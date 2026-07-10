ŽIVĚ: Djokovič vyřešil v bitvě se Sinnerem první problém, první set je otevřený
Sinner - Djokovič, hraje se 1. set
V třicetistupňovém vedru si Djokovič i Sinner počínali na úvodním podání bezchybně a ztratili jediný fiftýn. V prvních minutách se hrály velmi krátké výměny, když se oba tenisté mohli spolehnout na výborný první servis, kterým získávali snadné body. V páté hře přestalo srbské legendě fungovat první podání a Ital toho okamžitě využil. Dostal se k první brejkbolové možnosti, Djokovič ji ale odvrátil vítězným bekhendem po lajně, soupeře do trháku nepustil a vedl 3:2.
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Pro štěstí od Madpnny, tenkrát byla ještě kost .
https://youtu.be/VlbaJA7aO9M?is=ifFFX4EIhs1QgicC