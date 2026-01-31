ŽIVĚ: Finále Australian Open rozhoduje třetí set! Sabalenková začíná mít převahu a vede o brejk
Sabalenková – Rybakinová 4:6, 6:4, 3:0 / hraje se
Kvůli dešti se rozehrálo finále pod zataženou střechou. Rybakinová hned v úvodním gamu vytáhla fantastické returny, otočila z 0:30 na 40:30 a vypracovala si brejkbol. Ten Sabalenková skvělým servisem zlikvidovala, ale vzápětí udělala dvě chyby a připravila se o podání. Na returnu si Běloruska ani neškrtla a na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení třetí hry.
Sabalenková působila bezradně a zároveň naštvaně i v následujících minutách, avšak stále si Rybakinovou udržovala na dosah jednoho brejku. Běloruska se postupně uklidnila a v osmém gamu se propracovala k prvním šancím na returnu. Soupeřka ovšem vytáhla dva vynikající servisy, obě hrozby chladnokrevně zlikvidovala a podání si uhájila.
Světová jednička nakonec prohraného úvodního gamu ze stavu 30:0 litovala. Rybakinová už ji totiž k žádné další příležitosti na returnu nepustila a náskok brejku si pohlídala až do konce setu, který trval 37 minut.
Po prohraném prvním setu Sabalenková opustila kurt a šla se zkoncentrovat do útrob stadionu. Tentokrát úvodní game zvládla a v tom následujícím znovu trápila Rybakinovou na jejím servisu. Dokonce měla postupně tři brejkboly, jenže světová pětka byla při těchto hrozbách opět neomylná a nemilosrdná a srovnala na 1:1.
Následující minuty žádné výraznější drama nenabídly a obě aktérky si bez větších problémů hájily servis. Sabalenková v sedmé hře udržela podání přes shodu, ujala se vedení 4:3 a dál udržovala šanci na vítězství.
Při skóre 4:5 přišel kritický game pro Rybakinovou. Ruská rodačka znervózněla a vůbec ho nezvládla. Bezchybné Sabalenkové hlavně kvůli vlastním minelám poprvé v utkání odevzdala servis, dokonce čistou hrou, a po hodině a půl se zápas posunul do rozhodujícího setu.
Sabalenkovou evidentně zisk druhého setu ohromně povzbudil. Do toho závěrečného totiž vlétla jako uragán a i díky vynikajícím returnům se ujala vedení 2:0. Brejk pak potvrdila, ačkoli se musela vypořádat s první brejkbolovou šancí soupeřky od úvodní sady.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Další informace najdete v PREVIEW. Zápas lze sledovat živě na televizních stanicích Eurosport, HBO Max a Oneplay, případně na live streamech sázkových kanceláří.
