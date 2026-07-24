ŽIVĚ: Krejčíková školí další krajanku. Zaváhání Šalkové potrestala a získává první set
Šalková – Krejčíková 3:6 / hraje se
Krejčíková zahájila své už třetí české derby na letošním Livesport Prague Open tím nejlepším možným způsobem. Favoritka těžila z chyb krajanky Šalkové, která na brejkbol udělala dvojchybu a hned v úvodu se dostala do manka brejku.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře byla dominantní na vlastním servisu a brejk snadno potvrdila. Šalková poté začala ve výměnách víc držet krok a dočkala se svého prvního získaného gamu.
Osmá hra nabídla první zajímavější game na podání Krejčíkové. Šalková donutila favorizovanou krajanku ke dvěma chybám a měla vedení 40:15, ale hlavně svou druhou šanci zahodila snadnou chybou. Krejčíková její zaváhání potrestala a upravila skóre na 5:3.
Úvodní set nakonec Krejčíková uzavřela už na returnu. Po ukázkovém a těžko čitelném lobu si vypracovala setbol a hned první šanci proměnila, když Šalková poslala forhend do autu. Po 32 minutách se tak přiblížila k postupu do semifinále.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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