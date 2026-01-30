ŽIVĚ: Djokovič se pokusí o senzaci. V prvním setu však vládl Sinner

DNES, 11:15
Aktuality 9
AUSTRALIAN OPEN - V roli jednoznačného outsidera půjde do semifinálového duelu proti obhájci titulu Janniku Sinnerovi (24) desetinásobný vítěz melbournského podniku Novak Djokovič (38). Vítěz si o titul zahraje s Carlosem Alcarazem (22), který v pětisetové bitvě přehrál Alexandera Zvereva. Utkání můžete sledovat na Tenisportalu v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Sinner Jannik
Novak Djokovič v souboji o postup do dalšího kola Australian Open (@ PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Djokovič – Sinner 3:6, hraje se druhý set

Djokovič nevstoupil do zápasu se Sinnerem vůbec dobře. Hned při svém úvodním gamu na podání se trápil především na forhendu a o game přišel. Ital následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:0.

Do dalších velkých problémů se srbský šampion dostal i ve čtvrté hře, kdy čelil další hrozbě ztráty podání. Nejhoršímu však zabránil a získal svůj první game v utkání.

Do stejné situace se o chvíli později poprvé v utkání dostal i Sinner, také on si ale s brejkovou možností soupeře poradil a držel vedení. V dalším průběhu úvodního setu už italský favorit žádné problémy nepřipustil a první sadu získal za 39 minut hry s přehledem 6:3.

Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
Davor1
30.01.2026 11:56
Ten kurz na Jannika je ako keby proti nemu hral Pere Riba. Fakt by to už mal Djoko zabaliť, keď je v priebehu prvého setu na neho kurz 20 a na súpera 1,01
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:59
To asi v životě ještě nebylo. Možná když Djokovi bylo 16 a hrál první turnaj proti třeba Agassimu, Safinovi nebo Roddickovi.
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:40
Čáry máry do kočáry, nechť se mrkev vykvasí
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:41
Děláš kimči?
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:43
Asi půjdu do sprchy a uvidíme....
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:49
Doporučuji, je to příjemné osvěžení
Reagovat
PTP
30.01.2026 11:59
Bude něco k vidění? Pochlub se.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:36
Hm, jsem si dal sprchu a hned 3:0
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:21
Mazejte na kurt!!!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist