ŽIVĚ: Famózní Menšík vede v bitvě talentů o dva sety! Ve třetím začal ztraceným servisem

DNES, 19:30
Aktuality 225
FRENCH OPEN - Jakub Menšík stejně jako jeho protivník Joao Fonseca rozehrál své první kariérní čtvrtfinále na grandslamové scéně. Český bojovník, který už několikrát v průběhu turnaje doslova vydřel postup, nastoupil do souboje hvězdných mladých talentů jako outsider.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Fonseca Joao
Jakub Menšík hraje první grandslamové čtvrtfinále (© THOMAS SAMSON / AFP)

Menšík – Fonseca 6:4, 6:3, 1:2 / hraje se

Kvůli počasí se muselo utkání rozehrát pod zataženou střechou. Oba aktéři měli velmi brzy naději dostat se k brejkbolu. Menšík ovšem stav 15:30 s přehledem vyřešil a pak zaúřadoval Fonseca, který ve třetím gamu aktivní hrou suverénně otočil manko 0:30. Český tenista musel zabrat i ve druhém gamu na servisu a po dvou shodách podání udržel.

První brejkbolové šance se objevily v pátém gamu a Menšík si po sérii povedených úderů a vyhozeném forhendu Brazilce vypracoval rovnou dvě šance v řadě. Úvodní hrozbu Fonseca nátlakovou hrou zlikvidoval, ale pak přišla další chyba z forhendu a brejk pro českého hráče. S potvrzením brejku neměl Menšík žádné potíže a konečně si poprvé bez komplikací uhájil servis.

Aktivní hrou trápil bezradného Fonsecu i nadále a hned vzápětí měl další brejkbolovou příležitost. Brazilský soupeř ale chladnokrevně srovnal na shodu, snížil nakonec na 3:4 a udržel se ve hře o první set. Menšík se ovšem nenechal vůbec rozhodit, pokračoval ve výborném výkonu ve všech směrech a náskok brejku si pohlídal až do konce prvního dějství.

Úvod druhého setu nebyl od Menšíka ideální. Český tenista začal víc kazit a naopak Fonseca svou výkonnost pozvedl. Jako první zahrozil na returnu Brazilec, když ve čtvrtém gamu vedl 30:0. Menšík si ale s nepříjemným stavem suverénně poradil a srovnal na 2:2.

Až do stavu 2:2 a 0:40 nezískal Menšík v této sadě ani jeden bod na returnu, ovšem dvojchyba Fonsecy odstartovala sérii tří získaných fiftýnů a Brazilec si game pořádně zkomplikoval. Vzápětí Menšík předvedl naprosto fantastickou obranu zakončenou luxusním prohozem a měl brejkbol. Na ten byl naopak aktivní a vítězným volejem si vypracoval náskok už o set a brejk.

Menšík ani v tomto setu nepřipustil ztrátu servisu a stejně jako v tom předchozím si náskok jednoho brejku zvládl pohlídat. Fonseca už vypadal hodně bezradně, jen marně hledal nějakou slabinu ve hře českého tenisty a prohrál si znovu podání. Po necelé hodině a půl tak prostějovského rodáka dělil jeden set od dalšího vylepšení osobního maxima na grandslamech.

Český tenista si hned úvodní game třetí sady zkomplikoval dvěma dvojchybami a pustil Brazilce na shodu. Ten si následně vybojoval premiérový brejkbol. V důležitý okamžik si ale Menšík pomohl servisem a první šanci soupeře odvrátil. Při druhém brejkbolu už ale Fonseca uspěl, když mu Čech pomohl další dvojchybou. První brejk Fonseca potvrdil čistou hrou a zvýšil na 2:0.

Ve třetím gamu si Menšík pomohl i parádním zkrácením hry, ale opět musel o svůj servis bojovat přes shodu. Tentokrát ale žádné velké komplikace nepřipustil a po dvou esech v řadě snížil na rozdíl jediného gamu.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Pro Menšíka i Fonsecu se jedná o extrémně důležitý zápas. Oba aktéři totiž nastoupili k prvnímu čtvrtfinále na grandslamu. A mají velkou motivaci zvítězit i z toho důvodu, že tenisový svět rád právě český talent a brazilskou hvězdičku srovnává, přičemž mnohem větší pozornost má rodák z Rio de Janeira, i když je Menšík zatím úspěšnějším hráčem.

Sázkové kanceláře favorizují Fonsecu. Brazilec má v zádech skalpy Novaka Djokoviče a Caspera Ruuda a vypadá fyzicky lépe připraven než český tenista. Více zkušeností se závěrečnými koly na velkých turnajích má nicméně Menšík, který se s trenérem Tomášem Josefusem na tento duel velmi pečlivě připravoval.

Více informací k zápasu

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
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Komentáře

225
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chlebavevaju
02.06.2026 22:19
Menšík má prostě rád pět setu, jeho 3 BP vřadě nezajímají. Kdo už potřebujete jít spát, klidně běžte, tady se bude hrát ještě dlouho.
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tomasiano69
02.06.2026 22:17
Po shode tam hodit dve esa je majstrstyk, Kuba je zpatky
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PTP
02.06.2026 22:15
Jste jen ubohý stahovači kalhot, když brod je ještě daleko
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Saulnier
02.06.2026 22:18
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chlebavevaju
02.06.2026 22:15
Jakub Rosický už má zase nějaký problém.
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darek.vrana
02.06.2026 22:15
Stejně nevím, co na tom otesánkovi všichni mají. Co je na něm tak úžasného v porovnání s Jakubem?
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svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:18
Je to jako fotbalista Romário. Bříško, ale obcas mu to tam esteticky padá...
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Tomas_Smid_fan
02.06.2026 22:12
problém se stehnem
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Tomas_Smid_fan
02.06.2026 22:19
nakonec asi malý hýžďový sval
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George_Renel
02.06.2026 22:12
Chyba že mu dal čuchnout.
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Dovodo6
02.06.2026 22:11
A už teče...
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svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:11
Je to jako s Djokerem... 2:0 a hned proti-break. Jo, bude 5 setů.
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vojta912
02.06.2026 22:11
Tady začíná smrdět už bych řekl Jakubova klasika z 2:0 na 2:3
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chlebavevaju
02.06.2026 22:12
už si chytá čapu zase začíná zlobit nožka zřejmě
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hanz
02.06.2026 22:11
Aneb... vymaštěno od Potápky, ale asi nejen... fakt hnůj, co předvádí...
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jih
02.06.2026 22:11
Teď teprve začne úřadovat.
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Random33
02.06.2026 22:10
Po hodine a pul hroboveho ticha tam je najednou zivo. Nechutne publikum
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Kuba4Win
02.06.2026 22:10
A je to tu už to začíná
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chlebavevaju
02.06.2026 22:10
Jestli tohle ještě projede, tak to bude epesní choke, Fonseca byl zralej na odpis.
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hanz
02.06.2026 22:08
Už to jede... nechápu, že ho nedorazí a pustí ho do hry... jestli to projede, tak si může drbat pěkně hlavu...
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The_Punisher
02.06.2026 22:08
Ted az zbytecne riskoval :(
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Diabolique
02.06.2026 22:08
"Fonseca jen marně hledá recept"

Takzvane prokleti kuchare Jiraska.
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Tomas_Smid_fan
02.06.2026 22:11
on si vždycky troufá... Jiný asi nebude
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easymoneysniper
02.06.2026 22:08
Uplně zbytečný tohle
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chlebavevaju
02.06.2026 22:07
A je to tady, očekávané se stává skutečností. A samozřejmě, jak je již u Menšíka zvykem, první gam na podání v setu.
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George_Renel
02.06.2026 22:04
A teď bacha na Csaplára.
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frenkie57
02.06.2026 22:02
No teda, je to mazec od Kuby. Koukám od druhého setu a čumím jak blázen, jaký výkon je ze sebe Kuba schopen vymáčknout. Není moc utkání, kdy by hrál lépe.
Ale jak varuje komentátor na EU, je třeba zůstat v klidu a koncentrovaný, neboť už se stalo, že Kuba prohrál zápas z 2:0 na sety. Doufám, že to nestane v tomto zápase.
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Liverpool22
02.06.2026 22:04
Snad udrží tento vysoký level ještě 1. set a bude vymalováno smile
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darek.vrana
02.06.2026 22:05
1. set už se hrál.
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bardunek666
02.06.2026 22:08
On je z jiné galaxie. Nezná rozdíl.
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Liverpool22
02.06.2026 22:10
Myslím to tak, že vede 2:0 na sety, tak stačí ještě vyhrát jeden set.
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darek.vrana
02.06.2026 22:12
Já vím, to bylo jen takové rýpnutí.
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EllNino
02.06.2026 22:14
Liverpool nechápe základní a řadové číslovky :)) Není to prvně
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darek.vrana
02.06.2026 22:16
Lidi se holt musí vzdělávat .
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pantera1
02.06.2026 22:08
Už to začíná .
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Kuba4Win
02.06.2026 22:09
Souhlas ale teď ten začátek třetího setu nevypadá moc dobře snad jsi to nezakrikla
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farr
02.06.2026 22:02
Kuba ještě nenabídl ani jeden BB na svém servisu. Tak jen tak dál. Fonsekáč utek plakat na hajzlik a zkousi Kubu nechat vychladnout. Těžkou zoufalost z něj cítím. Doufejme, že Kuba už to ukončí ve třech a nebude nic vymalwtr jako s Rublevem. Brazilec není labilní Rusák. Tak pozor na to.
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darek.vrana
02.06.2026 22:01
On je FAKT dobrej. Snad si to uvědomí i ti experti, co ho pasovali za 2. největšího outsidera ze všech čtvrtfinalistů... Teď mi přijde, že úplně cítí, jak ho drtí a schválně mu to dává do forhendu, aby ukázal, že ho přehraje i přes jeho největší zbraň a dostal se mu do hlavy. Snad už von Sekáč do třetice z 0:2 netočí.
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Saulnier
02.06.2026 22:03
V biografii Open je táto stratégia: útok na najsilnejšiu zbraň súpera, pekne popísaná
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PTP
02.06.2026 22:01
Josko, jdi si něco šlehnout na záchod, ať se mají lidi na co dívat za svý eura nebo realy.
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RFanousek
02.06.2026 21:59
wtf... jak může hrát tak dobře
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Liverpool22
02.06.2026 21:59
Ufffffff Kuba smile předvádí tenis z jiné galaxie - zatím paráda smile
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George_Renel
02.06.2026 21:58
A teď bacha na Csaplára.
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tomasiano69
02.06.2026 22:02
Oba dva petisetaky na RG Fonsino urval prave z 0-2, ale Kuba uz to zvladne
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Saulnier
02.06.2026 21:58
2.set za 42'
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PTP
02.06.2026 22:02
Nedělal jsi dřív ve státní plánovací komisi?
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Saulnier
02.06.2026 22:04
Reagovat
Mac
02.06.2026 21:58
takže další petisetak...
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The_Punisher
02.06.2026 21:58
Poooooojď Kubo! 2:0! At je to 3:0 a statement pro Zvereva :)
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Diabolique
02.06.2026 21:57
BOZIIIII!!!!!
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Mantra
02.06.2026 21:57
Majstrštyk, jak to vyběhal
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The_Punisher
02.06.2026 21:58
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:59
smile
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easymoneysniper
02.06.2026 21:57
Takhle dobře jsem Kubu viděl hrát jenom jednou a to proti Draperovi loni v Miami, kdy měl za 2 sety skoro 50 winnerů Tady je to snad ještě o level lepší
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.06.2026 22:00
Já jsem takhle dobře viděl Kubu hrát třeba v 1.setu proti Rublovovi a o něco hůř i ve 2.setu proti němu! A 3 poslední sety proti Hitlerčíkovi taky hrál famózně!
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easymoneysniper
02.06.2026 22:03
Tohle je uplně mimo co tam trefuje za ty voleje
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Liverpool22
02.06.2026 22:01
Jo, jo hraje parádně - není to jen servis, ale i voleje, kraťasy......
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modra.pani
02.06.2026 21:57
Fonseca rozebraný na šroubky.
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Liverpool22
02.06.2026 22:00
smile smile smile
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Saulnier
02.06.2026 22:00
Dostal šrouby do hlavy
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peek
02.06.2026 21:57
Brazílie
tam se lije
v parku nebo na pláži,
v baru nebo v garáži,
vstoje, vleže v pokleku
na žal za Fonsecu.
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Nereknu
02.06.2026 21:53
Můžeme začít probírat taktiku na Zvereva, musí ho seknout taky a máme doma GS! :D
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chlebavevaju
02.06.2026 21:54
A ve finále padne s Augerem, nejdříve bych šel krok po kroku, stále nevyhrál ani dnes.
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Nereknu
02.06.2026 21:56
Je podle mě absolutně nemožný, aby v aktuálním rozpoložení rupnul s kýmkoliv zbývajících z horní půlky. Vítěz vzejde ze spodní části, to už je jasný tak od 3. kola. Tzn. v pátek se bude hrát předčasné finále, bohužel.
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darek.vrana
02.06.2026 22:03
Takhle to bohužel často nefunguje. Tenis je nevyzpytatelný.
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pantera1
02.06.2026 21:57
Ožér v žádným případě .
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Mantra
02.06.2026 21:52
Za chvili bude F plakat
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tomasiano69
02.06.2026 21:53
A divaci s nim
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Saulnier
02.06.2026 21:54
Vy mne ještě neznáte, ale až mne poznáte, já vás přivedu k pláči
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pantera1
02.06.2026 21:58
Už se to blíží, druhá sada je vo vreci ako mačka .
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Saulnier
02.06.2026 21:59
Brazílske publikum už tíško fňuká
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PTP
02.06.2026 22:05
Lúka tíško vzdychá
Víťazom je pýcha
Cenou sláva pochybná
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Saulnier
02.06.2026 22:07
Bol to
Fonseca, Fonseca
pred Kubou si kleká
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svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 21:44
Jakub před zápasem říkal, že jeho hlavní motivací je, že chce přispět k rekordu v pětisetových zápasech na R-G. Takže hraje na 3:2.
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Mantra
02.06.2026 21:48
Ne
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svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:09
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:43
Trochu mi je lito Gustava
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PTP
02.06.2026 21:46
Jen se koukni Gusto,
Jak je tady husto!
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tomasiano69
02.06.2026 21:43
Ten servis je ted posledni dva matche u Kuby pomalu bezchybnej, drzi si ho a nepusti, top prace!
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Liverpool22
02.06.2026 21:45
přesně tak smile
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farr
02.06.2026 21:48
LOL burani žabožrouti zpívají Oleoleole po dvojchybě Kuby. Ty jsou těžce zoufalý teda. Trapáci.
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Nereknu
02.06.2026 21:50
Kdyby jen servis! Voleje a halfvoleje jsou epesní taky!
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tomasiano69
02.06.2026 21:53
Ma to ted v ruce vsecko, forma jak svin!
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Random33
02.06.2026 21:43
Vsimate si toho hroboveho ticha? Tfuj, frantici. Nevyhrava ten protezovany a je zle
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farr
02.06.2026 21:44
Sou to ubohy burani podlehajici masirce hajpu médií. Doufám v kejich kyselý ksichty na konci zápasu. To by bylo k nezaplacení... Na všechno ostatní je tu MasterCard.
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PTP
02.06.2026 21:42
Hned po druhým brejku,
zapálím si clayku.
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Saulnier
02.06.2026 21:43
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:45
Clejky voe hnedý mekky krabicky. Fuj cigara, ale babe jsme je kradli
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Mantra
02.06.2026 21:47
I marsky byly lepsi
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pantera1
02.06.2026 21:52
Musíš kouřit
Morituri, Morituri
cigarety bez kouře a zápachu .
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Mantra
02.06.2026 21:53
Dej si startku. Jsou moc dobry
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pantera1
02.06.2026 21:55
Nějaký pátek už nekouřím. Zůstala bych věrná Malbůrkám .
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PTP
02.06.2026 21:57
Ani kožený?
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pantera1
02.06.2026 21:59
To jsou jaký ?
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Saulnier
02.06.2026 22:01
Tomu sa hovorí nahrávka na smeč
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:07
Normální felace, to neznáš?
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pantera1
02.06.2026 22:11
Co jinýho od tebe vlastně čekat.
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PTP
02.06.2026 22:18
Vlastně jsi mi neodpověděla na otázku
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Mantra
02.06.2026 21:58
Kouř
Voe
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PTP
02.06.2026 21:53
Za 4,- Kčs
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chlebavevaju
02.06.2026 21:42
Zatím to jde až podezřele snadno, ale známe Menšíka, ten má na kahánku až za stavu 2:0 na sety, to teprve začne rodeo.
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tomasiano69
02.06.2026 21:45
Takze na pet, to jeste bude stres
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Mantra
02.06.2026 21:40
Ho vodi jako dulni slepou kobylu
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Patik
02.06.2026 21:40
A Fonseca porazil Djokoviča..
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farr
02.06.2026 21:39
Nice Kuba jede dál! Lol může mi někdo říct kterej chytrák dělal ty statistiky 1-10 na BH a Servis? na BH měl Fonsekáč 7,3 a Kuba 7,2. Někdo jel těžký drogy ne každými je snad jasný že BH má Kuba lepší o parník. a servis 8.0 Kuba vs 7.7 Brazilec. Úplně totálka přehajpovaný nesmysly na fetu...
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Mantra
02.06.2026 21:37
To je tak dobrý pocit
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Diabolique
02.06.2026 21:40
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BSK5
02.06.2026 21:37
Není nic lepšího, než prohrát servis ze 40:0.
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PTP
02.06.2026 21:37
Kuba rozjíždí breakdance
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Nereknu
02.06.2026 21:36
Vše naopak, než by člověk čekal - na první dobrou "údržbář" Fonseca kazí vše na co sáhne a "ranař" Menšík drží míček v kurtu a čeká na příležitost :-). Jen tak dál, Kubo!
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tomasiano69
02.06.2026 21:49
Kuba hraje zkusene
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easymoneysniper
02.06.2026 21:36
Goatsik
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Saulnier
02.06.2026 21:35
Pa-pa-pa-pa-pa-pá
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:36
Oleeeee
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Saulnier
02.06.2026 21:36
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gugu
02.06.2026 21:32
muzu poprosit jeste nejaky stream? nasel jsem tu dva a ani jeden mi nefunguje
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Liverpool22
02.06.2026 21:35
https://en84.sportplus.live/tennis/roland-garros-men/7931333/
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gugu
02.06.2026 21:43
diky
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Mantra
02.06.2026 21:32
F se rozpinkal
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PTP
02.06.2026 21:28
Kupky sena, kupky sena,
z nebe mi mává Ayrton Senna.
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Mantra
02.06.2026 21:32
Ale nech punk na rano
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George_Renel
02.06.2026 21:24
Mamince jako by z oka vypadl.
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Patik
02.06.2026 21:28
Tomu ver..čistý Menšík v parochni.
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chlebavevaju
02.06.2026 21:23
U nějakého tenisového příspěvku jsem zahlédl komentář odkazující na podobnost brazilského drahokamtu se znamenitou britskou pěvicí Susan Boyle a fakt to tam je. Ztracené britské dítě. Susan všem lhala.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.06.2026 21:21
Mám 3:1 pro Kubu. Mám se začít bát, že vyhraje 3:0? Jinak mám i tikety jen na něj bez setů.
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PTP
02.06.2026 21:21
Tak se neboj.
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PTP
02.06.2026 21:19
Lepší nežli Fonseca
malá sklenka prosecca
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Diabolique
02.06.2026 21:19
Bohuzel, ted prijde to nejtezsi. Boj proti zakriknuti titulku na TP:
Menšík bere první set! Proti bezradnému Fonsecovi má jasnou převahu

Nepamatuju tenistu, kterej by se s takovym titulkem umel vyrovnat.
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chlebavevaju
02.06.2026 21:20
Zase to schytá chudák Jirásek, už je na to zvyklej. Máme viníka!
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Diabolique
02.06.2026 21:29
Jeste jsem nevidel tenistu, kterej by takovou kletbu dokazal prekonat.
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peek
02.06.2026 21:39
Jeste jsem nevidel tenistu, kterej by během zápasu čet titulky
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Diabolique
02.06.2026 21:41
On necte, to cte vesmir!!!
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RFanousek
02.06.2026 21:18
Jsem tu asi jediný kdo fandí Brazilci?
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jir6
02.06.2026 21:19
Ano.
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Liverpool22
02.06.2026 21:21
Ještě "com", ale ten už šel spát - má večerku v 21hodin
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RFanousek
02.06.2026 21:24
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jir6
02.06.2026 21:33
top komentář.
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Liverpool22
02.06.2026 21:18
smile KUBA smile zatím parádní výkon a zaslouženě bere 1. set smile
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Mantra
02.06.2026 21:17
Hraje to zatim hodně na klid a to snad vydrží.
Ted break bych rad
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modra.pani
02.06.2026 21:17
První set paráda, jen tak dál Kubo!
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Liverpool22
02.06.2026 21:18
smilesmilesmile
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Saulnier
02.06.2026 21:17
Parádička a vybavené za 43 minút aj s rezervou 2 minútky
A v pozadí si len tak hrá Red Hot Chilli Peppers Higher Ground
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Georgino
02.06.2026 21:17
Kuba zatím o fous lepším hráčem v prvním setu.
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volejman
02.06.2026 21:19
Přesně tak, ne jak je v titulku uváděna jeho jasná převaha.
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vojta912
02.06.2026 21:13
Zatím Jakub velmi dobrý, večerní podmínky mu svědčí, na fýzu by odejít nemusel. S dosavadním výkonem imho má i na Německo rusského násilníka
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Mantra
02.06.2026 21:17
To nevim
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farr
02.06.2026 21:19
Musí udržet laťku a jit do toho furt naplno má na to přehajpovánka přehrávat i v delších výměnách což je super, to jsem úplně nepředpokládal. Hodně hraje do karet ta zatažená střecha, tam servis píše pak o to víc. No prý to má letos Kuba 19:0 když vyhrál 1. set tak snad si na to vzpomene a zápas už nepustí.
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Mantra
02.06.2026 21:08
Zatim na jednu branu.
Je gut
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Liverpool22
02.06.2026 21:12
smile
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Saulnier
02.06.2026 21:08
Krásna výmena na 30:15 za stavu 4:3
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Mantra
02.06.2026 21:08
Top
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Mantra
02.06.2026 21:09
Připomnělo Můru
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Liverpool22
02.06.2026 21:09
smile
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farr
02.06.2026 21:10
No Kuba lepší i v delších výměnách a live kurzy konečně na paritě 1.9-1.9 a najednou to je 50-50 když ho Kuba mele jo...
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Pavol
02.06.2026 21:03
Menšík hrá výborne. Teraz treba Fonsecu podusiť vo vlastnej šťave.
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Liverpool22
02.06.2026 21:06
smile smile
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pantera1
02.06.2026 21:07
Teď to byla pecka ta výměna .
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Liverpool22
02.06.2026 21:09
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Saulnier
02.06.2026 21:14
A na 40:15 ďalšia
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pantera1
02.06.2026 21:16
První set máme, ale bude to ještě náročný, Foun bude kousat.
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Saulnier
02.06.2026 21:32
A v peknom čase 43'
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pantera1
02.06.2026 21:35
Jak jsi to naplánoval, tak to je
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Saulnier
02.06.2026 21:37
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PTP
02.06.2026 21:01
Potvrzený brejčíček,
k setu rázný schůdeček.
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Mantra
02.06.2026 20:59
No ten for insout ma Jakub tedy max
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chlebavevaju
02.06.2026 20:58
Fonseca nervozní jak před prvním sexuálním zážitkem. Aby mu tíha očekávání velké země nesvázala ruce.
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Diabolique
02.06.2026 20:59
Tak Fonseca je mladej, teprve zacatecnik ...
To Kuba je uz urcite konecnik ...
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elskjer
02.06.2026 20:45
Gustavo zesedivel...
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Diabolique
02.06.2026 20:43
Chtelo by to umlcet ty rvouci divaky!
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chlebavevaju
02.06.2026 20:46
Jen ať si Menšík zvyká, jeho vzor, srbského antivaxera, to vždycky dokázalo perfektně nakopnout a dodávalo mu to kuráž.
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Diabolique
02.06.2026 20:50
No ... vloni to zvladl ... proti plnymu stadionu Francouzu, kteri na neho rvali, buceli, nenavideli ... a jeste predstiral, ze si to uziva ... ale ted tam ma rodice, tak by se urcite citil nekomfortne ...
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Pe3k
02.06.2026 20:36
Má někdo stream?
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Nola
02.06.2026 20:37
https://www.viprow.co/sports-tennis-online

vyber si
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Pe3k
02.06.2026 20:41
Děkuji.
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Liverpool22
02.06.2026 20:40
https://partner.nonamejose.sx/00ab4dd8/1f39b169/9dc12853
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Diabolique
02.06.2026 20:34
Sakra, tak prvni set nevysel, tak snad ten druhej!
Kubo probud se!!!
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chlebavevaju
02.06.2026 20:36
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chlebavevaju
02.06.2026 20:34
Diváci od prvního míčku jásají a tlačí svého miláčka a favorita srdci, Fonsecu.
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Saulnier
02.06.2026 20:32
Páči sa mi ten trochu prinasraný výraz Tomáše Josefuse
Snáď naňho dnes nebude dôvod.
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chlebavevaju
02.06.2026 20:29
Očekával bych natřískané tribuny a je poloprázdno. Drahokam a zlaté dítě asi zrovna netáhnou.
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Patik
02.06.2026 20:15
Tak a je to tu..zapas ktorý postaví na nohy aj beznoheho..súboj ktorý nenecha jediné spodné prádlo suché..celá evolúcia tohoto športu viedla len k tomuto okamihu..bookmejkri vypísali kurz len na remízu nikto sa neodváži určiť porazeného dnes prehrava iba divák ktorý neudrží telesne tekutiny.. slepí hľadajú streamy a hluchí ladia rádia ..damy a páni držte si klobúky začína nebeské divadlo.
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Nola
02.06.2026 20:21
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pantera1
02.06.2026 20:23
Drzej, škodolibej, sarkastickej Patik . Aby to se mnou tahle hnulo, to by tam proti Kubíkovi musel stát někdo úplně jinej .
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Pe3k
02.06.2026 20:25
O tenisu neví zhola NIC, tak alespoň, že je vtipný.
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Nola
02.06.2026 20:26
na odlahcenie nahodou super hlaska
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Liverpool22
02.06.2026 20:28
smile
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pantera1
02.06.2026 20:31
Jj na to je expert, mohl by to celé komentovat, ať to má pořádný grády .
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Patik
02.06.2026 20:35
Som vinny..keď už neviem nič o tenise tak možno aspon písať blbosti..ale už radšej mlcim Pán Jirasek ma kopne do prdele.
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pantera1
02.06.2026 20:38
Ale no tak, to byla sranda, nečerti se hned. Ty by jsi Aleše Procházku strčil do kapsy .
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Patik
02.06.2026 20:46
Teba strcim do kapsy..a ukradnem si ta
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pantera1
02.06.2026 20:55
Hmm... To zní dobře .
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Saulnier
02.06.2026 20:26
Ja sa na to teším a vychutnám si to
Snáď to Kuba vybaví max. v 4 setoch s trvaním v priemere 45 minút na set, pretože sa potrebujem vyspať
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pantera1
02.06.2026 20:30
Já taky a pořádně, takže by to mohlo odsýpat .
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Patik
02.06.2026 20:33
Ak chces spat tu si na zlej adrese..videl si zápas Isner Mahut na Wimbledone ..? Tak to bol len kratkometrazny film.
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Saulnier
02.06.2026 20:36
Zatiaľ ešte nie, ale okolo polnoci sa to už môže lámať. Ten zápas som nevidel, ale patrí do minulosti, teraz už je doba tie-breaková
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PTP
02.06.2026 20:48
Jo! Jak pravil Pepa Kokta.
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PTP
02.06.2026 20:49
Jo! Jak pravil Pepa Kokta.
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hanz
02.06.2026 20:14
Kdo má vsazeno?
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Diabolique
02.06.2026 20:26
Kazdej, ne?
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pantera1
02.06.2026 20:05
Kubíků dneska mě nemůžeš zklamat, prosadila jsem si tenis. A navíc toho brazilskýho tajtrlíka je nejvyšší čas vypakovat :

Máš sice Josefku, ale pěkných holek není nikdy dost.
Zlom vaz .

https://youtu.be/FrFQlMM_ZyM?is=d_97zWAPZdwu716V
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PTP
02.06.2026 20:44
Kulmy a žehličky c'mon!
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pantera1
02.06.2026 20:55
A krátký sukýnky
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AI_dragon_B
02.06.2026 19:59
Kvantove analyzy predvidaji vyhru J.Mensika na 50,1% proti 49,9% pro J.Fonsecu.
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Liverpool22
02.06.2026 20:00
Takže 5 setů a velké drama, které rozhodne TB
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PTP
02.06.2026 20:38
Můj lógr od kafe ukazuje to samý!
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paddy
02.06.2026 19:51
muž z Ria vs. muž z Prostějova
když stál před touto volbou Belmondo, tak nemusel ani přemýšlet, a udělal dobře smile

a dnes?
volím jako Belmondo smile

co je jisté, tak titul nezíská žádný z nich smile
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Diabolique
02.06.2026 19:49
Sakra, tak prvni set uz nevypada moc dobre. Snad se Kuba probudi ve druhym.
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tenisman1233
02.06.2026 19:53
Ještě se ale nehraje!!!!!
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Kreuz
02.06.2026 20:02
Relativita casu, precti si Einsteina
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Diabolique
02.06.2026 20:09
Uz hodinu se hraje, precti si to nahore v titulku!
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farr
02.06.2026 20:22
No jsem zvědav jestli ten kdo vyhraje první set bude nakonec rozhodující pro výsledkem zápasu, co myslíte?
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tenisman1233
02.06.2026 20:56
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TSP
02.06.2026 19:47
Já bych zatím s těmi zázraky šetřil. Na to jací by to měli být zázraci, zatím zas tolik zázračných výsledků nepředvedli. Až alespoň jeden z nich vyhraje nějaký grandslam, nebo až se dostane alespoň do 1. desítky ATP, tak prosím, ale zatím těmi "zázraky" šetřme v nechme je, kam patří, tedy katolické cirkvi a do kostelů.....
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NOLE_unvaccinated_GOAT
02.06.2026 19:54
A co když to vítězství GS bude právě teď? I když Zverev vypadá ve skvělé formě, šanci pořád mají!
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Liverpool22
02.06.2026 19:59
Kuba 20 let a už má 2 tituly, Joao 19let a 3 tituly - šanci mají i když Zvíře budí hrůzu, ale i on může mít slabou chvilku.
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The_Punisher
02.06.2026 20:00
Souhlasim, tiha okamziku :) ta uz na Zvereva padla nekolikrat
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farr
02.06.2026 20:24
Joaínek, ale má taky jen odiko dva. Jednu 5 stovku v hale a jednu 250 na antuce v JA. Ten fejk exhibiční TM pro mladý se zkripleným formátem se nikam do atp stats nepočítá...
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Liverpool22
02.06.2026 20:27
smile
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tenisman1233
02.06.2026 20:29
Menšík na okruhu nehrál finále v Evropě.
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com
02.06.2026 19:38
smile Zázračné české dítě x zázračné brazilské dítě smile

smile Joaoínek smile
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Ondřej.Jirásek
02.06.2026 19:44
Jdi už spát, tady se fandí Kubovi
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Tomas_Smid_fan
02.06.2026 19:53

Je po tom dětském dnu nějak rozjetý
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The_Punisher
02.06.2026 19:55
Jen jestli nedostal kopačky
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com
02.06.2026 20:04
Ja a Blondie fandime Brazilii..

Blondie si udelala dokonce brazilskou depilaci smilesmile
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Liverpool22
02.06.2026 20:07
Taky fandím Brazílii, ale dnes musí vyhrát smile KUBA smile
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