ŽIVĚ: Fruhvirtová je v boji o semifinále bez šance. V Ostravě jasně prohrává s Boulterovou
Fruhvirtová – Boulterová 3:6 / hraje se
Pro Fruhvirtovou a Boulterovou se jedná o první vzájemný souboj, který mnohem lépe začala Britka. České hráčce se vůbec nedařilo navázat na suverénní a agresivní výkon z předchozího zápasu s Rebeccou Šramkovou a jen marně hledala na aktivně hrající soupeřku recept.
Boulterové vycházelo vše, na co sáhla, kdežto Fruhvirtová se jen bezradně bránila a ve výměnách byla jasně horší. Starší z talentovaných sester se na returnu dlouho k ničemu nedostala a dvakrát zaváhala na vlastním servisu. Poprvé ve třetím gamu, v němž se dotáhla z 0:40 na 30:40, avšak třetí ze série brejkbolů neodvrátila, a pak znovu v sedmé hře.
Poprvé dokázala uspět na příjmu až při pokusu Boulterové set dopodávat a snížila na 3:5. Radost však české tenistce dlouho nevydržela, jelikož úvodní sada skončila jejím neúspěšným úsilím o potvrzení brejku.
V Ostravě hraje Fruhvirtová jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře. Poprvé od října 2023 se totiž probila do čtvrtfinále na hlavní tour, konkrétně po skalpu bývalé členky TOP 30 Mony Barthelové a drtivé výhře nad slovenskou jedničkou Šramkovou.
Shodou okolností už podruhé v tomto týdnu potkává bývalou světovou třiadvacítku. Po Němce Barthelové čelí Boulterové. Britka momentálně figuruje na 120. pozici, ale už třikrát triumfovala na akcích WTA a je mírnou favoritkou. Na vítězku tohoto duelu už čeká Američanka Katie Volynetsová.
