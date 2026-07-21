ŽIVĚ: Krejčíková v českém derby na pražské Štvanici dominuje! Fruhvirtovou v první sadě smetla

DNES, 17:35
Aktuality 10
WTA PRAHA - Barbora Krejčíková v neděli triumfovala v Aténách a už v úterý vstupuje do domácího turnaje Livesport Prague Open. Šampionka ročníku 2021 bude plnit roli jasné favoritky proti krajance a šťastné poražené z kvalifikačních bojů Lindě Fruhvirtové. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Fruhvirtová Linda
Barbora Krejčíková je v českém derby jasnou favoritkou (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Fruhvirtová – Krejčíková / 2:6, 1:0 hraje se

Krejčíková hned v úvodní hře zápasu usilovala o brejkbol, Fruhvirtová však své podání udržela. Favoritka svůj první game na servisu ukončila esem a vyrovnala. Následně se dostala k prvním větším šancím. Tu druhou povítězném bekhendovém prohozu využila a jako první uspěla na příjmu. Brejk následně potvrdila čistou hrou, kterou zakončila skvělým vítězným forhendem.

Šampionka z Atén byla od začátku duelu mnohem agresivnější a pomáhala si i skvělým servisem. Nebyla na ní znát žádná únava po náročném programu a rychlém přesunu. Mladší krajanku trápila svou pestrou hrou. V šestém gamu si pomohla i vítězným zákrokem na síti i parádním zkrácením hry a další čisto hrou zvýšila na 4:2. Do kurtu jí spadlo téměř všechno, i famózní return, kterým si připravila další tři brejkboly. Ten druhý po dalším vítězném forhendu využila a šla podávat na zisk setu.

Sedmou hru začala Fruhvirtová skvělým forhendem. Krejčíková však reagovala dalšími třemi vítěznými údery a zajistila si setboly. Hned ten první po parádním zkrácení hry a následném prohozu využila a za pouhou půlhodinu hry získala úvodní dějství.

Mladší z Češek otevřela druhou sadu povedeným gamem na podání, ve lterém nasázela hned dvě esa.

České derby mezi Krejčíkovou a Fruhvirtovou je šlágrem úterního programu na Livesport Prague Open. Krejčíková je totiž bývalou šampionkou největšího domácího turnaje, dvojnásobnou grandslamovou vítězkou ve dvouhře a jednou z největších domácích nadějí na triumf.

Zatímco Krejčíková přijela na pražskou Štvanici okamžitě po prvenství v řeckých Aténách a bude jasnou favoritkou na postup, Fruhvirtová pokračuje v trápení a do hlavní soutěže se dostala až jako lucky loser po porážce s Xinyu Gao. Tyto dvě Češky se potkaly už třikrát a pokaždé slavila jasné vítězství Krejčíková.

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Komentáře

10
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com
21.07.2026 18:37
Líbilo by se mi pro Big4ku Krejču smile

1. kolo Fruhvirtka
OF - Havlíčková
ČF - Šálková
SF - Bejlek
a do finale někoho z trojice Barkov, Valentová, Bartunková smile
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tommr
21.07.2026 18:39
není to tak úplně nereálné ...
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com
21.07.2026 18:41
myslim, ze nam do toho hodi vidle Šálková
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:34
Co to tam ta Bára předvádí?
Linda nehraje špatně, ale hraje jinou ligu.
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:37
57% vyhraných prvních servů, to je podobně špatné jako u Laury. Přitom procento umístěných je solidní.
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pantera1
21.07.2026 18:29
Baru je rozjetá z Atén. moc se s Lindou nepáře.
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tommr
21.07.2026 18:35
Lindy je mi až líto ...
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Diabolique
21.07.2026 18:37
Furt lepsi kdyz FruLinda prohraje s wimbledonskou vitezkou 2:6 2:6 nez kdyz prohraje timto vysledkem s hrackou #500 na WTA ...
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Tomas_Smid_fan
21.07.2026 18:39
mohla dostat jinou hráčku, ale za ll si holt může sama.
Doufám, že s tímhle výkonem na amerických betonech nějaké body uhraje.
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Vlk-v-trave
21.07.2026 17:44
Tak zatim jeste Sara bojuje o kanara :-)
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