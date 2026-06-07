ŽIVĚ: Drama pokračuje. Zverev získal třetí set, ve čtvrtém se odehrává vyrovnaný boj

DNES, 15:20
Aktuality 109
FRENCH OPEN - Německého tenistu a třetího hráče světa Alexandera Zvereva dělí po semifinálovém vyřazení Jakuba Menšíka už počtvrté v kariéře jediné vítězství od premiérového grandslamového titulu. Ve finále Roland Garros se v neděli na pařížské antuce utká s desátým nasazeným Italem Flaviem Cobollim. Duel začne na hlavním kurtu Philippea Chatriera v cca 15:30, utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Cobolli Flavio
Alexander Zverev během finálového zápasu s Flaviem Cobollim (@ Dimitar DILKOFF / AFP / AFP / Profimedia)

Cobolli - Zverev 1:6, 6:4, 4:6, hraje se 4. set

Cobolli vstoupil do svého premiérového grandslamového finále velmi nervózně. Díky dvojchybě a dvěma nevynuceným chybám musel hned v úvodním gamu čelit stavu 15:40. S oběma hrozbami si poradil, s třetí ale o chvíli později ne a po osmiminutové hře přišel hned o své úvodní podání. Zverev vzápětí brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 2:0. Ital poté setřepal úvodní nervozitu a získal svůj úvodní game. Na podání trojnásobného grandslamového finalisty ale stále nemohl najít zbraň a prohrával 1:3.

Cobolli se snažil svého soupeře zatlačit. Jeho hru však provázela řada nevynucených chyb, nemohl se spolehnout ani na svůj jinak výborný forhend. V páté hře znovu přišel o servis a o výsledku úvodního dějství se zdálo být rozhodnuto.Světová trojka už nedala svému soupeři v úvodním setu naprosto žádnou šanci a získala ho za 35 minut jednoznačně 6:1.

Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný souboj. Do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. To platilo až do sedmé hry, kdy se o Zverevovo podání rozpoutala obrovská bitva. Německý tenista první brejkbol odvrátil, na druhý ale už nestačil a poprvé v utkání přišel o servis. Daviscupový šampion působil v této fázi zápasu na dvorci mnohem živějším dojmem, mohl se opřít o do té doby nejistý forhend a naopak využíval přibývajících nevynucených chyb soupeře.

Aktivně hrající Cobolli s drobnými problémy brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 5:3. Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný souboj. Do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. To platilo až do sedmé hry, kdy se o Zverevovo podání rozpoutala obrovská bitva. Německý tenista první brejkbol odvrátil, na druhý ale už nestačil a poprvé v utkání přišel o servis.

Daviscupový šampion působil v této fázi zápasu na dvorci mnohem živějším dojmem, mohl se opřít o do té doby nejistý forhend a naopak využíval přibývajících nevynucených chyb soupeře. Aktivně hrající Cobolli s drobnými problémy brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 5:3. Rodák z Florencie si už dobře rozehrané druhé dějství ujít nenechal, získal ho poměrem 6:4 a srovnal na 1:1.

Ve třetím setu se do prvních problémů dostal v čtvrté hře Cobolli, který při svém podání ztrácel už 15:40. Ital však neznervózněl, agresivní hrou veškeré nebezpečí odvrátil a srovnal na 2:2. Zverev se mohl dle očekávání opřít o výborný servis, na rozdíl od úvodní sady už ale ve výměnách neměl nad svým soupeřem navrch.

Cobolli využíval každou příležitost k útoku a i on nedával rivalovi žádnou šanci na další případný brejk. Po osmi hrách tak byl stav vyrovnaný – 4:4. Třetí set tak přinesl nečekané rozuzlení v desáté hře při Zverevově vedení 5:4. Cobolli na svém servisu vedl 30:0, poté se však dopustil několika jednodušších chyb, ztratil čtyři výměny v řadě a o třetí dějství tak přišel v poměru 4:6.

Světová čtrnáctka ale pochopení pro záměry favorita neměla. V úvodních dvou gamech čtvrtého setu přenechal Cobolli rodákovi z Hamburku pouhé dva body a velmi rychle se ujal vedení 2:0. Zverev se po úvodním zaváhání vrátil ke svému standardu na servisu, stále však nemohl najít zbraň na uvolněně hrajícího Itala a prohrával 2:3. To ale platilo jen do šesté hry. Cobolli se na svém podán dostal do stavu 0:40, skóre sice dokázal dorovnat, platné mu to ale nebylo. Zbytečnými chybami se poprvé v setu připravil o podání a bylo vyrovnáno – 3:3.

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Komentáře

109
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:56
Kdyby do toho Saša víc řezal, tak to Ital nestojí...
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:52
Jak se zisk titulu blíží, tak Zvíře víc tuhne. Slušně odevzdaný první game...
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Patik
07.06.2026 17:50
Tak Coboli už musí...Zverev má výhodu že každý set začína na servise a ešte môže set stratiť ale nato nech sa nespolieha treba nekompromisne ukončiť zápas.
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Patik
07.06.2026 17:53
Ach ten Sasha to je ementál..čo by mal mať momentum a vietor v plachtach odpáli si servis hneď v prvom geme školackymi chybami.
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farr
07.06.2026 17:57
Ale je to pochopitelné. Dělá to mraky hráčů a ještě i víc hráček. Po vypjaté úspěšné koncovce ta koncentrace prostě uteče, ale je to mentalařinka to je jasný.
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Patik
07.06.2026 17:59
Viem že sa to deje ale nikdy nerozumiem prečo..
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farr
07.06.2026 17:47
Tak snad už to zlomil a 4. set nebude zas vymýšlet jako v 2. Čobolák pěkný sympatický výkon , ale bez 1. servisu to nepůjde a ten poslední gem vyloženě odevzdal po Menšíkovsku.
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farr
07.06.2026 17:53
Ale jo zase si povymejšlí. Šaša ucítil reálnou šanci, že už by to zlomil a hned odevzdal. To je klasik mentaaaaaal jaaj...
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:54
A Zvíře zas po Menšíkovsku první game

Zvíře chce zřejmě divákům vynahradit to neodehrané SF.
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farr
07.06.2026 17:58
JoJo Vypadá to tak.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:46
to byl hodně bezmyšlenkovitý setball od Cobolliho Ale děkujeme.
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pantera1
07.06.2026 17:45
Vypadá to na vyrovnanej boj , Sašo nahoď jističe a Makaróna usmaž
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:47
to se pak ze sporáku hrozně blbě škrábe
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pantera1
07.06.2026 18:07
Jsem chtěla čtyři sety, abych nebyla nenažraná a vypadá to asi na pětiseťák . Jestli to Saša nedá,tak může jít akorát do p.......
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:10
to bysme mu tu scénku všichni poslali na IG
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PTP
07.06.2026 18:11
Za trest bude muset sníst ten nejcukrovatější dortík z cukrárny.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:16
nejedl jsem snad nic sladšího než anglický vánoční puding, co vlastně není puding
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HankMoody2
07.06.2026 17:44
Zverev je herně úplně jinde. Stačí když hraje na 50% a Cobolli nemá žádnou šanci.
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Patik
07.06.2026 17:22
Ak toto Zverev nevyhrá tak na grandslamy už ani nemusí chodiť a to myslím reálne bez srandy..na druhej strane ale je určite ťažké hrať v pozícii favorita ktorý po niekoľkých pokusoch ešte nezískal GS..ako dal Cobolimu pricuchnut k šanci..ten to okamžite poňal razantne a orgazmicky a je vidieť že chce hneď zožať slávu aj z iného turnaja ako challenger.
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Pe3k_
07.06.2026 17:29
Menšík na to čumí a je pořádně nasraný, jak slabý výkon stačí na Zvereva. Je to o hlavě a tu má Zverev slabou jak čaj. Divím se kolik toho vyhrál s takovou mentalitou. První polovina RG byla velice zajímavá, ale konec tragický.
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tenisman1233
07.06.2026 17:32
Zverev funguje na ,,falešném " sebevědomí-když jde do tuhého tak si vůbec nevěří,když hraje 1.kolo tak si věří proti komukoliv.
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tenisman1233
07.06.2026 17:36
Jak říkám, jestli ten GS dnes nezíská tak je to ,,šašek".
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tenisman1233
07.06.2026 17:53
Saša ztratil 1.gem 4.setu
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Djokovicking
07.06.2026 17:34
Myslím že kdyby mu nedaroval na začátku 4. setu ten break tak by ho dostal pod tlak ještě víc
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Georgino
07.06.2026 17:38
Jak - slabý výkon?
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Pe3k_
07.06.2026 17:45
Coboli by s takovým výkonem proti hráčům typu Sinner, Alkaraz, Djokovic, Nadal uhrál tak 2 gemy.
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Patik
07.06.2026 17:48
To dnes asi aj Zverev.
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Pe3k_
07.06.2026 17:51
Súhlas, hraje zle, vsadil bych si, že to projede v 5 setech.
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HankMoody2
07.06.2026 17:15
Zverev snad nemohl dostat snadnějšího soupeře do finále, to je grandslam naprosto zadarmo.
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tenisman1233
07.06.2026 17:16
Mohl mít Arnaldiho,to je mnohem lehčí soupeř.
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Georgino
07.06.2026 17:19
Zdá se ti ten průběh, že to má zadarmo? Mně teda ne.
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Pe3k_
07.06.2026 17:24
Zverev na to nemá. Před měsícem říkal, že je na stejné úrovni s Alkáčem a Djokovicem Mentálně je tak na úrovni wta.
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Patik
07.06.2026 17:37
A s WTA mindsetom vyhral dvakrát turnaj majstrov a olympijske zlato cez tých najlepších čo je zvláštne.
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Pe3k_
07.06.2026 17:40
Taky o tom uvažuju, asi je prostě nervozní jenom na grandslamech.
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Patik
07.06.2026 17:47
Myslím si že je tam určite minimálne nejaký blok z veľkosti a dôležitosti turnaja ktorý ho svazuje a každá ďalšia porážka vo finále ho láme niekde v hlave preto je podľa mňa tento grandslam mimoriadne dôležitý skrz sebavedomie a jeho budúcnosť kariéry...potrebuje aby mu padol kameň zo srdca že už aj on ma po všetkých tých rokoch kariéry na konte grandslam.
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Marduch
07.06.2026 18:00
Ten jeden TM byl pres Djokovice v obdobi, kdy Djoka vic nez vyhry bavilo rozdavani lasky nadejnym spratelenym kolegum:)
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Patik
07.06.2026 18:11
Ale stále potrebuješ postúpiť zo skupiny zo semi a všetko cez top hráčov a nakonci čaká Djokovič ktorý ho predtým porazil v skupine a aj keď Djokovič rozdával srdiečka stále sa do toho finále musel s niečím dostať..nebolo to úplne jednoduché.
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Pavol
07.06.2026 17:12
Zverev už má problém. Coboli sa zlepšuje. Kedy keď nie teraz.
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Georgino
07.06.2026 17:06
Tohle na tenise miluju, jak stačí dva tři míče a ten druhý se dostane na vlnu. Flavio najednou výbornej, vyrovná.
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Marduch
07.06.2026 17:07
Hlavne brejk v Tildenove gamu, ten Tildenuv game:))
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:14
break mi přijde důležitější na 5:4
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Marduch
07.06.2026 17:57
Musel jsem:))
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 18:04
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Georgino
07.06.2026 17:16
Bylo to jako catch the wave u surfařů, ale teď musí chytnout nějakou další vlnu.
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com
07.06.2026 17:04
Už sem tu Sašenko, jedeeeeem smile A on projede akorat set
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hanz
07.06.2026 17:08
Ty se, comčo, radši mazej učit na pololetky... nebo ještě prolítneš... tenYs přenech jinejm, zkušenejm
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:15
učit se na prázdniny?
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com
07.06.2026 17:35
jo to neví, že ted se už jezdí po vejletech
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:38
jasně, svačiny a pláštěnky sebou!
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com
07.06.2026 18:12
řízek mezi chleby a ponožky do sandálů smilesmile
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Liverpool22
07.06.2026 17:02
Mirra s mamkou v hledišti - komu asi fandí smile
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Georgino
07.06.2026 17:01
Tohle na tenise miluju, jak stačí dva tři míče a ten druhý se dostane na vlnu. Slavio najednou výbornej, vyrovná.
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Kreuz
07.06.2026 16:54
Koho volíš, Losnu nebo Mažňáka?
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Blondie
07.06.2026 16:45
Takovy ten moment, kdy zjistis, ze vlastne ten 1 GS Zverevovi prejes XD

Go, Sasho.
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PTP
07.06.2026 16:44
Flavio se začal šprajcovat a Italové, co už přišli z kostela, mu fandí.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:06
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Pe3k_
07.06.2026 16:43
Zverev se posral, Ital vyhraje gs tím, že vrací do kurtu a čeká až soupeř zkazí. V semifinále vůbec hrát nemusel
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hanz
07.06.2026 16:39
Tady máme názorný příklad, že Sašena obvykle vykape na soupeřích... přepne mu v palici a vyhází ÍZY míče i s dobrým servem...
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PTP
07.06.2026 16:30
Panatta vypadá zádumčivě...
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pantera1
07.06.2026 16:34
Fanděte, aji za mě, bohužel se nemůžu dívat, kulturní rodinný program . Ale zatím to vypadá, že Saša jede .
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PTP
07.06.2026 16:35
Nějaká Ivetka?
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pantera1
07.06.2026 16:38
Teď se nechytám?
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PTP
07.06.2026 16:42
Ivetka má dneska svátek, tak jsem myslel, že rodinná oslava, ale to bude asi něco většího, že se to nedá vyměnit za tenis.
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pantera1
07.06.2026 16:46
To bys neuhodl co jde dnes dělala, byla jsem krutě odtažena od tenisu . Ale můžeš hádat .
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PTP
07.06.2026 16:59
Svatba, pohřeb, obřízka,... ?
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pantera1
07.06.2026 17:43
Ty obřízko . Seš šplhoun. Goťťáka jsi na mě vytáhl na udobřenou
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PTP
07.06.2026 18:15
Líbil se ti? Mně moc. Co jsem měl vytáhnout na takový hezký vyjádření?
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:10
krutě odtažená, pevně svázaná pantera
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pantera1
07.06.2026 17:41
skoro, hele jezdila jsem drezíně . Prvně jsem hrozně prskala, kterej výkuk to vymyslel, ale byla to pecka. Jak z Menzlova filmu po kolejích lesičkem, louky, koníci no romantika, zastavil se čas na chvíli . Šlapeš jako na kole. .
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Otmar
07.06.2026 17:47
Kruci, to musí být docela fajn, ne? Pokud je trochu slušné okolí, tak to musí být zajímavé. Nebo jsem naletěl a je to sranda?
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pantera1
07.06.2026 18:02
Ne není. Ratíškovice, zarezervuješ si a můžeš vyrazit. Je to fakt pecka. celou cestu jsme zpívali, takový ty songy Nestůj a pojď a podobně . Není tam signál. Takže se opravdu na chvíli zastavil čas.
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PTP
07.06.2026 18:17
A pak jste pumpovali do sta?
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:50
to zní dobře! Hlavně že vám neposlali naproti rychlík
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pantera1
07.06.2026 18:04
Stará vyřazená kolejnice, krásná krajina. A pak hurá na něco dobrýho, jako jezdit to denně, mám zadek a stehna jako Gauffka .
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:16
už přinesl na stadion sirky?
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Patik
07.06.2026 16:06
No..tam je asi priepastný rozdiel tu asi nieje o čom.. je vidieť že Coboli sem len nejak zablúdil..Zverev môže hrať aj podpriemer a Coboli mu získa grandslam.
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hanz
07.06.2026 16:40
Nebo mu ho labil Sašena přenechá...
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Patik
07.06.2026 16:46
Vyzerá že ho niečo trápi volaka menšia zdravotná komplikácia..zatvaril sa kyslo a potom odišiel herné.
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QacO
07.06.2026 15:53
Prajem Zverevovy
Aspoň jeden GS si zaslúži...
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Liverpool22
07.06.2026 15:56
mám to stejně - přeju mu to hlavně kvůli tomu zranění co tady na RG utrpěl v zápase s Nadalem.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 16:18
a i Tátovi s Mišou, oba mi přijdou být fajn. Pamatuju si, že tátu jsem na turnajích snesl jako jedinýho rusáka.
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jeronym
07.06.2026 15:30
Sedi tam Adriano Panatta.. jestli si pamatuje na 2.cerven 1976, kdy mu neznamy Pavel Hutka v 1. kole radne zatopil ? Ital musel odvracet mecbol v patem sete, aby nakonec vyhral 2-6, 6-2, 6-2, 0-6, 12-10... a pak vyhral i cely turnaj...
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PTP
07.06.2026 15:34
Já jsem kdysi sledoval v Plzni zápas Pavla Huťky s Pavlem Složilem o mistra ČR. Bylo tam asi 10 diváků, Složil smrkal do ručníku, což si pamatuju dodnes.
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jeronym
07.06.2026 15:44
Ja jsem Hutku myslim videl ve Stromovce na Sparte... Pro pametniky dodam, ze pred 50 lety jsme v cervnu vyhrali ME ve fotbale, a osobne ocekavam, ze na oslavu nas tym priveze z Ameriky trofej mistru sveta...
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Georgino
07.06.2026 16:15
Tak čekej, čekej,
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 16:20
myslím, že je to skoro tutovka
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Liverpool22
07.06.2026 15:53
A ve 3. kole vykostil 3:0 Hřebce. Jinak jméno Panatta si pamatuji hlavně z DC 1980 - nad Šmídem vedl 0:2 na sety, ale nakonec prohrál 3:2 a podobný obrat v deblu Panatta vedl s parťákem 1:2, ale nakonec 3:2 pro Lendla a Šmída. No a pak radost a první mísa pro ČSSR - pamatuju si to však hodně matně, byl jsem prcek a díval jsem se na černobílé TV smile
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jeronym
07.06.2026 16:07
Na tom finale jsem dokonce byl, ve Sportovni hale, sedel jsem az v posledni rade nahore... Smid byl navic den pred tim dost nemocny, ale narval se Acylpirinem a Panattu heroicky porazil..
Pro zajimavost, Panatta je jediny hrac, ktery dokazal porazit Borga na Roland Garros, a to hned dvakrat - Borg sehral na RG 51 zapasu, 49 vyher a dve porazky s Panattou.
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Liverpool22
07.06.2026 16:14
Jo, jo tuším, že právě v tom roce 1976, kdy Panatta vyhrál porazil i Borga. Koukal jsem na yotube a zápas Šmída s Panattou tam je možná celý. Tady je dokument v češtině cca 15min. https://www.youtube.com/watch?v=QitnMgrzgpU
Jinak v DC 1980 bylo klíčové semíčko s Argentinou, kde Lendl udělal 3 body a porazil Vilase a Clerce - těm jsem taky fandil - hlavně Vilasovi.
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jeronym
07.06.2026 16:47
Presne tak, bylo to v Buenos Aires a Lendl porazil Vilase 7:5, 8:6, 9:7
Vilas byl takovy argentinsky Borg.. mimochodem, kdyz vyhral RG 1977, bylo to trochu jako Zverev letos... Borg a Connors totiz nemohli hrat, kvuli nejakym sporum profesionalnich organizaci.. a Vilas toho pekne vyuzil
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Liverpool22
07.06.2026 17:00
Vilas vypadal jak indián - dlouhé vlasy, čelenka.......Borg to samé. Podobné retro čelenky teď nosí Kuba smile jen dlouhé vlasy nemá
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jeronym
07.06.2026 17:21
Ta Kubova je trochu jina, spis ve stylu US basketball.. Jinak ale v Argentine na tom DC atmosfera byla drsna, jak na fotbale, nemluve o hruzostrasne Paraguay, kde nasi nakonec prohrali, Smid s Peccim v 5 setech...
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Liverpool22
07.06.2026 17:32
S Kubou jsem si dělal legraci smile
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 16:21
ten Borg
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jeronym
07.06.2026 16:48
A ten Tomas Smid!
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:28
samozřejmě Prý byl nachcípaný fakt fest. V nějakém dokumentu myslím popisovali, jak mu bylo blbě i během toho zápasu. Prostě velký srdíčko a bojovník (podobnými vlastnostmi se mi hned vybaví v hokeji R. Reichel). A miloval jsem ten jeho servis-volej, legendární náběhy a čopy. Proto jsem pak měl rád Feliciana Lopeze, samozřejmě kromě Rogera.
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PTP
07.06.2026 17:30
Dal si předtím k večeři filé a blil celou noc.
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:40
to je nápad, dát si smradlavou rybu. Skipoy by mohl vyprávět
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Tomas_Smid_fan
07.06.2026 17:41
Skippy
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Georgino
07.06.2026 16:17
Ten parťák byl Barazzuti?
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darek.vrana
07.06.2026 16:22
V deblu Bertolucci, Barazzutti hrál singla.
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Georgino
07.06.2026 16:25
A jó! Už je to nějakej pátek, no
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darek.vrana
07.06.2026 16:57
Já to ale nezažil.
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PTP
07.06.2026 17:02
Ty si zrovna seděl, co?
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Liverpool22
07.06.2026 17:04
smile "von" byl ještě asi na houbách
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com
07.06.2026 17:05
spíš byl ještě spermie
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Georgino
07.06.2026 17:14
Barazzutti hrál s Penattou v Davis cupu, možná že spolu vyhráli nějaký ten turnaj, ale jeho jméno do debla mám spojeno spíš se Zugarellim.
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Liverpool22
07.06.2026 17:24
Ano - Barazzutti hrál debla se Zugarellim, ale jediný titul v deblu získal s Panattou.
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Liverpool22
07.06.2026 16:26
smile
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