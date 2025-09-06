ŽIVĚ: Finálová bitva na US Open. Sabalenková hraje s Anisimovovou
Sabalenková – Anisimovová, hraje se 1. set
Sedmadvacetiletá Sabalenková se dostala do finále ve Flushing Meadows potřetí za sebou a může triumfovat podruhé. V grandslamovém finále je posedmé a potřetí v tomto roce.
Pokusí se prolomit neúspěchy proti americkým soupeřkám v rozhodujících zápasech. Na Australian Open prohrála ve finále s Madison Keysovou, na Roland Garros nestačila na Coco Gauffovou.
Preview ženského finále
O tři roky mladší Anisimovová má se Sabalenkovou pozitivní bilanci 6:3, naposledy běloruskou hvězdu porazila v semifinále letošního Wimbledonu.
Vítězka turnaje si přijde na pět milionů dolarů (105 milionů korun). Poražená finalistka získá poloviční částku.
Výsledky dvouhry žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Toliko ke zdejším chytrolínům tvrdící, že po 37 se nedá vyhrát GS
nejstarší vítězové
dvouhra Rosewall 37r, čtyřhra Bopanna 43r
dvouhra S. Williams 35r, čtyřhra L. Huber 38r
mix Navrátilová 49r (dvouhra a debl 33r)
v deblu nepotřebuješ moc běhat