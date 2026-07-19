ŽIVĚ: Jízda od prvních míčů. Sakkariová s Krejčíkovou začaly zostra

DNES, 18:45
Aktuality 8
WTA ATÉNY - O svůj devátý kariérní titul zabojuje na turnaji v Aténách Barbora Krejčíková. Ve finále se očekává bouřlivá kulisa, české hvězdě se totiž postaví domácí tenistka Maria Sakkariová. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na TenisPortálu.
Profily hráčů
Sakkari Maria
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková během turnaje v Aténách (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Krejčíková – Sakkariová, hraje se 1. set

Až po půlnoci aténského času dohrála Krejčíková těžký semifinálový duel s Clarou Tausonovou. Sakkariová oproti tomu sehrála mnohem jednodušší zápas s mladou Ruskou Alinou Kornějevovou. A ve velkém stylu vlétla domácí hvězda i do finálového duelu. Českou tenistku přivítala úvodními dvěma esy a bez ztráty fiftýnu získala úvodní game. Na Krejčíkovou bleskový start Sakkariové příliš velký dojem neudělal. I ona reagovala čistou hrou a velmi rychle srovnala na 1:1.

Domácí hvězda netrpěla přehnaným respektem z faktu, že s Češkou ztratila všechny tři dosavadní duely. Výborně podávala a bez větších starostí si podržela i další game. Dvojnásobné grandslamové šampionce ale vůbec nevyšla čtvrtá hra. O podání i díky dvojchybě přišla čistou hrou a prohrávala 1:3.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Aténách

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
pantera1
19.07.2026 19:13
Baru dneska to chce taktiku a chytrou hru, noc jiného na nadupanou Greksonku platit nebude.
Reagovat
frenkie57
19.07.2026 19:20
Bára si vzala na sebe ten výherní model, takže je to jasné, která zdvihne trofej nad hlavu:
Reagovat
tommr
19.07.2026 19:20
jj ve výměnách od BL asi Bára Sakkari nepřetlačí ...
Reagovat
horska.kraslice
19.07.2026 19:20
A podání jako základ!
Reagovat
horska.kraslice
19.07.2026 19:22
No, sotva jsem to napsala, tak Bára prohrála svoje podání čistou hrou....
Reagovat
Vlk-v-trave
19.07.2026 18:54
ja jsem si rikal, kde se najednou vzal turnaj v Atenach... ted koukam, ze reditelem je bracha Noleho, Djordje Dkokovic :-) Takze je to takovy Djokovic Open :-)
Reagovat
PTP
19.07.2026 19:02
Chlapi hrajou až na podzim.
Reagovat
Vlk-v-trave
19.07.2026 19:06
Tak to uz je zaklad na Djokovic tour :-))
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist