ŽIVĚ: Krejčíková školí další krajanku. Zaváhání Šalkové potrestala a získává první set

DNES, 17:30
Aktuality 2
WTA PRAHA - Barbora Krejčíková i ve třetím zápase na letošním Livesport Prague Open potkává na pražské Štvanici krajanku. Po skalpech Lindy Fruhvirtové a Lucie Havlíčkové prověří šampionku ročníku 2021 kvalifikantka Dominika Šalková. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Šalková Dominika
Barbora Krejčíková hraje v Praze už třetí české derby (© ČTK / Krumphanzl Michal)

Šalková – Krejčíková 3:6 / hraje se

Krejčíková zahájila své už třetí české derby na letošním Livesport Prague Open tím nejlepším možným způsobem. Favoritka těžila z chyb krajanky Šalkové, která na brejkbol udělala dvojchybu a hned v úvodu se dostala do manka brejku.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře byla dominantní na vlastním servisu a brejk snadno potvrdila. Šalková poté začala ve výměnách víc držet krok a dočkala se svého prvního získaného gamu.

Osmá hra nabídla první zajímavější game na podání Krejčíkové. Šalková donutila favorizovanou krajanku ke dvěma chybám a měla vedení 40:15, ale hlavně svou druhou šanci zahodila snadnou chybou. Krejčíková její zaváhání potrestala a upravila skóre na 5:3.

Úvodní set nakonec Krejčíková uzavřela už na returnu. Po ukázkovém a těžko čitelném lobu si vypracovala setbol a hned první šanci proměnila, když Šalková poslala forhend do autu. Po 32 minutách se tak přiblížila k postupu do semifinále.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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The_Punisher
24.07.2026 18:15
Domči moc fandím, ale více přeju Báře, aby zachovala titul v Česku. Takže Baruš, druhý set hravě, pošetřit síly, a pěkně rakouskou hvězdičku smáznout
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MilasTHFC
24.07.2026 17:57
Podle me to je stesti, ze vede o break. V tom gamu ziskala jen o dva micky vic jak Salkova.
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