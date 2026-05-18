ŽIVĚ: Drama vrcholí. První sadu mezi Bouzkovou a Siniakovou rozhoduje tie-break

DNES, 17:30
Aktuality 21
WTA ŠTRASBURK - Hned první kolo turnaje ve Štrasburku nabízí českým fanouškům velmi zajímavou podívanou, kdy los svedl k vzájemnému souboji Marii Bouzkovou a Kateřinu Siniakovou. Vítězka duelu si zahraje o postup do čtvrtfinále s Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od cca 17:30.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Bouzková Marie
Kateřina Siniaková v boji o postup do druhého kola (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bouzková – Siniaková, hraje se 1. set

Do zápasu vstoupila na podání Siniaková, hned v úvodním gamu se ale dostala do velkých problémů. První brejkbol odvrátila, druhý však už Bouzková proměnila a šla dovedení. Ani rodačce z Prahy se ale nedařilo, brejk potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno. Nervózní duel z obou stran pokračoval dalším ztraceným podáním deblové světové jedničky. Až poté se Bouzkové povedlo potvrdit vlastní servis a šla do vedení 3:1.

Úvod utkání v poměrně chladném počasí nepřinesl příliš kvalitní tenis, obě hráčky se dopouštěly řady nevynucených chyb a marně hledaly rytmus. Až poté si Siniaková poprvé podržela podání a snížila na rozdíl jediného gamu. Při výměně stran si však vyžádala na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala jejímu levému koleni. Siniaková se snažila co nejvíce zkracovat výměny, stále si ale nedokázala pomoci na podání. Nadále ji ale trápily zdravotní problémy. Za stavu 4:3 pro Bouzkovou se znovu nechala ošetřovat.

V osmé hře ale odehrála starší z obou tenistek jednoznačně nejlepší game utkání. Agresivní hrou Bouzkovou zatlačila do defenzivy, prolomila jí podání a srovnala na 4:4. Následně na svém podání odvrátila tři brejkboly a poprvé v zápase šla do vedení. Bouzková bez problémů dorovnala a po hodině a třech minutách svítil na ukazateli skóre stav 5:5. Závěrečné dva gamy patřily returnujícím hráčkám, o výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Štrasburku

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

21
Přidat komentář
zfloyd
18.05.2026 18:51
Marie je nasazená ale Kačenka má lepší kurs , jak je to mžné ??
Reagovat
subaru
18.05.2026 18:39
Absolutně nechápu s takovým zraněním. Aby se nepřiřadila k chroničkám.
Reagovat
misa
18.05.2026 18:35
Maruška prostě nemá sílu hrát a vůbec si nevěří. Každá výhra ve zbytku roku bude zázrak.
Reagovat
Mantra
18.05.2026 19:06
věčný pesimista
Reagovat
misa
18.05.2026 19:07
Marie po nedopodání setu překvapila získaným tiebreakem.
Reagovat
Mantra
18.05.2026 18:24
tohle ani nedohrají
Reagovat
misa
18.05.2026 18:18
Katka s masivně obvázanou nohou. I komentátor se diví, proč před FO vůbec hraje
Reagovat
misa
18.05.2026 18:23
dostala léky proti bolesti
Reagovat
zfloyd
18.05.2026 18:12
je tam asi zima obě jsou pěkně nabalený
Reagovat
The_Punisher
18.05.2026 18:36
Já jsem teď kousek od Darmstadtu (což není úplně daleko) a musím uznat, že kolem poledne bylo docela teplo, ale hodně se ochladilo ... Určitě pro holky nic příjemného ...
Reagovat
misa
18.05.2026 17:53
Maruška získá brejk a hned ztratí vlastní servis. U ní je to letos typické.
Reagovat
misa
18.05.2026 18:10
Marie vede 3-1, ale tváří se hrozně nešťastně, takhle by to být nemělo
Reagovat
Diabolique
18.05.2026 18:31
Marie se tvari hrozne nestastne i za stavu 6-0, 5-0.
Reagovat
zfloyd
18.05.2026 18:36
Reagovat
misa
18.05.2026 18:47
Letos je to horší než kdykoliv předtím :(
Reagovat
tenisman1233
18.05.2026 18:50
Marie se tak tváří i když vede.
Reagovat
com
18.05.2026 17:24
Fandím Kačence
Reagovat
Georgino
18.05.2026 17:49
I já
Reagovat
misa
18.05.2026 18:00
Komu fandím já není těžké uhodnout
Reagovat
PTP
18.05.2026 18:55
Dobrému tenisu.
Reagovat
zfloyd
18.05.2026 18:08
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist