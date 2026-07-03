ŽIVĚ: Divoký úvod českého derby. Krejčíková rychle reaguje na výborný úvod Bartůňkové

DNES, 18:00
Aktuality 16
WIMBLEDON - Už třetí české derby nabídne letošní ročník Wimbledonu. Do druhého z nich nastoupí Nikola Bartůňková, která zkusí své dosavadní grandslamové maximum vylepšit v duelu třetího kola proti Barboře Krejčíkové. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Bartůňková Nikola
Barbora Krejčíková během Wimbledonu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Bartůňková - Krejčíková, hraje se 1. set

Hned v prvním gamu se do velkých problémů na svém podání dostala Krejčíková. Manko 0:40 sice dokázala zlikvidovat, poté však čelila dalším třem brejkbolům. Šestý v pořadí už odvrátit nedokázala a jedenáct minut trvající game šel na stranu Bartůňkové. Bývalá světová dvojka ale reagovala okamžitě. Agresivní hrou si vynutila tlak, také ona uspěla na příjmu a srovnala krok.

Při svém následném podání pak Krejčíkové pomohla nevynucenými chybami i její o deset let mladší soupeřka a svěřenkyně Jiřího Nováka šla poprvé do vedení – 2:1.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:21
Wimbledon uz sice nema Manic Monday... ale prave zacina Manic Friday :-))
4 dulezite zenske singly v jednu chvili... :-))
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Diabolique
03.07.2026 18:23
Neblazni, Liu nebo ten Thajec snad nemaji sanci. Dulezita je jen Penko.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:24
Thajec snad neeee, ale Liu snad anoooo :-)))
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:25
Krom toho, letos, kazdy zapas je dulezity :-)
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:17
Niky, Niky
dlouho ta vyhoda brejku netrvala...
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:13
konecne vidim poradny zensky tenis na trave i s tweenerem Niky :-D
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Diabolique
03.07.2026 18:12
Oblibeny Nikolin tweener
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:13
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tenisman1233
03.07.2026 18:10
Méďa si už balí kufry,3:0 pro Struffa,jak jsem psal před turnajem,Medvěděv na trávě nic extra a ani přes 3.kolo se nedostal.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:09
Tohle derby muze byt velkou ozdobou oslav 40. vyroci posledniho titulu v deblu Martiny... bitva jako remen uz v prnim gemu :-o
Holky maji uz na zacatku nabeh trhnout casovy rekord Izzy x Mahut, ktery na tomto kurtu vznikl :-))
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Serpens
03.07.2026 18:11
To by se musely vrátit starý dobrý pravidla
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tenisman1233
03.07.2026 18:12
Nebo by každá výměna musela trvat aspoň 2 minuty
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:14
no dobre, prvni gem trval "jen" 10 min. to by je asi musely jeste trochu natahnout :-D
Ale v takovy tajbrejcich... kdo viiii... klidne muze skoncit trebas prvni tajbrejk 246 x 242 :-D
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Diabolique
03.07.2026 18:02
Nikola hraje s respektem.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:04
ani me neprijde... uz Bare hrozi :-)
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Diabolique
03.07.2026 18:09
Kdepak, Bara Nikolu unudi k smrti (tenisove).
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:01
Tak je zivak :-)
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