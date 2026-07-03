ŽIVĚ: Divoký úvod českého derby. Krejčíková rychle reaguje na výborný úvod Bartůňkové
Bartůňková - Krejčíková, hraje se 1. set
Hned v prvním gamu se do velkých problémů na svém podání dostala Krejčíková. Manko 0:40 sice dokázala zlikvidovat, poté však čelila dalším třem brejkbolům. Šestý v pořadí už odvrátit nedokázala a jedenáct minut trvající game šel na stranu Bartůňkové. Bývalá světová dvojka ale reagovala okamžitě. Agresivní hrou si vynutila tlak, také ona uspěla na příjmu a srovnala krok.
Při svém následném podání pak Krejčíkové pomohla nevynucenými chybami i její o deset let mladší soupeřka a svěřenkyně Jiřího Nováka šla poprvé do vedení – 2:1.
Další informace průběžně doplňujeme.
Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
4 dulezite zenske singly v jednu chvili... :-))
dlouho ta vyhoda brejku netrvala...
Holky maji uz na zacatku nabeh trhnout casovy rekord Izzy x Mahut, ktery na tomto kurtu vznikl :-))
Ale v takovy tajbrejcich... kdo viiii... klidne muze skoncit trebas prvni tajbrejk 246 x 242 :-D