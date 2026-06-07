ŽIVĚ: Drama pokračuje. Zverev získal třetí set, ve čtvrtém se odehrává vyrovnaný boj
Cobolli - Zverev 1:6, 6:4, 4:6, hraje se 4. set
Cobolli vstoupil do svého premiérového grandslamového finále velmi nervózně. Díky dvojchybě a dvěma nevynuceným chybám musel hned v úvodním gamu čelit stavu 15:40. S oběma hrozbami si poradil, s třetí ale o chvíli později ne a po osmiminutové hře přišel hned o své úvodní podání. Zverev vzápětí brejk bez problémů potvrdil a šel do vedení 2:0. Ital poté setřepal úvodní nervozitu a získal svůj úvodní game. Na podání trojnásobného grandslamového finalisty ale stále nemohl najít zbraň a prohrával 1:3.
Cobolli se snažil svého soupeře zatlačit. Jeho hru však provázela řada nevynucených chyb, nemohl se spolehnout ani na svůj jinak výborný forhend. V páté hře znovu přišel o servis a o výsledku úvodního dějství se zdálo být rozhodnuto.Světová trojka už nedala svému soupeři v úvodním setu naprosto žádnou šanci a získala ho za 35 minut jednoznačně 6:1.
Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný souboj. Do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. To platilo až do sedmé hry, kdy se o Zverevovo podání rozpoutala obrovská bitva. Německý tenista první brejkbol odvrátil, na druhý ale už nestačil a poprvé v utkání přišel o servis. Daviscupový šampion působil v této fázi zápasu na dvorci mnohem živějším dojmem, mohl se opřít o do té doby nejistý forhend a naopak využíval přibývajících nevynucených chyb soupeře.
Aktivně hrající Cobolli s drobnými problémy brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 5:3. Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával naprosto vyrovnaný souboj. Do stavu 3:3 si oba tenisté bez problémů drželi svá podání. To platilo až do sedmé hry, kdy se o Zverevovo podání rozpoutala obrovská bitva. Německý tenista první brejkbol odvrátil, na druhý ale už nestačil a poprvé v utkání přišel o servis.
Daviscupový šampion působil v této fázi zápasu na dvorci mnohem živějším dojmem, mohl se opřít o do té doby nejistý forhend a naopak využíval přibývajících nevynucených chyb soupeře. Aktivně hrající Cobolli s drobnými problémy brejk potvrdil a dostal se do nadějného vedení 5:3. Rodák z Florencie si už dobře rozehrané druhé dějství ujít nenechal, získal ho poměrem 6:4 a srovnal na 1:1.
Ve třetím setu se do prvních problémů dostal v čtvrté hře Cobolli, který při svém podání ztrácel už 15:40. Ital však neznervózněl, agresivní hrou veškeré nebezpečí odvrátil a srovnal na 2:2. Zverev se mohl dle očekávání opřít o výborný servis, na rozdíl od úvodní sady už ale ve výměnách neměl nad svým soupeřem navrch.
Cobolli využíval každou příležitost k útoku a i on nedával rivalovi žádnou šanci na další případný brejk. Po osmi hrách tak byl stav vyrovnaný – 4:4. Třetí set tak přinesl nečekané rozuzlení v desáté hře při Zverevově vedení 5:4. Cobolli na svém servisu vedl 30:0, poté se však dopustil několika jednodušších chyb, ztratil čtyři výměny v řadě a o třetí dějství tak přišel v poměru 4:6.
Světová čtrnáctka ale pochopení pro záměry favorita neměla. V úvodních dvou gamech čtvrtého setu přenechal Cobolli rodákovi z Hamburku pouhé dva body a velmi rychle se ujal vedení 2:0. Zverev se po úvodním zaváhání vrátil ke svému standardu na servisu, stále však nemohl najít zbraň na uvolněně hrajícího Itala a prohrával 2:3. To ale platilo jen do šesté hry. Cobolli se na svém podán dostal do stavu 0:40, skóre sice dokázal dorovnat, platné mu to ale nebylo. Zbytečnými chybami se poprvé v setu připravil o podání a bylo vyrovnáno – 3:3.
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Zvíře chce zřejmě divákům vynahradit to neodehrané SF.
Go, Sasho.
Aspoň jeden GS si zaslúži...
Pro zajimavost, Panatta je jediny hrac, ktery dokazal porazit Borga na Roland Garros, a to hned dvakrat - Borg sehral na RG 51 zapasu, 49 vyher a dve porazky s Panattou.
Jinak v DC 1980 bylo klíčové semíčko s Argentinou, kde Lendl udělal 3 body a porazil Vilase a Clerce - těm jsem taky fandil - hlavně Vilasovi.
Vilas byl takovy argentinsky Borg.. mimochodem, kdyz vyhral RG 1977, bylo to trochu jako Zverev letos... Borg a Connors totiz nemohli hrat, kvuli nejakym sporum profesionalnich organizaci.. a Vilas toho pekne vyuzil