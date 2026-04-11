ŽIVĚ: Skvěle! Vondroušová s Valentovou zvládly dramatický první set

BILLIE JEAN KING CUP – Po pátečních dvouhrách o postup na finálový turnaj Billie Jean King Cupu mezi Švýcarskem a Českem je stav nerozhodný 1:1. O třetí bod se utkají za domácí tým Belinda Bencicová (29) s Viktorijí Golubicovou (33), za český celek nastoupí Markéta Vondroušová (26) a Tereza Valentová (19). Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na tenisportálu od 13:15.
Markéta Vondroušová během tréninku na BJKC (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Bencicová/Golubicová – Valentová/Vondroušová 6:7, hraje se 2. set

Do zápasu vstoupila na svém podání Bencicová a i přes drobné problémy ho dokázala udržet. Úvod naopak na servisu nevyšel českému páru. Valentová za stavu 30:30 spáchala dvě dvojchyby za sebou a domácí šly do vedení 2:0. Brejk však Švýcarky potvrdit nedokázaly, Golubicová o své podání přišla čistou hrou a český pár měl naději na rychlé vyrovnání.

Šanci však Češky nevyužily, ani Vondroušová servis neudržela, a Švýcarky šly opět do trháku. Nervózní první set z obou stran pokračoval. Brejk vzápětí nedokázala potvrdit ani Bencicová a Češky se opět dostaly na dostřel – 2:3. O první vyhrané podání hostujícího páru se vzápětí postarala Valentová a bylo vyrovnáno.

V následujících čtyřech hrách si už všechny aktérky své podání pohlídaly a první sada tak za stavu 5:5 směřovala do dramatické koncovky. Velmi důležitý moment přišel v jedenácté hře při podání Golubicové. Nejstarší z aktérek zápasu podruhé v zápase přišla o své podání, navíc během jedné z výměn ji Bencicová trefila do hlavy, a Češky měly možnost set dopodávat. To se ale nepovedlo, Vondroušová o servis přišla čistou hrou, a musel rozhodnout tie-break.

První minibreak přišel až za stavu 4:4 a Bencicová se o něj navíc postarala dvojchybou. A to českému páru stačilo. Valentová na svém podání nezaváhala a hostující dvojice šla po 49 minutách do vedení 1:0 na sety.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
aligo
11.04.2026 14:05
No ty naše holky dostávají kartáč!!! Přesně jak tady někteří "fanoušci" předpovídali hrůza co tam ta strašná Strýcová poslala!!!
Kapitan_Teplak
11.04.2026 14:08
Ty máš nějaký alternativní tenisportal ?
aligo
11.04.2026 14:09
No včera jak to tady všichni všechno hejtili?
Serpens
11.04.2026 14:05
Terka hraje dobře odzadu a Markéta to jistí na síti. Slabý servis Terky naštěstí nemá ve čtyhře takové důsledky jako v singlu. Když je Markéta vzadu a Terka vpředu, jsou značně zranitelné, hlavně volej Terky.
Kapitan_Teplak
11.04.2026 14:04
BB nám vyhrála TB
Oin
11.04.2026 13:58
Taky se vám předbíhá zvuk před obrazem?
chlebavevaju
11.04.2026 13:51
Ti hastroši a burani z Prostějova jsou za trest, akorát dělají ostudu.
aligo
11.04.2026 13:55
Ty tady taky
Kapitan_Teplak
11.04.2026 13:57
Ty trumpetky bych jim někam narval, kterého pitomce tohle napadlo
chlebavevaju
11.04.2026 13:59
Co trumpety, i ty jejich obleky jak na Mikuláše.
Kapitan_Teplak
11.04.2026 14:06
To je mi fuk, ale fakt lituji ty diváky tohle poslouchat x hodin.
subaru
11.04.2026 14:11
Minule jim vše zakázali do haly vzít, Švýcaři nebyli připravení.
subaru
11.04.2026 13:24
Havlíčková tam maká a pak hraje Valentová.
r176
11.04.2026 13:28
Ale pořád dostane víc než kdyby vyhrála itf 75
Astarin
11.04.2026 13:47
Je někde uveřejněné, kolik za to dostanou?
com
11.04.2026 13:22
hned brejk.. nic jinyho sem ani nečekal
r176
11.04.2026 13:09
Tak debl může jen překvapit ale bojím se že dostaneme čočku
Mantra
11.04.2026 13:14
bookies to viděli dokonce jako by byly favoritky naše
Kapitan_Teplak
11.04.2026 13:31
Já tedy viděl vyrovnané kurzy kolem 2, což za mě tedy taky neodpovídá.
Mantra
11.04.2026 13:36
já s nakloněním k nám - tedy obecně byly okolo vyrovnání, ale spíše stranily našim, (1.9 - 1.8 nebo tak nějak tam bylo) - jak píšeš divné, ale zatím hrají vyrovnaně.
Mantra
11.04.2026 13:37
2.3-1.6 teď - nechápu
Kapitan_Teplak
11.04.2026 13:01
Po čtyřhře hrajou jedničky ?
subaru
11.04.2026 13:23
Jo
com
11.04.2026 13:27
a pro anglický čtenáře

yes
Krisboy
11.04.2026 12:57
Ony začínají čtyřhrou??
tommr
11.04.2026 13:02
od letoška je změna formátu po vzoru DC ...
Mantra
11.04.2026 13:06
snaží se to dělat napínavý a udržet lidi až do konce - trapný pokus
Krisboy
11.04.2026 12:37
Tak Pupíku...pojď. Věřím ti! smile
Kapitan_Teplak
11.04.2026 12:41
Po včerejšku bych na to, že porazí BB nevsadil ani zlámanou grešli.
jih
11.04.2026 12:49
Jo, radši hoď např. 5000 na BB, to pomůže.
jih
11.04.2026 12:36
Chjo, tak si jdu aspoň vsadit!
Mantra
11.04.2026 12:40
na co?
jih
11.04.2026 12:46
Mantra
11.04.2026 12:34
na livesportu je zapsaná Havlíčková s Vonrou... tak jak?
chlebavevaju
11.04.2026 12:30
To bude rychta
Mantra
11.04.2026 12:26
sorry Baruno, ale i kdyby vyhrály...
