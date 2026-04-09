ŽIVĚ: Plíšková drtí loňskou šampionku. V úvodní setu vládla, ve druhém ztratila náskok

DNES, 18:15
WTA LINEC - Karolína Plíšková bojuje o své první čtvrtfinále po téměř dvou letech. Bývalá světová jednička se v Linci vrací po dalších zdravotních problémech a ve druhém kole čelí favorizované obhájkyni titulu Jekatěrině Alexandrovové. Článek pro vás budeme průběžně aktualizovat o ty nejzajímavější informace.
Karolína Plíšková bojuje o čtvrtfinále v Linci (© PAUL CROCK / AFP)

Plíšková – Alexandrovová 6:1, 2:2 / hraje se

Plíšková vstoupila do utkání výborně. Po prvním brejkbolu sahala už v úvodním gamu na returnu, ale Alexandrovová dokázala nepříznivé skóre 15:30 otočit. Bývalá světová jednička si poté čistou hrou uhájila servis a následně už se brejku dočkala. Její ruská soupeřka sice úvodní brejkbol nekompromisně odvrátila, nicméně ten druhý už Češka po vítězném bekhendu proměnila.

Česká tenistka pokračovala ve skvělém výkonu i v následujících minutách. Ani ve druhém gamu na vlastním servisu neztratila agresivně hrající Plíšková bod, zvýšila na 3:1 a poté slavila další brejk, když těžila i z několika chyb Alexandrovové.

Do prvních problémů na servisu se Plíšková dostala hned vzápětí. Stav 15:40 ale snadno vyřešila, když Alexandrovová třikrát po sobě zkazila return a dvojnásobná grandslamová finalistka pak vytáhla eso. Favorizované Rusce se nadále nedařilo, naopak Češka byla takřka bezchybná, získala šest gamů v řadě a první set ovládla za 24 minut poměrem 6:1.

Plíšková udělala v úvodním setu pouhé dvě nevynucené chyby, střílela vítězné údery a druhé dějství začala další čistou hrou na podání. Série vyhraných gamů se poté protáhla už na osm, když Češka dvěma vítěznými údery po sobě dohnala manko 15:40 na returnu a sebrala Alexandrovové opět podání.

A klidně to mohlo být devět her v řadě. Plíšková však nedokázala dotáhnout nadějný náskok 40:15 a i kvůli vlastním chybám poprvé přišla o servis. Alexandrovová toho využila a bleskově srovnala na 2:2.

 

Plíšková absolvuje v Linci svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční zdravotní pauze. Bývalá světová jednička předvedla v úvodním zápase solidní výkon, nastřílela skoro 20 es a skolila rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou. Ve druhém kole ji však čeká mnohem těžší výzva v podobě obhájkyně titulu a nasazené dvojky Alexandrovové.

Ruská soupeřka, která figuruje na 13. místě žebříčku, je logicky favoritkou na postup. S Alexandrovovou se Plíšková utkala už celkem čtyřikrát a vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2. Alexandrovová nicméně suverénně ovládla poslední dva duely v Charlestonu 2022 a v Dauhá 2023. Plíšková bude v tomto utkání bojovat o své první čtvrtfinále od června 2024.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 500 v Linci

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Mac
09.04.2026 19:09
a jak se to najednou zvrtlo... stacil jeden dobrej fh rusky a pliskova se z toho potento...
Kuba4Win
09.04.2026 19:10
2:2
Kreuz
09.04.2026 19:07
Ruska 13.ranking to me podrz.. pliskova s ni zameta a rakousky duchodci ji unyle tleskaj.
com
09.04.2026 19:03
Sem to rikal, ze je Alexandrovka pořádně z formy

Po dnešku se Karolína postune na konec druhé stovky smile S titulem z Lince bude stále v druhe stovce, ale na začátku smilesmile
SpacialRecognition
09.04.2026 19:05
Ještě není konec
Kuba4Win
09.04.2026 19:07
A je to Karolína přišla o podání v druhém setu nějak si ji to zakrikl ještě není konec Alexandrova se muže ještě vzpamatovat
Kuba4Win
09.04.2026 19:09
Kreuz
09.04.2026 18:29
Pliskova v dvojtych modrych trenkach, elegance nic moc... no nevadi, hlavne zabrat a makat!
frenkie57
09.04.2026 18:55
Karo vydržela v těžké výzvě první set 6:1!
frenkie57
09.04.2026 18:55
...vydřela..
