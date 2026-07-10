ŽIVĚ: Djokovič vyřešil v bitvě se Sinnerem první problém, první set je otevřený

DNES, 17:15
Aktuality 9
WIMBLEDON - Předčasné finále. Tak je mnohými experty i fanoušky nazýván semifinále wimbledonský duel mezi úřadující světovou jedničkou Jannikem Sinnerem a čtyřiadvacetinásobným grandslamovým šampionem Novakem Djokovičem. Jak souboj tenisových superstar dopadne, sledujte v podrobné reportáži na TenisPortálu.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Sinner Jannik
Jannik Sinner a Novak Djokovič si zahrají o wimbledonské finále (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Sinner - Djokovič, hraje se 1. set

V třicetistupňovém vedru si Djokovič i Sinner počínali na úvodním podání bezchybně a ztratili jediný fiftýn. V prvních minutách se hrály velmi krátké výměny, když se oba tenisté mohli spolehnout na výborný první servis, kterým získávali snadné body. V páté hře přestalo srbské legendě fungovat první podání a Ital toho okamžitě využil. Dostal se k první brejkbolové možnosti, Djokovič ji ale odvrátil vítězným bekhendem po lajně, soupeře do trháku nepustil a vedl 3:2.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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QacO
10.07.2026 17:36
Djoko poooooóód
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com
10.07.2026 17:34
oba sou Ale radsi at vyhraje mensi takze Sinner
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pantera1
10.07.2026 17:26
Nole za chvíli hraješ v zápase Dnes neumírej, vem si to k srdci. Gustav Graves a jeho konfliktní rakety budou extrémně nebezpeční, věřím že nakonec zvítězíš v tuhém boji. Zlom vaz smile

Pro štěstí od Madpnny, tenkrát byla ještě kost .

https://youtu.be/VlbaJA7aO9M?is=ifFFX4EIhs1QgicC
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Saulnier
10.07.2026 17:28
Cahill vyzerá trochu nervózne a Vagnozzi má slnečné okuliare, možno príprava očí pre plač
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pantera1
10.07.2026 17:38
Začátek neuvidím, ale bude to zřejmě dlouhá stopáž, takže druhou půlku stihnu . Mám klasický nervy .
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Saulnier
10.07.2026 17:39
bude dobre, dnes mám z Noleho víťazný pocit
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Saulnier
10.07.2026 17:22
ideme z kopca, držme si šiltovky
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com
10.07.2026 17:35
já mám čepičku
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Saulnier
10.07.2026 17:36
tak nebude žiadny kopec
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