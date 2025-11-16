ŽIVĚ: Finále Turnaje mistrů je za rohem. Alcaraz bude outsider proti famóznímu Sinnerovi

DNES, 17:00
TURNAJ MISTRŮ - Již brzy vypukne finálová bitva na Turnaji mistrů v Turíně. O prestižní trofej budou usilovat světová jednička Carlos Alcaraz (22) a dvojka Jannik Sinner (24). Favoritem na vítězství je domácí obhájce titulu. Utkání můžete sledovat živě od 18:00 na Livesport.cz.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz a Jannik Sinner obstarají další velké finále (© Juergen Hasenkopf / Alamy / Profimedia)

Alcaraz – Sinner | 18:00

Očekávané finále se stalo skutečností. O jednu z nejprestižnějších trofejí se porvou Alcaraz se Sinnerem, kteří v současnosti tvoří nejvyhledávanější a nejlepší rivalitu na mužském tenisovém okruhu. Ve vzájemné bilanci má navrch 11:5 španělský tenista.

Sinner může úspěšně obhájit loňský triumf a znovu protáhnout svou dechberoucí sérii 30 vítězství na halových betonech, na kterých naposledy neuspěl předloni právě ve finále Turnaje mistrů. Alcaraz naopak nastoupí ke svému prvnímu finálovému zápasu na závěrečném vrcholu sezony a může se stát prvním španělským šampionem tohoto podniku od roku 1998 (Alex Corretja).

Čeká nás první finále Turnaje mistrů mezi světovou jedničkou a dvojkou od roku 2016. Tehdy lídr žebříčku Andy Murray skolil Novaka Djokoviče. Jednalo se zároveň o poslední ročník, kdy oba finalisté prošli do souboje o titul s bilancí 4:0, tedy po třech výhrách ve skupině a vítězství v semifinále.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Trojchyba_Mat
16.11.2025 17:19
Poprosím brutální, vyčerpávající bitvu, ze které se oba budou dávat do kupy minimálně týden (nebo aspoň Carlos)
Lad
16.11.2025 17:13
Jak muze byt Alkaraz jako 1 outsider? Tohle je padesat na padesat. Oba dva jsou skveli hraci. Mel by vyhrat mozna Sinner, ale kdo tomu uprimne veri, ze to pujde dobre.
Ondřej.Jirásek
16.11.2025 17:14
Sám Alcaraz říká, že je Sinner favorit. Holt to tak je hlavně kvůli tomu, že se hraje na betonu v hale. Tam je Sinner bezkonkurenčně nejlepší. Třeba Alcaraz jeho neporazitelnost ukončí, já bych rozhodně Španěla nepodceňoval.
com
16.11.2025 17:17
