ŽIVĚ: Finálová bitva na US Open. Sabalenková hraje s Anisimovovou

DNES, 21:45
Ženské finále US Open přinese souboj úřadující šampionky Bělorusky Aryny Sabalenkové (27) s Američankou Amandou Anisimovovou (26). Zatímco světová jednička Sabalenková usiluje o čtvrtý grandslamový titul, Anisimovová bojuje o premiérovou trofej z turnajů "velké čtyřky". Utkání začne na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku ve 22:20 SELČ, sledovat ho můžete na Tenisportálu v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Anisimova Amanda
Aryna Sabalenková ve finálovém zápase s Amandou Anisimovovou (@ JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Sabalenková – Anisimovová, hraje se 1. set

Sedmadvacetiletá Sabalenková se dostala do finále ve Flushing Meadows potřetí za sebou a může triumfovat podruhé. V grandslamovém finále je posedmé a potřetí v tomto roce.

Pokusí se prolomit neúspěchy proti americkým soupeřkám v rozhodujících zápasech. Na Australian Open prohrála ve finále s Madison Keysovou, na Roland Garros nestačila na Coco Gauffovou.

Preview ženského finále

O tři roky mladší Anisimovová má se Sabalenkovou pozitivní bilanci 6:3, naposledy běloruskou hvězdu porazila v semifinále letošního Wimbledonu.

Vítězka turnaje si přijde na pět milionů dolarů (105 milionů korun). Poražená finalistka získá poloviční částku.

Výsledky dvouhry žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

25
Dovodo6
06.09.2025 22:45
To je souboj jak Rocky vs. Ivan Drago
zfloyd
06.09.2025 22:49
Random33
06.09.2025 22:41
Ta umpirova rozhodci metamorfuje v kachnu.
Patik
06.09.2025 22:43
chcel som to sem napísať..pritom to bola pekná ženská..strašné.. prečo..
Random33
06.09.2025 22:45
Zajimalo by me, jestli to delaj kvuli sobe a nebo kvuli nekomu. Ja bych se ji a dalsich podobnych normalne lekl, kdybych ji mijel.
Patik
06.09.2025 22:51
Myslím že aj pre seba aj kvôli iným..každopádne je to choré a neprirodzené..
pantera1
06.09.2025 22:52
Možná je náruživá fajčiarka .
Patik
06.09.2025 22:55
A čo fajčí..osie hniezda ?
pantera1
06.09.2025 22:56
Jj vyčoudila včelín jako Evelyn .
Patik
06.09.2025 22:57
Harperova ?
pantera1
06.09.2025 22:59
Jasně, klinika doktora Šenkmena nezahálí
Patik
06.09.2025 22:38
Teda ten backhand Amandy ..to sú krásne priamky..buum..ale celkovo tie údery sú občas dobre šupy..krása..
Patik
06.09.2025 22:39
Vau..thank you very much..
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 22:34
wow! to byl nazec!
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 22:17
Amanda má v příjmení o jedno ov navíc, tak snad převaha v češtinském paskvilu pomůže
Patik
06.09.2025 22:10
Amande držím palce čo ju isto povzbudí a ak vyhrá dám jej božtek na líčko čo je pre ňu rozhodne tou najväčšou motiváciou dnešný večer.
Drzymalski
06.09.2025 22:06
Slovanské finále mírně namixované Amerikou. Ať vyhraje lepší. Přeji to oběma.
Liverpool22
06.09.2025 22:09
smile smile
Stippy
06.09.2025 22:58
Liverpool22
06.09.2025 21:55
New Jersey Devils - Dinamo Minsk. V hokeji by byl favorit jasný - Jersey, ale dnešní tenisové finále je hodně nečitelné a šance jsou vyrovnané. Ať je to hlavně pěkný tenis
Dovodo6
06.09.2025 21:48
Granollers 39 let, Zeballos 40 let, letošní vitězové US Open
Toliko ke zdejším chytrolínům tvrdící, že po 37 se nedá vyhrát GS
com
06.09.2025 21:57
ale tady se maji komentovat ženy smile
Patik
06.09.2025 22:05
Ale to je GS v exibicii..to je nič.
Drzymalski
06.09.2025 22:09
Debl je jiný sport než tenisový singl. Stačí vidět tyhle veterány nebo chlapy s cíchou (Pavlásek).
paddy
06.09.2025 22:10
smiř se s tím, nebudeš se tak trápit smile

nejstarší vítězové
dvouhra Rosewall 37r, čtyřhra Bopanna 43r
dvouhra S. Williams 35r, čtyřhra L. Huber 38r
mix Navrátilová 49r (dvouhra a debl 33r)

v deblu nepotřebuješ moc běhat smile
