ŽIVĚ: Plíšková drtí loňskou šampionku. V úvodní setu vládla, ve druhém ztratila náskok
Plíšková – Alexandrovová 6:1, 2:2 / hraje se
Plíšková vstoupila do utkání výborně. Po prvním brejkbolu sahala už v úvodním gamu na returnu, ale Alexandrovová dokázala nepříznivé skóre 15:30 otočit. Bývalá světová jednička si poté čistou hrou uhájila servis a následně už se brejku dočkala. Její ruská soupeřka sice úvodní brejkbol nekompromisně odvrátila, nicméně ten druhý už Češka po vítězném bekhendu proměnila.
Česká tenistka pokračovala ve skvělém výkonu i v následujících minutách. Ani ve druhém gamu na vlastním servisu neztratila agresivně hrající Plíšková bod, zvýšila na 3:1 a poté slavila další brejk, když těžila i z několika chyb Alexandrovové.
Do prvních problémů na servisu se Plíšková dostala hned vzápětí. Stav 15:40 ale snadno vyřešila, když Alexandrovová třikrát po sobě zkazila return a dvojnásobná grandslamová finalistka pak vytáhla eso. Favorizované Rusce se nadále nedařilo, naopak Češka byla takřka bezchybná, získala šest gamů v řadě a první set ovládla za 24 minut poměrem 6:1.
Plíšková udělala v úvodním setu pouhé dvě nevynucené chyby, střílela vítězné údery a druhé dějství začala další čistou hrou na podání. Série vyhraných gamů se poté protáhla už na osm, když Češka dvěma vítěznými údery po sobě dohnala manko 15:40 na returnu a sebrala Alexandrovové opět podání.
A klidně to mohlo být devět her v řadě. Plíšková však nedokázala dotáhnout nadějný náskok 40:15 a i kvůli vlastním chybám poprvé přišla o servis. Alexandrovová toho využila a bleskově srovnala na 2:2.
Plíšková absolvuje v Linci svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční zdravotní pauze. Bývalá světová jednička předvedla v úvodním zápase solidní výkon, nastřílela skoro 20 es a skolila rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou. Ve druhém kole ji však čeká mnohem těžší výzva v podobě obhájkyně titulu a nasazené dvojky Alexandrovové.
Ruská soupeřka, která figuruje na 13. místě žebříčku, je logicky favoritkou na postup. S Alexandrovovou se Plíšková utkala už celkem čtyřikrát a vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2. Alexandrovová nicméně suverénně ovládla poslední dva duely v Charlestonu 2022 a v Dauhá 2023. Plíšková bude v tomto utkání bojovat o své první čtvrtfinále od června 2024.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Po dnešku se Karolína postune na konec druhé stovky S titulem z Lince bude stále v druhe stovce, ale na začátku