ŽIVĚ: Djokovič v obrovských problémech! Bitvu o semifinále Wimbledonu rozhodne pátý set

DNES, 21:44
Aktuality 47
WIMBLEDON - Novak Djokovič ve Wimbledonu usiluje již o 16. zdejší semifinále. V cestě mu stojí turnajová trojka Félix Auger-Aliassime. Sedminásobný šampion by letos v All-England Clubu rád rozšířil svou sbírku a získal 25. grandslamový titul. Pokud souboj s Kanaďanem zvládne, čeká ho nejtěžší možný soupeř a loňský šampion Jannik Sinner. Zápas vám přinášíme v živé reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Auger Aliassime Felix
Novak Djokovič hraje o wimbledonské semifinále (@ ČTK / AP / Kentaro Tominaga)

Djokovič – Auger-Aliassime 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 5:4 hraje se

V úvodních osmi gamech čtvrtfinálového duelu mezi Djokovičem a třetím nasazeným hráčem turnaje Augerem-Aliassimem nebylo k vidění žádné drama a hráči si snadno drželi svá podání. Daleko napínavější byla ale koncovka první sady. Srb se za stavu 5:4 dostal ke dvěma setbolům. První zahodil těsným autem z bekhendu a druhou šanci Kanaďan sám odvrátil. Bývalý první tenista světa musel následně likvidovat brejkbol a zajistil si tie-break, na který po chvíli došlo.

V něm byla k vidění obrovská přetahovaná. Djokovič první setbol soupeře odvrátil dělovým servisem. Za stavu 6:7 Auger-Aliassime trefil skvělý forhend na lajnu a srovnal. Srb při druhém setbolu Kanaďana trefil eso a drama pokračovalo. Vyrovnaný průběh zvládl mentálně lépe zkušenější Djokovič, který smazal celkem tři setboly. Při jeho pátém mu  třetí nasazený výrazně pomohl, když za stavu 11:10 vyhodil nalitý volej na síti a Srb tak slavil zisk úvodní sady.

Ve druhém setu rozhodl klíčový osmý game. Kanaďan se v něm dostal k brejkbolu a dočkal se odměny. Djokovič mu totiž pomohl svou třetí dvojchybou v zápase a poprvé přišel o servis. Dopodávat set však neměl jednoduché. Ze stavu 0:30 se i díky esu a Djokovičově chybě dostal. Srb si ale postupně připravil dva brejkboly. Při tom druhém měl Srb navrch, byl však nedůrazný při smeči a Auger-Aliassime reagoval vítězným bekhendem po lajně. Přidal skvělý zásah na síti a dostal se k setbolu. Na ten trefil 14. eso a srovnal na 1:1. na sety.

Zápas se následně přerušil a začala se zatahovat střecha. Tenisté se tak přesunuli do halových podmínek, které více vyhovují aktuální světové čtyřce. Start třetího dějství si Djokovič trochu zkomplikoval, když v úvodní hře na podání zahodil vedení 40:15 a musel odvracet brejkbol. Následně se sám dostal ke dvěma šancím v řadě na returnu. Ani jednou však neuspěl, když nedokázal ani vrátit do kurtu druhý servis soupeře. Po delší době si vytvořil ještě další brejkbol, ten ale Kanaďan smazal vítězným forhendem. Maratonský game ukončil Auger-Aliassime dvěma dělovými servisy a srovnal na 1:1.

V šesté hře se Djokovič kvůli solidním returnům i chybám soupeře dostal do vedení 40:0. Po další forhendové chybě Kanaďana konečně využil brejkbol a poprvé v utkání sebral soupeři servis. Po potvrzení brejku odskočil do vedení 5:2. V devátém gamu i díky špatnému odskoku míčku, který trefil na lajnu, sadu snadno dopodával a znovu se ujal vedení. Už jen krok ho tak dělí od postupu do semifinále a šlágru se obhájcem titulu Sinnerem.

Vyhraný třetí set Djokovičovi velmi pomohl. Do dalšího dějství vstoupil naprosto skvěle, když získal prvních osm výměn a rychle se dostal do vedení 2:0. To mu však dlouho nevydrželo. Absolutně se mu nepovedl čtvrtý game a Auger-Aliassime po vítězném bekhendovém returnu získal servis Srba čistou hrou a srovnal. Další zaváhání na podání už se až do koncovky sady nekonalo. Za stavu 5:6 se však Srb dostal do velkých problémů. Skóre 0:30, ale dokázal otočit a po čtyřech bodech v řadě si zajistil tie-break.

Zkrácenou hru začal Kanaďan esem a po skvělém zásahu na síti si jako první připsal minibrejk. Djokovič už byl blízko vyrovnání, ale dlouhou výměnu ukončil bekhendem do sítě a hráči si vyměnili strany za stavu 2:4 z pohledu Srba. Auger-Aliassime pokračoval ve velmi dobrém výkonu a po udržených servisech se dostal ke třem setbolům. Ten první Djokovič smazal esem. Při druhém ale zkazil forhend a Kanaďan poslal zápas po více než čtyřech hodinách do pátého dějství.

Bývalý první hráč žebříčku se za podpory wimbledonského publika dostal k brejkbolu hned ve druhé hře rozhodující sady. Auger-Aliassime ale reagoval skvělým servisem a následným vítězným forhendovým drivevolejem. Djokovič nevyužil ani další dvě možnost a bylo vyrovnáno na 1:1. Ani jeden z hráčů další výraznější komplikace na podání nepřipustili a páté dějství dlouho pokračovalo bez brejku. Kanaďan zvládl i kritický osmý game, kdy si pomohl vítězným forhendem za stavu 30:30, ukončil ho esem a srovnal na 4:4.

Chvíli poté byl v ještě horší situaci Srb, který dokonce musel otáčet manko 0:30. Pomohl si i zkrácením hry či velmi kvalitním servisem, připsal si čtyři body po sobě a servis si udržel.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

47
Přidat komentář
Vlk-v-trave
07.07.2026 23:37
Vek to je jen cislo...
se skvelou a propracovanou fyzickou pripravou... si Djokovic vybojoval Super Tajbrejk...
Felix musi potvrdit,... a jednoduche to mit nebude... prijde returnovy ficak....
Reagovat
Patik
07.07.2026 23:16
A to ma známy volal na pivo povedal som mu že nech počká prídem po zápase..mhm..podľa mna ma este čaká..a podľa mňa aj pôjdem po zápase.
Reagovat
pantera1
07.07.2026 23:19
Lepší by bylo, kdyby jsme seděli v hledišti a po zápase šli s Nolem na Fresh nebo Matchu, jak je teď ten blivajz v módě .
Reagovat
pantera1
07.07.2026 23:03
to zas byla brutus výměna, kde bereš tu energii .
Reagovat
paddy
07.07.2026 22:54
Djokovič dohání tréninkové manko smile
com a Sinner spokojeně chrupkají smile
smile
Reagovat
paprikovygulas.
07.07.2026 23:00
Kozoroh už vobec nechodí?
Reagovat
PTP
07.07.2026 22:49
Novaku, Novaku, čičorečko.
Reagovat
paddy
07.07.2026 22:55
turista říkával
Novaku, budíček! smile
Reagovat
paprikovygulas.
07.07.2026 22:48
Jindrášek
Reagovat
LiJ
07.07.2026 22:49
Zamilovaný
Reagovat
paprikovygulas.
07.07.2026 22:57
Reagovat
LiJ
07.07.2026 23:00
S třícenťákem teda žádná zábava
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 22:46
Nole zahajil ve 4. setu treningovy program na Janka... dostal zpet do zapasu Felixe a ted rozjel zatezovy trening... :-)

Ale jo mladoch si ten paty zaslouzi... snazi se, ted byl i vice aktivni dopredu... dokonce ustal cross war... nejdelsi vymenu v crossech...

No a dnes to jiste jeste stihnou... maji na to vic jak hodku... to je vpohode...
Reagovat
Pe3k_
07.07.2026 22:45
Felix dostal Nadala do 5 setů na RG a Djokovice ve Wimbledonu. GOAT
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 22:58
Spis FOAT :-) Felix Over All Time :-)
Reagovat
pantera1
07.07.2026 22:42
Bože Nole zaber, trest za ten zmaštěnej gem, už jsi mohl být ve sprše. Takhle se tam budeš pachtit další hodinu.
Reagovat
frenkie57
07.07.2026 22:44
To tedy bude TB projel...
Reagovat
pantera1
07.07.2026 22:45
Abys neprohrál Ožér je extrémně otravnej a vytrvalej .
Reagovat
Patik
07.07.2026 22:45
No a je to tu..ten odflaknuty gem sa mu vrátil...už mohlo byť dávno po zápase.
Reagovat
pantera1
07.07.2026 22:50
Patiku domluv mu, na tebe snad dá. Jak chce hrát proti Tyrolakovi, když se odrovná s Kanaďanem .
Reagovat
Patik
07.07.2026 23:10
Pred zápasom som mu dohováral..vraj to vyhrá pre teba ale nie úplne jednoducho..vraj čím dlhšie to natiahne tym viac sa potom potesis výhre..ak to poruší..už mu viac nedám trénerskú radu..
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 22:41
Cross war v tajbrejku... vyhral Felix... snazi se...
Reagovat
paddy
07.07.2026 22:35
chceme 5. set smile smile smile
doufám, že pořadatelé budou striktní, dodrží večerku a za stavu 3:3 v MTB zápas přeruší smile
Reagovat
Vlk-v-trave
07.07.2026 22:32
Ani jsem si nevsiml, ze tu je zivak :-)))
Reagovat
Mac
07.07.2026 22:31
faa nějak pritvrdil na servisu, djok si ani neprdne...
Reagovat
paddy
07.07.2026 22:20
wimbledonské publikum je moc konzervativní, typičtí Angláni

takto si to představuji ve finále smile
smile
https://www.youtube.com/watch?v=Z6qb9ENrsEA&t=36s
Reagovat
paddy
07.07.2026 22:06
zajímalo by mě, co si Djokovič myslí o svých soupeřích
kdyby jim to řekl na rovinu, tak se všichni urazí smile

o to víc ho musí štvát, že se narodil pan Alcner smile
kdyby tomu tak nebylo, pak by měl už 30 GS (schválně si to spočítejte)
Reagovat
paddy
07.07.2026 22:01
Auger je pouze lepší verze Lehečky, hlavně servis, jinak neškodný smile

když se podíváme na top 15 rankingu za poslední rok, tak vidíme, že silní servismani jsou často slaboučcí na returnu, je to samozřejmě i naopak
nepřekvapí, že v obou činnostech dominuje pan Alcner smile
ti nejlepší musí umět výborně všechno, jinak nemůžou být nejlepší smile

Ser = pořadí dle % udržených servisů
Ret = pořadí dle % získaných servisů

smile Auger o něco lepší než Lehe na ser i ret
všimněte si Sheltona, na servisu neprůstřelný, ale na returnu tragický 2 & 91

ATP Ser & Ret
1 _ 1 & 1 Sinner
2 _ 3 & 3 Alcaraz
3 _ 11 & 31 Zverev
4 _ 7 & 63 Auger smile
5 _ 2 & 91 Shelton
6 _ 30 & 10 De Minaur
7 _ 5 & 90 Fritz
8 _ 10 & 19 Djokovic
9 _ 36 & 8 Medvedev
10 _ 68 & 48 Cobolli (zde hrají roli body za finále GS)
11 _ 8 & 60 Bublik
12 _ 19 & 22 Ruud
13 _ 39 & 27 Rublev
14 _ 12 & 71 Lehecka smile
15 _ 31 & 20 Musetti
Reagovat
Patik
07.07.2026 21:57
No...Djokovič ho teda začal posledny set alebo gemy celkom rozoberať..zatiahnutá strecha mu sedí začal hrať tvrdšie a nekompromisnejsie..ak si udrží tento level aj v semi tak Sinner to nebude mať vôbec jednoduché.
Reagovat
pantera1
07.07.2026 22:00
Bude ještě Felix koukat, Nolda si vybírá slabší chvilku
Reagovat
pantera1
07.07.2026 22:00
Kousat
Reagovat
PTP
07.07.2026 22:12
Napřed bude chvíli kousat a pak bude dlouho koukat.
Reagovat
Patik
07.07.2026 22:02
Tak toto bol vyložene odflaknuty gem..príde mi to akoby si myslel že kontroluje zápas a môže si už dovolovat..aby ho to ešte nemrzelo.
Reagovat
pantera1
07.07.2026 22:10
No mohlo by se stát, že se Ožér vzpamatuje a bude zle. No snad to dobře dopadne, všichni chtějí SinnDjoko mač .
Reagovat
Patik
07.07.2026 22:22
Aj chcem aj nechcem.
Reagovat
pantera1
07.07.2026 21:53
Děkuji za živák Jakube . Nole přepl na vyšší otáčky a jede bomby
Reagovat
Patik
07.07.2026 21:57
páčia sa mi tieto live témy..
Reagovat
Carmelo
07.07.2026 21:52
Nevím, proč se Dzojk tak obával brzkému zatažení střechy po druhém setu, když je v hale daleko lepší hráč.
Asi se nudil a chtěl si pokecat s babičkou.
Reagovat
Patik
07.07.2026 21:53
A pritom Felix je tuším najlepši hrac v hale.
Reagovat
PTP
07.07.2026 21:50
A ve čtvrtým Novak utahuje šrouby hned od začátku.
Reagovat
pantera1
07.07.2026 21:54
Pořád je fantastickej navzdory věku
Reagovat
PTP
07.07.2026 22:03
To ty doufám taky.
Reagovat
pantera1
07.07.2026 22:08
To si piš .
Reagovat
Random33
07.07.2026 22:04
Roger uz v tomhle veku hral posledni W.
Reagovat
com
07.07.2026 21:50
nechci slagr Mastičkáře - Djoka.. Nemel bych komu fandit
Reagovat
pantera1
07.07.2026 22:03
Sklapni a běž spát! Večerka ti běží.
Reagovat
frenkie57
07.07.2026 22:42
Téda, to je stěr. A com ani nepípl a šel na kutě.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist