ŽIVĚ: Famózní Menšík vede v bitvě talentů o dva sety! Ve třetím začal ztraceným servisem
Menšík – Fonseca 6:4, 6:3, 1:2 / hraje se
Kvůli počasí se muselo utkání rozehrát pod zataženou střechou. Oba aktéři měli velmi brzy naději dostat se k brejkbolu. Menšík ovšem stav 15:30 s přehledem vyřešil a pak zaúřadoval Fonseca, který ve třetím gamu aktivní hrou suverénně otočil manko 0:30. Český tenista musel zabrat i ve druhém gamu na servisu a po dvou shodách podání udržel.
První brejkbolové šance se objevily v pátém gamu a Menšík si po sérii povedených úderů a vyhozeném forhendu Brazilce vypracoval rovnou dvě šance v řadě. Úvodní hrozbu Fonseca nátlakovou hrou zlikvidoval, ale pak přišla další chyba z forhendu a brejk pro českého hráče. S potvrzením brejku neměl Menšík žádné potíže a konečně si poprvé bez komplikací uhájil servis.
Aktivní hrou trápil bezradného Fonsecu i nadále a hned vzápětí měl další brejkbolovou příležitost. Brazilský soupeř ale chladnokrevně srovnal na shodu, snížil nakonec na 3:4 a udržel se ve hře o první set. Menšík se ovšem nenechal vůbec rozhodit, pokračoval ve výborném výkonu ve všech směrech a náskok brejku si pohlídal až do konce prvního dějství.
Úvod druhého setu nebyl od Menšíka ideální. Český tenista začal víc kazit a naopak Fonseca svou výkonnost pozvedl. Jako první zahrozil na returnu Brazilec, když ve čtvrtém gamu vedl 30:0. Menšík si ale s nepříjemným stavem suverénně poradil a srovnal na 2:2.
Až do stavu 2:2 a 0:40 nezískal Menšík v této sadě ani jeden bod na returnu, ovšem dvojchyba Fonsecy odstartovala sérii tří získaných fiftýnů a Brazilec si game pořádně zkomplikoval. Vzápětí Menšík předvedl naprosto fantastickou obranu zakončenou luxusním prohozem a měl brejkbol. Na ten byl naopak aktivní a vítězným volejem si vypracoval náskok už o set a brejk.
Menšík ani v tomto setu nepřipustil ztrátu servisu a stejně jako v tom předchozím si náskok jednoho brejku zvládl pohlídat. Fonseca už vypadal hodně bezradně, jen marně hledal nějakou slabinu ve hře českého tenisty a prohrál si znovu podání. Po necelé hodině a půl tak prostějovského rodáka dělil jeden set od dalšího vylepšení osobního maxima na grandslamech.
Český tenista si hned úvodní game třetí sady zkomplikoval dvěma dvojchybami a pustil Brazilce na shodu. Ten si následně vybojoval premiérový brejkbol. V důležitý okamžik si ale Menšík pomohl servisem a první šanci soupeře odvrátil. Při druhém brejkbolu už ale Fonseca uspěl, když mu Čech pomohl další dvojchybou. První brejk Fonseca potvrdil čistou hrou a zvýšil na 2:0.
Ve třetím gamu si Menšík pomohl i parádním zkrácením hry, ale opět musel o svůj servis bojovat přes shodu. Tentokrát ale žádné velké komplikace nepřipustil a po dvou esech v řadě snížil na rozdíl jediného gamu.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Pro Menšíka i Fonsecu se jedná o extrémně důležitý zápas. Oba aktéři totiž nastoupili k prvnímu čtvrtfinále na grandslamu. A mají velkou motivaci zvítězit i z toho důvodu, že tenisový svět rád právě český talent a brazilskou hvězdičku srovnává, přičemž mnohem větší pozornost má rodák z Rio de Janeira, i když je Menšík zatím úspěšnějším hráčem.
Sázkové kanceláře favorizují Fonsecu. Brazilec má v zádech skalpy Novaka Djokoviče a Caspera Ruuda a vypadá fyzicky lépe připraven než český tenista. Více zkušeností se závěrečnými koly na velkých turnajích má nicméně Menšík, který se s trenérem Tomášem Josefusem na tento duel velmi pečlivě připravoval.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Takzvane prokleti kuchare Jiraska.
Ale jak varuje komentátor na EU, je třeba zůstat v klidu a koncentrovaný, neboť už se stalo, že Kuba prohrál zápas z 2:0 na sety. Doufám, že to nestane v tomto zápase.
tam se lije
v parku nebo na pláži,
v baru nebo v garáži,
vstoje, vleže v pokleku
na žal za Fonsecu.
Víťazom je pýcha
Cenou sláva pochybná
Fonseca, Fonseca
pred Kubou si kleká
Jak je tady husto!
zapálím si clayku.
Morituri, Morituri
cigarety bez kouře a zápachu .
Voe
z nebe mi mává Ayrton Senna.
malá sklenka prosecca
Menšík bere první set! Proti bezradnému Fonsecovi má jasnou převahu
Nepamatuju tenistu, kterej by se s takovym titulkem umel vyrovnat.
Ted break bych rad
A v pozadí si len tak hrá Red Hot Chilli Peppers Higher Ground
Je gut
k setu rázný schůdeček.
To Kuba je uz urcite konecnik ...
vyber si
Kubo probud se!!!
Snáď naňho dnes nebude dôvod.
Snáď to Kuba vybaví max. v 4 setoch s trvaním v priemere 45 minút na set, pretože sa potrebujem vyspať
Máš sice Josefku, ale pěkných holek není nikdy dost.
Zlom vaz .
https://youtu.be/FrFQlMM_ZyM?is=d_97zWAPZdwu716V
když stál před touto volbou Belmondo, tak nemusel ani přemýšlet, a udělal dobře
a dnes?
volím jako Belmondo
co je jisté, tak titul nezíská žádný z nich
Joaoínek
Je po tom dětském dnu nějak rozjetý
Blondie si udelala dokonce brazilskou depilaci