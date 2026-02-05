ŽIVĚ: Fruhvirtová je v boji o semifinále bez šance. V Ostravě jasně prohrává s Boulterovou

DNES, 16:45
Aktuality 19
WTA OSTRAVA - Linda Fruhvirtová (20) postoupila na domácím halovém podniku v Ostravě do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od října 2023 a teď má na dosah svou první takovou semifinálovou účast po téměř třech letech. Ve čtvrtečním duelu v ostravské hale čelí bývalé světové třiadvacítce Katie Boulterové (29) a může jako jedna z posledních dvou nadějí udržet šanci na českou šampionku.
Profily hráčů
Boulter Katie
Fruhvirtová Linda
Linda Fruhvirtová bojuje o postup do semifinále v Ostravě (© CAMERON SMITH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Fruhvirtová – Boulterová 3:6 / hraje se

Pro Fruhvirtovou a Boulterovou se jedná o první vzájemný souboj, který mnohem lépe začala Britka. České hráčce se vůbec nedařilo navázat na suverénní a agresivní výkon z předchozího zápasu s Rebeccou Šramkovou a jen marně hledala na aktivně hrající soupeřku recept.

Boulterové vycházelo vše, na co sáhla, kdežto Fruhvirtová se jen bezradně bránila a ve výměnách byla jasně horší. Starší z talentovaných sester se na returnu dlouho k ničemu nedostala a dvakrát zaváhala na vlastním servisu. Poprvé ve třetím gamu, v němž se dotáhla z 0:40 na 30:40, avšak třetí ze série brejkbolů neodvrátila, a pak znovu v sedmé hře.

Poprvé dokázala uspět na příjmu až při pokusu Boulterové set dopodávat a snížila na 3:5. Radost však české tenistce dlouho nevydržela, jelikož úvodní sada skončila jejím neúspěšným úsilím o potvrzení brejku.

V Ostravě hraje Fruhvirtová jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře. Poprvé od října 2023 se totiž probila do čtvrtfinále na hlavní tour, konkrétně po skalpu bývalé členky TOP 30 Mony Barthelové a drtivé výhře nad slovenskou jedničkou Šramkovou.

Shodou okolností už podruhé v tomto týdnu potkává bývalou světovou třiadvacítku. Po Němce Barthelové čelí Boulterové. Britka momentálně figuruje na 120. pozici, ale už třikrát triumfovala na akcích WTA a je mírnou favoritkou. Na vítězku tohoto duelu už čeká Američanka Katie Volynetsová.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

19
Krisboy
05.02.2026 17:59
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 17:32
Teda Lindo, ty to vedeš.
Reagovat
tommr
05.02.2026 17:23
Zatím je bohužel Boulter jasně lepší ...
Reagovat
rkames
05.02.2026 17:21
TAKY VÁM NA SPORTY TV HRAJE MÍSTO FRUHVIRTOVÉ PARKSKOVÁ?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
05.02.2026 17:21
V televizi mám normálně Fruhvirtová - Boulter.
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 17:33
Jestli myslíš Parks, tak ta už dohrála a koukáš na záznam.
Reagovat
Kapitan_Teplak
05.02.2026 17:06
OT: Sára má v plánu napsanou kvaldu v Doha ale Dubai další týden už ne. Netušíte někdo proč ?
Reagovat
frenkie57
05.02.2026 17:07
Že by odpočinek?
Reagovat
milanspring
05.02.2026 17:17
možná je ještě mimo pořadí
Reagovat
milanspring
05.02.2026 17:18
v pořadí kvaldy Doha také nebyla, tam se dostala až po odhláškách
Reagovat
Kapitan_Teplak
05.02.2026 17:28
Aha. Tak to by ji mohlo vyjít i v Dubaji.
Reagovat
milanspring
05.02.2026 17:44
jj, a doufejme, že kvaldu v Doha nestihne
Reagovat
tommr
05.02.2026 17:26
bylo by fajn kdyby tu kvaldu nestihla protože bude muset hrát finále v Abu Dhabi ...
Reagovat
Kapitan_Teplak
05.02.2026 17:58
To by bylo ideální A za odměnu WC do MD v Dubaji.
Reagovat
frenkie57
05.02.2026 16:54
Hmm, super, obě hráčky v totožných úborech.
Reagovat
tommr
05.02.2026 16:58
kde na to koukáš? Mě to na SportZone nejede ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
05.02.2026 16:59
Normálně stačí Sporty TV, měla by to naladit každá televize.
Reagovat
tommr
05.02.2026 17:02
dík. Na SportZone už to naštěstí taky najelo ...
Reagovat
PTP
05.02.2026 17:04
Jako obr Koloděj a princ Jasoň?
Reagovat

