ŽIVĚ: Krejčíková v českém derby na pražské Štvanici dominuje! Fruhvirtovou v první sadě smetla
Fruhvirtová – Krejčíková / 2:6, 1:0 hraje se
Krejčíková hned v úvodní hře zápasu usilovala o brejkbol, Fruhvirtová však své podání udržela. Favoritka svůj první game na servisu ukončila esem a vyrovnala. Následně se dostala k prvním větším šancím. Tu druhou povítězném bekhendovém prohozu využila a jako první uspěla na příjmu. Brejk následně potvrdila čistou hrou, kterou zakončila skvělým vítězným forhendem.
Šampionka z Atén byla od začátku duelu mnohem agresivnější a pomáhala si i skvělým servisem. Nebyla na ní znát žádná únava po náročném programu a rychlém přesunu. Mladší krajanku trápila svou pestrou hrou. V šestém gamu si pomohla i vítězným zákrokem na síti i parádním zkrácením hry a další čisto hrou zvýšila na 4:2. Do kurtu jí spadlo téměř všechno, i famózní return, kterým si připravila další tři brejkboly. Ten druhý po dalším vítězném forhendu využila a šla podávat na zisk setu.
Sedmou hru začala Fruhvirtová skvělým forhendem. Krejčíková však reagovala dalšími třemi vítěznými údery a zajistila si setboly. Hned ten první po parádním zkrácení hry a následném prohozu využila a za pouhou půlhodinu hry získala úvodní dějství.
Mladší z Češek otevřela druhou sadu povedeným gamem na podání, ve lterém nasázela hned dvě esa.
České derby mezi Krejčíkovou a Fruhvirtovou je šlágrem úterního programu na Livesport Prague Open. Krejčíková je totiž bývalou šampionkou největšího domácího turnaje, dvojnásobnou grandslamovou vítězkou ve dvouhře a jednou z největších domácích nadějí na triumf.
Zatímco Krejčíková přijela na pražskou Štvanici okamžitě po prvenství v řeckých Aténách a bude jasnou favoritkou na postup, Fruhvirtová pokračuje v trápení a do hlavní soutěže se dostala až jako lucky loser po porážce s Xinyu Gao. Tyto dvě Češky se potkaly už třikrát a pokaždé slavila jasné vítězství Krejčíková.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
1. kolo Fruhvirtka
OF - Havlíčková
ČF - Šálková
SF - Bejlek
a do finale někoho z trojice Barkov, Valentová, Bartunková
Linda nehraje špatně, ale hraje jinou ligu.
Doufám, že s tímhle výkonem na amerických betonech nějaké body uhraje.