ŽIVĚ: Finále Turnaje mistrů je za rohem. Alcaraz bude outsider proti famóznímu Sinnerovi
Alcaraz – Sinner | 18:00
Očekávané finále se stalo skutečností. O jednu z nejprestižnějších trofejí se porvou Alcaraz se Sinnerem, kteří v současnosti tvoří nejvyhledávanější a nejlepší rivalitu na mužském tenisovém okruhu. Ve vzájemné bilanci má navrch 11:5 španělský tenista.
Sinner může úspěšně obhájit loňský triumf a znovu protáhnout svou dechberoucí sérii 30 vítězství na halových betonech, na kterých naposledy neuspěl předloni právě ve finále Turnaje mistrů. Alcaraz naopak nastoupí ke svému prvnímu finálovému zápasu na závěrečném vrcholu sezony a může se stát prvním španělským šampionem tohoto podniku od roku 1998 (Alex Corretja).
Čeká nás první finále Turnaje mistrů mezi světovou jedničkou a dvojkou od roku 2016. Tehdy lídr žebříčku Andy Murray skolil Novaka Djokoviče. Jednalo se zároveň o poslední ročník, kdy oba finalisté prošli do souboje o titul s bilancí 4:0, tedy po třech výhrách ve skupině a vítězství v semifinále.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Preview finále Turnaje mistrů
