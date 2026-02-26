ŽIVĚ: Menšík jednoznačně přebírá iniciativu, Griekspoor ve druhém setu nestačí

DNES, 17:55
Aktuality 8
ATP DUBAJ - V parádních výkonech pokračuje v letošní sezoně Jakub Menšík (20). V letošní sezoně ztratil jediný z třinácti zápasů a daří se mu i v Dubaji, kde postoupil již do čtvrtfinále. Jak si povede v duelu se svým dalším soupeřem, kterým je Nizozemec Tallon Griekspoor (29), se můžete přesvědčit v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Griekspoor Tallon
Menšík Jakub
Menšík bojuje v Dubaji o postup do semifinále (@ SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia)

Menšík – Griekspoor 3:6, hraje se 2. set

Griekspoor i Menšík vstoupili do zápasu s velkým sebevědomím a bez nejmenších problémů si udrželi svá úvodní podání. Nizozemský tenista se od úvodních míčů snažil o maximální agresivitu od základní čáry. To sice mělo za následek některé nevynucené chyby, přesto neměl starosti s udržením ani svého druhého gamu na servisu a šel do vedení 2:1.

Do náznaků problémů se dostal ve čtvrté hře český tenista, se stavem 40:40 si ale poradil výborným servisem a přesnou hrou od základní čáry a srovnal krok. Přemožitel Alexandera Bublika z předcházejícího kola ale na kurtu působil živějším a aktivnějším dojmem. Lehce pasivní Menšík za to také zaplatil v šestém gamu, když poprvé v zápase přišel o podání a prohrával 2:4. Jednalo se o vůbec první ztracený servis českého tenisty na turnaji.

Griekspoor se v následné hře dostal do ztráty 0:30, výborným servisem a úspěšnými přechody na síť ale případné nebezpečí zažehnal a šel do vedení už 5:2. V pohodě hrající Nizozemec už žádné problémy nepřipustil, sadu získal za 34 minut po zásluze 6:3 a šel do vedení.

Česká jednička se nenechala nepovedeným prvním setem rozhodit. Menšík zlepšil servis a hladce získal své úvodní dvě hry na podání. Rodák z Haarlemu se musel naopak o ten svůj tahat přes shodu, k brejkbolu ale svého soupeře nepouštěl. To platilo jen do čtvrté hry, kdy se Menšík dostal na příjmu do vedení 40:15, proměnil hned první brejkovou možnost a šel do vedení 3:1.

O devět let starší soupeř českého tenisty se ve druhém setu nemohl spolehnout na do té doby výborně fungující servis, často musel jít přes druhé podání a ve výměnách to bylo znát. Menšík naopak výrazně zpřesnil hru, ve výměnách měl jasně navrch, brejk potvrdil a vedl už 4:1.

Podrobnosti průběžně připravujeme.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji

Suverénní Menšík zničil nervózního Australana, v Dubaji si zahraje o semifinále

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
frenkie57
26.02.2026 18:51
Druhý set už vypadá lépe, herně i výsledkově.
Reagovat
com
26.02.2026 18:36
Lehe
Menšík
Macháč za ten odstup

A máme to dnes komplet smile
Reagovat
Mantra
26.02.2026 18:51
Octup
Reagovat
volejman
26.02.2026 18:33
Menšíka to dnes nějak nebaví.
Reagovat
Vlk-v-trave
26.02.2026 18:25
Lepsi nez se v Dubaji utavit.
na poust se dobre pripravit.
Jirka uz pochopil,
Na BH se odpravil.
V letistni hale uz sedi
A balikem za QF...
do Kalifornie leti.
Spechej Kubo za nim,
zanech uz ten mistni(ch) kravin.
Reagovat
Vlk-v-trave
26.02.2026 18:34
Dubajske haiku. :-)

Jeste jeden set,
na letisti budes hned,
do drinku hod led.
Reagovat
Mantra
26.02.2026 18:03
To bude pláče
Reagovat
com
26.02.2026 18:35
a zvratků
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist