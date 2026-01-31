ŽIVĚ: Finále Australian Open rozhoduje třetí set! Sabalenková začíná mít převahu a vede o brejk

DNES, 08:30
Aktuality 59
AUSTRALIAN OPEN - V Melbourne Parku odstartovalo ženské finále na letošním Australian Open. O titul bojují dvojnásobná šampionka Aryna Sabalenková (27) a Jelena Rybakinová (26). Zatímco světová jednička Sabalenková usiluje o už třetí triumf v tomto dějišti a reparát po prohraném loňském finále, wimbledonská vítězka Rybakinová jí může oplatit porážku z dramatické finálové řežby z roku 2023.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Rybakina Elena
Jelena Rybakinová a Aryna Sabalenková před zápasem na loňském Turnaji mistryň (© STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sabalenková – Rybakinová 4:6, 6:4, 3:0 / hraje se

Kvůli dešti se rozehrálo finále pod zataženou střechou. Rybakinová hned v úvodním gamu vytáhla fantastické returny, otočila z 0:30 na 40:30 a vypracovala si brejkbol. Ten Sabalenková skvělým servisem zlikvidovala, ale vzápětí udělala dvě chyby a připravila se o podání. Na returnu si Běloruska ani neškrtla a na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení třetí hry.

Sabalenková působila bezradně a zároveň naštvaně i v následujících minutách, avšak stále si Rybakinovou udržovala na dosah jednoho brejku. Běloruska se postupně uklidnila a v osmém gamu se propracovala k prvním šancím na returnu. Soupeřka ovšem vytáhla dva vynikající servisy, obě hrozby chladnokrevně zlikvidovala a podání si uhájila.

Světová jednička nakonec prohraného úvodního gamu ze stavu 30:0 litovala. Rybakinová už ji totiž k žádné další příležitosti na returnu nepustila a náskok brejku si pohlídala až do konce setu, který trval 37 minut.

Po prohraném prvním setu Sabalenková opustila kurt a šla se zkoncentrovat do útrob stadionu. Tentokrát úvodní game zvládla a v tom následujícím znovu trápila Rybakinovou na jejím servisu. Dokonce měla postupně tři brejkboly, jenže světová pětka byla při těchto hrozbách opět neomylná a nemilosrdná a srovnala na 1:1.

Následující minuty žádné výraznější drama nenabídly a obě aktérky si bez větších problémů hájily servis. Sabalenková v sedmé hře udržela podání přes shodu, ujala se vedení 4:3 a dál udržovala šanci na vítězství.

Při skóre 4:5 přišel kritický game pro Rybakinovou. Ruská rodačka znervózněla a vůbec ho nezvládla. Bezchybné Sabalenkové hlavně kvůli vlastním minelám poprvé v utkání odevzdala servis, dokonce čistou hrou, a po hodině a půl se zápas posunul do rozhodujícího setu.

Sabalenkovou evidentně zisk druhého setu ohromně povzbudil. Do toho závěrečného totiž vlétla jako uragán a i díky vynikajícím returnům se ujala vedení 2:0. Brejk pak potvrdila, ačkoli se musela vypořádat s první brejkbolovou šancí soupeřky od úvodní sady.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Další informace najdete v PREVIEW. Zápas lze sledovat živě na televizních stanicích Eurosport, HBO Max a Oneplay, případně na live streamech sázkových kanceláří.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

60
Přidat komentář
Random33
31.01.2026 11:37
Ja mel Sabalenku za hracku, ktera spoustu zapasu neda v hlave. Nicmene to, ze ma Rybka pri sve skvele vykonnosti, ktera je na absolutni spici, pouze jeden GS, hovori celkem jasne. Sabalenka je proste silnejsi.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:37
No ted koukam na cisla... a radeji se ze svahu ani vracet na kurt RL nebudu... eh... prekvapeni se nakonec asi konet nebude... jak jde Rybce hledani cesty?
Reagovat
zfloyd
31.01.2026 11:29
bylo přesně vidět na co se chystá při tom brejkbalu
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 11:25
Absolutne nechapu jednu vec. Po internetu koluje mnoho fotek, jak se Sabalenka objima s Lukasenkem, nezmenila si obcanstvi a v pohode muze hrat. Tohle je ostuda celyho tenisu, ze hraci a hracky z techto zemi mohou hrat/
Reagovat
Random33
31.01.2026 11:27
A co hokejisti? Taky hrajou. A co Oveckinova profilovka na instagramu?
Reagovat
Patik
31.01.2026 11:31
Pred pár dňami hrala Anisimova Pegula..a oboje s vlajkami tiež mi to nejde do hlavy prečo.
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 11:32
U hokeje alespon je vyrazeni z repre hokeje.
Reagovat
zfloyd
31.01.2026 11:33
já jsem teda žádnou takovou objímající fotku neviděl
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 11:37
google Sabalenka, Lukasenko
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:23
Crans Montana..... nooo Roberta stale na cele po 10. holkach... wow... tak snad ten treti set Rybka take prekvapi... bo na cislech jak jsem videl, ze se jde do tretiho... tak to se mnu seklo :-D
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:27
Rybka bohužel ubrala na agresivitě, přenechala iniciativu Kladivářce a 0:2
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 11:34
Italky ve velke forme... Sofii se podarilo Robertu sesadit z prvniho placu...Ester se vubec nedarilo, italky pred OH.... v dobre forme...;-)
Reagovat
JLi
31.01.2026 11:22
Bramborářka se nedá, jedeeee
Reagovat
Patik
31.01.2026 11:22
Vyhrala som s prehľadom prvý set ešte jeden taký set a mám titul... Alebo nie ..radšej sa psychicky poskladam. .už viem prečo nesledujem ženský tenis.
Reagovat
JLi
31.01.2026 11:23
Mužů co se skládají je požehnaně vyrovnaně.
Reagovat
Patik
31.01.2026 11:29
V niektorom inom vesmíre možno.
Reagovat
Alien
31.01.2026 11:16
A je to v loji, to se nemělo stát! Fandím samozřejmě Jelině, Bojlera už bylo dost.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:18
Ano - to se nemělo stát smile ale stalo se. Tipoval jsem 2:1 pro Rybku, tak uvidíme.
Reagovat
Random33
31.01.2026 11:10
Ostry nastup, ktery se ve druhem setu dost otupil.
Reagovat
HankMoody
31.01.2026 10:56
Elena musi, nemuze vyhrat Lukasenkova.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:48
Nic... Crans Montana volaaa... ;-)
Tak snad to v melbourne dopadne dobre.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:26
Martina spokojena, ja take... byla to pekna rychlovka... tak jeste jednu rychlovku a pak uz rozdavani poharu, medajli, cokolad, kapesniku a bazantu...

Aryna mimo kurt... velka chyba..co velka, obrovska chyba.
Vlcek v boxu Rybky uz jde na vec :-D :-D
Aryna asi nesledovala zapas se Swiatek.... kombinace Vlka s Rybou...eh... bude ve druhem slusny mazec ;-))
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:27
Doufám, že máš pravdu. Vukov už jede
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:30
Jeste uvidime... s cim se vrati Aryna...no...
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:33
Asi tam neco rozmlatila... je po navratu, teda vic klidnejsi... ale to uz bude asi pozde se vratit do zapasu... Vukov uz dal jasny smer :-)) otevirej kurt holka, co muzes, a plno jinych :-D
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:40
Tak vcera jsem zatommroval, tak ze to sakra musi uz vyjit :-D
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:29
idelane, jakby nam to nepreteklo do Super G. Coz bude asi hodne tezke.... po te pauze skoro nemozne, by se musela Aryna uplne vyhazet...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:24
smile RYBKA smile SUPER smile 1. set je doma. Nicméně ve finále AO 23 také Rybka vyhrála 1. set 6:4 - takže ideálně Tygřici sundat ve 2 setech.
Reagovat
pantera1
31.01.2026 10:39
Jj, první set zvládla dobře, ale bude přituhovat. I kdyby to bylo ve třech, hlavně ať Cirkulu porazí, ať je to epické
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:43
Nyní začíná přituhovat. Aryna se uklidnila a hlavně jí to padá na lajny.
Reagovat
pantera1
31.01.2026 11:09
Jj, je rozjetá, bude to pro Rybku těžká šichta . Rybka se zatím drží, myslím že bude třetí set.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:13
A 3. set Rybka ve 2.setu ubrala plyn a hlavně 10. hru nezvládla
Reagovat
pantera1
31.01.2026 11:28
Teď je krize, teče 0:2. . Aryna se urvala ze řetězu, ale ještě není vymalováno, pořád se s tím dá něco dělat. .
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 11:33
No nevím 0:3 Teď jedině, že by se Arynka sesypala čemuž moc nevěřím.
Reagovat
pantera1
31.01.2026 11:35
Vypadá to mizerně sakra. Ach jo
Reagovat
Mantra
31.01.2026 10:22
paráda, teď hned brejk a pojdmi
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:12
Rybka lajnuje a Aryna jen prihlizi...
...vubec by mi nevadilo, jak by to takhle pokracovalo... ;-) Ale stale cekam ze se ta Aryna probudi...
Reagovat
Mantra
31.01.2026 10:15
no zatím se probouzí Rybka, do toho bb Aryny měla 44% 1st serv, a odvrátila 3 super servisy... jen tak dál
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:16
Ufffff 8. hra byl nervák, ale je to 5:3 smile
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 10:23
Ta byla pro první set rozhodující.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:25
smile
Reagovat
dappe
31.01.2026 10:06
Při servis gamech hráček/hráčů jako Rybakina je tenis úplně jiným sportem, prostě se hraje a nezdržuje.
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 10:08
Přesně tak. Hraje to na Federera - žádné drbání, utírání do ručníku smile
Reagovat
Drzymalski
31.01.2026 10:06
Dva komentátoři na ES kecají a kecají. Hlavně ten Jindra nezavře ústa. Nestačil jeden, pánové?
Reagovat
Mayo
31.01.2026 10:01
Vamos Rybakina
Reagovat
Mantra
31.01.2026 09:59
zatím moc dobrý - a Sába je čím dál víc ve všem podobná Matce
Reagovat
Dave6969
31.01.2026 10:02
Myslíš Serenu jo?
Reagovat
Mantra
31.01.2026 10:07
jo
Reagovat
Drzymalski
31.01.2026 09:59
Finále spartakiády národů SSSR...
Reagovat
Dave6969
31.01.2026 09:57
Hlavně nesmí znervóznět Rybka
Reagovat
RFanousek
31.01.2026 09:56
Pokud AO vyhrají Sabalenka a Djokovič tak by to byl naprosto nejhorší výsledek, jaký bych si před turnajem uměl představit.
Takže pojď, Rybko.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 09:50
no koukam... skvely returnovy vstup rybky... pekne...;-)
aryna zatim premotivovana, ale cekam, ze se uklidni... a nebo...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:52
returny má Rybka lahůdkové smile Tygřice tam zatím chodí ze strany na stranu a máchá rukama
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:00
Doufam, ze tam bude machat tlapama ze strany na stranu az do konce finale, a Rybka nebude muset hledat ani tu cestu :-D
Reagovat
vojta912
31.01.2026 09:44
Lukašenkovna ve dvou
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 09:38
To se má Rybka co činit, protože bodový náskok těch dvou je docela velký. Ještě tak ta Robotka, tam by to šlo, ale Aryna je na vrcholu usalašena dost bytelně. Myslím, že tam v pohodě vydrží min.do konce sezóny. Ještě nevím které.
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 09:39
Pod Liverpoola...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:44
Ohledně No.1 je potřeba dnes vyhrát a pak se uvidí v průběhu sezóny
Reagovat
jeronym
31.01.2026 09:35
Nervi tady nejsme tady sami
Ovladej svy city akorat
Nesedej mi tvoje velky vnady
Jak mne bavi tak si budu hrat
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:13
Věřím, že Rybka po třísetové bitvě vyhraje a tím zahájí útok na trůn Tygřice, která už je světová jednička moc dlouho a chtělo by to změnu. smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist