ŽIVĚ: Skvěle! Vondroušová s Valentovou zvládly dramatický první set
Bencicová/Golubicová – Valentová/Vondroušová 6:7, hraje se 2. set
Do zápasu vstoupila na svém podání Bencicová a i přes drobné problémy ho dokázala udržet. Úvod naopak na servisu nevyšel českému páru. Valentová za stavu 30:30 spáchala dvě dvojchyby za sebou a domácí šly do vedení 2:0. Brejk však Švýcarky potvrdit nedokázaly, Golubicová o své podání přišla čistou hrou a český pár měl naději na rychlé vyrovnání.
Šanci však Češky nevyužily, ani Vondroušová servis neudržela, a Švýcarky šly opět do trháku. Nervózní první set z obou stran pokračoval. Brejk vzápětí nedokázala potvrdit ani Bencicová a Češky se opět dostaly na dostřel – 2:3. O první vyhrané podání hostujícího páru se vzápětí postarala Valentová a bylo vyrovnáno.
V následujících čtyřech hrách si už všechny aktérky své podání pohlídaly a první sada tak za stavu 5:5 směřovala do dramatické koncovky. Velmi důležitý moment přišel v jedenácté hře při podání Golubicové. Nejstarší z aktérek zápasu podruhé v zápase přišla o své podání, navíc během jedné z výměn ji Bencicová trefila do hlavy, a Češky měly možnost set dopodávat. To se ale nepovedlo, Vondroušová o servis přišla čistou hrou, a musel rozhodnout tie-break.
První minibreak přišel až za stavu 4:4 a Bencicová se o něj navíc postarala dvojchybou. A to českému páru stačilo. Valentová na svém podání nezaváhala a hostující dvojice šla po 49 minutách do vedení 1:0 na sety.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
