ŽIVĚ: Obrat na poslední chvíli! Bouzková přežila drama, outsiderka se ale nevzdává

DNES, 12:15
Aktuality 9
WTA PRAHA - Marie Bouzková se pokusí na pražské Štvanici udělat další krok směrem k úspěšné obhajobě loňského triumfu. Nasazená jednička a dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open čelí ve druhém kole obrovské outsiderce a kvalifikantce Carol Youngsuh Leeové. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Lee Carol Young Suh
Marie Bouzková je jasnou favoritkou na postup (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bouzková – Leeová 7:5, 1:1 / hraje se

Bouzková nastoupila jako obrovská favoritka, ale hned v úvodním gamu musela přes shodu. Leeová se sice k brejkbolu nedostala, nicméně pak si snadno uhájila servis a dokázala na začátku zápasu držet s nasazenou jedničkou krok. Američanka byla v úvodu utkání o něco aktivnější hráčkou na kurtu a komplikace nepřipustila ani ve druhé hře na vlastním podání.

V šestém gamu se Bouzková poprvé výrazněji prosadila na returnu. Česká tenistka ale překvapivě za stavu 30:30 zaváhala, když zkazila smeč a k brejkbolu se nepropracovala. Leeová pak vyhrála vynikající výměnu a znovu srovnala skóre.

Leeová pokračovala ve skvělém výkonu i v následujících minutách. Za stavu 3:3 v dlouhé výměně přechytračila českou favoritku a po vítězném forhendu si zajistila první brejkbol zápasu. Bouzková však vytáhla solidní servis a hrozbu odvrátila. Domácí hráčka pak ovšem udělala dvě chyby po sobě a pustila Američanku do vedení o brejk.

Bouzková i v dalším průběhu jen marně hledala recept. Leeová byla ve výměnách aktivnější i lepší, brejk potvrdila a byla jediný game od zisku setu. V desátém gamu se naplno projevil rozdíl ve zkušenostech obou aktérek. Zatímco Američanka působila nervózně, Bouzková byla neomylná, poprvé v utkání se dostala k brejkbolům a ukázkovým bekhendem po čáře srovnala na 5:5.

Po zahozené šanci se Leeová okamžitě zkoncentrovala, zase donutila Bouzkovou bojovat o servis a měla další brejkbol. Češka zlikvidovala příležitost soupeřky aktivní hrou a nakonec kritický game získala na svou stranu. Američanka vzápětí čelila další výzvě na podání a ani tentokrát neuspěla. Bouzková tak po hodině a sérii čtyř vyhraných gamů napínavou sadu urvala.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
22.07.2026 13:29
Nečekané problémy? Tak to já je proti Lee tušil. Nevyzpytatelná hráčka.

Jinak z Marušky by si, co se 70% vyhraných 1.servisů týká, měly vzít příklad Laura i Linda.
Reagovat
tommr
22.07.2026 13:25
Marie byla za stavu 3:5 ve velkých problémech ale dokázala se z toho vyhrabat Ještě ale nemá vyhráno protože soupeřka hraje překvapivě dobře a určitě bude ještě kousat ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.07.2026 13:30
Lee hraje překvapivě dobře často
Reagovat
Nereknu
22.07.2026 13:18
No a máme tu klasických 6:5 pro M, takže break po vydřeném gamu a 1. set doma.
Reagovat
Vlk-v-trave
22.07.2026 13:04
Maruska nebojuje jen o obhajobu... ale dokonce o vyrovnani Lucy Safarove, ktera ma z tohoto turnaje 3 tituly. Lucka kralovna Prahy :-)

Turnaji nevladly ovsem jen ceske hracky nebo Lucka Safararova.
2011 - Magda Rybarikova
2014 - Heather Watson
2017 - Mona Barthel
2019 - Jil Teichmann
2020 - Simona Halep
2023 - Nao Hibino
2024 - Magda Linnette

Z jinych ceskych hracek mimo Marusky a Lucy... zde maji take titul: Hradecka, Pliskova Kar., Kvitova, Krejcikova. Tedy 6 domacich hracek se tu radovalo z titulu.

2026 ?
tipl jsem si pro sebe prekvapeni a takove prani na finale :-) Mam tam peknou vizi... sedme ceske hracky, ktera bude tady brat titul... :-)
Reagovat
tommr
22.07.2026 13:27
jj bylo by fajn kdyby titul získala bud Nikola Bartůňková nebo Tereza Valentová ...
Reagovat
aligo
22.07.2026 13:28
Hradecká ne
Reagovat
aligo
22.07.2026 13:29
Jo ty počítáš i ITFka, tak to potom jo
Reagovat
tommr
22.07.2026 12:58
Marie má problém. Soupeřka je ve výměnách lepší ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist