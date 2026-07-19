ŽIVĚ: Jízda od prvních míčů. Sakkariová s Krejčíkovou začaly zostra
Krejčíková – Sakkariová, hraje se 1. set
Až po půlnoci aténského času dohrála Krejčíková těžký semifinálový duel s Clarou Tausonovou. Sakkariová oproti tomu sehrála mnohem jednodušší zápas s mladou Ruskou Alinou Kornějevovou. A ve velkém stylu vlétla domácí hvězda i do finálového duelu. Českou tenistku přivítala úvodními dvěma esy a bez ztráty fiftýnu získala úvodní game. Na Krejčíkovou bleskový start Sakkariové příliš velký dojem neudělal. I ona reagovala čistou hrou a velmi rychle srovnala na 1:1.
Domácí hvězda netrpěla přehnaným respektem z faktu, že s Češkou ztratila všechny tři dosavadní duely. Výborně podávala a bez větších starostí si podržela i další game. Dvojnásobné grandslamové šampionce ale vůbec nevyšla čtvrtá hra. O podání i díky dvojchybě přišla čistou hrou a prohrávala 1:3.
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