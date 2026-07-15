ŽIVĚ: Famózní Bejlek je set od čtvrtfinále! Proti hvězdičce po úvodních potížích dominuje
Taggerová – Bejlek 2:6, 1:1 / hraje se
Bejlek rozehrála souboj s nebezpečnou Taggerovou tím nejhorším možným způsobem. Hned v úvodní hře si prohrála ze stavu 30:0 servis a okamžitě se ocitla v manku brejku. Česká hráčka ovšem výborně zareagovala. Po dělovém vítězném úderu si vypracovala brejkbol a soupeřka jí ho pomohla proměnit chybou z forhendu. Následně se Bejlek podařil vynikající game na podání a vývoj otočila na 2:1.
Vzápětí zazářila Bejlek i na returnu. S pomocí agresivní hry donutila Taggerovou k chybám a hned na první ze dvou brejkbolů vytáhla fenomenální čop z hluboké obrany. Rakušanka ovšem ihned přidala na agresivitě a zaslouženě si vzala ztracený servis zpět. Bejlek se nicméně zase prezentovala útočnou a sebevědomou hrou na returnu a náskok brejku ihned obnovila. Taggerová si tak ani na třetí pokus nedokázala uhájit podání.
Tentokrát už se Bejlek po dalším boji podařilo brejk potvrdit. Češka se tak ocitla jeden game od zisku úvodního dějství. Set ukončila hned při první příležitosti na returnu a Taggerové ani počtvrté nedovolila vyhrát si servis.
Bejlek měla potíže na podání v úvodním gamu také ve druhé sadě, ovšem i díky skvěle trefeným servisům suverénně otočila stav 15:30 a tentokrát soupeřku do náskoku brejku nepustila. Vzápětí mohla Taggerovou definitivně zlomit. Rakouská naděje se však vyhrabala ze nepříznivého skóre 0:30, poprvé si uhájila podání a srovnala na 1:1.
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Bejlek sice výkonem neoslnila, ale roli favoritky v prvním kole v Aténách splnila a poradila si se slovenskou kvalifikantkou Viktórií Morvayovou. Nehledě na výsledek je teď pro českou tenistku každé vítězství velmi cenné, protože po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí je v nepříjemné krizi. V tomto období zapsala teprve pátou výhru.
Mnohem těžší výzva by ji měla čekat ve středečním osmifinále, kdy bude usilovat o první sérii dvou vítězství od zmíněného prvenství ve Spojených arabských emirátech. V souboji o čtvrtfinále změří síly s rakouskou hvězdičkou Taggerovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný zápas a šance jsou naprosto vyrovnané.
Sama Taggerová, která je bývalou juniorskou světovou trojkou a loni ovládla dívčí French Open, v poslední době bojuje se slabší formou. Do Atén přijela se šňůrou čtyř porážek, ovšem v řecké metropoli si suverénně poradila s Madison Siegovou i Marianne Argyrokastritiovou na úvod hlavní soutěže.
Komentáře
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Ale i kdyz jsem koukal na to jeji prvni spatny utkani kde rupla 1:6 0:6 s Gibson tak se mi hrozne libilo jak hrala. Skvely udery, zkousela vsechno mozny, dokonce sebrala Gibson podani. Az tak za stavu 1:4 kdyz zjistila ze se proti Gibson v te forme neda hrat, tak se na to vykaslala.
Snad jako jedina hracka krome pak Rybakiny.