už zabránit nedokázala.

McNallyová postupem času začala více využít své deblové zkušenosti a častými přechody na síť si chodila pro vítězné míče. To se jí vyplatilo ve třetí hře, kdy znovu uspěla na returnu, brejk bez problémů potvrdila a vedla už 3:1. Martincová dle svého zvyku zápas nezabalila. Agresivní hrou svou soupeřku zatlačila do defenzivy a rychle srovnala krok.

Valdmannová ani Havlíčková favorizované soupeřky nezaskočily, v Ostravě končí

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

9
baba
03.02.2026 19:54
tak nakonec největší výkon předvedla ta nejstarší Tereza. Fakt bojovala a zaslouží pochvalu.
com
03.02.2026 18:56
ted koukam na dnešní Ostravu a výsledky Valdmannové, Havlíčkové a Martincové lze shrnout do jednoho smajlíka Tenhle zelenej to není

Mony
03.02.2026 19:02
Tos toho moc neviděl
Serpens
03.02.2026 19:08
Nekrm ho.
com
03.02.2026 19:10
Krmení zvířátek je přísně zakázáno smile
Kapitan_Teplak
03.02.2026 20:02
Správně, akorát bude víc
Mony
03.02.2026 18:37
Od BL skvělá. Zatím to nejde u servisu a u sítě.. ale to půjde
frenkie57
03.02.2026 19:07
Na Tereze je vidět,jak si tu hru užívá, hraje s velikým nadšením, až bych řekl, že je na ten tenis až nadržená.
Servis zatím dost výraznou slabinou, od BL je opravdu dobrá. Ale takto ona hrála vždycky, nikdy moc nevymýšlela nějaké zkracování hry, přechody na síť apod. Hraje prostě jednoduše na co má. Jestli to bude na Američanku stačit, toť otázka.
PTP
03.02.2026 19:19
Proč Caty jela do Ostravy, proč si nedala debla s Bárou svým vzorem v Arábii? Je to milá holka, ale tu Terezku by mohla nechat na pokoji
