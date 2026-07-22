ŽIVĚ: Obrat na poslední chvíli! Bouzková přežila drama, outsiderka se ale nevzdává
Bouzková – Leeová 7:5, 1:1 / hraje se
Bouzková nastoupila jako obrovská favoritka, ale hned v úvodním gamu musela přes shodu. Leeová se sice k brejkbolu nedostala, nicméně pak si snadno uhájila servis a dokázala na začátku zápasu držet s nasazenou jedničkou krok. Američanka byla v úvodu utkání o něco aktivnější hráčkou na kurtu a komplikace nepřipustila ani ve druhé hře na vlastním podání.
V šestém gamu se Bouzková poprvé výrazněji prosadila na returnu. Česká tenistka ale překvapivě za stavu 30:30 zaváhala, když zkazila smeč a k brejkbolu se nepropracovala. Leeová pak vyhrála vynikající výměnu a znovu srovnala skóre.
Leeová pokračovala ve skvělém výkonu i v následujících minutách. Za stavu 3:3 v dlouhé výměně přechytračila českou favoritku a po vítězném forhendu si zajistila první brejkbol zápasu. Bouzková však vytáhla solidní servis a hrozbu odvrátila. Domácí hráčka pak ovšem udělala dvě chyby po sobě a pustila Američanku do vedení o brejk.
Bouzková i v dalším průběhu jen marně hledala recept. Leeová byla ve výměnách aktivnější i lepší, brejk potvrdila a byla jediný game od zisku setu. V desátém gamu se naplno projevil rozdíl ve zkušenostech obou aktérek. Zatímco Američanka působila nervózně, Bouzková byla neomylná, poprvé v utkání se dostala k brejkbolům a ukázkovým bekhendem po čáře srovnala na 5:5.
Po zahozené šanci se Leeová okamžitě zkoncentrovala, zase donutila Bouzkovou bojovat o servis a měla další brejkbol. Češka zlikvidovala příležitost soupeřky aktivní hrou a nakonec kritický game získala na svou stranu. Američanka vzápětí čelila další výzvě na podání a ani tentokrát neuspěla. Bouzková tak po hodině a sérii čtyř vyhraných gamů napínavou sadu urvala.
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Komentáře
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Jinak z Marušky by si, co se 70% vyhraných 1.servisů týká, měly vzít příklad Laura i Linda.
Turnaji nevladly ovsem jen ceske hracky nebo Lucka Safararova.
2011 - Magda Rybarikova
2014 - Heather Watson
2017 - Mona Barthel
2019 - Jil Teichmann
2020 - Simona Halep
2023 - Nao Hibino
2024 - Magda Linnette
Z jinych ceskych hracek mimo Marusky a Lucy... zde maji take titul: Hradecka, Pliskova Kar., Kvitova, Krejcikova. Tedy 6 domacich hracek se tu radovalo z titulu.
2026 ?
tipl jsem si pro sebe prekvapeni a takove prani na finale :-) Mam tam peknou vizi... sedme ceske hracky, ktera bude tady brat titul... :-)