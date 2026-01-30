ŽIVĚ: Djokovič se pokusí o senzaci. V prvním setu však vládl Sinner
Djokovič – Sinner 3:6, hraje se druhý set
Djokovič nevstoupil do zápasu se Sinnerem vůbec dobře. Hned při svém úvodním gamu na podání se trápil především na forhendu a o game přišel. Ital následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:0.
Do dalších velkých problémů se srbský šampion dostal i ve čtvrté hře, kdy čelil další hrozbě ztráty podání. Nejhoršímu však zabránil a získal svůj první game v utkání.
Do stejné situace se o chvíli později poprvé v utkání dostal i Sinner, také on si ale s brejkovou možností soupeře poradil a držel vedení. V dalším průběhu úvodního setu už italský favorit žádné problémy nepřipustil a první sadu získal za 39 minut hry s přehledem 6:3.
