ŽIVĚ: Drama vrcholí. První sadu mezi Bouzkovou a Siniakovou rozhoduje tie-break
Bouzková – Siniaková, hraje se 1. set
Do zápasu vstoupila na podání Siniaková, hned v úvodním gamu se ale dostala do velkých problémů. První brejkbol odvrátila, druhý však už Bouzková proměnila a šla dovedení. Ani rodačce z Prahy se ale nedařilo, brejk potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno. Nervózní duel z obou stran pokračoval dalším ztraceným podáním deblové světové jedničky. Až poté se Bouzkové povedlo potvrdit vlastní servis a šla do vedení 3:1.
Úvod utkání v poměrně chladném počasí nepřinesl příliš kvalitní tenis, obě hráčky se dopouštěly řady nevynucených chyb a marně hledaly rytmus. Až poté si Siniaková poprvé podržela podání a snížila na rozdíl jediného gamu. Při výměně stran si však vyžádala na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala jejímu levému koleni. Siniaková se snažila co nejvíce zkracovat výměny, stále si ale nedokázala pomoci na podání. Nadále ji ale trápily zdravotní problémy. Za stavu 4:3 pro Bouzkovou se znovu nechala ošetřovat.
V osmé hře ale odehrála starší z obou tenistek jednoznačně nejlepší game utkání. Agresivní hrou Bouzkovou zatlačila do defenzivy, prolomila jí podání a srovnala na 4:4. Následně na svém podání odvrátila tři brejkboly a poprvé v zápase šla do vedení. Bouzková bez problémů dorovnala a po hodině a třech minutách svítil na ukazateli skóre stav 5:5. Závěrečné dva gamy patřily returnujícím hráčkám, o výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Štrasburku
